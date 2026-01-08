Teile die Wahrheit!

Rücksichtslose Kriegstreiberei, politische Manipulation und Propaganda waren allesamt Bestandteile des Marsches der EU in den Abgrund.

Um dem desaströsen Jahr gerecht zu werden: Zumindest wird 2025 nicht allzu schwer zu übertreffen sein. Insbesondere wer im Januar letzten Jahres leichtsinnig optimistisch genug war, auf ein Einlenken des Westens in Bezug auf sein katastrophales Verhältnis zu Russland und den Krieg in und um die Ukraine zu hoffen, dürfte bitter enttäuscht worden sein.

(Verschwenden wir keine Zeit mit denen, die immer noch von einem tatsächlichen Sieg über Russland träumten: Klinisch wahnhafte und bewusst heuchlerische Ansichten sind ein wenig lohnendes Thema.)

Es stimmt, dass die Enttäuschung bis 2025 in diesem Bereich nicht vollständig war. Es gab eine wichtige positive – wenn auch noch unvollständige und umkehrbare – Entwicklung: Nach vielen abrupten Wendungen scheint sich Washington auf eine Politik der „ strategischen Stabilität “ (im Sinne der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie) gegenüber Moskau geeinigt zu haben.

Dies ebnet den Weg zu einer für beide Seiten vorteilhaften Normalisierung, vielleicht sogar zu einer zukünftigen Entspannung. (Ich möchte hier jedoch auf Trumps Unberechenbarkeit hinweisen: Sollte der amerikanische Präsident und Unruhestifter erneut seine Meinung ändern, geben Sie nicht mir die Schuld.)

Doch gleichzeitig haben die fast 30 Länder, die man am besten als NATO-EU-Europa bezeichnen kann – mit politisch rigiden und ideologisch eifrigen Deutschen an der Spitze, nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel –, ausgerechnet das perverseste Thema auserkoren, um endlich etwas Unabhängigkeit von ihren US-amerikanischen Machthabern zu erlangen: die Verzögerung des Endes des Ukraine-Krieges.

Diese Obstruktion ist so offensichtlich, dass sie selbst (einigen) westlichen Beobachtern aufgefallen ist .

Obwohl es kaum Beachtung findet, stellt dies tatsächlich eine historische Kehrtwende dar. Früher behaupteten selbsternannte Experten, die Amerikaner kämen vom Mars und die Europäer von der Venus. (Wie Selensky Europa endlich in den Krieg mit Russland ziehen will)

Doch nun, da selbst die traditionell kriegerischen Amerikaner sich endlich aus der sich stetig verschärfenden Konfrontation zwischen dem Westen und Russland zurückziehen, haben sich die eigenwilligen – und unpopulären – Eliten des NATO- und EU-Europas der Aussicht auf Frieden widersetzt.

Durchschaut man die widerlich heuchlerische „Wert“ -Rhetorik und den hysterischen Unsinn von wegen „Russland will auch uns!“ , wird der wahre Grund für diesen Widerstand deutlich.

Jeder Frieden, der auf der Realität beruht (und somit eine Chance auf Dauer hat), müsste zwangsläufig anerkennen, dass Russland auf dem Schlachtfeld längst die Oberhand über die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten gewonnen hat.

Und unter den stolzen, nicht ganz von dieser Welt stammenden Führern des NATO-EU-Europas gilt die Akzeptanz der Realität als unerträgliche Beleidigung.

Wenn die einfachen Ukrainer ein bisschen Pech haben – und davon hatten sie reichlich, von ihren zynischen westlichen Freunden aus der Hölle bis hin zu ihren ultrakorrupten Herrschern im eigenen Land –, wird der Frieden wieder einmal im Keim erstickt, und der Krieg wird bis weit ins nächste Jahr andauern .

Doch die verzweifelte Abwehraktion der NATO- und EU-Europäer, den Frieden hinauszuzögern, war nicht ihr einziger spektakulärer Fehler im Jahr 2025. Mindestens zwei weitere sind offensichtlich.

Betrachten wir zunächst die laufende Transformation der NATO aus historischer Perspektive: Der erste NATO-Generalsekretär, Hastings Ismay, soll einmal gescherzt haben, der Zweck des Bündnisses sei es, „die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten“.

Ehrlicher geht es von einem Mann in dieser Position kaum, und das übertrifft seine unbedeutenden Nachfolger wie Mark Rutte und Jens Stoltenberg in Sachen Direktheit und Unverblümtheit bei Weitem.

Historisch betrachtet ist es eine kuriose und aufschlussreiche Tatsache, dass die NATO weiterhin bestand, als „die Russen“ die Initiative ergriffen, den Kalten Krieg zu beenden und anschließend ihr eigenes Militärbündnis aus dem Kalten Krieg, den längst vergessenen Warschauer Pakt (offiziell der „Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand“ ), auflösten.

Statt diesem Beispiel zu folgen, schlug die NATO einen Kurs der Überdehnung und Expansion ein. Zwischen den frühen 1990er Jahren und heute hat das Bündnis Russland durch unverhohlene Unaufrichtigkeit und unaufhörliche Erweiterung massiv provoziert.

Es suchte zudem weltweit nach Vorwänden, um seine Existenz zu verlängern, oft auf Kosten der Zivilbevölkerung, die zwischen die Fronten seiner Regimewechsel- und Zerstörungsoperationen geriet oder, wie im Fall der Ukraine, zu Schachfiguren in einem gescheiterten Stellvertreterkrieg wurde.

