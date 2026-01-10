Teile die Wahrheit!

China trägt etwa 13 % zur weltweiten Silberförderung bei, verfügt aber über 70 % der Raffineriekapazität. Während Washington unter der Kontrolle Israels und Trumps wirtschaftlichen Druck litt, hat China die Weltwirtschaft in den Bereichen Technologie, KI, Rüstungsgüter, Elektrofahrzeuge, iPhones, Computer usw. überflügelt.

China schließt die größte Silberraffinerie der Welt. Peking geht von strategischer Bevorratung zur totalen Ressourcenkontrolle über.

Sie haben ein neues Exportlizenzsystem eingeführt, das westliche Händler ausschließen soll. Um ab dem 1. Januar Silber aus China auszuführen, muss ein Unternehmen eine Produktionskapazität von mindestens 80 Tonnen nachweisen, über eine Kreditlinie von 30 Millionen Dollar verfügen und die staatliche Genehmigung für den Rest der Welt erhalten. China hat den USA damit den Boden unter den Füßen weggezogen.

Samsung platzierte bei der COMEX eine Order über 50 Millionen Unzen Silber, um seine Verträge für 2026 zu sichern. Man erhielt daraufhin rund 10 % bzw. 5 Millionen Unzen, was den Handel an der COMEX vorübergehend aussetzte.

Mexiko ist mit fünf großen Minen der weltweit größte Silberproduzent. Vier dieser Minen gehören Industrias Peñoles Sde CV, eine Newmont.

Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs von Newmont von 40 auf 106 US-Dollar gestiegen, ein Plus von rund 270 %. Die Peñoles-Aktie legte seit Jahresbeginn von 290 auf 980 US-Dollar zu.

Wo ist also all das Silber? JP Morgan hat offenbar 750 Millionen Unzen Silber gehortet. Das entspricht heute einem Wert von 60 Milliarden US-Dollar. (In einem verzweifelten Versuch, den Preisverfall zu stoppen, entfaltet sich direkt vor unseren Augen eine Verschwörung zur Senkung des Silberpreises)

Im Jahr 2024 betrug die weltweite Silberproduktion 819 Millionen Unzen. Die globalen Reserven werden auf 640.000 Tonnen geschätzt – eine Tonne entspricht 35.274 Unzen.

Während Trump Strafbombenangriffe auf Länder ohne Militär durchführt, wichtige Lagerbestände verbraucht, über den Zustand der US-Wirtschaft lügt und Ballsäle für die Elite baut, wird die gesamte Wirtschaft ohne Seltene Erden und Silber zusammenbrechen. Ein wahrer Flächenbrand!

Obwohl Sunshine Silver in Idaho modernisiert und expandiert, produziert das Unternehmen jährlich nur 7,6 Millionen Unzen. Nach den neuen Bestimmungen benötigen Unternehmen staatliche Lizenzen für den Silberexport.

Die Berechtigung ist auf staatlich zugelassene Firmen beschränkt, die mindestens 80 Tonnen jährlich produzieren und über Kreditlinien in Höhe von 30 Millionen Dollar verfügen.

Die USA verbrauchen jährlich 1,2 Milliarden Unzen, wobei Mexiko und Kanada die wichtigsten Exportpartner sind. Die Wertsteigerung wird sich auf alle Elektronikgeräte, alle Verteidigungswaffen, alle Solarmodule usw. auswirken.

Die Lebenshaltungskosten werden explodieren. Kaum jemand kann eine Steigerung von 300 % verkraften. Wird die Inflation diese Spitzenwerte tatsächlich erreichen oder werden die manipulierten Berichte weiterhin eine Inflationsrate von 2 % behaupten – ein lächerlicher Witz von Präsident Trump, dessen wirtschaftliches Genie dem eines Erstklässlers entspricht?

Zu den Banken mit den größten Short-Positionen bei Silber gehören HSBC, Deutsche Bank, Bank of America, Scotia Bank und UBS. Insgesamt halten jedoch 22 Banken Short-Positionen, was potenziell zu Bankenzusammenbrüchen führen könnte.

Sie sitzen derzeit auf Short-Positionen von 300 % und nehmen Kredite auf, um diese abzudecken. Ähnlich wie bei Gold ist die Manipulation des Silberpreises vorbei, und der Preis ist ein Albtraum für den Markt.

Hat Elon Musk etwa auch Silber gehortet, um Tesla abzusichern?

