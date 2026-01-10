Teile die Wahrheit!

Tech Times berichtet:

Ein deutlicher Anstieg des US-Militärflugverkehrs erregt in Großbritannien Aufmerksamkeit. Mehrere Transportflugzeuge wurden bei der Landung auf britischen Stützpunkten beobachtet, was eher auf umfangreiche logistische Verlegungen als auf routinemäßige Rotationen hindeutet.

Die Präsenz schwerer Transportflugzeuge lässt auf die Verlegung von Ausrüstung, Personal oder strategischen Gütern schließen. Solche Verlegungen stehen üblicherweise im Zusammenhang mit gemeinsamen Übungen, erhöhter Einsatzbereitschaft oder Vorbereitungen auf weitergehende militärische Verpflichtungen.

Im Internet kursierende Bilder zeigen hochrangige Persönlichkeiten, darunter Donald Trump, im Gespräch mit Truppen, was die Spekulationen über eine mögliche Koordination zwischen Washington und London weiter anheizt.

Obwohl die Behörden den Zweck nicht bestätigt haben, reicht allein das Ausmaß aus, um Fragen aufzuwerfen.

Wenn Transportflugzeuge in Wellen eintreffen, signalisiert dies oft eine Planung, die weit über die üblichen Trainingspläne hinausgeht.

strategic-culture.su schreibt weiter:

Durch ihre Schwäche haben sich Großbritannien und Europa zu Vorreitern für illegale US-Aktionen in anderen Ländern gemacht

Der US-Angriff auf die venezolanische Hauptstadt Caracas und die Entführung von Präsident Maduro und seiner Frau waren völkerrechtswidrig. (Rothschild & Co., Blackwater und Trump: Alte Netzwerke tauchen im Venezuela-Konflikt erneut auf)

Dass britische und europäische Politiker die US-Aktionen stillschweigend unterstützen, zeugt von Schwäche und wird ihrem Ansehen in der Entwicklungswelt weiter schaden.

Die UN-Charta wurde 1945 verabschiedet, um sicherzustellen, dass Staaten sich nicht länger in die souveränen Angelegenheiten anderer Staaten einmischen.

Diese Rechtsgrundlage stand jedoch auf wackeligen Füßen, da die Nachkriegsgrenzen komplex und in vielen Teilen der Welt umstritten waren.

Der Zweite Weltkrieg endete zu einem Zeitpunkt, als Großbritannien und andere europäische Nationen ihren Ausstieg aus dem Kolonialismus beschleunigten und auf der Grundlage ehemaliger Kolonialgrenzen völlig neue souveräne Staaten schufen.

Die UN-Charta versuchte und versucht nicht, die Weltkarte neu zu zeichnen. Sie will auch kein Schema für die Regierungsführung von Ländern vorgeben.

Die Länder der Welt werden weiterhin von einer Mischung aus Monarchien, Demokratien und Autokratien in vielfältigen Ausprägungen regiert.

Kein Land hat das Recht, einem anderen seinen Willen oder seine bevorzugte Regierungsform aufzuzwingen, so dysfunktional dieses Land auch sein mag.

Im Falle Venezuelas würden wohl nur wenige bestreiten, dass es sich trotz der dort abgehaltenen Wahlen um eine Demokratie im eigentlichen Sinne handelt.

Dass einige Länder frühere venezolanische Wahlen als manipuliert betrachten, ist gemäß der UN-Charta unerheblich. Kein Drittstaat darf sich gewaltsam in die Angelegenheiten eines anderen Staates einmischen, selbst wenn dieser Staat als gewalttätige Diktatur erscheint.

Ich persönlich betrachte Nicolás Maduro zumindest als einen autoritären Führer, der zu undemokratischen und repressiven Mitteln neigt, um sein Volk zu regieren.

Dasselbe ließe sich aber auch über unzählige andere Länder sagen, nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in Afrika, dem Nahen Osten und Asien.

Europa selbst, obwohl von scheinbar demokratischen Systemen regiert, wurde im vergangenen Jahr von den USA beschuldigt, antidemokratisch zu sein, indem es die freie Meinungsäußerung unterdrückt und mithilfe gefügiger Medien den Anschein von Demokratie inszeniert.

Die europäischen Institutionen sind per se antidemokratisch, da die Bürger weder die Möglichkeit haben, einen der sechs sogenannten Präsidenten noch deren nicht gewählte Berater – wie auch immer diese bezeichnet werden – direkt zu wählen.

Ob man ihn nun liebt oder, in vielen liberalen Fällen, hasst – westliche Staats- und Regierungschefs haben nach internationalem Recht kein Mitspracherecht darüber, ob Nicolás Maduro der rechtmäßige Präsident Venezuelas ist.

Im Falle der USA bestehen berechtigte Bedenken hinsichtlich der Drogenflut, die durch Venezuela ins Land gelangt und dort das Leben von Drogenabhängigen zerstört.

