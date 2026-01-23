Warum Amerika eine geheime Stadt unter Grönland baute (Video)

Teile die Wahrheit!

Es ist das Jahr 1959 und Sie sind Soldat und leben in einer Armeekaserne mit etwa 200 anderen Personen.

Sie führen anscheinend ein ausgeglichenes Leben. Es gibt eine Kirche, ein Krankenhaus und natürlich Ihre Wohnung.

Jeden Tag stehst du auf und gehst zur Arbeit ins Werk. Deine Kollegen führen alle möglichen… Experimente durch.

Auf den ersten Blick wirkt es nicht besonders bemerkenswert. Aber irgendetwas stimmt nicht…

Zum einen gibt es kein Tageslicht. Und es ist kalt. Sehr kalt.

Der Strom, der in den Wänden um Sie herum pulsiert, stammt aus einem tragbaren Atomreaktor. Ihr Trinkwasser wird aus einem Gletscher gewonnen.

Diese Armeekaserne liegt komplett unterirdisch. Mitten in der Arktis.

Was wir Ihnen nun erklären werden, war einst streng geheim und unter Verschluss… bis jetzt.

Der eigentliche Zweck dieser Stadt ging weit über die reine Wohnraumversorgung hinaus.

Für die Außenwelt war es als Camp Century bekannt. Doch für das US-Militär hatte es einen ganz anderen Namen.

Willkommen bei Projekt Iceworm. Die unter dem Eis gehauene Atomstadt.

Niemandsland

Es gibt Orte auf der Erde, die für die Menschheit einfach nicht bestimmt sind.

Die Arktis ist zweifellos einer dieser Orte. Hier, im äußersten Norden des nördlichsten Landes der Welt, sinken die Temperaturen auf bis zu -50 °C.

80 % des Landes sind von einer riesigen, mehr als 3 Kilometer dicken Eisschicht bedeckt.

Im Winter kann die Polarnacht Wochen oder sogar Monate dauern. Monate drückender, eisiger Dunkelheit.

1 2 11 12 13

Oben: Der Eingang zum Camp Century. Mit freundlicher Genehmigung von Robert Weiss.

Oftmals fegen Schneestürme mit 72 Kilometern pro Stunde durch die Region. Und von „White-outs“ wollen wir gar nicht erst anfangen – extreme Schneestürme, die alles um einen herum in einer dichten Schicht aus Nebel, Schnee und Wind verschwinden lassen, bis man nur noch Weiß sieht. Einfach nur Weiß.

Ausgerechnet hier beschloss Amerika, eine Stadt zu bauen.

Und das war nur der Anfang. Ein Prototyp. Camp Century war der Beginn dessen, was eine ganze Region mit Städten und Stützpunkten werden sollte, die ein Gebiet umfassen sollte, das dreimal so groß ist wie Dänemark.

Aber warum zum Teufel sollten sie es hier bauen?

Amerika ist schon seit langer Zeit von Grönland fasziniert…

Warum Amerika Grönland will

„Die USA boten Dänemark 1946 an, Grönland zu kaufen. Wegen seiner strategischen Bedeutung, aber Dänemark lehnte damals ab und sagte: ‚Wir mögen den Amerikanern viel schulden, aber ich glaube nicht, dass wir ihnen die gesamte Insel Grönland schulden‘“, erklärte uns Kristian Hvidtfelt Nielsen.

Vielleicht erinnern Sie sich sogar daran, dass das Land Anfang 2025 ein paar Mal in den Schlagzeilen stand.

Grönland war schon immer geopolitisch wichtig. Es liegt fast genau zwischen den USA und Russland, zwei Ländern, deren Verhältnis seit jeher eher angespannt ist.

„Statt Grönland zu kaufen, gab es ein Abkommen zwischen den USA und Dänemark über die Verteidigung Grönlands. Es trat 1951 in Kraft. Und gemäß diesem Abkommen durften die USA Militärbasen in Grönland unterhalten“, sagte Nielsen.

Oben: Die Treppe zum Camp Century. Mit freundlicher Genehmigung von Robert Weiss.

Tatsächlich errichteten die USA hier bereits 1951 die Thule Air Base, eine militärische Einrichtung.

Damals, als Amerika noch… großartig war? Nun ja, wenn nicht großartig, dann doch unglaublich paranoid und bereit, Milliarden dafür auszugeben.