China hat nun die Fäden in der Hand. Trumps prächtige Zerstörer und F-35-Kampfjets sind am Boden. Russland und die BRICS-Staaten haben die Oberhand.

China, die Schildkröte, hortet billiges Öl: „Während sich Trump als König feiert, der die Benzinpreise an den Zapfsäulen gesenkt hat, ignoriert er, dass die Ölpreise seit Jahresbeginn von 75 auf 57 Dollar pro Barrel gefallen sind – ein Rückgang von 24 Prozent.

Fast das gesamte letzte Jahrzehnt über galten die Entscheidungen der OPEC an den Ölmärkten als wichtigster Indikator für die Preisentwicklung.

Diese Hierarchie wird zwar auf die Probe gestellt, aber nicht umgestoßen. Geändert hat sich lediglich, wo Händler nach kurzfristigen Hinweisen suchen. Diese Hinweise kommen zunehmend aus China, nicht weil Peking das Angebot kontrolliert, sondern weil Chinas Kaufverhalten mittlerweile die Nachfrage und die kurzfristige Preisbildung dominiert.“

Saudi-Arabien kontrolliert zwar weiterhin den Großteil der Ölversorgung, doch Israel versucht, Trump durch die Verweigerung vertragsgemäßer Waffenlieferungen zu einem konfrontativen Kurs gegenüber dem Land zu zwingen.

Anders ausgedrückt: Israel isoliert die USA von Handel und wirtschaftlicher Stabilität. Es schafft ein feindseliges Umfeld, neue Feinde und verfolgt eine Art Paria-Politik mit entsprechenden Initiativen und Sanktionen. Trump scheint bereit dazu zu sein…

Er kündigte die Aufstellung einer neuen Nationalgarde an, um mögliche zukünftige Unruhen ab April zu unterdrücken – eine Anspielung auf eine Vorhersage.

Da die Lagerbestände vor Einführung der Zölle abverkauft werden, werden die Preise bis 2026 voraussichtlich exponentiell steigen und alles betreffen, von Haushaltsgeräten über Autos bis hin zu Kleidung.

Und Trump wird die Reaktionen in den sozialen Medien nicht eindämmen können. Der von Israel unterstützte TikTok-Deal steht jedoch kurz vor der endgültigen Genehmigung, die voraussichtlich Ende Januar 2026 erfolgen wird.

Es wird vermutet, dass israelische Zionisten bereits ihre PR-Kampagne gestartet haben, um die Wahrheit zu unterdrücken. Zu wenig, zu spät:

Die meisten jungen Leute sind auf Instagram umgestiegen, was Israel einen hohen Kostenaufwand von 14 Milliarden Dollar beschert. Keine Sorge, die US-Steuerzahler werden die Kosten durch die entgangenen Einnahmen des Kriegsministeriums in Billionenhöhe tragen.

Die USA besitzen keine Silberreserven. Die Frage, ob Fort Knox leer ist, bleibt ungeklärt. Und Seltene Erden sind der Grund für Invasionen in anderen Ländern – die USA haben zwar kürzlich eine Mine wiedereröffnet, doch diese wird die benötigten Kapazitäten niemals decken.

Stattdessen geben die USA eine Billion Dollar für Waffen aus, die ohne Silber und Seltene Erden nicht hergestellt werden können. Diese Logik ist unbestreitbar ignorant.

Aber wenn ich der Teufel wäre, würde ich sagen: „Gut gemacht, so geht’s!“

Während JP Morgan mittlerweile über genügend Silber verfügt, um die USA ein Jahr lang mit Energie zu versorgen, bleibt China der größte Raffineriebetreiber für industrielle Zwecke.

Doch physisches Silber ist zu einem Druckmittel geworden, das vor allem von Technologie und KI, gefolgt vom Verteidigungssektor, profitiert: Silber wird in modernen Waffensystemen, insbesondere in Leitsystemen, Batterien und Elektronik für Raketen, Kampfflugzeuge und andere Verteidigungstechnologien, in großem Umfang verwendet.

Schätzungen zufolge werden allein für Hyperschallraketen jährlich Hunderttausende, ja sogar Millionen Unzen Silber benötigt.

Für Russland ist der Handel gleichbedeutend mit dem Tausch von Öl gegen Silber. Israel und Amerika? Sie bleiben weit abgeschlagen.

Quellen: PublicDomain/helenaglass.net am 09.01.2026