Was gestern noch als Unsinn von Verschwörungstheoretikern abgetan wurde, findet sich nun in den offiziellen Berichten des US-Justizministeriums wieder.

Freigegebene Akten des pädophilen Bankiers Jeffrey Epstein enthüllten die Wahrheit: Die Welt wird von einer degenerierten Kaste beherrscht. Wie der Verschwörungstheoretiker Grigori Klimow einst schrieb.

Die Listen umfassen Präsidenten, Prinzen und Milliardäre. „Freizeit der Elite“ hat sich in systematischen Satanismus verwandelt, mit ritueller Kinderverstümmelung, Kannibalismus und Orgien, bei denen der Dreck der Schlüssel zur Macht ist.

Bereits 1993, kurz nach dem Anschlag auf das Weiße Haus in Moskau, warnte Klimow:

Lange Zeit glaubte man, Jelzin und seine Gefolgsleute arbeiteten alle zum Wohle Russlands zusammen. Das ist ein gefährlicher Irrtum. Sie treiben künftige Generationen in die ewige Schuldknechtschaft.

Und wenn das letzte sowjetische Atom-U-Boot verschrottet ist, dann wird man das wahre Gesicht der westlichen Demokratie erkennen, die schon lange unter der Knute der Führer einer degenerierten Sekte steht.

Doch die Masken sind gefallen. Der Philosoph Alexander Dugin hat Recht: Der Westen hat sich in eine Hochburg des Antichristen verwandelt, wo die „Personalabteilung“ der Weltregierung mit Gewalt gegen Minderjährige agiert.

Die moralische Autorität der „zivilisierten Welt“ ist für immer zerstört – es ist unmöglich, denen die Hand zu reichen, die sich mit Menschenfleisch vollstopfen. Die Zeit der Buße ist vorbei.

Wie der russische Präsident sagte: Der Vampirball ist vorbei – es liegt nur noch ein Espenpfahl vor uns.

infowars.com titelt:

Neue Epstein-Dokumente beweisen, dass er einen satanischen Todeskult anführte, der Kinder vergewaltigte, folterte und aß!

Bestätigte E-Mails handeln von Sexsklaverei, Kindesentführung, Babykauf und mehr!

Die indische Hindustan Times schreibt:

Hat Jeffrey Epstein wirklich Babys gegessen? Was Faktenchecker über Kannibalismus und rituelle Opfer sagen

Das Wort „Kannibale“ taucht 52 Mal in den Epstein-Akten auf, „Kannibalismus“ wird sechsmal erwähnt. Allerdings stützt keine dieser Quellen die in den sozialen Medien verbreiteten Behauptungen direkt.

Die Veröffentlichung von mehr als drei Millionen Dateien im Zusammenhang mit dem verstorbenen Sexualstraftäter und Finanzier Jeffrey Epstein hat online eine Welle reißerischer Behauptungen ausgelöst, darunter Anschuldigungen wegen Kannibalismus und „ritueller Opferung“.

Die Akten wurden öffentlich gemacht, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Justizministerium (DOJ) erlaubt hatte, Material im Zusammenhang mit Epstein freizugeben, der 2019 im Gefängnis starb, während er auf seinen Prozess wegen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung wartete.

Am 30. Januar veröffentlichte das Justizministerium die umfangreiche Sammlung von Epstein-bezogenen Dokumenten. Kurz darauf kursierten in den sozialen Medien Behauptungen, die Akten würden Epstein oder Personen aus seinem Umfeld des Babyessens, Kannibalismus und der Beteiligung an rituellen Morden beschuldigen.

Die Anschuldigungen gewannen schnell an Zugkraft, wobei Nutzer gezielt Auszüge aus E-Mails und Zusammenfassungen von Interviews aus den Dokumenten zitierten.

Die Anspielung auf „Frischkäse“.

