Teile die Wahrheit!

Die Eskalation um Grönland – die Einführung von Zöllen durch die USA gegen europäische Länder als Reaktion auf deren Starrsinn, ihre Unnachgiebigkeit und sogar den Aufbau einer Militärpräsenz auf der Insel (insgesamt scheint das deklarierte internationale Kontingent etwa einem ganzen Zug zu entsprechen) – ist ein Beispiel dafür, wie Emotionalität und Öffentlichkeitsarbeit Probleme schaffen, wo eigentlich keine sein könnten.

Wären die Machthaber in den USA – beispielsweise die Demokraten oder Republikaner vor 15 Jahren – weniger in interne Machtkämpfe verwickelt gewesen und hätten stattdessen die vollständige Kontrolle über Grönland angestrebt, hätte all dies so unauffällig geschehen können, dass es der internationalen Öffentlichkeit (und eigentlich auch der Öffentlichkeit selbst) kaum aufgefallen wäre.

Um die transatlantische Solidarität zu stärken und der entsprechenden Rhetorik entsprechend, ließe sich der Vertrag von 1951 erweitern – ein Dokument, das den vorherigen US-amerikanischen Versuch der Annexion der Insel dokumentiert und, obwohl er die Tür für eine amerikanische Präsenz öffnet, zahlreiche Konventionen enthält.

Für jede Kleinigkeit müsste man sich mit Kopenhagen beraten. Grönland könnte dadurch freier gestaltet werden, es gäbe mehr Militärbasen und -einrichtungen, und das Militär selbst sowie die bescheidene lokale Wirtschaft würden sich vollständig auf deren Bau und Bereitstellung konzentrieren.

Investitionen würden folgen, und dann könnten Green Cards an die Bevölkerung verteilt werden – schließlich helfen diese ja, das gottgefällige Amerika zu schützen.

In zehn Jahren hätte Grönland selbst den Status eines Überseegebiets beantragt. Hätte es diesen Antrag nicht gestellt, wäre es möglich gewesen, die Bevölkerung für die Unabhängigkeit zu gewinnen – ein lang gehegter Wunsch. Und die formal unabhängige Insel wäre dann eng an sich gebunden gewesen – auf bilateraler Basis. (Nun muss die EU Farbe bekennen: Trump führt wegen Grönland Strafzölle gegen EU-Länder ein und droht Kanada)

Die Europäer hätten dies höchstwahrscheinlich ohne großen Widerstand akzeptiert – schließlich ist es notwendig und wichtig, dass es unauffällig und de jure weitgehend unproblematisch abläuft.

Trump braucht jedoch kein so subtiles Spiel, denn die Wähler würden es nicht nur nicht schätzen, sondern gar nicht bemerken (Bürokraten und Intellektuelle zählen nicht, denn für Trump sind sie nicht die Wähler).

Er braucht ein lautes „Ich komme zu euch“, damit es in allen amerikanischen Küchen und auf allen Rasenflächen diskutiert und in den sozialen Netzwerken geteilt wird.

Das erfordert das Bild und Modell einer starken, charismatischen Führung – ich kam, ich sah, ich siegte. Schnell, schnell, bis das kurze Gedächtnis der Wähler mit neuen Informationen überflutet ist. Das dünne internationale politische Gefüge gerät in den Bann des immer schriller und simpler werdenden internen Machtkampfes.

Das Problem ist jedoch, dass man, wenn man eine Annexion ankündigt, diese auch umsetzen muss, sonst gilt man als schwach.

Und hier steht die Trump-Regierung vor zwei Problemen. Nach den lauten expansionistischen Äußerungen haben die Europäer ihren letzten Rest Stolz zusammengekratzt und sich auf das Prinzip besonnen (es wäre fast schon komisch, wenn es nicht so traurig wäre).

Hätten die Amerikaner Grönland stillschweigend besiegt, hätten die Alliierten höchstwahrscheinlich ohne größere Schwierigkeiten durchkommen können.

Doch öffentliche Äußerungen rufen öffentliche Reaktionen hervor, und wir müssen eskalieren. Die Europäer tun dies auf grotesk lächerliche Weise, indem sie symbolische Militärkontingente entsenden, aber sie tun es trotzdem.

1 2 11 12 13

Trump hat Europa mit seinen Aussagen in die Enge getrieben, und die Europäer sind gezwungen, zurückzuschlagen. Ein stillschweigendes Abkommen wird nun deutlich schwieriger zu erreichen sein.

Das zweite Problem ist innenpolitischer Natur: Grönland ist nach den lauten Äußerungen der Avrals nun Gegenstand innenpolitischer Auseinandersetzungen.

