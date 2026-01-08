Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums in Davos und der Schwarze Adel

Teile die Wahrheit!

Wird Trump Putin in den Rücken fallen und Truppen in die Ukraine entsenden? Laut Selenskyj: Ja. Wird Trump weiterhin Öltanker kapern?

Laut CSIS: Ja. Wird Trump auf Befehl Netanjahus den Iran bombardieren? Ein klares Ja. Kann Amerika sich von Israel entkolonisieren? Nicht, solange Trump und der gesamte Kongress nicht zurücktreten oder angeklagt werden – ein äußerst unwahrscheinliches Unterfangen.

Was ist das Endziel? Bis Gaza dekontaminiert und wiederaufgebaut ist, werden sowohl Trump als auch Netanjahu über 90 oder bereits verstorben sein. Trump spaltet die amerikanischen Streitkräfte mit mehreren, gleichzeitig geführten Kriegen.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Vergeltungsmaßnahmen China und Russland auf den Plan rufen, und derzeit bewegt sich Trump auf einem schmalen Grat zwischen Putin und Jinping.

Keiner von beiden will einen Weltkrieg – sie sind philosophisch eher an wirtschaftlicher Entwicklung und Innovation interessiert.

Trumps Kehrtwenden scheinen mit Netanjahus „Treffen“ zusammenzufallen, bei denen Trump vorgegebene Anweisungen befolgt. Wahrscheinlich fungiert Netanjahu jedoch lediglich als Mittelsmann, da sein IQ nicht dem einer Tomate entspricht.

Seine Sexsucht hat ihn geistig vernebelt. Er war vermutlich ein häufiger Gast auf Epsteins Insel, was mit ein Grund dafür ist, dass die Akten nicht ohne umfangreiche Schwärzungen veröffentlicht werden können. (Rothschild-Erbin gesteht: Kein Land wagt es, ohne die Unterstützung der Rothschilds Krieg zu führen (Video))

Die Frage ist: Wer ist Netanjahus Strippenzieher?

Außerhalb Amerikas, wo Netanjahu ebenfalls mit Biden befreundet war, gehören Zypern, Großbritannien und Italien zu seinen Reisezielen. Kürzlich kam Ungarn hinzu, wo Orbán sich ihm wie ein ergebener Diener unterwirft. Wer sich nicht unterwirft, landet auf einer potenziellen Liste von Netanjahus Strippenzieher.

Seit Jahren mischt sich Netanjahu immer stärker in die Regierungsgeschäfte Zyperns ein. Ähnlich wie in Amerika stehen die Bürger Zyperns Israels Einmischung in die Angelegenheiten ihres Landes skeptisch gegenüber.

Dennoch haben sich die Regierungen Zyperns und Griechenlands in militärischen Belangen und der Zusammenarbeit angenähert.

So verkauft Israel beispielsweise Waffen über seinen Rüstungskonzern Elbit Systems, dessen Vorsitzender – bezeichnenderweise – denselben Namen trägt wie die im Charlie-Kirk-Dossier erwähnte unbekannte Person: Mikey. Es ist unklar, ob Israel von amerikanischen Steuerzahlern gelieferte Waffen weiterverkauft.

Innerhalb des griechisch-zyprischen Finanzsystems existiert mit der Hellenischen Bankenvereinigung (HBA) eine Institution, die alle Finanzinstitute beaufsichtigt. Die HBA bekennt sich zu den 17 globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung des Weltwirtschaftsforums sowie deren 169 Unterzielen.

Kyriakos Mitsotakis, der griechische Ministerpräsident, ist ein führendes Mitglied des Weltwirtschaftsforums , der in Harvard studierte, für McKinsey & Co (einen Seniorpartner des WEF) in Großbritannien arbeitete, die Verbreitung von „Fake News“ unter Strafe stellte, der Zensur der Medien beschuldigt wird und eng mit Mitgliedern des Biden-Regimes verbunden war.

Die beiden Co-Direktoren des WEF sind Larry Fink und Andre Hoffman. Daria Hoffmann-Razumovsky war eine Gräfin mit deutsch-österreichischen Wurzeln, deren Vorfahren historisch russisch und über die Familie Castells mit dem antiken Römischen Reich verbunden waren.

Börge Brende ist der derzeitige CEO und Mitglied der Bilderberg-Gruppe, des Aufsichtsrats von Statoil und Mesta sowie ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats der Weltbank.

