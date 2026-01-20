Großartiger Ersatz: Autonome Roboter von Boston Dynamics haben ein Hyundai-Werk vollständig übernommen, während die US-Regierung Roboter einsetzt, um die angeschlagene Wirtschaft zu stützen (Videos)

Teile die Wahrheit!

Da immer mehr Amerikaner ihren Arbeitsplatz verlieren und angesichts der galoppierenden Inflation Schwierigkeiten haben, einen neuen zu finden, lobt der CEO von Boston Dynamics den Ersatz von Amerikanern, während die Trump-Regierung dies nutzt, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

Im vergangenen Monat berichtete The WinePress darüber, wie die Trump-Regierung sich ausdrücklich dazu verpflichtet hat, autonome Fabriken zu bauen und diese mit humanoiden Robotern nachzurüsten, um letztendlich Menschen zu ersetzen.

Politico enthüllte, dass „Handelsminister Howard Lutnick sich mit CEOs der Robotikindustrie getroffen hat und sich voll und ganz für die Beschleunigung der Entwicklung der Branche einsetzt“, und ein Sprecher bestätigte: „Wir engagieren uns für Robotik und fortschrittliche Fertigung, weil sie von zentraler Bedeutung sind, um wichtige Produktionszweige zurück in die Vereinigten Staaten zu holen.“

Lutnick gab im vergangenen Jahr auch mehrfach öffentlich bekannt, dass die neuen Fabriken aufgrund der Politik der Trump-Regierung gebaut würden.

Einige Wochen später gab Trump selbst geheimnisvoll bekannt, dass KI und Robotik in den Fabriken „eingesetzt“ werden sollen, und deutete damit an, dass diese neuen Roboter als tatsächliche Arbeitskräfte gezählt werden sollen.

„Wir werden über eine enorme Verfügbarkeit an Arbeitskräften verfügen. Außerdem werden uns Roboter zur Seite stehen. Wir werden viele Roboter einsetzen, weil wir sie brauchen und weil wir voll durchstarten wollen. Wir bauen viel zwischen der KI und den Automobilwerken.

Wir werden die Hilfe von Robotern und anderen Formen der Beschäftigung benötigen, könnte man sagen. Wir werden viele künstliche Dinge einsetzen. Aber das Schöne daran ist, dass wir mehr Arbeitsplätze haben werden als je zuvor.“

Zum Start ins neue Jahr widmete CBS‘ 60 Minutes einen ganzen Beitrag der Frage, wie weit humanoide Roboter mittlerweile fortgeschritten sind. (Elon Musk prophezeit: Sparen für die Rente wird bald nicht mehr nötig sein – „Wir sind in die Singularität eingetreten“)

In amerikanischen Fabriken werden bereits vollständig autonome Maschinen und humanoide Roboter eingesetzt. CBS erhielt Zugang zu einer autonomen Hyundai-Fabrik in Georgia, in der die neuesten Roboter namens Atlas zum Einsatz kommen, die von Boston Dynamics entwickelt wurden.

Diese Roboter lernen ständig dazu und passen sich an ihre Aufgaben an. Die neuen Atlas-Androiden sind ihren sperrigeren Vorgängern weit überlegen.

Ansehen:

Scott Kuindersma, Leiter der Robotikforschung bei Boston Dynamics, erklärte, dass die Roboter zwar viele Dinge tun können, aber derzeit noch Schwierigkeiten haben, beispielsweise ein Hemd anzuziehen oder eine Tasse Kaffee einzuschenken und damit zu gehen.

Wie im Video zu sehen ist, können sie jedoch eine Reihe von Objekten manövrieren und heben, tanzen, laufen, wie ein Boxer schlagen und treten, Knoten binden und so weiter. Die Roboter werden mit Hilfe von Fernmaschinenlernen trainiert, um die Bewegungen von Menschen exakt nachzuahmen.

