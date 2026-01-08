Investigativ: Lerne den Mann kennen, dessen Philosophie die Eliten beeinflusst hat & erfahre, was sie im Schilde führen

Teile die Wahrheit!

Durch ein tieferes Verständnis der Philosophie von Peter Thiel können wir erkennen, in welche Richtung die zweite Trump-Regierung steuert.

Da es zunehmend deutlicher wird, dass die Anhänger des Technokraten und vermeintlichen Libertären Peter Thiel in der zweiten Trump-Regierung Einfluss ausüben werden, ist es von wachsender Bedeutung, einige der Einflüsse hinter Thiel und seinen Mitstreitern zu verstehen.

Einer der größten Einflüsse auf Thiels Denken ist ein Mann namens Curtis Yarvin, manchmal auch unter seinem Pseudonym Mencius Moldbug bekannt. Yarvin und sein Philosophenkollege Nick Land gründeten die Denkschule „Dark Enlightenment“ (Dunkle Aufklärung) oder auch „Neo-Reactionary Movement“ (Neo-Reaktionäre Bewegung) genannt.

Während Yarvins Schriften und Einfluss bisher eher am Rande des Mainstreams lagen, ist seine Popularität in den letzten zehn Jahren so stark gewachsen, dass er nun von der NY Times interviewt und als der Philosoph zitiert wird, der die MAGA-Bewegung beeinflusst. (Vgl. Politico)

Eine kurze Geschichte der Ideen von Curtis Yarvin

Von 2007 bis 2014 skizzierte Yarvin seine Ansichten zur „Dark Enlightenment“ in seinem Blog „Unqualified Reservations“. Insbesondere argumentierte Yarvin, dass die amerikanische Demokratie gescheitert sei und durch eine Monarchie ersetzt werden sollte, die Ähnlichkeiten mit Unternehmensführungsstrukturen aufweist. Er forderte einen „nationalen CEO [oder] einen sogenannten Diktator“.

Im Jahr 2017 veröffentlichte „BuzzFeed News“ einen E-Mail-Austausch zwischen Yarvin und Milo Yiannopoulis. In diesen E-Mails beschreibt Yarvin, wie er gemeinsam mit Peter Thiel die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2016 verfolgt hat. „Er ist vollkommen aufgeklärt“, sagte Yarvin zu Yiannopoulis. „Er geht nur sehr vorsichtig vor.“

Thiels Risikokapitalfonds, der Founders Fund, investierte 2013 ebenfalls in Yarvins Unternehmen Tlön Corp.

Ich wurde 2016 zum ersten Mal auf Yarvin und seine Ideen aufmerksam, als ich bemerkte, dass die damals als „Alt-Right“ bekannte Bewegung in amerikanische libertäre Kreise eindrang. (Globale Konzerne und das WEF verfolgen den Wunsch die Ernährungssysteme zu kontrollieren, ausschließlich humanitäre Ziele)

In meinem Essay „Removing the Alt-Right Infection on the American Libertarian Movement“ aus dem Jahr 2017 beschrieb ich detailliert, was ich als Pipeline vom libertären Movement zur Alt-Right ansah, als selbsternannte Libertäre, Voluntaristen und Anarchisten sich der aufkeimenden Trump-Bewegung anschlossen. (Vgl. The Conscious Resistance)

Ich wies darauf hin, dass der prominente konservative libertäre Theoretiker Hans Herman Hoppe die Genealogie der Alt-Right anhand ihrer Verbindung zu ihm und der Property and Freedom Society (die er gegründet hatte, um seine konservativen Ansichten zu vertreten) beschrieb:

Viele der führenden Köpfe der Alt-Right-Bewegung sind im Laufe der Jahre bei unseren Treffen hier erschienen. Paul Gottfried, der diesen Begriff erstmals geprägt hat, Peter Brimelow, Richard Lynn, Jared Taylor, John Derbyshire, Steve Sailer und Richard Spencer. Auch die Namen von Sean Gabb und mir werden regelmäßig im Zusammenhang mit der Alt-Right-Bewegung genannt, und meine Arbeit wird auch mit der eng verwandten neo-reaktionären Bewegung in Verbindung gebracht, die von Curtis Yarvin (alias Mencius Moldbug) und seinem inzwischen eingestellten Blog Unqualified Reservations inspiriert wurde.

