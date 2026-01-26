Trump erklärt, er habe einen Erlass zur Wiederbelebung psychiatrischer Einrichtungen und Irrenanstalten unterzeichnet, um „die Menschen von den Straßen zu holen“

Teile die Wahrheit!

„Unsere Städte und Bürger Chaos und Angst zu überlassen, ist weder mitfühlend gegenüber Obdachlosen noch gegenüber anderen Bürgern. Meine Regierung wird einen neuen Ansatz verfolgen, der auf den Schutz der öffentlichen Sicherheit ausgerichtet ist.“

Während einer Pressekonferenz im Weißen Haus erklärte Präsident Donald Trump, er habe einen Erlass unterzeichnet, um staatlich unterstützte psychiatrische Einrichtungen und Irrenanstalten wieder einzuführen, und behauptete, dies sei ein Weg, um die Obdachlosigkeit im Land zu bekämpfen.

„Ich habe einen Erlass unterzeichnet, um psychiatrische Einrichtungen und Irrenanstalten zurückzubringen. Wir werden sie zurückbringen müssen. Ich hasse es, diese Dinger zu bauen, aber man muss die Menschen von den Straßen holen.“

Der Präsident fuhr fort, dass es während seiner Kindheit in Queens, New York, einen Ort namens „Creedmoor“ gegeben habe. Trump erinnerte sich daran, wie er seine Mutter gefragt habe, warum es dort „Gitter vor den Fenstern“ gebe. Seine Mutter habe ihm geantwortet: „In diesem Gebäude sind Menschen, die sehr krank sind.“

„Ich werde das nie vergessen – ich weiß nicht, ob es das noch gibt, denn sie haben die meisten davon abgeschafft. Die Demokraten in New York haben sie abgerissen, und die Menschen leben jetzt auf der Straße. Deshalb leben so viele Menschen in Kalifornien und an anderen Orten auf der Straße.“

Obwohl es auf der Website des Weißen Hauses (zumindest bisher) keinen neuen Erlass gibt, unterzeichnete Trump im Juli einen Erlass mit dem Titel „Beendigung von Kriminalität und Unordnung auf Amerikas Straßen“.

In dem Erlass heißt es:

Endemische Landstreicherei, ordnungswidriges Verhalten, plötzliche Konfrontationen und gewalttätige Angriffe haben unsere Städte unsicher gemacht.

Die Zahl der Menschen, die in den Vereinigten Staaten in einer einzigen Nacht im letzten Jahr der vorherigen Regierung auf der Straße lebten – 274.224 – war die höchste jemals verzeichnete. Die überwältigende Mehrheit dieser Menschen ist drogenabhängig, leidet an einer psychischen Erkrankung oder an beidem.

Fast zwei Drittel der Obdachlosen geben an, in ihrem Leben regelmäßig harte Drogen wie Methamphetamine, Kokain oder Opioide konsumiert zu haben.

Ein ebenso großer Anteil der Obdachlosen berichtet, an psychischen Erkrankungen zu leiden. Die Bundesregierung und die Bundesstaaten haben Dutzende Milliarden Dollar für gescheiterte Programme ausgegeben, die Obdachlosigkeit behandeln, aber nicht ihre Ursachen, und dadurch andere Bürger öffentlichen Sicherheitsrisiken aussetzen.

Die Verlagerung obdachloser Menschen in langfristige institutionelle Einrichtungen zur humanen Behandlung durch den angemessenen Einsatz von Zwangseinweisungen wird die öffentliche Ordnung wiederherstellen.

Unsere Städte und Bürger Chaos und Angst zu überlassen, ist weder mitfühlend gegenüber Obdachlosen noch gegenüber anderen Bürgern. Meine Regierung wird einen neuen Ansatz verfolgen, der auf den Schutz der öffentlichen Sicherheit ausgerichtet ist.

In Abschnitt drei des Erlasses, „Bekämpfung der Landstreicherei auf Amerikas Straßen“, wird präzisiert, wer von den Maßnahmen betroffen sein könnte.