Dies ist zweifellos ein legitimes nationales Sicherheitsinteresse der Amerikaner und gibt ihnen das Recht, gegen diese feindseligen Handlungen vorzugehen, gegebenenfalls auch mit Gewalt.

Ungeachtet der breiteren Debatte über US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote unterliegen diese Aktionen dennoch dem internationalen Menschenrechtsrecht.

Sie geben den USA nicht das Recht, einen amtierenden Präsidenten gewaltsam abzusetzen, so unsympathisch er auch sein mag.

Dass die führenden Politiker Großbritanniens und Europas durch ihr Schweigen zu den US-Aktionen stillschweigend ihre Unterstützung für den Sturz Maduros zum Ausdruck gebracht haben, spricht eher für internationale Beziehungen als für Völkerrecht.

Sie haben sich selbst zum Richter und Geschworenen in dieser Angelegenheit aufgeschwungen, indem sie der Einschätzung der USA zustimmen, dass Maduro der falsche Anführer für Venezuela sei.

Dieses Schauspiel bot sich am Montag, dem 5. Januar, im UN-Sicherheitsrat in drastischer Weise, als die verschiedenen europäischen Staaten, die dort vertreten waren, sich einer nach dem anderen weigerten, die US-amerikanischen Aktionen zum Sturz Maduros in ihren Erklärungen auch nur zu erwähnen.

In Anlehnung an Premierminister Keir Starmers Weigerung, die US-Aktionen zu verurteilen, beschränkte sich der britische Vertreter im Sicherheitsrat, James Kariuki, den ich leider schon lange kenne, darauf, die undemokratische Natur von Nicolás Maduro, die Notwendigkeit eines Übergangs zur Demokratie und die Einhaltung des Völkerrechts zu betonen. Und sonst nichts.

Mit keinem Wort wird erwähnt, dass die US-Aktionen gegen internationales Recht verstießen. Weder der einseitige Militärangriff der USA auf Venezuelas Hauptstadt noch die Entführung Maduros werden erwähnt.

Es heißt schlicht: Maduro ist schlecht, schade, also suchen wir uns einen Nachfolger, den wir – implizit – gutheißen.

Alle anderen europäischen Staaten am Verhandlungstisch, darunter Griechenland, Frankreich, Lettland und Dänemark, brachten eine etwas ausführlichere Version derselben Position vor.

Die Dänen äußerten sich etwas differenzierter, angesichts ihrer nicht unbegründeten Befürchtung, als Nächstes an der Reihe zu sein, falls die USA beschließen sollten, Grönland illegal zu annektieren.

Und darin liegt die eigentliche Ursache für die britische und europäische Positionierung. Die europäische Außenpolitik scheint fast ausschließlich auf dem Wunsch zu beruhen, Präsident Trump nicht zu verärgern.

In London, Riga, Paris und Kopenhagen klammern sich die führenden Politiker noch immer an die Hoffnung, dass Präsident Trump sie durch Schmeicheleien weiterhin bei ihren Bemühungen unterstützen wird, einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine aufrechtzuerhalten.

Wenn sie sich weigern, ihn wegen Venezuela zu verurteilen, könnte er am Ende vielleicht doch noch auf die Idee eines Regimewechsels in Moskau zurückgreifen, und zwar durch einen Krieg in der Ukraine, von dem die Führer weiterhin fantasieren, er sei gewinnbar, obwohl alle Anzeichen das Gegenteil beweisen.

Die Anforderungen des Völkerrechts sind somit völlig nebensächlich geworden angesichts des außenpolitischen Ziels, Präsident Putin zu besiegen und ihn – hoffentlich – in einem US-Militärhubschrauber zu einem Scheinprozess nach New York zu bringen. Alles andere, einschließlich der Bestimmungen der UN-Charta, ist schlichtweg ein unbequemes Detail.

Letztendlich bleiben Großbritannien und Europa jedoch schwach und nicht in der Lage, Präsident Trumps Handeln substanziell zu beeinflussen, wodurch sie schwach bleiben und zu Passagieren auf einem außer Kontrolle geratenen US-Zug werden.

Leider dürften die Länder der Entwicklungsländer – darunter auch die lateinamerikanischen Staaten im Sicherheitsrat, die den US-Schritt in unterschiedlichem Maße verurteilt haben – von der Haltung Großbritanniens und Europas schockiert gewesen sein.

Ihre Staats- und Regierungschefs klammern sich stellvertretend an eine westliche Hegemonialmacht, in der die USA als Weltpolizisten agieren, und stehen fassungslos da, während sie unterwürfig applaudieren.

Hauptnutznießer werden natürlich China und in gewissem Maße auch Russland sein, die sich zunehmend gegen die westliche Dominanz durch alternative globale politische Foren für Dialog und für eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit gewehrt haben.

Ich vermute, dass die Schlange der Länder, die dem BRICS-Staat beitreten wollen, nach diesem völkerrechtswidrigen US-Angriff auf Venezuela noch länger werden dürfte.

am 09.01.2026