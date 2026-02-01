Ältere Frau in Kanada gegen ihren Willen eingeschläfert (Video)

Teile die Wahrheit!

Eine ältere kanadische Frau („Frau B“) wurde im Rahmen des kanadischen Programms für medizinische Sterbehilfe (MAiD) euthanasiert, obwohl sie ihren Antrag Stunden zuvor unter Berufung auf religiöse und persönliche Einwände zurückgezogen hatte.

Frau B.s erschöpfter Ehemann drängte aufgrund seiner eigenen Überlastung auf die Sterbehilfe und setzte sich damit über ihren Widerruf der Einwilligung hinweg. Die Gutachter genehmigten die Sterbehilfe innerhalb weniger Stunden und ignorierten dabei Bedenken hinsichtlich Nötigung und unzureichender Prüfung von Alternativen.

Die MAiD-Gesetze in Ontario erlauben Sterbehilfe am selben Tag, wenn diese als medizinisch dringend erachtet wird. Dies wirft ethische Bedenken hinsichtlich der Verletzung der Einwilligung, der Stellvertreterentscheidung und des Mangels an Schutzmaßnahmen für schutzbedürftige Patienten auf.

Das kanadische MAiD-Programm wurde über unheilbare Krankheiten hinaus auf chronische Erkrankungen und (anhängige) Fälle psychischer Erkrankungen ausgeweitet, wobei der Bequemlichkeit Vorrang vor der Pflege eingeräumt wurde – was zu Fällen wie der Euthanasie eines Demenzpatienten während eines flüchtigen lichten Zustands führte.

Kritiker argumentieren, dass MAiD als Ersatz für eine angemessene Hospiz- und Palliativversorgung eingesetzt werde. Dr. Ramona Coelho warnt davor, dass das System diejenigen im Stich lasse, die am dringendsten Unterstützung benötigen, und dass dadurch die Gefahr weiterer Nötigung und Vernachlässigung bestehe.

Eine ältere Kanadierin, die nur als „Frau B." identifiziert wurde, wurde im Rahmen des kanadischen Programms für medizinische Sterbehilfe (MAiD) euthanasiert, obwohl sie ihren Antrag Berichten zufolge Stunden zuvor unter Berufung auf religiöse und persönliche Einwände zurückgezogen hatte.

Der Fall, der in einem Bericht des MAiD-Überprüfungsausschusses von Ontario detailliert beschrieben wird, hat die Bedenken hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen im kanadischen System der Sterbehilfe neu entfacht – insbesondere wenn schutzbedürftige Patienten unter dem Druck überlasteter Pflegekräfte stehen.

Der Fall, der in einem Bericht des MAiD-Überprüfungsausschusses von Ontario detailliert beschrieben wird, hat die Bedenken hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen im kanadischen System der Sterbehilfe neu entfacht – insbesondere wenn schutzbedürftige Patienten unter dem Druck überlasteter Pflegekräfte stehen.

Der Vorfall ereignete sich in Ontario, wo die Gesetze zur Sterbehilfe die Sterbehilfe am selben Tag erlauben, wenn diese als medizinisch dringend erachtet wird. Dies wirft ethische Fragen zu Einwilligung, Zwang und systemischen Mängeln in der Palliativversorgung auf.

Frau B., eine über 80-Jährige, die unter Komplikationen nach einer Koronararterien-Bypass-Operation litt, entschied sich zunächst für Palliativpflege zu Hause mit Unterstützung ihres Mannes.

Da sich ihr Zustand jedoch verschlechterte, war ihr betagter Mann zunehmend überlastet. Laut Bericht äußerte Frau B. gegenüber ihrer Familie kurzzeitig Interesse an Sterbehilfe, woraufhin ihr Mann das Verfahren in ihrem Namen einleitete. Als die Gutachter jedoch eintrafen, zog sie ihren Antrag zurück und erklärte, sie bevorzuge aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen die Betreuung in einem Hospiz.