Der Justizminister, der Gesundheitsminister, der Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung sowie der Verkehrsminister sollen unverzüglich Schritte unternehmen, um ihre Ermessensförderprogramme zu prüfen und festzustellen, ob – im gesetzlich zulässigen Umfang – Fördermittel vorrangig an Empfänger in Bundesstaaten und Kommunen vergeben werden können, die aktiv die folgenden Kriterien erfüllen:

(i) Durchsetzung von Verboten des offenen illegalen Drogenkonsums;

(ii) Durchsetzung von Verboten des urbanen Campierens und Herumlungerns;

(iii) Durchsetzung von Verboten des städtischen Hausbesetzens;

(iv) Durchsetzung und gegebenenfalls Einführung von Standards, die Personen betreffen, die eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellen und an schweren psychischen Erkrankungen oder Substanzgebrauchsstörungen leiden oder auf der Straße leben und nicht für sich selbst sorgen können, durch betreute ambulante Behandlung oder durch Verlegung in Behandlungszentren oder andere geeignete Einrichtungen mittels Zwangseinweisung oder anderer verfügbarer Mittel, im gesetzlich zulässigen Umfang; oder

(v) wesentliche Umsetzung und Einhaltung der – soweit erforderlich – Registrierungs- und Meldepflichten des Gesetzes über das Register und die Benachrichtigung von Sexualstraftätern, insbesondere im Fall registrierter Sexualstraftäter ohne festen Wohnsitz, einschließlich der angemessenen Kartierung und Überprüfung des Aufenthaltsorts obdachloser Sexualstraftäter.

Damals veröffentlichte Scout Katovich, linksorientierte leitende Mitarbeiteranwältin beim Trone Center for Justice and Equality der American Civil Liberties Union, folgende Stellungnahme als Reaktion auf den Erlass:

„Vom sogenannten ‚Big Beautiful Bill‘, das Millionen Menschen die Gesundheitsversorgung entzieht, bis hin zu diesem gefährlichen Erlass zeigt jede Handlung dieser Regierung eine bemerkenswerte Missachtung der Rechte und der Würde schutzbedürftiger Menschen.

Menschen in geschlossene Einrichtungen zu drängen und Behandlungen zu erzwingen, wird Obdachlosigkeit nicht lösen und Menschen mit Behinderungen nicht unterstützen. Das Gegenteil ist der Fall – Institutionen sind gefährlich und tödlich, und Zwangsbehandlungen funktionieren nicht.

Wir brauchen sichere, würdige und bezahlbare Wohnungen sowie gleichen Zugang zu medizinischer Versorgung und freiwillige, gemeindebasierte psychiatrische und evidenzbasierte Suchthilfe durch vertrauenswürdige Anbieter.

Doch statt in diese bewährten Lösungen zu investieren, gibt Präsident Trump Einzelpersonen die Schuld an systemischen Versäumnissen und verschärft Politiken, die Menschen bestrafen, die nirgendwo sonst hingehen können – und das alles, nachdem er ein Gesetz unterzeichnet hat, das Medicaid, den wichtigsten Finanzierer für Sucht- und psychiatrische Versorgung, massiv zerstört.

Obdachlosigkeit ist ein politisches Versagen. Bundesmittel zu instrumentalisieren, um grausame und ineffektive Ansätze gegen Obdachlosigkeit zu fördern, wird diese Krise nicht lösen.“

Im vergangenen Jahr sorgte Brian Kilmeade von Fox News’ Fox & Friends für Kontroversen, als er vorschlug, Obdachlose und andere Drogenabhängige sollten getötet und möglicherweise zwangsweise durch tödliche Injektionen beseitigt werden, um das wachsende Problem im Land zu lösen.

Krank: Fox-News-Moderator Brian Kilmeade sagt offen, Obdachlose in Amerika müssten getötet werden:

AUTORENKOMMENTAR

Ich hasse es, ständig so zynisch zu sein (kann man es mir verübeln), aber ist der Vorwand, um bundesstaatlich militarisierte „Säuberungstrupps“ zu rechtfertigen, die Menschen von den Straßen entfernen, sie in schlecht finanzierte Gebäude und Lager werfen – das Zeug, das wir aus Horror- und Geistergeschichten kennen – damit sie vergessen werden, das langfristige Ziel?

Sind dies die Orte, an die Dissidenten zur „Behandlung“ gebracht werden? Sogenannte „psychische Krankheiten“ sind laut klinischer Psychologie und Psychiatrie so weitverbreitet und allumfassend, dass praktisch alles und jeder – je nach behandelndem „Arzt“ – als etwas eingestuft werden kann.

Es handelt sich also um eine falsche Wissenschaft.

Timotheus 6,20–21: O Timotheus, bewahre das dir Anvertraute und meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Einwände der fälschlich so genannten Wissenschaft, zu der sich manche bekannt haben und dadurch vom Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit euch. Amen.

Nennen Sie mich einen „Verschwörungstheoretiker“, das ist in Ordnung: Sie dürfen gern anderer Meinung sein. Doch bei allem, was diese Regierung tut – ob Trump oder Biden oder wer auch immer – werde ich stets skeptisch bleiben und Fragen stellen.

Was kommt als Nächstes? Ein Erlass zur Wiederherstellung „schöner“ Lobotomien?

Quellen: PublicDomain/thewinepress.substack.com am 24.01.2026