Hausfrauen, Rock ’n’ Roll, das Goldene Zeitalter Hollywoods… und der Kalte Krieg.

Die 1950er Jahre waren von unglaublichem wirtschaftlichem Wohlstand im Zuge eines Nachkriegsbooms geprägt.

Amerika stieg zur Supermacht auf und das Land hatte Geld im Überfluss.

Auf der anderen Seite der Welt präsentierte die UdSSR eine alternative Vision zum amerikanischen Kitsch und Kapitalismus. Es gab eine rasante Industrialisierung und Urbanisierung sowie den Beginn des Weltraumwettlaufs.

Es war dieses kleine Geräusch, das die Amerikaner dazu brachte, Camp Century zu bauen.

Diese Pieptöne veränderten die menschliche Zivilisation für immer.

Sie stammten natürlich von Sputnik. Dem ersten von Menschenhand geschaffenen Objekt, das die Erde umkreiste.

In ganz Amerika konnte jeder, der einen Kurzwellenradioempfänger besaß, diese Pieptöne eines hoch über ihm befindlichen Satelliten empfangen.

Natürlich befürchtete das amerikanische Militär, die Sowjetunion würde Raketen daran anbringen.

Diese Furcht veranlasste die Armee, einen Vorschlag für eine neuartige Basis auszuarbeiten: eine Stadt unter dem Eis in der Arktis, nahe der sowjetischen Grenze. Dieses Projekt sollte über die bereits bestehende Thule Air Base hinausgehen. Es sollte alles bisher Dagewesene übertreffen.

„Zuallererst handelte es sich um die Anfangszeit, die allerersten Tage des Kalten Krieges, und die Vereinigten Staaten setzten die sogenannte Polararktisstrategie um“, fügt Nielsen hinzu.

Dem Rest der Welt wurde es als Camp Century präsentiert. Eine Forschungsstation an einem der abgelegensten Orte der Erde.

Amerika war so großartig, dass es überall bauen konnte, dass es selbst die unwirtlichsten Umgebungen bewohnbar machen konnte. Zumindest wurde das der Presse so vermittelt.

Oben: Soldaten bei der Arbeit im Camp Century. Mit freundlicher Genehmigung von Robert Weiss.

Tatsächlich luden sie sogar Journalisten von Zeitschriften wie National Geographic zu einer Besichtigung des Labyrinths aus Tunneln und unterirdischen Gebäuden ein.

„Camp Century war im Gegensatz dazu überhaupt kein Geheimnis. Es war eher eine Art PR-Gag der US-Armee, die es als ein aufregendes Abenteuer im Bereich Bauarbeiten in der Arktis präsentierte.“

Selbst innerhalb der Armee selbst wurde der wahre Zweck streng nach dem Need-to-know-Prinzip geheim gehalten und den meisten dort stationierten Soldaten vorenthalten.

Wir sprachen mit Robert Weiss, einem Arzt, der 1963 im Camp Century stationiert war.

„Mir war nicht klar, dass ich nach Grönland reisen würde“, sagte Robert Weiss.

„Ich erinnere mich noch an das erste Treffen mit dem Oberst.“

„Er sagte zu mir: ‚Innerhalb einer Woche… wirst du nach Camp Century in Grönland fliegen, 800 Meilen vom Nordpol entfernt.‘ Und ich sah ihn an und sagte: ‚Das ist doch nicht dein Ernst!‘“

Eine Stadt mit einem Geheimnis

Die Armee behauptete, dieser bizarre Ort diene der Erforschung der Glaziologie, des Klimas und des menschlichen Überlebens in extremer Kälte.

„Es gab diese sogenannten Verteidigungszonen, zu denen die Thule Air Base und andere Luftwaffenstützpunkte in Grönland gehörten, in denen die Amerikaner im Grunde tun durften, was sie wollten. Wollten sie jedoch außerhalb dieser Verteidigungszonen operieren, mussten sie Dänemark um Erlaubnis bitten. Und genau das war im Fall von Camp Century der Fall“, sagte Nielsen.

