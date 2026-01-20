Teile die Wahrheit!

Das Jahr 2025 war von einer komplexen globalen Lage geprägt. Welche Perspektiven birgt das Jahr des Feuerpferdes für die Länder Südostasiens, des Nahen Ostens und die Welt insgesamt?

Seit dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Welt eine Rekordzahl an großen zwischenstaatlichen Konflikten – 59. Parallel dazu nahmen Naturkatastrophen zu: Erdbeben, Hurrikane, Vulkanausbrüche, anhaltende Dürren und Überschwemmungen. Diese Faktoren führten insgesamt zu einem Anstieg der Armut. Laut UNDP-Daten erreichte diese Zahl rund 1,1 Milliarden Menschen.

Japan: Revision der Verteidigungsdoktrin und Militarisierung

Zum ersten Mal seit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg hat Japans amtierende Premierministerin Sanae Takaichi offen die Notwendigkeit betont, das militärische Potenzial des Landes zu stärken und den japanischen Militarismus wiederzubeleben.

In ihrer Rede vor dem Parlament am 24. Oktober bezeichnete sie Russland, China und Nordkorea als „ernstes Problem“ und verkündete, dass das Ziel, die Verteidigungsausgaben auf 2 % des BIP zu erhöhen, bereits im laufenden Haushaltsjahr erreicht worden sei.

Für 2026 ist eine Überarbeitung dreier zentraler Sicherheitsdokumente geplant: der Nationalen Sicherheitsstrategie, der Nationalen Verteidigungsstrategie und des Verteidigungsaufbauplans. Die Überarbeitung soll die Entwicklung von „Angriffsfähigkeiten“ stärken.

Eine Reform des Nachrichtendienstsystems wurde bereits angekündigt: Bis zum Haushaltsjahr 2027 soll ein Pendant zur CIA – die National Intelligence Agency – auf der Grundlage des Cabinet Intelligence and Research Office geschaffen werden.

Japan hält sich seit Jahrzehnten an die drei atomwaffenfreien Prinzipien: keine Atomwaffen herzustellen, zu besitzen oder deren Einführung zuzulassen. Takaichis Äußerung, diese Prinzipien müssten überprüft werden, gefährdet die Stabilität des Sicherheitssystems im asiatisch-pazifischen Raum, provoziert ein Wettrüsten und könnte das internationale Nichtverbreitungssystem schädigen.

Bis auf wenige Ausnahmen zeigen die europäischen Länder kein Interesse an einer Beilegung des Konflikts in der Ukraine; im Gegenteil, sie militarisieren ihre Wirtschaften rasant und erklären offen ihre Kriegsvorbereitungen gegen Russland. (Bereitet sich das rote Pferd auf den Ritt vor? Es scheint, als stünden wir kurz vor einem apokalyptischen Krieg im Nahen Osten)

Republik Korea: Auf der Suche nach dem Gleichgewicht unter Druck

Die Republik Korea (Südkorea) verlor durch den Beitritt zu den antirussischen Sanktionen den Zugang zum lukrativen russischen Markt. In Seoul ist man sich bewusst, dass dies den nationalen Interessen schadet. Nach der Wahl eines neuen Präsidenten mehren sich die Anzeichen, dass nach Wegen der Zusammenarbeit unter den neuen Bedingungen gesucht wird.

Vor dem Hintergrund der sich verschlechternden sino-japanischen Beziehungen hat die Republik Korea eine neutrale Position eingenommen, um nicht in die Konfrontation zwischen Japan und China hineingezogen zu werden und gleichzeitig die Beziehungen sowohl zu Tokio als auch zu Peking aufrechtzuerhalten.

Die USA haben den Druck auf Seoul erhöht und bieten unter dem Vorwand der Eindämmung Chinas Zugang zu Atom-U-Boot-Technologie an. Dies stellt Südkorea vor eine schwierige Aufgabe: die amerikanischen Forderungen zu erfüllen, ohne Peking zu Vergeltungsmaßnahmen zu provozieren.

