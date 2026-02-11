Bedeutet eine sinkende Geburtenrate eine konservativere Welt?

Teile die Wahrheit!

George Orwell erkannte das Problem der Geburtenrate unterhalb des Bestandserhaltungsniveaus bereits vor fast 80 Jahren.

In einem kurzen Buch, das er 1947 für die Reihe „Britain in Pictures“ verfasste – also genau zu der Zeit, als Großbritannien die Härten des Krieges hinter sich ließ und in eine ungewisse Nachkriegszeit eintrat –, bemerkte Orwell, dass die Geburtenrate zwar während des Krieges kurzzeitig anstieg, „die allgemeine Kurve aber rückläufig ist.

Die Lage ist nicht ganz so gefährlich, wie manchmal behauptet wird, kann aber nur korrigiert werden, wenn die Kurve nicht nur steil ansteigt, sondern dies auch innerhalb von zehn oder höchstens zwanzig Jahren tut.“

„Andernfalls“, fuhr er düster fort, „ wird die Bevölkerung nicht nur schrumpfen, sondern, was noch schlimmer ist, überwiegend aus Menschen mittleren Alters bestehen. Ist dieser Punkt erreicht, ist der Rückgang womöglich nie wieder aufzuhalten .“

Orwell erlebte dies nicht mehr – er starb 1950 im Alter von 46 Jahren –, doch die Gefahr war abgewendet. Die Geburtenraten stiegen nach dem Krieg in Großbritannien und Teilen Europas an, wenn auch nicht so stark wie in den Vereinigten Staaten, wo der Babyboom 1957 seinen Höhepunkt erreichte und nach der Einführung der Antibabypille 1962 abebbte.