Ich habe versucht, verschiedene Libertäre und Anarchokapitalisten, die Hoppe unterstützen, auf diese Zusammenhänge hinzuweisen, jedoch ohne Erfolg. Sie weigerten sich zu erkennen, dass die von Murray Rothbard, dem Begründer des amerikanischen Libertarismus, ins Leben gerufene paleolibertäre Bewegung und Hoppes „rationale” Rechtfertigungen für diese Denkweise Denker wie Curtis Yarvin beeinflusst haben, der als Vorläufer der Alt-Right-Bewegung und der neoreaktionären Bewegung gilt. (Vgl. neoreaction.net)

Damals stellte ich fest, dass Yarvin durch Steve Bannon, den ehemaligen Chefstrategen der ersten Trump-Regierung, mit der Trump-Kampagne in Verbindung stand. Bannon war einst von Yarvin beeinflusst, hat sich aber seitdem von ihm sowie von Thiel und Musk abgewendet.

Bannon trat kürzlich im Podcast der New York Times auf und kritisierte die Tech-Barone für die Förderung von „Technofeudalismus“ und Transhumanismus. (Vgl. Technofeudalism – What Killed Capitalism)

„Diese Dinge hängen alle zusammen“, erklärte er. „Sie haben eine sehr gut durchdachte Philosophie und eine Reihe von Ideen, die sie umsetzen möchten. Meiner Meinung nach haben alle Angst vor ihrer Macht.“

Auch wenn Bannon Yarvin und den Technokraten gegenüber skeptisch sein mag, gehört er nicht mehr zum inneren Kreis von Trump oder zur zweiten Regierung.

Unterdessen soll Trumps Vizepräsident J.D. Vance von Yarvin beeinflusst worden sein.

Während seines Auftritts im konservativen Podcast „Jack Murphy Live“ im September 2021 forderte Vance, damals Kandidat für den Senat in Ohio, Trump auf, ins Weiße Haus zurückzukehren und „die Institutionen der Linken zu übernehmen“, „jeden einzelnen mittleren Beamten“ in der US-Regierung zu entlassen, „sie durch unsere Leute zu ersetzen“ und die Gerichte zu ignorieren, wenn sie versuchen sollten, ihn daran zu hindern. Im Wesentlichen eine Gegenrevolution durch „Gegeneliten“.

„Ich denke, was Trump tun sollte, wenn ich ihm einen Rat geben könnte: Entlassen Sie jeden einzelnen mittleren Beamten, jeden Beamten in der Verwaltung, ersetzen Sie sie durch unsere Leute“, sagte Vance zu Jack Murphy. (Vgl. YouTube)„Und wenn die Gerichte Sie aufhalten, treten Sie vor das Land und sagen Sie: ‚Der Oberste Richter hat sein Urteil gefällt. Jetzt soll er es auch durchsetzen.‘“

Wem schrieb Vance diese Ideen zu? „Es gibt da diesen Mann, Curtis Yarvin, der über einige dieser Dinge geschrieben hat“, sagte er. (Vgl. YouTube)

Vance ging näher auf seine neu entdeckten Ideale ein. „Ich habe etwas über die amerikanische Elite und über meine Rolle in der amerikanischen Elite erkannt, für dessen Verständnis ich eine Weile gebraucht habe. Ich wurde mit der roten Pille aufgeweckt“, erklärte der zukünftige Vizepräsident. (Vgl. YouTube)

In einem kürzlich geführten Interview mit Politico beschrieb Yarvin ausführlich seine Beziehung zu Vance und dem Trump-Beamten Michael Anton.

Als ich ihn kürzlich anrief, um über die zweite Trump-Regierung zu sprechen, erzählte mir Yarvin, dass er während seiner Reise nach Washington freundschaftliche Grüße mit Vizepräsident JD Vance ausgetauscht habe – der öffentlich auf seine Arbeit verwiesen habe (vgl. Politico) –, mit Michael Anton, einem hochrangigen Mitglied von Trumps Außenministerium, zu Mittag gegessen habe und sich mit der „revolutionären Avantgarde“ junger Konservativer getroffen habe, die mit dem Lesen seiner Blogs aufgewachsen seien und nun in die neue Regierung eintreten würden.