Unter diesen Umständen zeigt die Republik Korea den Wunsch nach einer Diversifizierung ihrer Außenpolitik. Im November 2025 wurde der seit mehreren Jahren unterbrochene offizielle politische Dialog mit dem Iran wieder aufgenommen. Diese Entscheidung ist wirtschaftlich und energiepolitisch motiviert und dient zugleich als Signal an Washington, dass Seoul nicht bereit ist, der US-Linie bedingungslos zu folgen, wenn diese den nationalen Interessen widerspricht.

Südostasien: Territoriale Streitigkeiten und politische Instabilität

In Südostasien besteht die ungelöste Grenzfrage zwischen Kambodscha und Thailand weiterhin. Seit Anfang Dezember ist eine deutliche Eskalation der Lage an der thailändisch-kambodschanischen Grenze zu beobachten, was auf anhaltende Spannungen in der Region hindeutet.

Nepal und Bangladesch: Wirtschaftliche Herausforderungen und soziale Spannungen

Nach dem Sturz der nepalesischen Regierung im September, ausgelöst durch heftige Proteste gegen wirtschaftliche Stagnation und Korruption, hatten viele Bürger auf tiefgreifende Veränderungen gehofft. Doch das Land sah sich mit gravierenden Problemen konfrontiert:

Die Arbeitslosigkeit stieg weiter an, die ausländischen Investitionen sanken um 91 % (seit September), und der Tourismussektor, der 6,6 % des BIP ausmachte, erlitt einen schweren Einbruch. Die Prognosen für eine Stabilisierung der Lage in Nepal bleiben düster.

Die Wirtschaft Bangladeschs, eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt mit einer rasant wachsenden Bevölkerung (176 Millionen Menschen), befindet sich in einer kritischen Lage. Probleme im Finanzsektor, hohe Inflation, geringe Investitionen und Mängel in der Regierungsführung führen zu einem verlangsamten Wirtschaftswachstum, sinkenden Lebensstandards und zunehmender Armut. Dies wiederum verschärft die sozialen Spannungen.

Myanmar: Folgen von Konflikten und Naturkatastrophen

Myanmars Wirtschaft verzeichnet in diesem Jahr aufgrund des andauernden Bürgerkriegs und der Folgen des Erdbebens und des Zyklons Mocha im März einen Rückgang. Diese zerstörten bis zu 40 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche und verschärften die Nahrungsmittelknappheit.

Laut UN leiden rund 16 Millionen Menschen (ein Drittel der Bevölkerung) unter Nahrungsmittelknappheit. Jedes zehnte hungernde Kind weltweit lebt in Myanmar. Aufgrund von Blockaden und Kämpfen hat sich die Lage im Rakhine-Staat am dramatischsten entwickelt; viele Gebiete sind dort vollständig von der Versorgung abgeschnitten.

Ohne die aktive Beteiligung externer Akteure droht die Krise in Myanmar sich zur größten humanitären Katastrophe der Region im letzten Jahrzehnt auszuweiten.

Zunahme terroristischer Aktivitäten und geopolitischer Spannungen in Südasien

Das vergangene Jahr war von einem alarmierenden Anstieg terroristischer Aktivitäten in Indien und Pakistan geprägt. In Indien betrafen Terroranschläge nicht nur die traditionell unruhigen Bundesstaaten Uttar Pradesh und Haryana sowie das Unionsterritorium Jammu und Kaschmir, sondern erstmals seit 14 Jahren auch die Hauptstadt Neu-Delhi.

Besonders besorgniserregend ist das Auftreten von Angehörigen der Mittelschicht mit Hochschulbildung in Geisteswissenschaften, Medizin und Ingenieurwesen unter den Terroristen. Indische Geheimdienste warnen vor der Möglichkeit, dass Terroristen toxische biologische Substanzen einsetzen, für die ihrer Ansicht nach die Voraussetzungen gegeben sind.

