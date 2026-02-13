Darum bist Du erwacht und die anderen schlafen!

Teile die Wahrheit!

Es besteht eine deutliche Kluft zwischen denen, die wach sind, und denen, die schlafen. Wache Menschen hinterfragen die Welt um sich herum, anstatt alles unreflektiert hinzunehmen.Von Guy Anderson

Oft spüren sie, dass die Narrative von Regierungen, Institutionen und Mainstream-Medien nicht der Realität entsprechen. Sie bemerken Ungereimtheiten, Widersprüche und Kontrollmuster und haben instinktiv das Gefühl, dass die der Öffentlichkeit präsentierte Weltsicht entweder unvollständig oder bewusst irreführend ist.

Im Gegensatz dazu scheinen viele Menschen offizielle Erklärungen unhinterfragt zu akzeptieren, selbst wenn diese sich ständig ändern oder keinen Sinn ergeben.

Ein wesentlicher Grund für diesen Unterschied liegt möglicherweise tiefer als Intelligenz oder Bildung. Wir alle tragen genetisches Gedächtnis unserer Vorfahren in uns, und je weiter unsere Ahnenreihe zurückreicht, desto mehr Erinnerungen speichern wir.

Wenn unsere Vorfahren also Umbrüche überlebt haben, werden ihre Erfahrungen aus früheren Zivilisationen an ihre Nachkommen weitergegeben.

Tief in den Herzen derer, die sich dessen bewusst sind, schlummert das Gefühl, dass unsere Lebensweise unnatürlich ist und dass etwas an der Geschichte, die uns gelehrt wird, nicht ganz der Wahrheit entspricht.

Dieses Gefühl entsteht nicht immer durch Bücher oder Dokumentationen, sondern fühlt sich eher wie ein inneres Wissen oder eine instinktive Erkenntnis an, dass die offizielle Geschichtsschreibung nicht die ganze Wahrheit widerspiegelt. Manche Menschen haben dieses Bewusstsein schon in der Kindheit, lange bevor sie es in Worte fassen können.

Dies mag erklären, warum viele von uns in der Schule oft Schwierigkeiten hatten, da das Bildungssystem echte Neugier oder kritisches Denken selten belohnt. Stattdessen werden Kinder darauf trainiert, Informationen auswendig zu lernen und sie in vorgegebener Form wiederzugeben, um Prüfungen zu bestehen.

Wer zu viele Fragen stellt oder das Gelernte hinterfragt, wird oft eher entmutigt als unterstützt. Mit der Zeit lernen Schüler, dass Erfolg nicht durch selbstständiges Denken, sondern durch das Wiedergeben der vorgegebenen Informationen entsteht. Letztendlich führt dies zu einem System, in dem Menschen zum Gehorsam erzogen werden, anstatt zur Suche nach der Wahrheit ermutigt zu werden.

Viele Menschen wachsen mit dem Glauben an Autoritäten, Regierungsverkündungen, Medienberichte und institutionelle Botschaften auf, da sie gelernt haben, diese Quellen als legitim und verlässlich anzusehen. Hinterfragen wird unangenehm, weil es die Stabilität bedroht und die Menschen zwingt, sich mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass sie nicht nur irregeführt wurden, sondern dass die Welt möglicherweise nicht so funktioniert, wie sie es gelernt haben.

Für viele ist es psychologisch einfacher, das Gehörte zu akzeptieren, als sich der Angst und Unsicherheit zu stellen, die mit dem Hinterfragen von allem einhergeht.

Deshalb folgen so viele Menschen scheinbar unreflektiert den gängigen Narrativen, ohne sie zu hinterfragen oder tiefer darüber nachzudenken. Sie lassen sich impfen, weil man ihnen sagt, es sei sicher und notwendig, ohne zu fragen, wer davon profitiert oder ob die Informationen vollständig sind.

Sie gehen wählen, weil man ihnen sagt, es zähle, selbst wenn sie vermuten, dass das System manipuliert wird oder die Stimmen nicht transparent ausgezählt werden. Sie akzeptieren Nachrichtenberichte als Tatsachen, selbst wenn die Medien eine lange Geschichte der Irreführung und Propagandaverbreitung haben.

Die meisten Menschen sind nicht unbedingt unfähig zu verstehen, aber sie wurden darauf konditioniert, ihr Denken Autoritätspersonen zu überlassen.