CEO Robert Playter sagte gegenüber CBS: „In der Branche herrscht derzeit große Aufregung über das Potenzial, Roboter zu bauen, die intelligent genug sind, um wirklich universell einsetzbar zu sein“, sagte er. „Die chinesische Regierung hat es sich zum Ziel gesetzt, das Wettrennen im Bereich der Robotik zu gewinnen. Technisch gesehen glaube ich, dass wir weiterhin die Nase vorn haben. Aber es besteht die reale Gefahr, dass wir allein aufgrund der Höhe der Investitionen ins Hintertreffen geraten könnten.“

Er lobte weiterhin, wie diese Roboter Menschen ersetzen und sie in ihrer Leistung übertreffen werden.

Playter: „Dieser Roboter ist also zu übermenschlichen Bewegungen fähig und wird damit unsere Fähigkeiten übertreffen können.“

Bill Whitaker (CBS): „Sie entwickeln also einen Roboter, der die Fähigkeiten des Menschen übertreffen soll?“

Playter: „Warum nicht? Wir wünschen uns doch Dinge, die stärker sind als wir, mehr Hitze aushalten als wir oder sich an gefährliche Orte begeben, an die wir uns nicht wagen würden. Man wünscht sich also wirklich übermenschliche Fähigkeiten.“

Whitaker: „Für viele Menschen klingt das beängstigend. Sie sehen keine Welt voller Terminatoren voraus?“

Playter: „Auf keinen Fall. Ich denke, wenn Sie sehen würden, wie hart wir arbeiten müssen, damit die Roboter nur einige der einfachen Aufgaben ausführen, die wir von ihnen erwarten, würde das die Sorge um empfindungsfähige und rebellische Roboter zerstreuen.“

Player gab außerdem bekannt, dass diese Roboter in den nächsten Jahren zu Vollzeitmitarbeitern bei Hyundai werden könnten, prognostiziert jedoch, dass Humanoide die Art der Arbeit verändern werden.

„Die wirklich repetitiven, wirklich schwere Arbeiten werden letztendlich von Robotern übernommen werden. Aber diese Roboter sind nicht so autonom, dass sie nicht verwaltet werden müssen. Sie müssen gebaut werden. Sie müssen trainiert werden. Sie müssen gewartet werden.“

Amazon hat bereits angekündigt, dass es lebende Menschen in seinen Lagern durch Droidenflotten ersetzen wird.

KOMMENTAR DES AUTORS

Letzten Monat habe ich Folgendes vorhergesagt:

Die Regierung schafft derzeit die Voraussetzungen dafür, mithilfe von KI und Robotik das „Beschäftigungswachstum“ sowie ein „positives BIP und eine steigende Aktivität in der Industrie und auf dem Arbeitsmarkt“ zu fördern. Sie werden sehen, es wird kommen. Merken Sie sich das. Und dann werden sie damit prahlen, wie großartig die Wirtschaft läuft, während immer mehr Amerikaner obdachlos sind und in Pappkartons leben.

Heute erhielten wir einen Propagandabericht von Bloomberg, der genau das tut: Er behauptet, „die Produktivität in den USA steige so schnell wie seit zwei Jahren nicht mehr”. Lesen Sie den Bericht selbst, aber achten Sie genau auf die Formulierungen, die sich auf unbegründete Zahlen und Unsinn beziehen:

Die Arbeitsproduktivität in den USA beschleunigte sich im dritten Quartal auf den stärksten Wert seit zwei Jahren, was ein weiterer Beleg dafür ist, dass Effizienzsteigerungen den Inflationsdruck durch Löhne dämpfen.

Die Produktivität, also die Leistung pro Stunde der nicht in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitnehmer, stieg um 4,9 % auf Jahresbasis, nachdem sie im zweiten Quartal um 4,1 % gestiegen war, wie Daten des Bureau of Labor Statistics am Donnerstag zeigten.