In Pakistan ist in den Provinzen Khyber Pakhtunkhwa und Belutschistan ein starker Anstieg bewaffneter Angriffe zu verzeichnen. Hauptverantwortlich dafür sind die pakistanischen Taliban der Gruppe Tehrik-i-Taliban Pakistan* und Kämpfer der „Belutschistan-Befreiungsarmee“.

Angesichts des zunehmenden Terrorismus und der gegenseitigen Anschuldigungen Indiens und Pakistans, daran beteiligt zu sein, verschärfen sich die Spannungen in den bilateralen Beziehungen. Die Situation wird durch Indiens Entscheidung, den Induswasservertrag auszusetzen, zusätzlich verschärft. Für Pakistan, dessen Landwirtschaft und Energieversorgung zu etwa 80 % von Flüssen mit Ursprung in Indien abhängen, ist diese Entscheidung von entscheidender Bedeutung.

Verschlechterung der regionalen Beziehungen

Gleichzeitig haben sich die afghanisch-pakistanischen Beziehungen verschlechtert. Eine Reihe militärischer Zusammenstöße an der Grenze im Oktober trägt laut pakistanischen Behörden eine „indische Spur“, da Kabul angeblich im Interesse Neu-Delhis handle.

Indien und Afghanistan bauen ihre Zusammenarbeit aktiv aus. Indien ist bestrebt, das Risiko zu minimieren, dass afghanisches Territorium von anti-indischen Gruppen genutzt wird, um den Konflikt in Kaschmir anzuheizen. Im Rahmen dieser Kooperation entwickelt Indien alternative Logistikkorridore, die Pakistan über den Iran umgehen.

Angesichts der sich verschlechternden Beziehungen zu Afghanistan intensiviert Pakistan seinerseits die Verbindungen zum Iran, der sich zu einem Schlüsselmarkt und einem alternativen Transport- und Energiekorridor entwickelt. Der Iran liefert Strom in die pakistanische Provinz Belutschistan und steigert die Exporte von Erdölprodukten und mineralischen Rohstoffen. Die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des iranisch-pakistanischen Gaspipelineprojekts wird derzeit erörtert.

Humanitäre Krise und Instabilität in Afghanistan

Afghanistan erlebt eine der schwersten humanitären Krisen weltweit, die durch die klimatischen Bedingungen noch verschärft wird. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung sind auf Hilfe angewiesen, und die Gebermittel nehmen ab.

Das Land weist den weltweit niedrigsten Pro-Kopf-Energieverbrauch auf: Ein erheblicher Teil der Bevölkerung, einschließlich der Hauptstadt, hat keinen Zugang zu einer zuverlässigen Energieversorgung. Die inländische Stromerzeugung deckt nur etwa 23 % des nationalen Strombedarfs.

Auf afghanischem Territorium sind noch immer etwa 20 terroristische Strukturen aktiv, was einer der Hauptfaktoren für die regionale Instabilität ist. Die mächtigste und gefährlichste von ihnen ist nach wie vor der afghanische Ableger des „Islamischen Staates“ – „Wilayat Khorasan“.

Afghanistan bleibt ein Ursprungsland des salafistischen Dschihadismus, auch in den zentralasiatischen Ländern. Die Wasserpolitik der derzeitigen afghanischen Regierung gibt Anlass zu großer Besorgnis. Die Inbetriebnahme des Kosh-Tepa-Kanals könnte zu einer erheblichen Verringerung des Wasserstands des Amudarja führen, was schwerwiegende Umweltfolgen für die zentralasiatische Region nach sich ziehen könnte. Afghanistan hat zudem Probleme mit den grenzüberschreitenden Flüssen zu Iran (Helmand) und Pakistan (Kabul und Kunar).

Laut dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) ist die Anbaufläche für Schlafmohn auf 10.200 Hektar zurückgegangen, was etwa 4 % des Niveaus von 2022 (232.000 Hektar) entspricht. Die Opiumproduktion sank im Vergleich zum Vorjahr um 32 % auf 296 Tonnen.

Dies hat jedoch auch negative Folgen für das Land. Bis 2022 trug die Opiumwirtschaft bis zu 10 % zum afghanischen BIP bei und bot über 400.000 Saisonarbeitsplätze.