Yarvins Einflüsse

Wie alle Philosophen hat sich Curtis Yarvin von Denkern vor ihm inspirieren lassen und deren Weltanschauung weiterentwickelt.

Nachdem er die Werke des Philosophen Thomas Carlyle aus dem 19. Jahrhundert gelesen hatte, kam Yarvin zu der Überzeugung, dass der Libertarismus ohne ein gewisses Maß an Autoritarismus zum Scheitern verurteilt sei. Im Jahr 2010 schrieb Yarvin:

Als ich von Mises zu Carlyle wechselte, änderte sich meine Vision vom idealen Staat nicht. Ich und andere wie ich möchten in einem liberalen Regime der spontanen Ordnung leben, das nicht von oben geplant ist, sondern durch die natürliche, unkontrollierte Interaktion freier menschlicher Atome entsteht. Insbesondere Hayek, wenn auch keiner von Mises, äußert sich hier eloquent.

Was sich durch meine Hinwendung zu Carlyle vollständig verändert hat, ist mein Verständnis davon, mit welchen Mitteln diese freie Gesellschaft erreicht werden muss. Wenn sie existiert, muss sie erhalten bleiben: mit allen notwendigen Mitteln (wie Malcolm X es ausgedrückt hat, vgl. Wikipedia). Wenn sie nicht existiert? Bueller? Bueller? (Vgl. YouTube)

Es ist leicht zu erkennen, dass Libertäre Schwierigkeiten mit den Mitteln haben, weil sie noch nie auch nur annähernd erfolgreich waren.“

Im Wesentlichen argumentiert Yarvin, dass der libertäre Appell an Selbstbestimmung und individuelle Freiheit ohne einen übergeordneten Mechanismus zur Durchsetzung von Ordnung, sei es ein Monarch oder ein Technokrat, stets scheitern wird.

Seine Argumente gewinnen zunehmend an Einfluss, da immer mehr Libertäre (und die Bevölkerung im Allgemeinen) sich machtlos fühlen, sich gegen die progressiven Eliten zu wehren. Viele Amerikaner hoffen nun auf die Rettung durch eine „Gegenelite“ in Form von Elon Musk, Peter Thiel und Donald Trump.

Wenn man jedoch die Worte von Thomas Carlyle studiert, wird deutlich, was seine Ideen bewirken können.

Jeffrey Tucker, langjähriger libertärer Autor, Theoretiker und Gründer des Brownstone Institute, schrieb in seinem 2017 erschienenen Buch „Right-Wing Collectivism: The Other Threat to Liberty” über den Einfluss von Carlyle. (Vgl. The Conscious Resistance)

In einem Essay für die Foundation for Economic Education aus dem Jahr 2016 skizziert Tucker die Ideen von Carlyle und die Gefahr, die von ihnen ausgeht. Er stellt fest, dass Carlyles „Great Man“-Theorie perfekt zu der Forderung nach einem starken Mann passt, der die Nation von ihren Übeln befreit.

„Haben Sie schon einmal von der „Great Man“-Theorie der Geschichte gehört?“, schreibt Tucker. „Die Bedeutung ist aus dem Wortlaut ersichtlich. Die Idee dahinter ist, dass sich die Geschichte in epochalen Veränderungen unter der Führung visionärer, mutiger und oft rücksichtsloser Männer bewegt, die die Energie der Massen mobilisieren, um Ereignisse in radikal neue Richtungen zu lenken. Nach ihnen ist nichts mehr wie zuvor.“

Tucker zitiert auch direkt aus Carlyle, um zu verdeutlichen, wie dieser die Idee unterstützte, dass die Bevölkerung sich diesen „großen Männern“ unterwerfen sollte, da sie im Namen eines höheren Wohls die Kontrolle über die Staatsmaschinerie übernehmen:

Der Befehlshaber über die Menschen, dem unser Wille untergeordnet ist, dem wir uns loyal unterwerfen und in dem wir unser Wohlergehen finden, kann als der bedeutendste unter den großen Männern angesehen werden. Er ist für uns praktisch die Verkörperung aller verschiedenen Formen des Heldentums; Priester, Lehrer, was auch immer wir uns an irdischer oder geistiger Würde in einem Menschen vorstellen können, verkörpert sich hier, um über uns zu gebieten, uns ständig praktische Unterweisung zu erteilen und uns für den Tag und die Stunde zu sagen, was wir zu tun haben.“

The Last American Vagabond wandte sich an Jeffrey Tucker mit der Frage, ob er ähnliche Bedenken hinsichtlich des zunehmenden Rechtspopulismus in Trumps neuem Kabinett hege. Tucker ist der Ansicht, dass Trump seine Exekutivgewalt bislang nur dazu genutzt habe, frühere Exekutivmaßnahmen rückgängig zu machen.