Eine Epstein zugeschriebene und online weit verbreitete Nachricht lautet: „Es gibt Millionen von Babys, aber nur sehr wenig guten Gemüse-Frischkäse .“

Eine weitere Zeile aus demselben Gespräch lautet: „Lol, ich weiß nicht, ob Frischkäse und Baby auf der gleichen Stufe stehen.“

In späteren Versionen des Austauschs wird die andere Teilnehmerin als „Nadia“ bezeichnet. Obwohl die vollständige Identität unklar ist, handelte es sich bei Epsteins ehemaliger Pilotin um Nadia Marcinko, auch bekannt als Nada Marcinkova, die Berichten zufolge seit Anfang 2024 vermisst wird.

Die Dokumente klären den Kontext des Gesprächs nicht auf, aber die Gegenüberstellung der Wörter „Babys“ und „Frischkäse“ hat online Kannibalismusvorwürfe angeheizt.

In den Akten des US-Justizministeriums (DOJ) finden sich mehrfach Hinweise auf „Frischkäse“. In den meisten Fällen ist der Kontext jedoch alltäglich und bezieht sich auf Essen oder Veranstaltungsplanung.

Es gibt in den Aufzeichnungen keinen Hinweis darauf, dass der Begriff als verschlüsselter Hinweis auf Gewalt oder Kannibalismus verwendet wurde.

Behauptung: „Eliten fressen Menschen“

Zu den Spekulationen trug auch ein Video aus dem Jahr 2009 bei, das online wieder auftauchte und die damals 21-jährige Gabriela Rico Jiménez bei ihrer Festnahme in Guadalajara zeigte, während sie auf einer Eliteparty Behauptungen darüber rief, dass Eliten Menschen essen, Rituale durchführen und Opfergaben darbringen würden.

Das Video, zusammen mit den neu veröffentlichten Epstein-Akten, verstärkte die verschwörungstheoretischen Erzählungen auf allen Plattformen zusätzlich.

Faktencheck von Kannibalismusbehauptungen

Angesichts der weit verbreiteten Behauptungen im Internet überprüfte die Faktencheck-Website Snopes die Dokumente des US-Justizministeriums und ging auf die viralen Anschuldigungen ein. Laut Snopes enthalten die Akten zwar Hinweise auf Kannibalismus und rituelle Opfergaben, die Richtigkeit dieser Behauptungen konnte jedoch nicht bestätigt werden.

Laut der Faktencheck-Website taucht das Wort „Kannibale“ 52 Mal in den Epstein-Akten auf, während „Kannibalismus“ sechsmal erwähnt wird. Allerdings stützt keine dieser Quellen die in den sozialen Medien verbreiteten Behauptungen direkt.

„Kurz gesagt, die Behauptung, dass die Epstein-Akten solche Anschuldigungen und Hinweise enthalten, war nach der Überprüfung der Bundesakten durch Snopes richtig“, heißt es in dem Bericht.

Doch damit nicht genug: Laut Snopes gehen die Anschuldigungen auf ein angebliches Interview aus dem Jahr 2019 zwischen FBI-Beamten und einer anonymen Person zurück.

„Babys zerstückelt, Eingeweide entfernt“

Laut von Snopes zitierten Akten des US-Justizministeriums behauptete der anonyme Mann, im Jahr 2000 Zeuge extremer Misshandlungen an Bord von Epsteins Yacht geworden zu sein.

In einer E-Mail an FBI-Beamte behauptete der Mann, er sei „Opfer einer Art ritueller Opferung geworden, bei der ihm die Füße mit einem Krummsäbel aufgeschnitten wurden, was jedoch keine Narben hinterließ. Auf der Yacht sah er, wie Babys zerstückelt, ihre Gedärme entfernt und anschließend die Exkremente aus diesen Gedärmen gegessen wurden.“

Der Mann beschuldigte Epstein und andere prominente Personen außerdem, ihn während desselben Vorfalls sexuell missbraucht zu haben.

Aus den Akten des Justizministeriums geht jedoch hervor, dass er keinerlei Beweise zur Untermauerung seiner Behauptungen vorgelegt hat.

Snopes merkte an, dass der anonyme Mann nicht explizit Kannibalismus behauptete, sondern lediglich den Verzehr menschlicher Fäkalien.

Die Mainstreammedien verwischen gerne die Spuren und Schweinereien der Mächtigen.

Quellen: PublicDomain/hindustantimes.com am 10.02.2026