„Als die USA um die Erlaubnis zum Bau von Camp Century baten, ich glaube, das war Ende der 1950er Jahre, hielten sie sich bezüglich des wahren Zwecks bedeckt.“

„Sie erwähnten lediglich, dass sie dieses neue, sogenannte Subservice-Konzept ausprobieren wollten. So nannten sie es, die Subservice-Konzepte.“

Nun, Jahrzehnte später. Diese Akten wurden freigegeben und wir können Ihnen ihren wahren Zweck mitteilen: Projekt Iceworm.

Es sollte mehr als 600 Atomraketen in einem riesigen Tunnelsystem beherbergen, das dreimal so groß wie Dänemark war.

Oben: Camp Century inmitten der rauen Bedingungen der Arktis. Mit freundlicher Genehmigung von Robert Weiss.

Diese Raketen wären mobil und unter dem Eis verborgen, was es der Sowjetunion erschweren würde, sie bei einem Erstschlag zu entdecken oder zu zerstören.

Es gibt einige Hinweise darauf, dass die Dänen zumindest von diesen Raketen wussten.

„Ich glaube, der dänischen Regierung war klar, dass dies passieren wird, ob es uns gefällt oder nicht. Daher bestand die Strategie der dänischen Regierung darin, die militärische Bedeutung herunterzuspielen“, sagte Nielsen.

Es war eine verrückte Idee. Noch verrückter ist, wie nah die Amerikaner an der Umsetzung dran waren. Denn hier überhaupt etwas zu bauen, ist nahezu unmöglich.

„Camp Century war die erste permanente Basis unter Gletschereis weltweit“, sagte Nielsen.

„Mir wurde gesagt, dass dort eine U-Bahn gebaut werden sollte. Ich wusste nichts von Projekt Eiswurm. Ich wusste nichts von irgendwelchen Plänen, dort Atomraketen zu stationieren. Ich wusste nur, dass einer der Hauptgründe für das Lager die Frage war, ob Menschen in einer solchen Umgebung leben könnten“, sagte Weiss.

„Der größte Teil davon war weiß, und es lag Schnee. Man sah keine Berge oder ähnliches.“

„Das meiste davon war einfach nur kahler Schnee. Einfach nur kahler Schnee.“

Wie man Camp Century baut

Vielleicht fällt Ihnen auf, dass es hier keine Baumärkte gibt. Es gibt keine Geschäfte. Keine Autobahnen. Keine Flughäfen. Alles muss von weit her zur Thule Air Base transportiert werden. Eine gefährliche Reise über eisige, unberechenbare See.

Thule war zudem nur während des kurzen Sommerfensters zugänglich, wenn das arktische Meereis so weit zurückging, dass Schiffe anlegen konnten.

Der Standort des Projekts Iceworm liegt hier, 204 Kilometer entfernt. Das ist so, als ob man von New York nach Philadelphia fliegen würde, und man hätte noch ein Viertel der Strecke vor sich.

Nahrungsmittel, Brennstoff und Ausrüstung mussten alle auf Schlitten in Förderbändern herbeigezogen werden.

Bei gutem Wetter dauerte es einige Stunden, bei schlechtem Wetter, was häufig vorkam, dauerte es Tage.

„Sie nutzten die schweren Schlittenzüge, eine Art Traktorenzug, mit denen Material, Ausrüstung und Personal zum Camp Century transportiert wurden. Diese Schlittenzüge waren recht langsam. Sie brauchten etwa drei, manchmal auch vier Tage, um den gesamten Weg zum Camp Century zurückzulegen“, sagte Nielsen.

Zwischen Thule und Camp Century wurde eine provisorische Versorgungsroute über den Schnee, der sogenannte Eiskappenpfad, eingerichtet und instand gehalten.

Die Ingenieure hatten mit Gletscherspalten, extremer Kälte und ständig wechselndem Eis zu kämpfen.

Und am Ende dieser enormen Reise wären sie hier. Scheinbar mitten im Nirgendwo.

Oben: Der Bau des Camp Century. Mit freundlicher Genehmigung von Robert Weiss.

Bevor jedoch irgendetwas gebaut werden konnte, mussten zuerst die Tunnel gegraben werden.

„Der Bau von Camp Century erstreckte sich also über zwei Sommer, 1959 und 1960. Und aufgrund der Witterungsbedingungen mussten sie ziemlich schnell arbeiten, um alle Tunnel fertigzustellen; sie arbeiteten im Wesentlichen 24 Stunden am Tag in drei Schichten“, sagte Nielsen.

