„Sterbehilfe in großem Stil“: Medikamente für das Lebensende trieben COVID-Todesfälle unter Senioren in die Höhe

John Campbell, Ph.D., erklärte, der weitverbreitete Einsatz von Palliativmedikamenten bei COVID-19-Patienten habe die Atmung beeinträchtigt und viele vermeidbare Todesfälle verursacht, insbesondere in britischen Pflegeheimen.

Die daraus resultierende hohe Zahl an Todesopfern habe COVID-19 weitaus tödlicher erscheinen lassen, als es tatsächlich war, und so weitreichende weltweite Beschränkungen, darunter Lockdowns, Massenimpfkampagnen und Maskenpflichten, gerechtfertigt, so Campbell.

Palliativmedikamente, die normalerweise Sterbenden vorbehalten sind, wurden im Jahr 2020 in britischen Langzeitpflegeheimen und anderen Einrichtungen in großem Umfang an COVID-19-Patienten verabreicht.

Laut dem medizinischen Kommentator John Campbell, Ph.D., führte diese Praxis zu einer großen Anzahl vermeidbarer Todesfälle und erhöhte die gemeldete Sterblichkeitsrate des Virus dramatisch.

„Das ist ein nationaler Skandal, der weitgehend ignoriert wird“, sagte er.

In einem Interview im Podcast „ Stay Free “ des politischen Kommentators Russell Brand sagte Campbell, dass die routinemäßige Verwendung von Midazolam und Morphin – Medikamente, die für die Sterbebegleitung bestimmt sind – zur Behandlung von COVID-19-Patienten eine tödliche Kombination hervorbringe, die Atmung und Sauerstoffversorgung unterdrücke.

In der Palliativmedizin erhöhen Ärzte häufig die Dosis von Opioiden und Sedativa, um Schmerzen und Unruhe zu lindern. Bei wiederholter Anwendung beeinträchtigen diese Medikamente die Atmung, so Campbell.

Während der Pandemie wurden ähnliche Medikamentenschemata auch COVID-19- Patienten verabreicht, die nicht im Sterben lagen. (Die Impf-Mafia: Giftstoffe als Heilmittel (Video))

Im April 2020 veröffentlichte das britische National Institute for Health and Care Excellence (NICE) COVID-19-Leitlinien zum Umgang mit Symptomen, insbesondere in der Sterbephase. Die Leitlinien empfahlen die gleichzeitige Anwendung von Midazolam und Morphin zur Behandlung von Atemnot bei Erwachsenen in den letzten Tagen oder Stunden ihres Lebens.

Laut Campbell wurden diese Protokolle in Senioreneinrichtungen weitgehend angewendet. Ärzte „verschrieben häufig Medikamente für die Sterbebegleitung“ von Patienten mit einer COVID-19-Diagnose.

Palliativmedikamente haben die COVID-Sterberaten fälschlicherweise in die Höhe getrieben.

Laut Campbell wurden in Großbritannien Patienten mit Atemwegsinfektionen häufig gleichzeitig Morphin und Midazolam verabreicht – eine Kombination, die laut Campbell für jeden Laien als gefährlich erkennbar sei, da sie die Atmung beeinträchtige . Viele Patienten seien deshalb gestorben.

Campbell zitierte eine Studie von Dr. Wilson Sy, die im Februar 2024 in der Fachzeitschrift „Medical & Clinical Research“ veröffentlicht wurde .

Darin untersuchte Sy die erhöhte Sterblichkeit in Großbritannien im Zusammenhang mit Lieferungen von Midazolam an Pflegeheime. Sy erfasste die Menge des vertriebenen Medikaments und verglich sie mit den Sterbedaten der Folgemonate.

Campbell sagte in seiner YouTube-Show , die Analyse habe „präzise Korrelationen“ zwischen dem Anstieg der Midazolam-Lieferungen und dem Anstieg der Übersterblichkeit etwa einen Monat später aufgezeigt.

Als die Forscher die Sterbedaten um einen Monat zurückschoben, um Verzögerungen bei der Verteilung zu berücksichtigen, sagte Campbell, die Kurven stimmten genau überein und folgten einander „wie Salz und Pfeffer“, sagte er zu Brand.

Die Midazolam-Behandlung war im Grunde „Euthanasie in großem Ausmaß“.

Campbell argumentierte, dass dieses Muster darauf hindeute, dass Drogenkonsum – und nicht COVID-19 selbst – einen Großteil der Sterblichkeit in Pflegeeinrichtungen im Jahr 2020 verursacht habe.

Die daraus resultierenden Todesfälle ließen COVID-19 weitaus tödlicher erscheinen, als es tatsächlich war, und erweckten den Eindruck einer Infektionssterblichkeitsrate von 24 Prozent, sagte Campbell . Spätere Schätzungen bezifferten die Rate auf etwa 0,18 Prozent, fügte er hinzu.

„Die Mehrheit dieser Patienten, die meiner Ansicht nach im Jahr 2020 in Pflegeeinrichtungen verstorben sind, hätte sich vollständig erholt, wenn sie nur unterstützt und nicht mit Morphium und Midazolam behandelt worden wären“, sagte Campbell zu Brand.

„Es handelte sich im Wesentlichen um Euthanasie in großem Stil“, fügte er hinzu.

Laut Campbell trug die überhöhte Sterblichkeitsrate dazu bei, weitreichende Notfallmaßnahmen zu rechtfertigen, darunter Lockdowns, Massenimpfkampagnen und Maskenpflicht.

„All diese COVID-Beschränkungen – man könnte argumentieren, dass viele davon eine Folge dieser künstlich aufgeblähten Infektionssterblichkeitsrate waren, obwohl die Lockdowns und Impfungen in Wirklichkeit nicht gegen die Midazolam-Überdosierung geholfen haben, die einen großen Teil des Problems ausmachte“, sagte er.