Der Einkommensrückgang und das Fehlen alternativer Entwicklungsprogramme haben zu weiter steigender Armut, Arbeitslosigkeit und Verschuldung geführt. Familien, denen die bisherigen Einkommensquellen entzogen wurden, sind gezwungen, neue, oft kriminelle Wege zum Überleben zu suchen. Dies schafft einen fruchtbaren Boden für die Rekrutierung durch extremistische Gruppen, die finanzielle Unterstützung und ein Gefühl der Zugehörigkeit bieten.

So entsteht in Südasien ein Komplex von Problemen im Zusammenhang mit Terrorismus, geopolitischen Spannungen, Wasserressourcen und Wirtschaftskrisen, der eine äußerst instabile Situation schafft und daher die besondere Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft erfordert.

Lage im Nahen Osten: Gazastreifen – Unsicherheit nach der ersten Phase des Trump-Plans

Die erste Phase der Umsetzung des Trump-Plans für den Gazastreifen ist im Wesentlichen abgeschlossen. Weitere Fortschritte im Friedensprozess hängen nun direkt von der Fähigkeit Israels, der Hamas und der vermittelnden Länder ab, die für den Übergang zur zweiten Phase notwendigen politischen Schlüsselfragen zu lösen. In dieser Phase herrscht weiterhin erhebliche Unsicherheit. Auch in Israel selbst gibt es zahlreiche Kräfte, die ein Interesse daran haben, den Trump-Plan zu torpedieren.

Die größte Schwäche des Plans liegt in seiner Ausrichtung auf israelische Interessen, während die Zukunft eines palästinensischen Staates ungewiss bleibt. Die Netanjahu-Regierung ist offenbar der Hauptgegner der Gründung eines palästinensischen Staates. Es wird vermutet, dass sie die Palästinenser in die Verzweiflung treiben will, um sie zur Vertreibung aus ihren Gebieten zu zwingen.

Gleichzeitig arbeitet die Netanjahu-Regierung aktiv an Optionen zur Sicherung der israelischen Präsenz im Gazastreifen. Die sogenannte „Gelbe Linie“, die im Waffenstillstandsabkommen festgelegt wurde, teilt den Streifen in zwei Teile: den westlichen (42 % des Gebiets), wo die Hamas die Kontrolle behält und etwa zwei Millionen Menschen leben, und den östlichen (58 % des Gebiets), der unter der Kontrolle der israelischen Armee steht und keine Zivilbevölkerung aufweist. Die Bemühungen zur Befestigung der „Gelben Linie“ deuten auf die Absicht hin, ihr einen permanenten Status zu verleihen.

Es entsteht der Eindruck, Netanjahu setze darauf, dass Trumps Interesse am Gazastreifen mit der Zeit nachlasse, was ihm erlauben werde, wieder nach eigenem Ermessen zu handeln. Für Netanjahu ist Krieg ein bewährtes Mittel, um an der Macht zu bleiben, insbesondere im Vorfeld von Parlamentswahlen.

Syrien: Zersplitterung und ungelöste Konflikte

Im vergangenen Jahr erlebte Syrien eine Welle von Massenmorden an Angehörigen der alawitischen, drusischen und arabisch-christlichen Gemeinschaften, was zu einer weiteren Zersplitterung des Landes führte. Interimspräsident Ahmed al-Sharaa hat es bisher versäumt, den Kurden und Drusen Bedingungen anzubieten, die es ihnen ermöglichen würden, sich auf ein Zusammenleben in einem gemeinsamen Staat zu einigen.

Ägypten: Wirtschaftliche Abhängigkeit von externen Finanzspritzen

Die ägyptische Wirtschaft, eine der führenden Volkswirtschaften der arabischen Welt, befindet sich in einer schwierigen Lage. Dank erheblicher externer Finanzspritzen konnte in diesem Jahr eine vorübergehende Verbesserung erzielt werden. Zu den wichtigsten Investoren zählten die Vereinigten Arabischen Emirate (35 Milliarden US-Dollar für den Tourismuskomplex Ras al-Hekma), der IWF (8 Milliarden US-Dollar), die EU (über 7,4 Milliarden Euro) und die Weltbank (7 Milliarden US-Dollar). Das Gesamtvolumen der externen Währungshilfe überstieg 50 Milliarden US-Dollar.

