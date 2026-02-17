Britischer Oberst warnt: „Keine Aussicht auf Verhinderung eines Bürgerkriegs durch europäische Regierungen“

Teile die Wahrheit!

Laut einem erfahrenen Militärexperten drohen große Unruhen, da die politischen Führer die Probleme bei Einwanderung und Integration immer wieder aufschieben.

Der pensionierte Oberst Richard Kemp, ehemaliger Kommandeur der britischen Streitkräfte in Afghanistan, hat eindringlich vor der Entwicklung des sozialen Zusammenhalts in Europa und Großbritannien gewarnt.

In einem Interview mit dem israelischen Sender i24News betonte Kemp, wie sich die Integrationsprobleme in den letzten zwei Jahrzehnten verschärft und damit den Weg für einen unvermeidlichen Konflikt geebnet hätten.

„Die Dinge werden seit vielen Jahren immer schlimmer, und sie werden sich nur noch verschlimmern“, erklärte Kemp und wies damit auf die Zurückhaltung der Regierungen hin, die Probleme direkt anzugehen.

Kemp, der auch an Aufstandsbekämpfungseinsätzen in Nordirland beteiligt war und Geheimdienstfunktionen in Westminster und im Kabinettsbüro innehatte, betonte den fehlenden politischen Willen, die von ihm so bezeichnete „Islamisierung“ Großbritanniens anzugehen.

„Keine Regierung, weder die jetzige noch irgendeine zukünftige Regierung Großbritanniens, hat den Mut, das zu verhindern“, sagte er. „Wenn sie entschieden gegen die Islamisierung Großbritanniens vorgehen wollen, wird das ihnen großen Ärger einbringen. Sie wollen keinen Ärger, sie blicken vier Jahre voraus und schieben das Problem einfach auf andere ab.“

Laut Kemp schürt diese politische Kurzsichtigkeit das Risiko eines „Bürgerkriegs in Europa“. Er beschrieb ein mögliches Szenario, das dem Nordirlandkonflikt ähnelt, jedoch in einem weitaus intensiveren Ausmaß, wo „die einheimischen Briten, Teile der Einwandererbevölkerung und die britische Regierung auf drei verschiedenen Seiten gegeneinander kämpfen“. (Totgeprügelter Bahnschaffner: Billiger Aktionismus und Betroffenheitsfloskeln statt Grenzschutz und Abschiebungen)

Der Beamte führte die geringen Chancen auf die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung auf demokratische Funktionsstörungen und einen Mangel an wirklicher Wahlmöglichkeit für die Wähler zurück.

„Das größte Problem der Briten ist, dass sie keine politische Wahl haben. Wir leben nicht wirklich in einer Demokratie“, betonte Kemp. „Egal welche Partei man wählt, man bekommt immer die gleiche Politik. Das gilt auch für die Einwanderung und dafür, wie die islamische Bevölkerung zahlenmäßig und gesellschaftlich wachsen kann.“

Kemp wies auch auf den Aufstieg islamistischer Politik in Großbritannien hin, wobei Kandidaten mit Bezug zum Gazastreifen in Gebieten mit hohem Migrationsaufkommen Sitze gewannen.

„Wir werden bei der nächsten Wahl noch viel mehr davon sehen“, prognostizierte er und bezog sich dabei auf Bedenken innerhalb der Labour-Partei, darunter eine private Nachricht von Gesundheitsminister Wes Streeting:

„Ich fürchte, wir stecken hier in großen Schwierigkeiten – und ich bin bei der nächsten Wahl erledigt. Wir haben gerade unseren sichersten Wahlkreis in Redbridge (51 % Muslime, Ilford S) an einen unabhängigen Kandidaten aus Gaza verloren. Bei diesem Tempo glaube ich nicht, dass wir einen der beiden Sitze in Ilford halten können.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Kemp Alarm schlägt. Wie wir bereits letztes Jahr berichteten, warnte er vor zunehmenden Unruhen aufgrund von Massenmigration und Vorwürfen des sexuellen Kindesmissbrauchs durch Neuankömmlinge und erklärte: „Ich glaube, die Menschen können das nur bis zu einem gewissen Punkt ertragen, und bisher waren sie sehr still.