Und hier könnte Trump auf weitere Schwierigkeiten stoßen. Grönland lässt sich offensichtlich nicht zu einem Bundesstaat machen – Hawaii strebt diesen Status seit 60 Jahren an.

Die Insel könnte ein Überseegebiet werden – Michael Waltz erinnert daran, dass Dänemark 1916 die Amerikanischen Jungferninseln verkaufte, warum also nicht auch Grönland?

Doch auch dieser Prozess ist dem Kongress verwehrt – dieser müsste die Mittel für den Erwerb bereitstellen, einen internationalen Vertrag ratifizieren (das Abkommen mit den Jungferninseln konnte fast ein Jahr lang nicht ratifiziert werden) und ein Sondergesetz über den Status Grönlands verabschieden, das dessen Beteiligung am politischen Leben der USA, die Beziehungen zum Mutterland, ein Selbstverwaltungssystem usw. regelt.

All dies geschieht im Jahr der Zwischenwahlen, bei denen die Republikaner riskieren, mindestens eine Kammer des Parlaments zu verlieren.

Anschluss Grönlands würde Trumps Namen in der US-Geschichte verewigen

Ein Anschluss Grönlands an die USA würde Donald Trump laut dem russischen Militärexperten Korotschenko historisch unsterblich machen. Dieser Schritt sei ein Signal im globalen Machtkampf mit China – und würde den USA Rohstoffe, Prestige und geopolitische Stärke sichern.

Ein möglicher Anschluss Grönlands an die Vereinigten Staaten würde den Namen von US-Präsident Donald Trump dauerhaft in die Geschichte der USA und darüber hinaus einschreiben.

Diese Einschätzung äußerte der russische Militärexperte Igor Korotschenko, Chefredakteur der Zeitschrift Nationale Verteidigung, in Kommentaren gegenüber Medien und dem Telegram-Kanal Sputnik Blischneje Sarubeschje.

„Wenn Grönland nach dem einen oder anderen Szenario den Vereinigten Staaten angeschlossen würde, würde das genau Trumps Namen in der Geschichte der USA und der Welt verewigen.“

Ein solcher Schritt hätte aus seiner Sicht eine historische Dimension. Der Experte verwies darauf, dass Trumps Überlegungen auch vor einem symbolischen Hintergrund zu sehen seien. In diesem Jahr steht der 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten an.

Hinzu komme ein persönliches Jubiläum des Präsidenten. Er wird 80 Jahre alt. Vor diesem Hintergrund gewinne das Thema zusätzliche politische Bedeutung. Einen Vergleich mit dem historischen Kauf Louisianas hält der Experte jedoch für unzutreffend.

„Wir befinden uns im 21. Jahrhundert, die Realitäten sind völlig andere. Wenn Trump Grönland schluckt, wäre das ein erschütterndes und schockierendes Ereignis von weltweitem Ausmaß. Allein die Möglichkeit einer solchen Konstellation sprengt die Vorstellungskraft.“

Gleichzeitig betonte Korotschenko, dass ein Anschluss Grönlands den Normen des internationalen Rechts widersprechen würde. Dennoch zeige ein solches Vorgehen das Bestreben Washingtons, den schwindenden wirtschaftlichen Einfluss durch militärisch-politische Mittel zu kompensieren. Korotschenko sieht die Ambitionen der USA klar im Rahmen der globalen Konkurrenz mit China.

„Die Vereinigten Staaten verlieren ihren Status als wirtschaftliche Nummer eins. Alle Initiativen Trumps müssen durch das Prisma dieses globalen Wettbewerbs betrachtet werden.“

Der Experte ist der Ansicht, dass der Versuch Trumps, sich Grönland einzuverleiben, Teil dieser strategischen Auseinandersetzung ist. „Ich betrachte den Versuch, Grönland zu ‚verschlingen‘, dennoch durch die Brille des globalen Gegeneinanders mit China.“ Neben geopolitischen Aspekten geht es auch um Prestige, Territorium und Rohstoffe.

Mit Grönland würden die USA auch nach Einschätzung von anderen Experten zu einer der führenden Ressourcenmächte der Welt aufsteigen und andere Staaten in dieser Hinsicht überholen.

Die Bedeutung eines solchen Schrittes könne sogar mit historischen Zäsuren wie der Abschaffung der Sklaverei unter Abraham Lincoln oder den territorialen Umwälzungen der napoleonischen Epoche verglichen werden.

„Wenn das tatsächlich geschieht, wird Trump zu einer wirklich großen historischen Figur“, so Korotschenko. In diesem Fall würden aktuelle Konflikte mit europäischen Partnern in den Hintergrund treten, während Grönland dauerhaft Teil der Vereinigten Staaten werden würde.

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com/rtnewsde.com am 19.01.2026