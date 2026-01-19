Die Welt-Illusion: Die nichtmenschliche Rasse – interdimensionale Reptilienwesen

Teile die Wahrheit!

Forscher weisen darauf hin: Nur weil unser Planet oder ein anderer Planet in unserer Realität auf eine bestimmte Weise ist, heißt das nicht, dass er in allen Realitäten gleich ist.

Und anscheinend gibt es unzählige Erden, die genau hier denselben „Raum“ und dieselbe „Zeit“ teilen wie die Erde unserer Erfahrung. (Buchauszug aus Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme)

Wenn das stimmt, könnten die Erden anderer Dimensionen völlig anders sein als die, die wir erleben. Ein Planet, der verwüstet und wie ohne Leben aussieht, könnte in einer anderen Frequenz absolut lebendig sein.

In sämtlichen antiken Berichten aus aller Welt wird von der Kreuzung zwischen nichtmenschlichen Wesen und Menschen berichtet.

In Genesis 6:1-4 der King James Bibel steht:

„Und es geschah, als die Menschen begannen, sich auf der Erde zu vermehren und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich zu Frauen, wen sie wollten.

Und der Herr sprach: Mein Geist soll nicht immer mit dem Menschen hadern, denn auch er ist Fleisch; doch seine Tage sollen hundertzwanzig Jahre betragen. In jenen Tagen gab es Riesen auf der Erde; und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden dieselben zu mächtigen Männern, die von alters her berühmt waren.“

Es könnte wirklich nicht klarer sein. Nichtmenschliche Wesen kreuzten sich mit Menschen, natürlich ist das nur die Bibel, und viele werden sie als solche abtun. Die Bibel ist jedoch nicht einmal annähernd der einzige Ort, an dem diese grundlegende Geschichte erzählt wird – die gleiche Geschichte wird überall auf der Welt von jedem alten Volk erzählt, das jemals auf diesem Planeten gelebt hat, und das macht sie so fesselnd.

In diesen Geschichten gibt es auch immer – immer – einen Reptilienaspekt. Die Bibel verbindet den sogenannten „Sündenfall“ mit einer Schlange im Garten Eden – die Schlange oder das Reptil ist das beständigste und durchgängigste Thema all dieser Geschichten.

Forscher sagen, dass dies daran liegt, dass es sich bei diesen Geschichten um alte Berichte und Aufzeichnungen einer reptilartigen, nichtphysischen, nichtmenschlichen Rasse interdimensionaler Wesen handelt, die auf diesen Planeten kamen, die Kontrolle übernahmen und von diesem Zeitpunkt an herrschten, bis zum heutigen Tag.

Geschichten aus der Zeit vor der angeblichen Ankunft dieser anscheinend reptilartigen Wesen sprechen von einem „Goldenen Zeitalter“, einer Zeit, in der die Menschen ganz anders waren als heute. Es scheint, dass wir einst mit einer viel höheren Bewusstseinsebene verbunden waren als in der heutigen Zeit.

Während dieses scheinbaren „Goldenen Zeitalters“ waren die Menschen den Geschichten zufolge zu Dingen fähig, die wir uns heute nur vorstellen können, beispielsweise extrem lange zu leben.

Aber dann kamen die Reptilien, und alles änderte sich – so die weltweite Legende, die als „Sündenfall“ bezeichnet wird, der, wie man uns erzählt, das Ergebnis einer massiven Verzerrung der Informationen war, die aus dem metaphysischen Universum in das holografische (physische) Universum dekodiert wurden.

Dieser Denkweise zufolge spiegelt die physische Welt nun die Verzerrung auf der metaphysischen Wellenformebene der „Realität“ wider.

Und anscheinend wird alles, was als Wellenforminformation existiert, in die Physikalität dekodiert – es ist also logisch, dass eine Verzerrung im metaphysischen Universum zu dem wird, was wir im physischen holografischen Universum als Realität wahrnehmen und erleben.

1 2 11 12 13

Forscher sagen, dass diese reptilartige Verzerrung sich unserer Realität aufgedrängt hat. Sie sagen, dass ihre energetische Natur auch auf den menschlichen Geist übertragen wurde, der dann ebenfalls verzerrt wurde.

Das würde bedeuten, dass der moderne Mensch in einer Frequenzblase oder einer Frequenzbox (Käfig, Schlinge, Falle – Gefängnis) lebt, die es uns nicht erlaubt, die größere Realität zu entschlüsseln und wahrzunehmen, wie wir es einst konnten – so zumindest die Theorie.

Und sie legt nahe, dass die Wissenschaft deshalb davon ausgeht, dass etwa 95 Prozent oder mehr unserer DNA „Müll“ sind. Sie ist kein Müll! Sie ist wichtig, wurde aber laut Forschern abgeschaltet, und deshalb befinden wir uns jetzt in einer winzigen Blase der Wahrnehmung und des Bewusstseins.