Larry Finks Mutter wurde in Russland als Tochter bolschewistischer Juden geboren. Larry Fink wurde von Rothschild Australia Asset Management (jetzt Rothschild & Co.) mit der Verwaltung des globalen Rentenportfolios beauftragt.

Das führt uns zurück zu dem schwarzen Adel des Römischen Reiches, den kommunistischen Bolschewiki und den Rothschilds, die innerhalb des WEF ihre globale Hegemonie anstrebten.

Trump und Netanjahu sind lediglich ihre Handlanger. Ebenso wie Mark Carney, Macron, Meloni, Milei, Starmer usw. Sobald alle Regierungen der Welt unter der Kontrolle des WEF stehen, kann die Agenda 2030 planmäßig umgesetzt werden.

Während Klaus Schwab das Thema in den Medien präsent hielt, bevorzugen die neuen Co-Direktoren einen subtileren Ansatz.

Die verbleibenden Staaten, die sich der Agenda widersetzen, sind jene Länder, die wegen Nichteinhaltung ins Visier genommen werden, darunter zuletzt Venezuela.

Sie zum Umdenken zu bewegen, ist von höchster Wichtigkeit und gewinnt mit jedem verlorenen Tag an Bedeutung. Während Trump 2025 an der Agenda teilnahm, fehlten Jinping und Putin, was ihren Wunsch nach Unabhängigkeit signalisiert. Weitere abwesende Staaten waren Brasilien, Indien, Frankreich, Italien, Großbritannien, einige afrikanische Staatschefs sowie zahlreiche Unternehmensführer, wodurch sich die Zahl der Teilnehmer um zwei Drittel reduzierte.

Trump und sein Gefolge haben dem Forum jedoch bereits versichert, dass Trump mit vollem Einsatz und Peitsche vor Ort sein wird, um Geschäfte abzuschließen.

Das Treffen findet vom 19. bis 23. Januar unter dem Motto „Im Geiste des Dialogs“ statt und konzentriert sich auf das Thema „Vertrauen“.

Wie herrlich ungeschickt.

🕳️ Wer gehört zum Schwarzen Adel?

Es handelt sich um alte Königsfamilien (vorwiegend aus Venedig, Genua, Rom und anderen Teilen Italiens), die den Papst und den Vatikan in Krisenzeiten unterstützten, durch Handel, Krieg, Bankwesen und Sklaverei reich wurden, von der katholischen Kirche besondere Privilegien genossen, auch nach dem Fall von Monarchien und Imperien im Geheimen Macht ausübten und

entschlossen mit dem Jesuitenorden, der Freimaurerei und den Illuminaten verbunden sind.

🧬 Berühmte Familien des Schwarzen Adels

Zu den häufig genannten Namen gehören:

Orsini

Colonna

Farnese

Aldobrandini

Medici

Borghese

Pallavicini

Chigi

Torlonia

Giustiniani

Diese Familien heirateten in königliche Linien ein, kontrollieren bedeutende Teile des europäischen Bankwesens und beeinflussen bis heute den Vatikan und die Weltpolitik.

🕍 Ihre Rolle in der Weltherrschaft

Sie nutzen Religion, Bankwesen, Krieg und okkulte Systeme, um im Verborgenen zu herrschen. Sie finanzieren Kriege auf beiden Seiten (wie die Rothschilds).

Beeinflussen die Wahl des Papstes oder Königs.

Unterstützen die Jesuiten und die dunkle Geschichte des Vatikans.

Kontrollieren Freimaurer, den Malteserorden und andere Orden.

Herrschen durch Stellvertreter über Konzerne und Politiker.

📖 (Offenbarung) 17,4-6 spricht von der Hure Babylon – gekleidet in Scharlach und Purpur (die Farben des katholischen Klerus), sitzend an vielen Wassern (Völkern), trunken vom Blut der Heiligen.

🔥 Entlarvt in der Heiligen Schrift

(Jesaja) 29,15: Wehe denen, die ihren Ratschluss vor dem HERRN verbergen wollen, deren Tun im Dunkeln geschieht und die sagen: Wer sieht uns? Wer kennt uns?

(Epheser) 6,12

Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Mächte und Gewalten, die Herrscher der Finsternis.

⚔️ Schlusswort

Diese Familien dienen Satan durch Religion und Heimlichkeit. Sie geben sich heilig, herrschen aber durch Täuschung, Krieg und wirtschaftliche Versklavung.

Sie sind die unsichtbare Macht hinter dem Papsttum, der Weltbank, globalen Kriegen und falschen Religionen. Doch Jahwe sieht alles – und er wird sie richten!