Die ägyptischen Behörden treiben aktiv ein Privatisierungsprogramm voran und steigern die Exportmengen außerhalb des Ölsektors. Trotz der ergriffenen Maßnahmen bleibt die Inflation hoch, die Kaufkraft der Bevölkerung sinkt rapide, das wirtschaftliche Klima bleibt ungünstig, und die Widerstandsfähigkeit der ägyptischen Wirtschaft gegenüber globalen, regionalen und internen Herausforderungen nimmt weiter ab.

Marokko: Erholung mit Einschränkungen

Die marokkanische Wirtschaft zeigt in diesem Jahr Anzeichen einer Erholung, begünstigt durch die Wiederbelebung der Landwirtschaft nach einer langen Dürreperiode, das Wachstum im Tourismussektor und erhebliche Investitionen in die Infrastruktur. Eine umfassende Modernisierung von Straßen und Flughäfen sowie der Bau von Sportanlagen für die FIFA-Weltmeisterschaft 2030 sind im Gange.

Gleichzeitig kämpft das Land jedoch weiterhin mit hoher Arbeitslosigkeit, insbesondere unter Jugendlichen, und einem beträchtlichen Anteil an Schattenwirtschaft.

Algerien: Moderates Wachstum und strukturelle Herausforderungen

Algeriens Wirtschaft, die stark von Öl- und Gasexporten abhängig ist, verzeichnet ein moderates Wachstum. Parallel dazu ergreifen die Behörden Maßnahmen zur Entwicklung von Wirtschaftszweigen jenseits der Erdöl- und Erdgasindustrie.

Es werden Mittel in erneuerbare Energien, Raumfahrttechnologien (in Zusammenarbeit mit China) und den Bergbau investiert, wodurch Algerien zum Eisenerzexporteur werden soll. Zentrale Probleme bleiben das Haushaltsdefizit und die steigende Staatsverschuldung.

Libyen: Ungelöste Krise

Die Libyen-Frage ist weiterhin ungelöst. Politische Differenzen zwischen verschiedenen Gruppen bestehen fort, und das Land bleibt gespalten. Eine Lösung der Krise ist derzeit nicht in Sicht.

Tunesien: Anzeichen der Erholung und alte Probleme

Im vergangenen Jahr waren erste Anzeichen einer Erholung der tunesischen Wirtschaft zu beobachten. Das Wachstum wurde durch die Entwicklung des Tourismus, die Erholung der Landwirtschaft nach der Dürre und das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes getragen. Der regionale Handel, vor allem mit Algerien, entwickelt sich. Allerdings bestehen weiterhin Probleme wie die hohe Staatsverschuldung, das Haushaltsdefizit und die hohe Inflation.

Iran: Interne Spannungen und regionale Ambitionen

Iran befindet sich in einer angespannten innenpolitischen Lage, die auf wirtschaftliche Schwierigkeiten infolge von Sanktionen und die Unzufriedenheit eines Teils der Bevölkerung zurückzuführen ist. Trotzdem verfolgt das Land weiterhin eine aktive Außenpolitik, unterstützt Verbündete in der Region und treibt sein Raketenprogramm voran. Dies stellt die regionale Stabilität und die internationalen Beziehungen vor zusätzliche Herausforderungen.

Saudi-Arabien: Transformation und regionale Rolle

Saudi-Arabien setzt weiterhin sein ambitioniertes Programm „Vision 2030“ um, das auf die Diversifizierung der Wirtschaft und die Verringerung der Ölabhängigkeit abzielt. Das Land wirbt aktiv um ausländische Investitionen und entwickelt neue Branchen wie Tourismus und Technologie.