Das, so wird uns gesagt, ist auch der Grund, warum das menschliche Gehirn im Vergleich zu dem, wozu es eigentlich fähig ist, so wenig leistet – weil es abgeschaltet wurde. Der Theorie zufolge wurden wir in einen Zustand versetzt, der uns von unserem höheren Selbst und der größeren Realität trennt.

Diese Trennung ist es, die uns kontrollierbar macht – wie Tiere, und das sind wir offenbar für die sogenannten Reptilien und diejenigen, die unter ihrer direkten Kontrolle leiden (die herrschende Elite).

Die Zahl dieser Reptilienwesen scheint im Vergleich zur globalen Menschheitsbevölkerung sehr gering zu sein. Das macht ihnen offenbar große Angst – Angst davor, dass wir jemals merken, was passiert ist. Aus diesem Grund haben sie uns auf den Frequenzbereich des sichtbaren Lichts isoliert, sagen Forscher.

Offenbar haben sie die Menschheit in einem unsichtbaren Gefängnis namens „sichtbares Licht“ eingesperrt – „sichtbares Licht“, so wird uns gesagt, ist „die Matrix“ –, in dem „sie“ hybride „Halbgötter“ (Kinder der Götter) und Blutlinien (herrschende Elite) geschaffen haben, die die Schnittstelle zwischen der physischen und der nichtphysischen Welt bilden sollen.

Genetische Manipulation

Das medizinische Symbol des Caduceus ist ein DNA-ähnliches Symbol zweier ineinander verschlungener Schlangen, von denen einige glauben, dass es die Manipulation unserer DNA durch Reptilien darstellt.

Offenbar haben die Reptilien unsere DNA auf eine Weise manipuliert, die darauf abzielt, Empathie und die Fähigkeit, normale menschliche Emotionen in irgendeiner sinnvollen Weise zu empfinden, zu beseitigen.

Abb. 15: Der Hermesstab oder Heroldsstab ist ein Stab mit zwei Flügeln, der von zwei Schlangen mit einander zugewandten Köpfen umschlungen wird. Im Altertum war der Heroldsstab Erkennungszeichen der Herolde, das die Immunität dieser Überbringer militärischer Befehle oder geheimer Nachrichten signalisieren und ihre schadlose Rückkehr sichern sollte. In späterer Zeit war der Heroldsstab, als Merkurstab bekannt, Symbol des Handels, auch in der Heraldik.

Der berühmteste Stabträger war der griechische Gott Hermes, der von den Römern Mercurius (Merkur) genannt wurde. Die Gestaltung wird verschieden interpretiert: einerseits als Verbindung gegensätzlicher Kräfte (dieser Auslegung bedienten sich später vor allem die Alchemisten), andererseits auch als Sinnbild für Fruchtbarkeit, wobei der Stab als Phallus-Symbol angesehen wurde, über dem sich zwei Schlangen paaren. Außer Hermes / Merkur werden auch noch die griechische Götterbotin Iris und die römische Glücksgöttin Felicitas mit einem Heroldsstab dargestellt.

Wenn wir Empathie haben, können wir anderen Menschen keine schrecklichen Dinge antun. Wenn wir keine Empathie haben, kennen wir keine Grenzen. Aus diesem Grund können Serienmörder und ähnliche Menschen tun, was sie tun, ohne etwas dabei zu fühlen – sie haben keine Empathie.

Aus diesem Grund können die Menschen, die unsere Welt regieren, die herrschende Elite, endlos Bomben abwerfen und Millionen unschuldiger Menschen töten, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, was sie tun – weil sie keine Empathie haben.

Aus diesem Grund können sie uns und Menschen wie den Familienangehörigen derer, die am 11. September 2001 ihr Leben verloren haben, direkt ins Gesicht lügen und haben dabei keinerlei Probleme. Diese Menschen haben offensichtlich keine Empathie, und wir brauchen keine Reptilientheorie, um das zu wissen!

Die Erde wäre ganz anders, wenn die herrschende Elite Empathie hätte, aber sie hat sie nicht. Der Reptilientheorie zufolge sind sie mitleidslose, herzlose, kaltblütige, psychopathische Reptilien ohne Empathie, die Menschen als Nahrung betrachten – nichts weiter als „Fleisch“, um ihren unaufhörlichen, nie endenden, unendlichen Appetit auf alles Schlechte zu stillen!

Wir denken: „Sie würden so etwas nicht tun!“, weil wir so etwas nie tun würden, aber „wir“ sind nicht sie – sie haben keine Emotionen, keine Schuld, keine Scham, keine Reue, keine Trauer, kein Mitgefühl.

Forscher vermuten, dass dies der Grund für die Kreuzung der herrschenden Elite ist. Sie bewahrt kompatible Schwingungsresonanzzustände der DNA, die sympathisch und kompatibel sind mit den reptilartigen, nichtmenschlichen, nichtphysischen Wesenheiten, die außerhalb der Matrix existieren und sichtbares Licht genannt werden.

Sie bewahren die DNA in ihrer Reinheit und in der Form, wie sie sie brauchen. Anscheinend ist das der Grund, warum die herrschenden Eliten es „in der Familie behalten“, wie sie sagen.