Das Wirtschaftswachstum in den USA legte im dritten Quartal mit der höchsten Geschwindigkeit seit 2023 zu, trotz einer Abkühlung des Arbeitsmarktes. Die Lohnstückkosten – also das, was Unternehmen ihren Mitarbeitern für die Produktion einer Einheit zahlen – sanken um 1,9 %, nachdem sie bereits im Vorquartal zurückgegangen waren. Dies war der erste Rückgang in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen seit 2019.

Der Rückgang der Beschäftigungskosten verdeutlicht eine Zweiteilung der Wirtschaft, wobei sich der Arbeitsmarkt trotz soliden Wirtschaftswachstums abgeschwächt hat.

Die Vertreter der US-Notenbank können sich über anhaltende Effizienzsteigerungen freuen, da diese den durch Löhne verursachten Inflationsdruck begrenzen. Die Arbeitskosten sind für viele Unternehmen der größte Kostenfaktor, weshalb sie auf neue Technologien und Ausrüstung setzen, um die Effizienz ihrer Mitarbeiter zu steigern.

Die neuesten Zahlen könnten auf künftige Produktivitätssteigerungen hindeuten, da massiv in künstliche Intelligenzinvestiert wird und Präsident Donald Trumps „One Big Beautiful Bill Act” verschiedene Anreize für Investitionen bietet.

Da sich der Arbeitsmarkt verlangsamt hat, gehen Ökonomen weitgehend davon aus, dass sich das Lohnwachstum abkühlen wird. Separate Daten, die diese Woche veröffentlicht wurden, deuten jedoch darauf hin, dass der Arbeitsmarkt zum Jahresende etwas an Dynamik gewonnen haben könnte. Laut ADP Research stieg die Zahl der Neueinstellungen bei US-Unternehmen im Dezember um 41.000, nachdem sie im Vormonat zurückgegangen war. Und ein Indikator für die Einstellungen im Dienstleistungssektor stieg im letzten Monat so stark wie seit Februar nicht mehr.

Zahlen von Challenger, Gray & Christmas zeigten, dass die angekündigten Stellenstreichungen die niedrigsten seit Juli 2024 waren. Die Einstellungsabsichten waren hingegen die höchsten für einen Dezember seit 2022. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung wird am Freitag veröffentlicht.

„Effizienzsteigerungen“ – das ist das Bullshit-Wort, das sie jetzt verwenden. Die Lohnkosten sind gesunken, die Arbeitslosigkeit steigt, aber die „Effizienz“ steigt.

Es ist kaum eine Woche her, seit ich gesagt habe, dass diese Regierung Roboter einsetzen wird, um unsere schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Die meisten Leute werden nicht weiter als bis zur Überschrift lesen, vielleicht noch die ersten paar Absätze.

Doch dieser Bericht zeigt nur, dass der große Austausch bereits stattfindet und real ist. Das REALE Beschäftigungswachstum befindet sich derzeit in einem schwarzen Loch und wird sich nur noch verschlechtern, aber die Regierung und die Medienmaschinerie werden versuchen, uns weiszumachen, dass wir wachsen und prosperieren.

Gewinnen.

Wie ich bereits gesagt habe, entspricht das, was diese Regierung tut, genau dem Drehbuch der 4. industriellen Revolution des Weltwirtschaftsforums.

Unterdessen finden diese Technokraten und Transhumanisten es einfach großartig, dass wir in jeder Hinsicht ersetzt und zu zu 100 % von Eitelkeit getriebenen Parasiten degradiert werden, die „nichts besitzen und glücklich sind“ und ihre monatlichen Belohnungen dafür erhalten, dass sie gute Weltbürger sind, und zwar über die digitalen ID-Wallets der Menschen, die an einen sozialen Kredit-Score gekoppelt sind und von Palantir und Oracle mithilfe von Technologie verfolgt und verwaltet werden. Lächeln Sie für die Kamera.

Keine Sorge, diese Roboter werden sich niemals gegen uns wenden, ausfallen oder ähnliches. Alles ist in bester Ordnung, machen Sie sich keine Sorgen.

Quellen: PublicDomain/thewinepress.substack.com am 16.01.2026