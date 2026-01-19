Putin warnt Trump und die NATO (Video)

Teile die Wahrheit!

Am 15. Januar 2026 (Donnerstag) wandte sich der russische Präsident Wladimir Putin im Alexandersaal des Großen Kremlpalastes in Moskau an 32 neu ernannte ausländische Botschafter im Rahmen einer feierlichen Beglaubigungszeremonie.

Dies war seine erste große außenpolitische Rede des Jahres und eine direkte Botschaft an Präsident Trump und die NATO-Staaten, ohne diese jedoch namentlich zu erwähnen.

Putin lieferte eine Meisterleistung in Diplomatie ab und brachte drei entscheidende Punkte zur Sprache:

Er kritisierte jene Länder, die sich auf das Prinzip „Recht des Stärkeren“ berufen, um ihre einseitigen Narrative durchzusetzen – ein Seitenhieb gegen Donald Trump. Ich bekräftigte die Wichtigkeit der Achtung des Völkerrechts und bedauerte, dass der Westen Russlands legitime Interessen ignoriert und bewusst Bedrohungen für unsere Sicherheit schafft, darunter das Vorrücken des NATO-Blocks an Russlands Grenzen – entgegen den uns gegebenen öffentlichen Versprechen. Ich möchte dies betonen: entgegen den uns gegebenen öffentlichen Versprechen. Russland bekräftigte seine Unterstützung für die Souveränität und Unabhängigkeit Kubas .

Hier die wichtigsten Teile von Putins Rede an die 32 neuen Botschafter in Russland:

Es gibt einen Grund, warum man sagt, Frieden komme nicht von allein. Er muss Tag für Tag aufgebaut werden, und das ist ein mühsamer Prozess.

Frieden zu erreichen erfordert Anstrengung, Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, bewusste Entscheidungen zu treffen.

Diese Haltung ist angesichts des sich zunehmend verschlechternden internationalen Klimas heute besonders relevant. Ich denke, niemand würde dem widersprechen. Alte Konflikte eskalieren, und neue, ernste Spannungsherde entstehen.

Gleichzeitig werden Diplomatie, Kompromissbemühungen und die Suche nach für alle Beteiligten akzeptablen Lösungen oft durch einseitige und gefährliche Aktionen ersetzt.

Anstatt dass Staaten miteinander in Dialog treten, gibt es jene, die sich auf das Recht des Stärkeren berufen, um ihre einseitigen Narrative durchzusetzen, jene, die glauben, ihren Willen aufzwingen, anderen vorschreiben zu können, wie sie zu leben haben, und Befehle erteilen können.

Dutzende Länder weltweit leiden unter der Verletzung ihrer Souveränitätsrechte, unter Chaos und Gesetzlosigkeit. Ihnen fehlen die Kraft und die Mittel, sich selbst zu verteidigen.

Eine stärkere Betonung der Achtung des Völkerrechts durch alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft sowie die Förderung neuer Entwicklungen und einer gerechten multipolaren Weltordnung können als vernünftige Lösung angesehen werden.

In dieser Weltordnung hätten alle Staaten das Recht, ihre eigenen Entwicklungsmodelle zu verfolgen und ihre Zukunft unabhängig und ohne Einmischung von außen zu gestalten, während sie gleichzeitig ihre einzigartige Kultur und ihre Traditionen bewahren.

Ich möchte betonen, dass Russland sich den Idealen einer multipolaren Weltordnung uneingeschränkt verpflichtet fühlt. Unser Land hat stets einen ausgewogenen und konstruktiven außenpolitischen Kurs verfolgt und wird diesen auch weiterhin verfolgen, der sowohl unsere nationalen Interessen als auch die objektiven globalen Entwicklungstendenzen berücksichtigt.

Wir sind entschlossen, mit allen Partnern, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, wirklich offene und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu pflegen, die Verbindungen in Politik, Wirtschaft und Kultur zu vertiefen und akute Herausforderungen und gemeinsame Bedrohungen gemeinsam anzugehen.

Russland setzt sich für eine Stärkung der zentralen Rolle der Vereinten Nationen in den globalen Angelegenheiten ein, jener Organisation, die im vergangenen Jahr ihr Jubiläum feierte.

Vor acht Jahrzehnten konnten sich unsere Väter, Großväter und Urgroßväter, die als Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen waren, vereinen, einen Interessenausgleich finden und sich auf die grundlegenden Regeln und Prinzipien der internationalen Kommunikation einigen, die sie in ihrer Gesamtheit, Vollständigkeit und Vernetzung in der UN-Charta verankerten.

