Die Epstein-Akten entlarven das Netzwerk von Bill Gates, der Tech-Elite und der Rothschilds u. v. m.

Während die neueste Veröffentlichung der Epstein-Akten weiterhin erstklassige Lektüre für die Toilette bietet und es weiterhin zu keinen Verhaftungen kommt, befinden sich die Tech-Milliardäre Bill Gates und Linkedin-Gründer Reid Hoffman in voller Schadensbegrenzungsphase, während Präsident Donald Trump – dessen Name ebenfalls überall in den Akten auftaucht – erneut fragt, ob man nicht einfach weitermachen könne. (Vgl. The Hill)

Weitere namhafte Personen, die in der Veröffentlichung erwähnt werden, sind Steve Tisch, Richard Branson, Elon Musk, Harvey Weinstein, Leon Black, Peter Mandelson (der gerade implodiert ist, vgl. ZeroHedge), Sergey Brin, Jason Calacanis (vgl. ZeroHedge), Howard Lutnick (vgl. ZeroHedge) und das Nobelpreiskomitee (mehr dazu später, das ist eine interessante Geschichte) und natürlich Ehud Barak.

Zur Erinnerung: Gates, dessen Ex-Frau Melinda sagt, er müsse sich in den Epstein-Akten „zu diesen Dingen äußern“ (vgl. ZeroHedge), wurde in einer E-Mail erwähnt, die Epstein 2013 an sich selbst schickte – drei Monate, nachdem der in Ungnade gefallene Finanzier offenbar Gates‘ „Assistenten“ Boris Nikolic und „zwei russische Mädchen“ zu einem Kryptogipfel auf Richard Bransons Insel eingeladen hatte. (Vgl. X)

Laut Epstein hat Gates – der nach einem Vorfall mit Boris offenbar den Kontakt zu Epstein abgebrochen hat – Epstein „angefleht“, „die E-Mails über deine Geschlechtskrankheit, deine Bitte, dir Antibiotika zu besorgen, die du heimlich Melinda geben kannst, und die Beschreibung deines Penis zu löschen“. (Lebt Jeffrey Epstein noch?: Die Wahrheit hinter dem viralen Foto im Zuge der Veröffentlichung der Epstein-Akten)

Gates bestreitet

Gates reagierte auf die letzte E-Mail und behauptete, sie sei „nie versandt worden” (was nicht zutrifft) und sie sei „falsch” (obwohl er Anfang des Jahres tatsächlich jedem, der ein Kondom der „nächsten Generation” entwickeln kann, 100.000 Dollar angeboten hatte, vgl. X).

Bill Gates responds after Epstein files suggest he got an STD from "Russian girls" and planned to secretly medicate his then-wife, Melinda.

Hoffman vs. Musk

Unterdessen tauscht LinkedIn-Gründer Reid Hoffman – der auf Epsteins Insel war, zu dessen ungewöhnlicher Fruchtbarkeitsranch eingeladen wurde (vgl. X) und offenbar seinen Reisepass in einer „Geschenktüte” für Epstein hinterlassen hat – mit Elon Musk Informationen über Epstein aus.

Musk hatte Epstein gefragt, ob er seine Ex-Frau zu einer „ausgefallenen” Party auf die Insel mitbringen könne. Hoffman behauptet, er sei nur auf Epsteins Insel gewesen, um gemeinsam mit dem ehemaligen Direktor des MIT Media Lab, Joi Ito, Spenden zu sammeln, während Musk behauptet, Epstein habe die Tatsache, dass Hoffman auf der Insel war, genutzt, um ihn dazu zu bewegen, ebenfalls dorthin zu kommen.

