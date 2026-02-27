Trump erklärte diese Woche, die USA würden in einer militärischen Auseinandersetzung mit dem Iran „mit Leichtigkeit“ siegen. Jüngste Entwicklungen vor Ort in der Islamischen Republik deuten jedoch darauf hin, dass ein solcher Sieg nur von kurzer Dauer sein könnte.

Satellitenbilder deuten darauf hin, dass das Pentagon einem Gegner gegenübersteht, der darauf bedacht ist, seine wichtigsten militärischen und nuklearen Fähigkeiten zu erhalten.

Fotos aus diesem Monat zeigen iranische Ingenieure, die Trümmer in Atomanlagen beseitigen, die während des zwölftägigen Konflikts mit den USA und Israel im vergangenen Juni beschädigt wurden, und gleichzeitig wichtige Standorte gegen künftige Angriffe verstärken. (Im Artikel sind viele aktuelle Sarellitenbilder zu sehen).

US-amerikanische und iranische Diplomaten treffen sich am Donnerstag in Genf zu einem, wie sie es nennen, letzten Versuch, erneute Feindseligkeiten zu verhindern. Beide Seiten betonen ihren Wunsch nach einer Einigung. Sollten die Verhandlungen scheitern, hat Trump signalisiert, dass er zu einer Eskalation bereit ist, unterstützt durch die nach Angaben von Regierungsvertretern größte US-Militäraufstockung im Nahen Osten seit über zwei Jahrzehnten.

Sollte er jedoch den Abzug betätigen, stünden die Militärplaner aufgrund der unwegsamen Topografie Irans vor einer Vielzahl verstreuter und teilweise verdeckter Ziele. Die Herausforderung würde durch die reduzierte internationale Überwachung und die Grenzen selbst der stärksten konventionellen Munition zusätzlich erschwert.

Die kommerziellen Satellitenbilder veranschaulichen, was nach Ansicht von Nichtverbreitungsexperten die zentrale Herausforderung für Trumps mögliche Intervention darstellt: Die US-Luftstreitkräfte können zwar Gebäude zerstören, aber sie können weder wissenschaftliches Fachwissen noch eingelagertes Material oder den politischen Willen zum Wiederaufbau beseitigen.

Irans größter Nuklearforschungskomplex in Isfahan

Bevor die Inspektionen eingeschränkt wurden, berichtete die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO), dass der Iran ausreichend hochangereichertes Uran für etwa ein Dutzend Atomsprengköpfe angehäuft hatte. Der Status und der Standort dieses Materials konnten seit mehr als acht Monaten, nachdem der Iran der IAEO den Zugang zu den bombardierten Gebieten verweigert hatte, nicht mehr unabhängig überprüft werden.

Während allgemein angenommen wird, dass Irans sensibelstes Material in gesicherten unterirdischen Anlagen gelagert wird, können nur Inspektionen vor Ort bestätigen, dass es nicht verlegt oder umgeleitet wurde.

„Die verstärkten Abwehrmaßnahmen gegen Angriffe zeugen von Widerstandsfähigkeit“, sagte Darya Dolzikova, leitende Forscherin für Nichtverbreitung am Royal United Services Institute in London.

„Dieses Land kann sich wieder aufbauen, wenn es das will.“

Bilder deuten darauf hin, dass mehrere Tunneleingänge in der Nähe des Atomkomplexes von Isfahan wieder zugeschüttet wurden – ein Schritt, der laut Analysten dazu dient, einen Einsturz durch mögliche Luftangriffe zu verhindern und Zugangspunkte abzudichten, die anfällig für Penetrationsmunition sind.

Das dringlichste Problem bleibt Irans Atomprogramm. Das Weiße Haus hat wiederholt erklärt, Irans Fähigkeit zur Herstellung von Kernbrennstoff sei „zerstört“. Teheran verfügt jedoch weiterhin über Bestände an angereichertem Uran, das, falls weiterverarbeitet, für Waffen verwendet werden könnte.

„Sie wurden gewarnt, keine weiteren Versuche zu unternehmen, ihr Waffenprogramm, insbesondere das Atomwaffenprogramm, wiederaufzubauen“, sagte Trump am Dienstag in seiner Rede zur Lage der Nation. „Doch sie machen weiter. Sie fangen wieder ganz von vorne an. Wir haben es ausgelöscht, und sie wollen wieder von vorne beginnen und verfolgen in diesem Moment erneut ihre finsteren Ambitionen.“

Urananreicherungsanlage in Natanz

Irans daraufhin erfolgte Einschränkung des IAEA-Zugangs hat die nachrichtendienstlichen Lücken vergrößert. Ohne Inspektoren vor Ort können ausländische Regierungen nur eingeschränkt beurteilen, ob die zur Urananreicherung verwendeten Zentrifugen im Vorfeld zerstört, verlegt oder entfernt wurden. Diese Unsicherheit erschwert sowohl die Zielauswahl als auch die Schadensbewertung nach einem Angriff.