Die Ingenieure verwendeten eine „Abdeck- und Deckelmethode“, um sie unter dem Schnee auszuheben.

Zunächst wurden mit Hilfe von in der Schweiz hergestellten Schneefräsen, den sogenannten Peter-Pflügen, große Gräben ausgehoben.

Diese unglaublichen Maschinen wurden ursprünglich für die Schneeräumung in den Schweizer Alpen entwickelt und konnten bis zu 594 Kubikmeter Schnee pro Stunde bewegen.

Der Schnee würde aus den Tunneln herausgedrückt, wo er kondensieren würde. Gepflügter Schnee hat eine höhere Dichte und ein höheres Gewicht als normaler Schnee.

Durch das Pflügen wird der Schnee verdichtet, die einzelnen Schneeflocken werden näher zusammengedrückt und die Lufteinschlüsse, die in lockerem, flockigem Schnee natürlicherweise vorkommen, werden reduziert.

Das ist perfekt für Bauzwecke.

Gebogene Metallplatten würden dann so darübergelegt und mit Schnee bedeckt, um die darunterliegenden Tunnel zu verbergen.

Anschließend wurden vorgefertigte Strukturen montiert und auf Stelzen in den Tunneln platziert. Dies reduzierte den Wärmeaustausch und hielt die Innenräume warm.

Die Bauarbeiter würden etwa einen Tag benötigen, um jedes Gebäude zu errichten.

So entstand Stück für Stück eine ganze Stadt. Tunnel wurden in das Eis gebohrt, von einer Hauptstraße zweigten Wohngebäude, Latrinen, Generatoren, Speisesäle und vieles mehr ab.

„Diese Baracken wurden als T5-Baracken bezeichnet. Sie entsprachen also den Standardgrößen einer US-Army-Baracke“, erklärte Nielsen.

„Es gab verschiedene Gebäude, und jedes war für sich allein“, fügte Weiss hinzu.

Es war unglaublich viel Spitzentechnik nötig, nur um diesen Ort bewohnbar zu halten.

„Die größte Herausforderung im Camp Century war nicht, warm zu bleiben, sondern tatsächlich, kalt zu bleiben, was etwas überraschend ist, wenn man bedenkt, dass man sich im Inneren des Inlandeises befindet“, sagte Nielsen.

Ein Belüftungssystem saugte kalte Oberflächenluft an und blies sie durch die Tunnel nach draußen. Die Tunnelluft musste auf -15 °C gehalten werden, sonst wäre alles geschmolzen.

„Dann stellten sie fest, dass das tatsächlich ein riesiges Problem war, denn wenn Maschinen laufen, Arbeiter da sind und die Türen zu den beheizten Gebäuden auf- und zugehen, entsteht in den Tunneln eine enorme Hitze, die schwer abzuführen war. Deshalb mussten sie – darauf waren sie nicht vorbereitet – riesige Belüftungssysteme bauen, um die Tunnel zu belüften und die Hitze abzuführen.“

„Und das Problem mit der Hitze ist, dass das Eis matschig wird und es schwieriger wird, in den Tunneln zu gehen oder zu fahren, aber sie hat die Tunnel auch instabiler gemacht.“

Um die nahezu unmögliche Herausforderung einer stetigen Dieselversorgung des Generators zu umgehen, wurde ein tragbarer Kernreaktor zur Stromversorgung eingesetzt. Der erste seiner Art, aber nicht der letzte.

Acht dieser Geräte wurden von der US-Armee im Rahmen eines Programms zur Stromversorgung abgelegener Orte entwickelt.

„Es hatte eine Leistung von etwa 1,5 Megawatt und war modular aufgebaut, was bedeutet, dass es im Wesentlichen in kleineren Teilen zur Basis transportiert und dort dann zusammengebaut werden konnte.“

„Es ging im Wesentlichen um die Idee, dass man in extremen oder abgelegenen Umgebungen Energieunabhängigkeit schaffen könnte.“

„Sie erwogen zwei Optionen. Sie erwogen die Option mit einem Dieselgenerator, aber dafür wäre viel Dieselkraftstoff nötig gewesen, der zum Stützpunkt transportiert werden musste; der Kernreaktor hingegen benötigte viel weniger Uranbrennstoff.“

Oben: Einige Hilfsgüter wurden per Luftbrücke von der nahegelegenen Thule-Basis eingeflogen. Mit freundlicher Genehmigung von Robert Weiss.