Wer gängige Narrative infrage stellt, wird oft verspottet, abgetan oder als Verschwörungstheoretiker bezeichnet – ein Etikett, das ich mit Stolz trage! Dieses Etikett wird jedoch benutzt, um sinnvolle Diskussionen zu verhindern, denn sobald jemand als irrational abgestempelt ist, werden seine Argumente nicht mehr geprüft.

Spott wird zum Mittel, um Gespräche zu unterdrücken und die etablierten Narrative vor kritischer Auseinandersetzung zu schützen. Anstatt sich mit den vorgebrachten Informationen auseinanderzusetzen, wird die Person, die sie vorbringt, persönlich angegriffen. So entsteht ein Klima, in dem das Aussprechen sozialer Konsequenzen hat, was andere davon abhält, öffentlich Fragen zu stellen.

Trotzdem suchen viele erwachte Menschen weiterhin nach der Wahrheit und teilen ihre Erkenntnisse. Oft fühlen sie sich von einer höheren Macht getrieben und tun dies in vielen Fällen nicht, um Aufmerksamkeit oder Status zu erlangen, denn das Aussprechen der Wahrheit führt oft zum Gegenteil – zu Ablehnung, Isolation und Kritik.

Dennoch machen sie weiter, weil sie sich verpflichtet fühlen, Täuschungen aufzudecken und anderen zu helfen, die Zusammenhänge zu erkennen. Sie sind vielleicht frustriert über die vielen Menschen, die sich weigern, aufzuwachen, aber sie halten durch, weil sie glauben, dass Schweigen Manipulation ermöglicht.

Es gibt auch eine spirituelle Deutung, die viele erwachte Menschen anspricht. Manche glauben, dass bestimmte Seelen in diesem Leben wiedergeboren wurden, insbesondere weil diese historische Periode von Bedeutung ist. Dieser Überzeugung zufolge kehrten einige Menschen zurück, um andere zu führen, Lügen aufzudecken und das Bewusstsein zu erweitern.

Diese Menschen fühlen sich möglicherweise seit ihrer Kindheit anders, als ob sie nicht in die Welt, wie sie gegenwärtig funktioniert, gehören und fühlen sich oft als Außenseiter.

Wach zu sein ist nicht so glamourös oder befreiend, wie es von außen manchmal scheinen mag. Es kann erschöpfend und einsam sein, denn wer Manipulation und Kontrolle einmal erkannt hat, kann sie nicht mehr ausblenden.

Es fällt ihnen schwer, sich mit anderen zu identifizieren, die sich mit gängigen Erklärungen zufriedengeben und sich von der Gesellschaft entfremdet fühlen, weil sie das System als korrupt und manipuliert wahrnehmen, während andere es verteidigen.

Viele Wache haben das Gefühl, Menschen zu beobachten, die wie Schlafwandler durchs Leben gehen, Regeln befolgen und Narrative glauben, die sie gefügig halten sollen.

Letztendlich wird das Erwachen deshalb unterdrückt, weil die Wahrheit die Kontrolle bedroht. Eine auf Täuschung aufgebaute Gesellschaft kann nicht überleben, wenn zu viele Menschen die Grundlagen dessen, was ihnen erzählt wurde, infrage stellen.

Je mehr Menschen erwachen, desto schwieriger wird es für Regierungen und Institutionen, ihre Macht durch Angst, Propaganda und Manipulation zu erhalten. Deshalb gibt es ständige Ablenkungsmanöver, deshalb wird die Öffentlichkeit gespalten und deshalb werden Kritiker verspottet statt einbezogen.

Die Kluft zwischen Wachen und Schlafen wird immer größer. Manche Menschen beginnen zu ahnen, dass die Welt nicht so ist, wie sie scheint, und dass viele gängige Narrative konstruiert sind, um die öffentliche Meinung zu manipulieren.

Andere wehren sich weiterhin gegen diese Möglichkeit, weil es einfacher ist, in der Komfortzone zu bleiben, als sich der Wahrheit zu stellen. Ob aus genetischer Erinnerung, Intuition, spirituellem Bewusstsein oder gelebter Erfahrung – viele von uns spüren die tiefe Gewissheit, dass die Menschheit in großem Stil in die Irre geführt wird.

Diejenigen, die wach sind, werden vielleicht verspottet und abgetan, aber sie sprechen weiter, weil sie glauben, dass die Wahrheit zählt und die Menschheit es verdient, hinter die Illusion zu blicken…

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