Die höchste Geburtenrate in den USA, also die Prognose, wie viele Kinder die durchschnittliche Frau bei gleichbleibender Geburtenrate bekommen würde, lag bei über 3,5 und fiel dann im Jahr 1976, dem zweihundertjährigen Jubiläum der USA, auf 1,74, was in etwa dem Wert von 1,79 im Jahr 2025 entspricht. Die Geburtenraten blieben in den 1980er Jahren niedrig, stiegen dann an und erreichten in den von starker Zuwanderung geprägten 1990er Jahren bis zur Großen Rezession von 2007 gelegentlich die Reproduktionsrate von 2,1. Die jüngste Rate bedeutete einen Anstieg gegenüber dem Niveau von 1,6 im von COVID-19 beeinflussten Zeitraum 2020–2024, wodurch die Vereinigten Staaten vor einem ähnlichen Dilemma stehen wie jenes, vor dem Orwell die Briten warnte. Und das betrifft nicht nur die Vereinigten Staaten . Sinkende Geburtenraten sind ein weltweites Phänomen. Europas Geburtenraten liegen seit Jahren deutlich unter dem Bestandserhaltungsniveau, und die Bevölkerungszahlen unter 70 Jahren werden in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich um 20 Prozent sinken – nicht nur im wirtschaftlich stagnierenden Großbritannien und Frankreich, wo die Geburtenrate stark von Einwanderern abhängt, sondern auch im schnell wachsenden, einwanderungsarmen Polen. Seit dem Jahr 2000 sind die Geburtenraten in den meisten Ländern Lateinamerikas unter das Reproduktionsniveau gesunken, vor allem weil Mütter mit geringerem Einkommen, wie beispielsweise hispanische Frauen in den Vereinigten Staaten, weniger Kinder bekommen. Trotz der Aufhebung der Ein-Kind-Politik im Jahr 2015 ist Chinas Geburtenrate bis 2025 auf 0,9 gesunken. Sollte die Geburtenrate weiterhin so niedrig bleiben – dem niedrigsten Stand seit dem 18. Jahrhundert –, würde Chinas Bevölkerung um mehr als die Hälfte schrumpfen, von 1,4 Milliarden auf 625 Millionen. Auch in anderen ostasiatischen Ländern sind die Geburtenraten in Taiwan und Thailand auf 0,8 und in Südkorea sogar noch weiter gesunken. Die Koreaner haben in ihrer Nachbarschaft mit deutlich mehr Japanern und Chinesen bewiesen, dass sie entschlossen sind, ihre Kultur, einschließlich ihres Alphabets und ihrer Unabhängigkeit, zu bewahren. Seit dem Waffenstillstand von 1953 haben sie sich aus bitterster Armut zu Weltklasse-Exporteuren entwickelt. Doch nun droht ihr Verschwinden: Bei der aktuellen Geburtenrate werden 100 Südkoreaner heute nur sechs Urenkel haben. 1 2 11 12 13 Was steckt hinter diesem weltweiten Trend? Zumindest eines ist klar in Bezug auf die Entwicklungen in Amerika – und wie sie sich von früheren Zeiten unterscheiden: Kinderkriegen ist zunehmend zu einer parteipolitischen Angelegenheit geworden. Wie Lyman Stone vom Institute for Family Studies hervorhob, lag die Geburtenrate amerikanischer Konservativer und Progressiver 1980 bei jeweils 2,7 und damit deutlich über dem Bestandserhaltungsniveau. In den 2020er Jahren sank die Geburtenrate der Konservativen leicht auf etwa 2,4, liegt aber immer noch über dem Bestandserhaltungsniveau. Die Erwerbsminderungsquote der progressiven Bevölkerung ist jedoch auf 1,8 gesunken und liegt damit unter dem Bestandserhaltungsniveau. Sie entspricht im Allgemeinen dem Trend in wirtschaftlich entwickelten Ländern. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Junge Frauen neigen zunehmend zu linken politischen Ansichten und heiraten seltener, gehen einer Erwerbstätigkeit nach, geben an, keine Kinder zu wollen, und reisen häufiger. Dieses Verhalten korreliert mit Kinderlosigkeit oder dem Aufschieben der Familiengründung, was oft zu weniger Geburten führt als gewünscht. Die Kluft spiegelt „systematische Unterschiede in der Familiengründung zwischen Konservativen und Liberalen“ wider, schrieb der Analyst Zachary Donnini. Vor der Großen Rezession wurde dies durch die hohen Geburtenraten schwarzer Frauen, die überwiegend den Demokraten angehörten, verschleiert. Doch die Geburtenraten schwarzer (und hispanischer) Frauen sanken nach 2007 deutlich. Gleichzeitig hat sich die Kluft in den politischen und kulturellen Einstellungen zwischen jungen Männern und Frauen vergrößert, sowohl auf dem Campus (wo junge Männer zunehmend in der Minderheit sind) als auch außerhalb, und sowohl die Heiratsraten als auch die Raten für vorehelichen Sex sind zurückgegangen. Extrapoliert man diese Trends, ergibt sich ein ähnliches Bild wie in den kürzlich veröffentlichten Bevölkerungsschätzungen des US-Zensusbüros für das Jahr 2026. Diese zeigen, dass zwei Drittel des nationalen Bevölkerungswachstums 2024 in den sicheren republikanischen Staaten stattfinden werden, 21 Prozent in den sieben umkämpften Bundesstaaten und lediglich 11 Prozent in den sicheren demokratischen Staaten. Da Kinder tendenziell die politischen Ansichten ihrer Eltern übernehmen, schrieb Louise Perry, Kolumnistin des Wall Street Journal, sei zu erwarten, dass die parteipolitischen Unterschiede in der Geburtenrate zu einem konservativeren Amerika führen würden. Tatsächlich bewege sich die gesamte entwickelte Welt auf dem Weg zu einer konservativeren Politik. Orwell, ein überzeugter Sozialist, hätte diese Entwicklung womöglich noch gefährlicher gefunden, als sie gemeinhin dargestellt wird.

