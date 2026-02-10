China baut Millionen von Kindersexrobotern, um sie an Pädophile in westlichen Ländern zu liefern

Teile die Wahrheit!

China produziert in Massenproduktion Millionen von Kindersexrobotern mit KI-Chatbots, die speziell für Pädophile in westlichen Ländern entwickelt wurden, wie aktuelle Berichte aus chinesischen Sexpuppenfabriken belegen.

Die Nachfrage nach diesen Puppen ist sprunghaft angestiegen, und verstörende Bilder zeigen die täuschend echt wirkenden Produkte in der Produktion.

Die verstörenden Bilder verdeutlichen die Entwicklung dieser Branche und zeigen, wie sich die Produktion in den letzten Jahren von einfachen Silikonpuppen zu hochentwickelten, menschenähnlichen Robotern weiterentwickelt hat.

Die realistischen Eigenschaften dieser KI-gesteuerten Roboter, die für die Befriedigung illegaler Bedürfnisse entwickelt wurden, haben weltweit ernsthafte ethische und rechtliche Bedenken hervorgerufen.

Dailymail.co.uk berichtet: WMDoll, einer der größten chinesischen Hersteller von Sexpuppen, erwartet dank des Einsatzes von generativen KI-Tools wie ChatGPT einen Rekordanstieg der Verkäufe in diesem Jahr um 30 Prozent.

„Dadurch werden die Puppen reaktionsschneller und interaktiver, was den Nutzern ein besseres Erlebnis bietet“, sagte die Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens, Liu Jiangxia, gegenüber der South China Morning Post .

Im Gegensatz zu herkömmlichen Sexpuppen sind solche mit KI-Funktionen ausgestattet, die mit dem Benutzer interagieren können. (Freundin des Disney-Stars packt nach Verhaftung aus: „Sie sind ALLE Pädophile!“)

WMDoll gibt an, Puppen mit etwa acht verschiedenen „Persönlichkeiten“ herstellen zu können, die in der Lage sind, ein einige Tage zuvor begonnenes Gespräch fortzusetzen.

Das Unternehmen stattet seine Puppen mit einem KI-Tool aus, das darauf ausgelegt ist, dem Ego des Partners zu schmeicheln und das so programmiert werden kann, dass es Fragen über die „Beziehung“ und die Gefühle des Benutzers stellt.

„Früher dienten diese Puppen in erster Linie der Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse der Nutzer“, sagte Jiangxa. „Doch mit zunehmender Realitätsnähe ihrer körperlichen Merkmale wie Kopf- und Gelenkbewegungen sowie ihrer Haut begannen unsere Kunden, in den Puppen auch emotionale Begleitung zu suchen.“

Sie sagte, dass das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt beschloss, große Sprachmodelle in seine Produkte einzuführen, wodurch die Puppen „verbal auf die Benutzer reagieren“ könnten.

Das Unternehmen begann 2016 mit dem Einsatz von KI in seinen Puppen, und die Technologie hat sich dank Open-Source-KI stetig verbessert, was dazu beigetragen hat, die Puppen günstiger zu machen.

Puppen werden oft aus thermoplastischem Material hergestellt, das auf 37 °C erhitzt wird, um die Körpertemperatur eines Menschen nachzuahmen. Die Entwickler sagen, dass diese perversen Puppen über Körpersensoren verfügen, die ihnen auch ein menschenähnliches Gefühl verleihen.

Ein anderer Hersteller, Shenzhen Atall Intelligent Robot Technology mit Sitz in Shenzhen, Provinz Guangdong, gab zuvor an, dass die meisten seiner Kunden Männer im Alter von 40 bis 50 Jahren aus Europa und den USA seien.

Nutzer können maßgefertigte KI- Puppen bestellen, die jeweils etwa 3.000 US-Dollar (2.000 Pfund) kosten und eine weiche und elastische Haut aus gummiartigem Kunststoff besitzen, der weniger Öl enthält als normale Kunststoffe und nicht riecht.

Laut Angaben des Unternehmens bevorzugen US-amerikanische Kunden Puppen mit dunklerer Haut und großen Brüsten, Gesäß und Genitalien, während chinesische Kunden asiatische Merkmale mit kleinen, haarlosen Genitalien bevorzugen.

Am schockierendsten ist jedoch, dass das Unternehmen KI-Sexroboter in Kindergröße verkauft, sowohl männliche als auch weibliche, und der größte Markt dafür liegt Berichten zufolge in den USA und Kanada.

Der perverse Fetisch für kindähnliche Puppen ist jedoch nichts Neues. In den letzten Jahren kam es weltweit zu Polizeirazzien, bei denen Puppen beschlagnahmt und perverse Nutzer verhaftet wurden.

Die Körper der Roboter bestehen aus modifizierten thermoplastischen Elastomeren (TBE) mit einem Metallskelett und sie wiegen etwa die Hälfte des Gewichts eines normalen Menschen.

Das Unternehmen gibt an, über Maßnahmen gegen Stromschläge, Brände und Explosionen zu verfügen.

Die Augen, Lippen und der Kopf des Roboters bewegen sich, und er spricht Englisch und Chinesisch, sagen die Entwickler.

Dank der flexiblen Gelenke können die Puppen sowohl für Ausstellungszwecke als auch für sexuelle Handlungen in verschiedenen Posen positioniert werden.

Das Unternehmen produziert außerdem maßgefertigte KI-Sexroboter, die für 9.400 US-Dollar (7.000 Pfund) verkauft werden.

Bislang wurden zwei Exemplare von Männern bestellt, die sich ein Abbild ihrer verstorbenen Ehefrau wünschten.

Rund 70 Prozent dieser Kunden wünschen sich außerdem Haare im Genitalbereich der Puppen.

Es werden zwar auch männliche Sexroboter verkauft, diese sind laut Herstellern jedoch neunmal weniger beliebt als weibliche Roboter.

In den chinesischen sozialen Medien wird teilweise behauptet, die Produkte würden sexistische Stereotype verstärken oder Pädophilie fördern.

„Wenn Sexroboter technologisch fortschrittlicher werden, werden Männer sie dann lieber benutzen, anstatt menschliche Ehefrauen zu respektieren?“, schrieb ein Kommentator auf der Twitter-ähnlichen Plattform Weibo.

Andere wiederum, die sich selbst als „Freunde der Puppen“ bezeichnen, tauschen in eigens dafür eingerichteten Online-Foren Nutzerbewertungen und Ratschläge aus.

„Das Material ist ziemlich gut, es fühlt sich sehr weich an. Wenn ich sie halte, fühle ich mich sehr wohl“, sagte ein anonymer Nutzer in einer Rezension einer Standard-Sexdoll auf der E-Commerce-Plattform Taobao.

Bisherigen Schätzungen zufolge produziert China mehr als 80 Prozent aller Sexspielzeuge weltweit, und in der 6,6 Milliarden Dollar schweren Branche des Landes sind über eine Million Menschen beschäftigt.

Die prominente chinesische Feministin Xiao Meili ist der Ansicht, dass manche Männer immer veraltete Erwartungen haben werden und dass „Sex-Hausfrauenroboter“ Frauen tatsächlich helfen könnten.

„Viele Männer wünschen sich für Frauen dasselbe: Sex, Hausarbeit, Kindererziehung und kindliche Pietät. Sie sehen Frauen nicht als Individuen“, sagte Xiao gegenüber AFP.

„Wenn sich jeder Nerd eine Sex-Puppe kaufen würde … das würde viele Frauen von solchen Männern befreien.“

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ am 06.02.2026