1. Februar: Musk veröffentlicht eine E-Mail, die Epstein ihm geschickt hat, mit dem Inhalt „Reid war letztes Wochenende auf der Insel” (vgl. X) und merkt an, dass Hoffman „Geschenke” für Epstein mitgebracht habe. (Vgl. X)

Hoffman, der angibt, dass er es zutiefst bedauert, nach der Verurteilung mit Epstein in Verbindung zu stehen, (vgl. X) verteidigte seinen Besuch und antwortete ZeroHedge, nachdem wir ihn um eine Klarstellung gebeten hatten, dass er auf Epsteins Insel gereist sei, um Geld für das MIT zu sammeln.

Wait, you went to Epstein island to… raise money for MIT?

Er hat auch eine E-Mail von Musk an Epstein gepostet, in der Musk fragt, an welchem Tag „die wildeste Party auf deiner Insel stattfindet“, damit Musk und seine Ex-Frau Talulah vorbeikommen können. Musk hat geantwortet: „Der große Unterschied zwischen dir und mir, Reid, ist, dass du hingegangen bist und ich nicht.“

Auf die Frage, ob Präsident Trump die gleiche „Unschuldsvermutung“ verdient, die du forderst, weicht Hoffman aus (vgl. X) und sagt, er habe „eine Untersuchung gefordert“ und fügt hinzu:

„Niemand muss irgendwas annehmen, wenn Trump alle Unterlagen veröffentlicht und wir eine transparente Untersuchung derjenigen durchführen, die in Verbrechen verwickelt sind.“

Erstaunlicherweise glaubt nicht jeder Hoffmans Geschichte…

TL;DR – Hoffman sagt, er sei auf die Insel gefahren, um Geld für das MIT zu sammeln, habe Geschenke mitgebracht und seinen Reisepass in einer Geschenktüte liegen lassen, was er jetzt bereut. Musk wurde eingeladen und/oder gebeten, mit seiner Ex-Frau Epsteins Insel zu besuchen, was aber nie passiert ist.

Seltsame Sachen und andere Neuigkeiten

Abgesehen von all dem Quatsch, gibt es einige echt merkwürdige Sachen, die auch in den Akten auftauchen…

Epstein hat mit dem Papst, im Vatikan, gelebt? (Vgl. Jmail)

(Vgl. Jmail) Ein extrem verstörender Tagebucheintrag oder Einträge von einem Opfer, das angeblich auf Epsteins Ranch in New Mexico festgehalten wurde, wo sie als „Brutkasten” für die Geburt von Kindern diente. (Vgl. justice.gov)

Schützt das Justizministerium hier jemanden (vgl. getkino.com), obwohl uns gesagt wurde, dass nur die Namen der Opfer unkenntlich gemacht werden?

Oder ist das eine Frau, die sich selbst als „dein kleinstes Mädchen“ bezeichnet?

Sultan Bin Sulayim, der Chef von DP World, meinte zu Epstein: „Ich fahr jetzt los, um eine frische, 100 % russische Frau auf meiner Yacht zu probieren.” (Vgl. X)

Epstein meinte, er wolle „nichts mit Indien zu tun haben, heiß, stinkt wie Scheiße, dreckig …” (äh, ich meine …) (Vgl. X)

Die britische Biotech-Investorin Nicole Junkermann fragte Epstein, ob er ein Baby haben wolle, fast genau zwei Jahre nach seiner Verurteilung wegen Kinderhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung im Jahr 2008.

Die Rothschilds werden aus den Akten rausgeschmissen… (neben anderen Berichten über „Bereinigungen” seit der letzten Veröffentlichung). Epstein hat Peter Thiel mal gesagt: „Ich vertrete die Rothschilds.” (Vgl. getkino.com)

War Epstein eine „multinationale Geheimoperation“, die „sowohl den US-amerikanischen als auch den verbündeten Geheimdiensten“ angehörte? (Vgl. X)



Epstein und Ghislaine waren von Anfang an bei Bitcoin und Ripple dabei (vgl. X) und hatten direkten Kontakt zu Satoshi (der ihm sagte, er solle sich zum Teufel scheren).