„Es war der erste Atomreaktor auf dänischem Boden und sorgte tatsächlich für einige Probleme in der dänischen Regierung, da es weder Vorschriften noch eine Vorstellung davon gab, wie man ihn kontrollieren oder im Falle eines Unfalls über die Verantwortlichkeit nachdenken sollte.“

Am beunruhigendsten war die Art und Weise, wie das Lager an sein Wasser kam.

Es handelte sich tatsächlich um eine geniale Lösung, die vom Ingenieur des Stützpunkts, Raul Rodriguez, entwickelt worden war.

Es wurde ein 150 Meter tiefes Loch gegraben – das entspricht der Höhe eines durchschnittlichen Wolkenkratzers – und ein Heizelement in das Eis hinabgelassen. Dadurch schmolz das umgebende Wasser und es entstand ein Reservoir mit über 37.000 Litern Trinkwasser.

Um der Langeweile im Lager zu entfliehen, ließen sich die Männer abwechselnd in den Brunnen hinab, um den Nervenkitzel zu erleben. Sie hingen in der riesigen, dunklen Grube … in völliger Dunkelheit.

Und Langeweile war wirklich ein Problem. Trotz aller Annehmlichkeiten wie zu Hause gab es im Camp nicht viel zu tun, und die Isolation machte den Leuten zu schaffen.

Leben unter dem Eis

„Ich habe gelernt, diese Art von Leben zu mögen“, sagte Weiss uns.

„Als Arzt hatte ich wahrscheinlich weniger zu tun als die Offiziere, die tatsächlich im Einsatz waren. Sicherlich weniger als die Mannschaften, die die harte Arbeit des Exerzierens und des Aufbaus auf dem schneebedeckten Gipfel verrichteten.“

„Aber ich hatte Zeit. Abends Bridge zu spielen, ab und zu Schach zu spielen.“

„Ich wachte morgens auf, zitierte Voltaire, und dachte: ‚Das ist die beste aller möglichen Welten.‘ Und das behielt ich immer im Gedächtnis, und das war’s. Also, ich denke, man sollte sich einfach beschäftigen.“

„Wir sagten immer: Noch nie sind so viele so früh aufgestanden, um so wenig und so lange zu tun. Das war es, was die Offiziere zueinander sagten.“

„Im Offiziersquartier gab es wohl Zimmer für etwa sechs oder acht von uns.“

„Die Offiziersunterkünfte wären in einzelne Zimmer unterteilt gewesen, die lediglich mit hängenden Decken ausgestattet waren. Das ist alles.“

„Es gab jeden Abend einen Offiziersclub, dort gab es auch Küchen. Das Essen war ausgezeichnet.“

„Das Einzige, was fehlte, war frisches Gemüse. Eine Wassermelone wäre im Camp Century ein Luxus und eine Seltenheit.“

Jeder hatte seine Aufgabe. Der Standort funktionierte effektiv wie eine kleine Stadt.

Oben: Einer der Tunnel des Camp Century. Mit freundlicher Genehmigung von Robert Weiss.

Die Basis war zwar ein geheimes Pilotprogramm für Atomraketen, aber gleichzeitig auch ein psychologisches Experiment. Das Militär musste herausfinden, ob diese Männer in dieser Eisstadt, so weitab von der Zivilisation, tatsächlich überleben konnten, ohne daran zu zerbrechen.

Die US-Regierung war besonders daran interessiert zu sehen, wie sie sich in extremer Isolation schlagen würden… da sie sich darauf vorbereitete, die ersten Menschen ins Weltall zu schicken.

„Wenn man in diesen extrem schwierigen und rauen Umgebungen auf dem Inlandeis operieren kann, warum sollte man dann nicht auch eine Basis auf dem Mond haben können?“, fragte Nielsen.

„Es gab auch extremere psychologische Experimente, etwa Hungerversuche, bei denen die Männer – mehr oder weniger freiwillig, nehme ich an – mehrere Tage lang kaum etwas zu essen bekamen. Man wollte herausfinden, wie sich das auf das Personal im Camp Century auswirken würde.“

„Es sollte gewissermaßen den amerikanischen Mut und die extremen Leiden dieser Männer zeigen.“

In jeder Hinsicht und für jeden Zweck waren diese psychologischen Tests tatsächlich erfolgreich.