Doch der eigentliche Hauptzweck der NATO war nie der Schutz (West-)Europas vor Moskau, sondern dessen Abhängigkeit und Unterordnung unter Washington sowie der Schutz der US-Strategen vor ihrem schlimmsten Albtraum: einer bahnbrechenden Zusammenarbeit zwischen Europa, insbesondere Deutschland, und Russland.

Folglich scheint das neue Wesen des Bündnisses nach dem Kalten Krieg bis 2025 zu lauten: „Die Europäer arm halten, die Amerikaner an der Macht und die Deutschen zahlen (und natürlich auch kleinhalten).“

Um fair zu sein, ist die Geschichte bis 2025 deutlich länger. Doch der NATO-Gipfel in Den Haag im vergangenen Juni markierte einen Wendepunkt, der dem radikalen Bruch mit den parlamentarischen Verfahren und der soliden Haushaltspolitik, der im März in Berlin vollzogen wurde , in nichts nachstand . Wenn in Den Haag das neue Ausgabenziel von insgesamt 5 % des BIP für Verteidigung und verteidigungsbezogene Infrastruktur offiziell beschlossen wurde , dann hatte Berlin bereits den Weg in eine Politik der rücksichtslosen Verschuldung im Namen einer völlig unausgewogenen Politik geebnet, die nationale Sicherheit ausschließlich durch Aufrüstung anstrebt und Diplomatie sowie Kompromissbereitschaft ablehnt. Dass diese Politik auch ein massives neues Arrow-3-Luftverteidigungsabkommen mit Israel umfasst, während dieses Völkermord begeht, verleiht dem wirtschaftlichen Wahnsinn eine zusätzliche moralische Verwerflichkeit. Die finanzielle Selbstzerstörung wäre schon schlimm genug. Doch die Lage ist noch viel schlimmer, und das führt uns insbesondere zur EU. Wenn Historiker sich an das Jahr 2025 erinnern werden – und zwar nicht wegen der fortgesetzten Unterstützung des Völkermordregimes Israel durch die EU, ihrer massiven Angriffe auf Meinungsfreiheit, Privatsphäre und Rechtsstaatlichkeit sowie ihres völligen Versagens beim Schutz der europäischen Wirtschaft und Bevölkerung vor US-amerikanischen Zöllen und Handelsangriffen –, dann wird es die eskalierende Metamorphose der EU zu einem Kreuzzugskult im Stil des ressentimentreichen osteuropäischen Nationalismus sein, der sich nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen die eigene Bevölkerung richtet. Auf der einen Seite tut die EU das, was auch die fanatischsten Nationalregierungen und die NATO tun: Sie pumpt immer mehr Geld in die Rüstungsindustrie und ihre notorisch verschwenderischen Unternehmer, darunter auch trendige Disruptoren. Von Beratungsverträgen bis hin zu Drohnenwall- Projekten setzt die EU eine Tradition der Verschwendung und Korruption fort und verstärkt sie explosionsartig. Diese lässt sich leicht auf die skandalumwitterten Zeiten ihrer heutigen faktischen Chefin, Ursula von der Leyen, als deutsche Verteidigungsministerin vor über einem Jahrzehnt zurückführen (ganz zu schweigen von ihren Beiträgen zur Corona-Krise …). Doch das wirklich Originelle an der Rolle der EU bei der Annäherung an einen selbstzerstörerischen Krieg ist etwas anderes: ihr massiver Beitrag zur kognitiven Kriegsführung und Propaganda. Auch dies ist ein umkämpftes Feld, auf dem NATO und europäische Regierungen erbittert darum wetteifern, wer die Bevölkerung am meisten verängstigen kann. Doch die EU nimmt eine Sonderstellung ein. Sie strebt ganz klar eine Führungsrolle in der „ kognitiven Sicherheit “ an, einem Euphemismus für die Lizenz zur eigenen Propaganda, basierend auf dem Vorwurf kognitiver Aggression gegen den Gegner – hier natürlich Russland. Was die EU in diesem Bereich zu einer besonders schädlichen Kraft macht, sind zwei Dinge: Erstens hat sie bereits eine ganze Reihe ideologischer Rechtfertigungen entwickelt, um ihre eigenen Bürger zu manipulieren, gekennzeichnet durch Schlagworte wie „Resilienz“, „Vorbeugen“ und sogar „Kulturkampf“. Zweitens macht sie kein Geheimnis daraus, dass sie aus den Erfahrungen der Ukraine – also unter Selenskyj – eines aggressiv autoritären Regimes lernen will. Und genau dieses Regime würden von der Leyen und ihre Verbündeten nur allzu gern so schnell wie möglich in der EU sehen. Ein „EU-Kommissar für kognitive Resilienz und kulturelle Verteidigung“ aus der Ukraine könnte durchaus in unserer gemeinsamen dystopischen Zukunft lauern. Es sei denn, wir Europäer lernen, unseren Kontinent zurückzuerobern. Der Autor: Von Tarik Cyril Amar , einem Historiker aus Deutschland, der an der Koç-Universität in Istanbul zu Russland, der Ukraine und Osteuropa, der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, dem kulturellen Kalten Krieg und der Erinnerungspolitik forscht.

Quellen: PublicDomain/rt.com am 05.01.2026