„Du bist verrückt!“

Sobald Sie „Reptilien“ sagen, wollen die Leute automatisch lachen und Sie abtun – besonders, wenn sie noch nie davon gehört haben.

Sie haben keine Beweise dafür gesehen, aber sobald Sie es sagen, kommt die Reaktion: „Sie sind verrückt.“ Aber sie haben nicht nachgeschaut. Woher sollten sie es wissen? Dr. Wayne Dyer: „Die höchste Form der Ignoranz ist, wenn man etwas ablehnt, von dem man nichts weiß.“

So oft kommt es nur wegen der verwendeten Wörter zu Meinungsverschiedenheiten. Manchmal gibt es überhaupt keine Einwände, wenn wir einfach andere Wörter verwenden, um dasselbe zu beschreiben. Beispiel: Wenn Sie in eine Kirche gehen und über Reptilien-Aliens sprechen, werden Sie sehr schnell weggeschickt.

Wenn Sie stattdessen die Wörter „Dämon“, „Satan“ und „Teufel“ verwenden, erhalten Sie eine ganz andere Reaktion. Die ganze Sache könnte ansonsten auf genau dieselbe Weise erklärt werden, aber was Sie sagen, wird akzeptiert statt abgelehnt, wenn Sie „ihre Sprache sprechen“ und Dinge mit Begriffen beschreiben, die ihnen vertrauter und angenehmer sind. Wenn wir das Problem mit den Wörtern schließlich hinter uns lassen, stellen wir fest, dass wir über dasselbe sprechen.

Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Reptil und einem Dämon – sie sind dasselbe Wesen, werden aber anders genannt. Wie auch immer Sie es nennen, Sie müssen eine vertraute Sprache sprechen, sonst werden die Leute nie verstehen, wovon Sie reden. Es wird sein, als würden Sie eine Fremdsprache sprechen.

Wir können es ein Reptil nennen, oder wir können es einen Dämon nennen. Es macht keinen Unterschied, außer in der Wahrnehmung des Dolmetschers.

Zu sagen, dass eine Person von einem nichtmenschlichen, nichtphysischen Reptilien-Alien aus einer anderen Dimension kontrolliert wird, ist dasselbe wie zu sagen, dass jemand „von Dämonen besessen“ oder „vom Teufel besessen“ ist. Menschen, die „von Dämonen besessen“ sind, sind nicht schuld oder verantwortlich für das, was das Wesen, das sie besetzt, tut.

Wenn eine Person „vom Teufel besessen“ ist, ist sie genauso ein Opfer wie jeder, den sie missbraucht. Wir sollten diejenigen bemitleiden, die von nichtmenschlichen Wesen besessen und kontrolliert werden. Wir können deutlich sehen, dass sie sich selbst nicht unter Kontrolle haben.

Diese Denkweise sollte laut einigen Forschern auf die herrschende Elite angewendet werden – die ebenfalls „Menschen“ sind, die anscheinend von nichtmenschlichen Wesen besessen und kontrolliert werden. Anders ausgedrückt: Wir sollten die dämonisch besessenen Menschen bemitleiden, die diesen Planeten regieren.

Sie sind nicht für ihre Taten verantwortlich, weil sie erbärmlich sind und von nichtmenschlichen, nichtphysischen Reptilien-Aliens aus einer anderen Dimension kontrolliert werden. Laut Forschern sind einige der herrschenden Eliten nicht einmal vollständig menschlich. Sie sind Hybriden, und es gibt nichts „Menschliches“ an dem, was sie kontrolliert. ..

Ende der Leseprobe aus „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“.

Hier bei Amazon erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ……………………………………………………………………… S. 4

Die Realität ist eine Illusion – Willkommen in der Matrix …………….. S. 6

Die hyperdimensionale Torsionsfeldphysik entschlüsselt die Matrix des Bewusstseins und der Realität ………………………………………….. S. 13

Quantenphysik, Hindu-Mystik und Perspektive ………………………S. 28

Ist die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer von allem? .………………………………………………………………………S. 32

Wie alles erschaffen wurde und wie wir belogen werden .………………S. 38

Die Anunnaki, Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit ………………………………………………………………….S. 51

Die Archonten-Theorie …………………………………………………S. 69

Reptilien und andere nichtmenschliche Wesen …………………………….S. 82

Die Saturn-Mond-Matrix …………………………………………………. S. 106

Die Illusion des holographischen Universums …………………………. S. 120

Was verbirgt der Vatikan? ………………………………………………. .S. 134

666 – das Malzeichen des Tieres: Der Drache, der falsche Prophet und der Antichrist ..………………………………………………………….. S. 175

Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien ………………………………………………………………S. 180

Aliens? Ein Blick auf Theorien über längliche Schädel im alten Peru, Europa und Ägypten …………………………………………………………..S. 207

Die Alte Welt Ordnung …………………………………………………..S. 214

ChatGPT hat die Entitäten offengelegt, die diese Matrix regieren………S. 248

Fazit ………………………………………………………………………….. S. 252

Über den Autor ……………………………………………………………S. 280

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 19.01.2026