„Es gab keine Kämpfe, keine Aufstände, nichts dergleichen.“

„Sie lebten dort friedlich und ordentlich.“

„Sie kamen zu dem Schluss, dass es machbar war. Das Camp-Century-Konzept war ein machbares Konzept.“

Wäre das gesamte Projekt so erfolgreich verlaufen wie die psychologischen Experimente, wären noch viel mehr Tunnel gebaut worden. Hunderte von Kilometern wären nach außen gegraben worden. Eisenbahnschienen wären verlegt und, ja, mehr als 600 Raketensilos in Stellung gebracht worden.

Aber es war nicht erfolgreich.

Das Ende des Projekts Eiswurm

Der Ingenieur Raul Rodriguez war zwar brillant, hat aber nicht berücksichtigt, wie schnell sich die Eisschicht um die Basis herum bewegen würde.

Soldaten durchstreiften unentwegt die Tunnel mit Kettensägen, um das Eis fernzuhalten, aber es half nichts.

Im Laufe der Zeit verformte sich das Eis und verschob sich, wodurch sich die Tunnel verzogen, einstürzten und strukturell unsicher wurden.

Dies war kein Ort für einen Atomreaktor, geschweige denn für 600 Raketen.

Der Reaktor wurde 1963 außer Betrieb genommen, und drei Jahre später wurde der Stützpunkt aufgegeben.

1969 war es eine einzige Ruine; Stahlkonstruktionen waren in sich zusammengefallen, Holzbalken zersplittert. Bald hatte das Eis fast alles zurückerobert.

Mit der Weiterentwicklung der Militärtechnologie des Kalten Krieges wurden andere Systeme – wie etwa von U-Booten aus gestartete ballistische Raketen und Interkontinentalraketen – zum Projekt Iceworm.

Letztendlich erwies sich die Instandhaltung von Camp Century jedoch als zu kostspielig im Verhältnis zu ihrem begrenzten wissenschaftlichen und militärischen Nutzen. Die US-Armee hielt es für unwirtschaftlich, die Tunnel weiterhin zu reparieren und Personal bereitzustellen.

Und das hätte das Ende der Geschichte sein können.

Oben: Um Camp Century zu verbergen, wurde Schnee verwendet. Mit freundlicher Genehmigung von Robert Weiss.

Ein verblüffendes Beispiel für die Exzesse des Kalten Krieges und die enormen Ressourcen, die die US-Regierung bereit war, für wahrhaft bizarre Konzepte einzusetzen.

Camp Century ist in seinem Umfang fast schon Science-Fiction; heute würde man es sich nicht einmal mehr ausdenken.

Doch das ist noch lange nicht das Ende der Geschichte… noch lange nicht.

Die Zukunft

Während die Soldaten des Projekts Iceworm mit ihrem Atomreaktor und psychologischen Experimenten beschäftigt waren, taten sie auch noch etwas anderes… Sie gruben.

Niemand im Militär ahnte, wie wichtig dies sein würde. Doch Wissenschaftler auf der Basis bohrten ein Loch durch fast 1390 Meter Eis und erreichten die uralte Oberfläche Grönlands. Sie nahmen Proben, die jahrzehntelang unberührt in Gläsern lagerten.

Der Geowissenschaftler Paul Bierman entdeckte die gefrorenen Proben in Dänemark. Er und einige seiner Kollegen an der Universität von Vermont untersuchten sie und kamen zu einer beunruhigenden Schlussfolgerung, die Auswirkungen auf die ganze Welt haben sollte.

Grönlands Eisschild war jünger, als wir angenommen hatten. Viel, viel jünger.

Bis 2019 gingen Wissenschaftler davon aus, dass der riesige Eisschild mehrere Millionen Jahre alt sei.

Oben: Im Inneren der Tunnel von Camp Century. Mit freundlicher Genehmigung von Robert Weiss.

Dank der Bodenproben entdeckten Bierman und sein Team Blatt-, Zweig- und Insektenreste, die nur 400.000 Jahre alt sind. Diese wären in den Bodenproben nicht vorhanden gewesen, wenn es die Eisdecke nicht gegeben hätte. Das bedeutet, dass Grönland vor weniger als einem halben Jahrtausend völlig eisfrei war.