Trotz ihrer Kehrtwende drängte ihr – als erschöpft beschriebener – Ehemann nach der Ablehnung ihres Hospizantrags auf eine dringende Neubewertung. Ein zweiter Gutachter bewilligte die Sterbehilfe und setzte sich dabei über die Einwände des ersten hinweg, der vor möglichem Zwang gewarnt hatte.

Ein dritter Gutachter wurde eilig hinzugezogen, und Frau B. wurde noch am selben Abend euthanasiert. Die Mitglieder des Gremiums kritisierten später die „drastische“ Geschwindigkeit des Verfahrens und bemängelten die unzureichende Berücksichtigung ihrer sozialen Umstände und möglicher Alternativen zum Tod.

Systemische Fehler und ethische Bedenken

Der Bericht hebt umfassendere Mängel im kanadischen System der Sterbehilfe hervor, darunter unzureichende Aufsicht und die starke Abhängigkeit von Stellvertreterentscheidungen. Im Fall von Frau B. war ihr Ehemann der Hauptbefürworter ihrer Sterbehilfe, während ihre eigene Einwilligung nur unzureichend dokumentiert war.

„Viele Mitglieder waren der Ansicht, dass der kurze Zeitrahmen es nicht zuließ, alle Aspekte der sozialen Umstände und der Lebensende von Frau B. zu untersuchen“, schrieb der Ausschuss und wies auf Bedenken hinsichtlich eines „möglichen externen Zwangs“ aufgrund von Burnout bei den Pflegepersonen hin.

Dr. Ramona Coelho, eine Allgemeinmedizinerin und Mitglied des Komitees, verurteilte das Ergebnis in einer separaten Überprüfung und argumentierte, der Schwerpunkt hätte auf dem Ausbau der Palliativversorgung liegen sollen.

„Hospiz- und Palliativteams hätten dringend wieder eingeschaltet werden müssen“, schrieb sie und kritisierte den Anbieter von Sterbehilfe dafür, den Prozess trotz Frau Bs Bedenken beschleunigt zu haben.

Coelho, eine entschiedene Kritikerin der Sterbehilfe, hatte bereits zuvor vor einer Romantisierung der Euthanasie gewarnt, wie etwa in dem Film „In Love“ aus dem Jahr 2023, den sie als „gefährlich“ für sensible Zuschauer bezeichnete.

Kanadas expandierendes MAiD-Programm

Kanada legalisierte 2016 die Sterbehilfe für unheilbar kranke Erwachsene. Die Kriterien wurden seither auf chronische Erkrankungen und – vorbehaltlich der Zustimmung des Parlaments – auf bestimmte psychische Erkrankungen ausgeweitet. Kritiker bemängeln, dass das System zunehmend Bequemlichkeit über die Versorgung stellt, insbesondere für behinderte und ältere Patienten.

Der Bericht des Ausschusses führt weitere besorgniserregende Fälle an, darunter den einer Frau, der Sterbehilfe aufgrund von Handdrücken bewilligt wurde, die als Zustimmung interpretiert wurden, und den eines Mannes mit Alzheimer, der Jahre nach Unterzeichnung einer Verzichtserklärung in einem kurzen Moment der Klarheit euthanasiert wurde.

Der Tod von Frau B. verdeutlicht die ethische Gratwanderung bei Gesetzen zur Sterbehilfe, wo Mitgefühl und Zwang in Konflikt geraten können.

Angesichts der rasanten Ausbreitung der Sterbehilfe in Kanada mahnt ihr Fall eindringlich zur Vorsicht bei der Notwendigkeit robuster Schutzmaßnahmen und besserer palliativmedizinischer Alternativen, um die besonders gefährdeten Menschen vor systemischer Vernachlässigung zu schützen.

„Der Fokus hätte auf der Sicherstellung einer angemessenen Versorgung liegen müssen“, betonte Coelho.

Vorerst bleibt die Frage: Wie viele Geschichten wie die von Frau B. werden noch ans Licht kommen, bevor sinnvolle Reformen folgen?