„Als ich dieses Buch verfasste, war mir die reale und gegenwärtige Gefahr des bestehenden korporatistischen Staates und die bemerkenswerte Präsenz von Verwaltungsbehörden, die die eigentliche Regierung repräsentieren, noch nicht bewusst“, erklärte Tucker gegenüber TLAV. „Die Frage, die sich nun stellt, lautet: Wie genau soll dies eingeschränkt werden? Es wird nicht einfach verschwinden, da es sich in alle Bereiche des Lebens in allen wichtigen Positionen eingeschlichen hat. Niemand hat bisher eine Lösung angeboten, die über Plattitüden hinausgeht. Was ich hier beobachte, ist die Nutzung von Macht, um Macht einzudämmen.“

Tuckers Aussage über die Nutzung von „Macht zur Eindämmung von Macht“ steht in vollkommenem Einklang mit den Gedanken eines anderen Autors, der die Technokraten beeinflusst hat.

Die Machiavellisten und die Gegenelite

Curtis Yarvins Denken wurde auch von James Burnham inspiriert, dem Autor des 1943 erschienenen Buches „The Machiavellians: Defenders of Freedom“ (Die Machiavellisten: Verteidiger der Freiheit).

Der Titel des Buches leitet sich von Niccolò Machiavelli ab, dem italienischen Diplomaten, Philosophen und Autor des im 16. Jahrhundert erschienenen Buches „Der Fürst“. Machiavelli argumentierte, dass es für Führer gerechtfertigt sei, unmoralische Handlungen zu begehen, solange sie damit positive politische Ziele erreichten. Das Buch ist nach wie vor sehr einflussreich und inspirierte eine Generation von Denkern, die als Machiavellisten bekannt sind.

James Burnham war der Ansicht, dass der eigentliche politische Kampf und Fortschritt aufgrund der Handlungen der Eliten in der Gesellschaft stattfanden. Burnham warnte vorausschauend davor, dass die Vereinigten Staaten möglicherweise in einen „demokratischen Totalitarismus“ abgleiten könnten, in dem Liberale, Progressive und Verteidiger der Demokratie einer zentralisierten Regierung unbegrenzte Macht übertragen und „die Unterdrückung der spezifischen Institutionen und der spezifischen Rechte und Freiheiten befürworten, die den Einzelnen noch vor dem Vormarsch eines zügellosen Staates schützen“. (Vgl. Kirk Center)

Defenders of Freedom hatte großen Einfluss auf Curtis Yarvin sowie auf Marc Andreesen, einen Geschäftsmann, ehemaligen Software-Ingenieur und Komplementär der Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz, wo er in eine Reihe von Web3-Projekten investiert. (Vgl. Unqualified reservations)

Obwohl Andreesen keine offizielle Position innerhalb der Trump-Regierung innehat, hat er sich selbst als „unbezahlten Praktikanten” bezeichnet, der bei der Beratung darüber hilft, welche Personen dem zweiten Kabinett beitreten sollten. Im Dezember 2024 erzählte Andreessen im Podcast „Honestly with Bari Weiss“, dass er viel Zeit mit Trump in Mar-a-Lago verbracht habe. (Vgl. YouTube)

„[Ich bin dort] ziemlich oft – vielleicht habe ich seit der Wahl die Hälfte meiner Zeit dort verbracht“, erklärte er. „Ich behaupte nicht, dass ich mitten im Entscheidungsprozess stehe, aber ich versuche, so gut ich kann zu helfen. Trump ruft bei vielen Menschen unterschiedliche Gefühle hervor – die Menschen haben sehr starke Meinungen – und dann gibt es viele politische Themen, zu denen wir uns bewusst nicht äußern.“ (Vgl. Fortune)

Im Januar bestätigte auch die Washington Post dies und berichtete, dass Andreesen „still und erfolgreich Kandidaten für Positionen in der neuen Regierung rekrutiert und interviewt“ habe.