Das ist keine beruhigende Tatsache.

Grönland reagiert empfindlicher auf Klimaveränderungen als bisher angenommen. Das bedeutet: Steigen die weltweiten Temperaturen erneut an und erwärmt sich das Klima, würde ein größerer Teil dieses riesigen Eisschildes ins Meer schmelzen, den Meeresspiegel ansteigen lassen und möglicherweise die lebenswichtige Nordatlantikströmung stören.

Der grönländische Eisschild enthält etwa 2,9 Millionen Kubikkilometer Eis. Das entspricht ungefähr 8 % des gesamten Süßwassers der Erde. Würde er vollständig schmelzen, könnte dies einen globalen Meeresspiegelanstieg von etwa 7,4 Metern verursachen.

Camp Century ging vor Jahrzehnten verloren. Das Eis bewegte sich und zermalmte den zurückgelassenen Stahl und das Holz. Die Natur eroberte es zurück.

Bis ein Unfall es wieder an die Oberfläche brachte.

Der NASA-Wissenschaftler Chad Greene überflog Grönland im April 2024, um die Eisschilde zu kartieren und den zukünftigen Meeresspiegelanstieg abzuschätzen. Zu seiner großen Überraschung entdeckte das Radar etwas anderes: die markanten Tunnel von Camp Century. Zerdrückt und verformt, aber immer noch deutlich sichtbar.

So seltsam es auch klingen mag, dies ist nur das jüngste Beispiel dafür, dass Camp Century „wiederentdeckt“ wurde.

Das Lager wird immer wieder entdeckt und geht dann wieder unter dem Eis verloren.

Im Jahr 2016 wurde das Lager wiederentdeckt.

Doch dieses Mal erfuhren die Dänen etwas Beunruhigendes.

Als die Amerikaner 1967 den Stützpunkt aufgaben, hinterließen sie giftige und radioaktive Abfälle. Die Dänen ließen dies damals zu, da sie die Werte als unterhalb der als besorgniserregend geltenden Grenzwerte einstuften.

Doch nun schmilzt das Eis schneller als erwartet. Und die giftigen Abfälle, die man einst für immer unter dem Eis begraben hielt, könnten wieder an die Oberfläche kommen.

„Man fand heraus, dass in etwa 70 oder vielleicht 100 Jahren Schmelzwasser die vergrabenen Abfälle von Camp Century freilegen wird. Es handelt sich dabei um biologische, chemische und radioaktive Abfälle. Ein Teil dieser Abfälle wird durch das Schmelzwasser aufgewirbelt und könnte ins Meer gespült werden. Dies löste in Dänemark eine heftige Debatte aus“, sagte Nielsen.

Im Zentrum dieser Debatte stand die Frage der Verantwortung. Wer sollte die Giftmüllhalde beseitigen? Die Amerikaner, die sie dort entsorgt hatten? Die dänische Regierung, die dies zugelassen hatte? Oder Grönland selbst, das heute als Nation über mehr Souveränität verfügt als in den 60er Jahren?

Die Stätte liegt noch immer unter mehreren zehn Metern Eis begraben, und die Bedingungen sind abgelegen und gefährlich.

Eine Aufräumaktion würde einen enormen logistischen Aufwand, Eisbohrungen und die Entsorgung von Atommüll erfordern.

Eine sichere Entsorgung der Abfälle ist derzeit weder technisch noch wirtschaftlich machbar, doch Untätigkeit könnte mit der Zeit gefährlich werden.

Alle Beteiligten haben Zeit, eine Lösung zu finden, aber es ist so etwas wie eine tickende Uhr, die über Grönland schwebt.

Auch Jahrzehnte später steht Camp Century noch immer, wenn auch in Trümmern, gleichzeitig eine wilde Fantasie, eine beängstigende Realität und immer noch ein faszinierendes Geheimnis.

„Es gibt noch immer viele Dinge, die wir über das Projekt Iceworm nicht wissen, zum Beispiel, wer genau dahintersteckte und wie es in verschiedenen Teilen der Armee und auch in politischen Kreisen diskutiert und aufgenommen wurde“, sagte Nielsen.

Unerwartet für alle Beteiligten, ist ihr Vermächtnis nun tief in der ungewissen Zukunft des Planeten verwurzelt.