Die in diesem grundlegenden Dokument verankerten Gebote, wie Gleichheit, Achtung der Souveränität, Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und die Beilegung von Streitigkeiten durch Dialog, sind heute relevanter denn je.

Vor allem müssen wir davon ausgehen, dass Sicherheit umfassend und somit gleichberechtigt und unteilbar sein muss und nicht für einige auf Kosten der Sicherheit anderer gewährleistet werden darf. Dieser Grundsatz ist in grundlegenden völkerrechtlichen Instrumenten verankert.

Die Missachtung dieses grundlegenden, lebenswichtigen Prinzips hat noch nie zu etwas Gutem geführt und wird es auch nie.

Dies hat die Ukraine-Krise deutlich gezeigt, die eine direkte Folge jahrelanger Missachtung legitimer russischer Interessen und einer bewussten Politik der Bedrohung unserer Sicherheit war, einschließlich des Vormarsches des NATO-Blocks an Russlands Grenzen – entgegen den uns gegebenen öffentlichen Versprechen. Ich möchte dies betonen: entgegen den uns gegebenen öffentlichen Versprechen.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Russland wiederholt Initiativen zum Aufbau einer neuen, verlässlichen und fairen Architektur für europäische und globale Sicherheit vorgelegt hat. Wir haben Optionen und rationale Lösungen vorgeschlagen, die alle in Amerika, Europa, Asien und weltweit zufriedenstellen könnten.

Wir sind der Ansicht, dass es sinnvoll wäre, zu einer substanziellen Diskussion dieser Vorschläge zurückzukehren, um die Bedingungen festzulegen, unter denen eine friedliche Beilegung des Konflikts in der Ukraine erreicht werden könnte – und zwar je eher, desto besser.

Unser Land strebt genau diesen langfristigen und nachhaltigen Frieden an, der die Sicherheit aller Menschen verlässlich gewährleistet. Nicht überall, auch nicht in Kiew und den Hauptstädten, die Russland unterstützen, ist man dazu bereit.

Wir hoffen jedoch, dass das Bewusstsein für diese Notwendigkeit früher oder später wachsen wird. Bis dahin wird Russland seine Ziele konsequent weiterverfolgen.

Gleichzeitig möchte ich nochmals betonen und Sie bitten, dies bei Ihren Aktivitäten zu berücksichtigen, dass Russland stets offen für den Aufbau gleichberechtigter und konstruktiver Beziehungen mit allen internationalen Partnern zum Wohle des allgemeinen Wohlstands, des Wohlergehens und der Entwicklung ist.

Ich möchte betonen, dass Russland und die Republik Kuba wirklich enge und freundschaftliche Beziehungen pflegen. Wir haben unseren kubanischen Freunden stets Hilfe und Unterstützung geleistet. Russland steht solidarisch an der Seite Kubas, das entschlossen ist, seine Souveränität und Unabhängigkeit zu verteidigen.

Die russisch-kubanische Allianz hat sich bewährt und gründet auf dem aufrichtigen gegenseitigen Wohlwollen unserer Völker. Gemeinsam setzen wir Projekte von entscheidender Bedeutung für die kubanische Wirtschaft in Bereichen wie Energie, Metallurgie, Verkehrsinfrastruktur und Gesundheitswesen um und bauen gleichzeitig den kulturellen und humanitären Austausch aus.

Ray McGovern und ich diskutierten heute im Rahmen des Geheimdienst-Rundtischgesprächs mit Richter Napolitano die Bedeutung von Putins Rede vor den Botschaftern .

Ich stimme Alexander Mercouris‘ Ansicht zu, dass Putins Äußerungen einen bedeutenden Kurswechsel in Russlands Vorgehen hinsichtlich einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Konflikts darstellen.

Obwohl Putin nicht explizit sagte, die NATO auf ihre Grenzen von 1991 zurückzudrängen, betonte er nachdrücklich, dass die NATO-Osterweiterung in Richtung Russlands ein Verrat an den Versprechen des Westens gegenüber Russland sei.

Dies ist die Wurzel des aktuellen Konflikts mit der Ukraine und muss von den NATO-Staaten angegangen werden, bevor Frieden mit der Ukraine und damit auch mit der NATO möglich ist.

Ray hatte eine andere Meinung. Wir hatten, wie es unter Freunden manchmal vorkommt, eine höfliche Meinungsverschiedenheit.

Zusätzlich zu meinem Gespräch mit Ray und dem Richter habe ich am Donnerstag mit Clayton und Natalie Morris auf ihrem Kanal „ Redacted“ gechattet :