Dies macht Andreesen’s jüngste Äußerungen im Lex Fridman-Podcast zu seinen Ansichten über die Machiavellisten und deren Beziehung zu Trumps zweiter Amtszeit umso aussagekräftiger. Fridman bat Andreesen, seine Ansicht zu erläutern, dass die Menschheit letztendlich immer von „der Elite“ regiert wird.

Andreesen erklärte, dass diese Idee vom italienischen Philosophen Robert Michels stammt, von dem er in „Defenders of Freedom“ erfahren hat.

„In den Machiavellisten lässt er das wiederaufleben, was er als eine Art italienische realistische Schule der politischen Philosophie aus den 10er und 20er Jahren bezeichnet. Das waren Menschen, die versuchten, die tatsächlichen Mechanismen der Politik zu verstehen”, erklärte Andreesen Fridman. Andreesen erläutert, dass Michels an etwas glaubte, das er als „das eiserne Gesetz der Oligarchie” bezeichnete.

„Das eiserne Gesetz der Oligarchie besagt im Grunde genommen, dass Demokratie eine Illusion ist. Es gibt immer eine herrschende Klasse. Es gibt immer eine strukturelle herrschende Elite. Und er sagte, der Grund dafür sei, dass die Massen sich nicht organisieren können, richtig? Was ist das grundlegende Problem? Ob es sich nun um 25.000 Menschen in einer Gewerkschaft oder um 250 Millionen Menschen in einem Land handelt, die Massen können sich nicht organisieren.“

Stattdessen argumentieren Michels und Andreesen, dass es, da die Mehrheit offenbar unfähig ist, sich zu organisieren, eine „kleine, organisierte Elite geben muss, die eine große und verstreute Mehrheit regiert“.

„Folglich ist Demokratie immer und überall eine Illusion. Es gibt immer eine herrschende Elite. Die Lehre der Machiavellisten lautet: Man kann das leugnen, wenn man will, aber man macht sich damit nur etwas vor“, schließt Andreesen.

Die rechte Elite gegen die linke Elite

Die Parallelen zwischen Thomas Carlyles Vision, Curtis Yarvins Forderungen nach einer Monarchie, der Unterstützung einer Gegenelite durch die Machiavellisten, Peter Thiels Befürwortung von Yarvins Ideen und dem, was wir derzeit mit der technokratischen Übernahme der US-Regierung beobachten, ( sind für jeden, der bereit ist, einen ehrlichen Blick darauf zu werfen, offensichtlich. (Vgl. TLAV)

Es ist diese Vorstellung von der Unvermeidbarkeit der Herrschaft der Eliten über die Massen, die Andreesen, Curtis Yarvin, Peter Thiel und andere Technokraten im Umfeld von Donald Trump inspiriert hat. Im Wesentlichen sehen sie sich wahrscheinlich als „Gegenelite“, deren Aufgabe es ist, die Gesellschaft aus den Fängen der gescheiterten, tyrannischen progressiven Elite zu befreien.

Leider sehen wir uns als „Massen“ mit einer Situation konfrontiert, in der sowohl die „progressiven Eliten“ als auch die „Tech-Bro-Populisten“ eine Welt schaffen wollen, die von künstlicher Intelligenz regiert wird, in der Menschen mit Maschinen verschmelzen und unter der Aufsicht eines allgegenwärtigen Überwachungsstaates stehen, der durch mit einem Smart Grid verbundene Gesichtserkennungskameras überwacht wird. Ob es nun die UNO und das Weltwirtschaftsforum sind oder Donald Trump, Elon Musk und Peter Thiel – beide Seiten versprechen, eine utopische Welt zu schaffen, die der Zukunft der Menschheit zugutekommen wird.

Die Geschichte ist voll von Beispielen psychotischer Utopisten, die ein „goldenes Zeitalter“ versprechen und stattdessen despotische Tyrannei liefern. Hoffentlich hat das amerikanische Volk aus der Geschichte gelernt und lässt sich nicht von der Hysterie des Augenblicks mitreißen.