Die Menschen in Großbritannien haben ihre Stimme dagegen kaum oder nur sehr eingeschränkt erhoben. Aber je mehr sich die Situation entwickelt – und sie wird sich immer weiter entwickeln –, desto mehr Unruhen werden wir erleben.“

In seinem früheren Kommentar ging Kemp noch weiter: „Und sie haben keine andere Wahl. Ich will das weder befürworten noch unterstützen, aber ich denke, die Menschen werden das Gefühl haben, keine andere Wahl zu haben, als selbst aktiv zu werden, anstatt sich auf politische Führer zu verlassen, die in ihren Augen nichts tun.

Ich halte es für sehr wahrscheinlich – ich kenne den genauen Zeitrahmen nicht –, dass es in den kommenden Jahren in Großbritannien zu Unruhen, ja sogar zu einem Bürgerkrieg kommen wird, wenn diese Situation anhält, wovon ich ausgehe.“

Kemps Ansichten decken sich mit den Analysen von Experten zu den sich auflösenden Gesellschaften Europas. Professor David Betz vom King’s College London warnte, dass sich Länder wie Großbritannien, Frankreich und Schweden bereits in einem Zustand vor einem Bürgerkrieg befänden, dessen Hauptvorboten „gravierende soziale Instabilität“, „wirtschaftlicher Niedergang“ und „Feigheit der Eliten“ seien.

Betz erklärte: „Meiner Einschätzung nach haben wir den Kipppunkt bereits überschritten… wir haben den Punkt überschritten, an dem es keinen politischen Ausweg mehr gibt. Wir haben den Punkt überschritten, an dem normale Politik das Problem nicht mehr lösen kann… fast jeder plausible Ausweg beinhaltet meiner Ansicht nach irgendeine Form von Gewalt.“

Betz riet außerdem: „Ich würde Großstädte meiden. Wenn möglich, sollten Sie Ihren Aufenthalt in Großstädten reduzieren.“ Abschließend sagte er: „Die Lage ist jetzt schon schlimm, aber sie wird noch viel schlimmer werden. Hoffentlich bessert sie sich danach, aber Sie müssen erst eine viel schlimmere Phase durchstehen, bevor es so weit ist.“

Der Akademiker Michael Rainsborough teilte diese Bedenken und beschrieb Großbritanniens Weg als absichtlich und nicht zufällig, sondern als in elitären Strategien der Spaltung begründet.

Er bezog sich auf historische Politiken unter Tony Blair, die darauf abzielten, „der Rechten die Nase vorn zu reiben, was Vielfalt bedeutet“, und warnte vor einem „Abstieg in das, was wir als schmutzigen Krieg bezeichnen“, der interne Repression und Konflikte niedriger Intensität beinhaltet.

Rainsborough hob die Erosion des Nationalgefühls hervor und wies auf öffentliche Plätze hin, die mit „Pride-Flaggen, palästinensischen Flaggen, ukrainischen Flaggen – scheinbar allem außer dem Georgskreuz“ gefüllt seien.

Er warnte davor, dass eine solche Dynamik zu einer „Balkanisierung – oder, im lokalen Sprachgebrauch, Ulsterisierung“ führen könnte, und zog Parallelen zu den Unruhen in Nordirland.

Diese wiederholten Warnungen von Militärs und Akademikern unterstreichen ein Muster: Unkontrollierte Massenmigration, die Abkopplung der Eliten vom Volkswillen und die Weigerung, Grenzen zu sichern, untergraben das Gefüge der westlichen Gesellschaften.

Da die Politik der Globalisten der Beschwichtigung Vorrang vor der Sicherheit einräumt, wächst der Widerstand der einfachen Bürger – sie fordern Führungskräfte, die ihr eigenes Volk an erste Stelle setzen, bevor das Pulverfass explodiert.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 17.02.2026