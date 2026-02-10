Teile die Wahrheit!

Laut einem russischen Beamten kämpfen britische Truppen „an der Seite der ukrainischen Streitkräfte“.

Die direkte Beteiligung Großbritanniens am Ukraine-Krieg öffnet das Land gemäß der aktuellen russischen Nukleardoktrin der Gefahr eines nuklearen Präventivschlags.

Am Montag sagte Moskaus Botschafter in London, Andrej Kelin, dass britische Soldaten derzeit in der Ukraine im Einsatz seien und direkt gegen Russland kämpften.

„Großbritannien gibt Kiew die politische Richtung vor, unterstützt es finanziell und mit Material, teilt Geheimdienstinformationen und Waffen, bildet aus und kämpft an der Seite der ukrainischen Streitkräfte und anderer militärischer Strukturen“, sagte Kelin. „Wir haben jedes Recht, London als faktischen Konfliktpartner zu betrachten.“

Laut Kelin werden die Operationen der britischen Militärplaner von der britischen Botschaft in Kiew aus geleitet. Zu diesen Operationen gehört auch die Unterstützung ukrainischer Spezialdienste bei der Planung ihrer Militäroperationen gegen Russland.

Im Dezember kam ein britischer Soldat in der Ukraine bei einem „Unfall“ ums Leben, während er einen Waffentest „beobachtete“.

„Mit tiefem Bedauern müssen wir mitteilen, dass heute Morgen ein Mitglied der britischen Streitkräfte in der Ukraine ums Leben gekommen ist“, erklärte das britische Verteidigungsministerium . „Er wurde bei einem tragischen Unfall verletzt, als er abseits der Frontlinien ukrainische Streitkräfte bei der Erprobung einer neuen Verteidigungsfähigkeit beobachtete.“

A statement from the Ministry of Defence. pic.twitter.com/ChouhKNZSl — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 9, 2025

Im März 2025 berichtete die New York Times , dass US-amerikanische Bodentruppen in der Ukraine im Einsatz seien und direkt gegen Russland kämpften. Alex Jones berichtet seit 2022 genau darüber.

Die direkte Konfrontation der westlichen Atommächte mit Russland dürfte der Anstoß für die neue Nukleardoktrin des Kremls sein , die es ihm erlaubt, die USA und Europa präventiv mit Atomwaffen anzugreifen .

Kelins Formulierung „Wir haben jedes Recht, London als faktischen Konfliktpartner zu betrachten“ ist angesichts der Moskauer Nukleardoktrin beunruhigend. Die Doktrin besagt ausdrücklich:

Laut The Telegraph sind seit 2022 mindestens 40 britische Staatsbürger im Kampf für die Ukraine ums Leben gekommen .

Der britische Premierminister Keir Starmer ist sich der Tatsache sehr wohl bewusst, dass sich sein Land im Krieg mit Russland befindet. Nach dem Tod im Dezember sagte er :

Mein tiefstes Mitgefühl und Beileid gilt der Familie des Mitglieds unserer Streitkräfte, das heute auf tragische Weise sein Leben verloren hat.

Ihr Dienst und ihr Opfer werden niemals vergessen werden.

My deepest sympathy and condolences to the family of the member of our Armed Forces who sadly lost their life today. Their service and sacrifice will never be forgotten. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 9, 2025

Im Februar 2025 bot Starmer an, britische Truppen in die Ukraine zu entsenden – ein Schritt, den der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew ein Jahr zuvor als „Kriegserklärung“ bezeichnete, die das Risiko einer nuklearen Reaktion berge .

Im Januar 2026 berichtete RT :

Großbritannien wird fast 270 Millionen Dollar für die Ausrüstung der Truppen ausgeben, die es nach Erreichen eines Waffenstillstands in der Ukraine einsetzen will, gab der britische Verteidigungsminister John Healey am Freitag während einer Reise nach Kiew bekannt.

Russland hat wiederholt erklärt, es werde nicht zulassen, dass westliche Soldaten in der Ukraine stationiert werden, und gewarnt, dass es ausländische Truppen als legitime Ziele behandeln werde.

Dennoch erklärte Healey, die Gelder würden in Einheiten investiert, die Teil einer multinationalen Truppe sein sollen, welche die Ukraine mit „langfristigen Sicherheitsgarantien“ unterstützen soll .

Im Oktober 2025 traf sich der ukrainische Diktator Wladimir Selenskyj in London mit der Koalition der Willigen . NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärte bei diesem Treffen , die Ukraine könne mit Langstreckenraketen Ziele tief im russischen Kernland angreifen.

Im November 2024 hätte die US-Präsidentschaft von Joe Biden beinahe einen dritten Atomkrieg ausgelöst , indem sie der Ukraine dies erlaubte, gefolgt von Großbritannien und Frankreich . Präsident Donald Trump lehnte kürzlich eine Beteiligung der USA an einer solchen Eskalation ab .

„Die Ukraine hat selbstverständlich das Recht, sich zu verteidigen, insbesondere natürlich gegen alle Angriffe Russlands“, sagte Rutte und merkte an, dass dies schon seit Längerem seine Position sei. „Und dazu gehört auch der Einsatz von Langstreckenwaffen gegen Ziele in Russland.“

Starmer sagte , London werde die Verbündeten drängen, der Ukraine mehr Langstreckenraketen zur Verfügung zu stellen, um russische Ziele anzugreifen.

„Wir beschleunigen unser Programm in Großbritannien, um der Ukraine mehr als 5.000 leichte Raketen zu liefern“, sagte er bei dem Treffen.

Quellen: infowars.com am 10.02.2026