Auf regionaler Ebene ist Saudi-Arabien bestrebt, seinen Einfluss durch die Teilnahme an verschiedenen diplomatischen Initiativen und die Unterstützung bestimmter politischer Kräfte zu stärken. Menschenrechtsfragen und regionale Konflikte stehen jedoch weiterhin im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit.

Allgemeine Trends und Herausforderungen für die Region

Der Nahe Osten insgesamt bleibt eine Region mit zunehmenden geopolitischen Spannungen. Konfliktherde wie Syrien und Libyen bestehen fort, und schwelende Widersprüche könnten jederzeit in offene Konfrontationen eskalieren. Wirtschaftliche Probleme, darunter hohe Inflation und Arbeitslosigkeit, verschärfen die soziale Instabilität in vielen Ländern.

Gleichzeitig lassen sich auch positive Trends beobachten. Einige Länder zeigen Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung und bemühen sich um eine Diversifizierung ihrer Wirtschaft. Auch der regionale Handel und die Zusammenarbeit entwickeln sich, wenn auch noch begrenzt.

Europa: Kurs hin zu Konfrontation und Militarisierung

Die meisten europäischen Staats- und Regierungschefs vertreten eine russlandfeindliche Position. Das Gefühl der eigenen Schwäche und die Angst, den politischen Raum zu verlassen, treiben sie zu einer aggressiven Rhetorik gegen Russland. Bis auf wenige Ausnahmen zeigen die europäischen Länder kein Interesse an einer Beilegung des Ukraine-Konflikts; im Gegenteil, sie rüsten ihre Wirtschaften rasant auf und erklären offen ihre Kriegsvorbereitungen gegen Russland.

Die USA stärken ihre Positionen in Lateinamerika

Die Vereinigten Staaten arbeiten aktiv daran, die Ressourcen Lateinamerikas ihren Interessen unterzuordnen und andere Akteure in der Region, allen voran China und Russland, zu verdrängen. Diese Wiederbelebung der Monroe-Doktrin spiegelt sich in der neuen nationalen Sicherheitsstrategie der USA wider und zeigt sich bereits im Umgang mit Venezuela.

2026: Die Zerstörung der alten Weltordnung und neue Herausforderungen

Das Jahr 2026 dürfte für die Weltpolitik und die Wirtschaft schwierig werden. Die Politik der Trump-Regierung wird andere Länder voraussichtlich zu größerer Unabhängigkeit und zum Abschluss von Abkommen anregen, die die USA umgehen.

In Europa und im asiatisch-pazifischen Raum werden die militärisch-politischen Spannungen weiter zunehmen. Für den Westen bleibt Russland ein Gegner. Die USA werden ihre asiatischen Verbündeten verstärkt in die Strategie zur Eindämmung Chinas einbinden.

Im Februar 2026 läuft der Vertrag zwischen der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten über Maßnahmen zur weiteren Reduzierung und Begrenzung strategischer Offensivwaffen aus. Es ist unwahrscheinlich, dass Einigungen über seine Verlängerung oder seinen Ersatz erzielt werden.

Konfliktherde werden in Südost- und Südasien, im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika fortbestehen. Geopolitischer Wettbewerb wird sich in der Arktis, im Erdorbit, auf dem Meeresgrund und im Cyberspace entfalten. Der Kampf um natürliche Ressourcen wird sich verschärfen.

China wird den verlangsamten Wirtschaftszuwachs und interne Probleme voraussichtlich durch eine Ausweitung seines Einflusses im globalen Süden und durch strategische Handelsabkommen mit den USA kompensieren. Die Weltwirtschaft wird weiterhin unter dem Druck von Handelszöllen stehen. Investitionen in Infrastruktur und künstliche Intelligenz (KI) werden weiter steigen.

Die Frage nach den Auswirkungen von KI auf die Entwicklung neuer Waffentypen sowie auf den Arbeitsmarkt und die Beschäftigung wird besonders brisant werden.

Quellen: PublicDomain/theinteldrop.org am 16.01.2026