Selbst wenn bekannte Anlagen außer Betrieb gesetzt würden, könnten Analysten zufolge die Urananreicherung an anderer Stelle wiederhergestellt werden. Anders als die irakischen Reaktoren Osirak und Al-Kibar in Syrien, die 1981 bzw. 2007 von Israel zerstört wurden, ist das iranische Programm industriell angelegt und basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung.

„Wenn das Ziel darin besteht, den Wiederaufbau mit dem zu realisieren, was sie gespart haben, ist das einfach“, sagte Robert Kelley, ein ehemaliger Beamter des US-Energieministeriums und Ex-IAEA-Direktor, der bei der Demontage von Atomwaffenprogrammen im Irak, in Libyen und in Südafrika mitgewirkt hat.

Eine relativ geringe Anzahl hochentwickelter Zentrifugen könne so konfiguriert werden, dass sie Irans Uran auf waffenfähige Qualität anreichern, sofern das Ausgangsmaterial verfügbar sei, sagte er.

1 2

Die Aufnahmen zeigen den Wiederaufbau in Natanz, darunter ein neues Dach über einer beschädigten Pilotanlage zur Brennstoffanreicherung, die zum Testen fortschrittlicher Zentrifugen genutzt wurde. Über die unterirdische Infrastruktur, insbesondere die für die Anreicherung kritischen elektrischen Systeme, bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten.

Weitere Bilder zeigen Verstärkungsarbeiten am Pickaxe Mountain, einem vermuteten dritten Anreicherungsgebiet südwestlich von Natanz. Zwei Tunneleingänge zum Pickaxe Mountain wurden verlängert und werden mit Kies und Sand abgedeckt.

Der Iran hatte zuvor Vorbereitungen für eine zusätzliche Urananreicherungsanlage angekündigt, die Inspektoren konnten dies jedoch vor Kampfbeginn nicht bestätigen. Die Existenz solcher Anlagen verdeutlicht eine weitere Herausforderung: die Möglichkeit geheimer oder unfertiger Anlagen jenseits des bekannten Bestands.

Bei der Operation Midnight Hammer – der am 22. Juni gestarteten US-Bombenkampagne – wurden B-2-Flugzeuge eingesetzt, um 13.600 Kilogramm schwere GBU-57-Bunkersprengbomben auf Urananreicherungsanlagen in Fordow und Natanz abzuwerfen.

Die GBU-57 ist so konstruiert, dass sie Stahlbeton und Erdschichten durchdringt, bevor sie detoniert. Satellitenbilder zeigen umfangreiche Oberflächenschäden, das Ausmaß der Zerstörung tief im Erdreich liegende Zentrifugenhallen ist jedoch noch unklar.

Anlagen wie Fordow liegen eingebettet in Gebirge; Schätzungen zufolge befinden sich wichtige Kammern mehrere zehn Meter unter dem Gestein. Selbst schwere, erddurchdringende Munition stößt an ihre Grenzen, insbesondere gegen Anlagen, die in harte geologische Formationen gegraben wurden.

Die vollständige Zerstörung solcher Komplexe könnte wiederholte Angriffe oder Bodenoperationen erfordern – Optionen, die mit einem höheren Eskalationsrisiko und größeren politischen Kosten verbunden sind.

Kelley erklärte, Satellitenanalysen deuteten darauf hin, dass die USA in Natanz möglicherweise nur zwei GBU-57-Bomben gegen eine unterirdische Halle eingesetzt hätten und dass die Kratermuster darauf schließen ließen, dass eine davon möglicherweise nicht wie geplant detoniert sei.

Zwar könnten die Bilder Explosionsspuren und Trümmerfelder sichtbar machen, aber sie ließen keine Rückschlüsse darauf zu, ob die tief unter der Erde liegenden Kaskaden noch reparierbar seien.

Militärreservat Parchin

Der diplomatische Streit geht über die Urananreicherung hinaus. Während Teheran betont, die Gespräche müssten sich im Gegenzug für eine Lockerung der Sanktionen auf nukleare Beschränkungen beschränken, fordert die Trump-Regierung überprüfbare Begrenzungen der iranischen Raketenproduktion. Dies erweitert die Liste potenzieller Ziele im Falle eines erneuten Konflikts um Industrieanlagen, die mit konventionellen Waffen in Verbindung stehen.

Zu den heikelsten Anlagen zählt der Militärkomplex Parchin südöstlich von Teheran, ein 52 Quadratkilometer großes Gelände, das lange mit Tests hochexplosiver Stoffe in Verbindung gebracht wurde.

Die Klärung der Fragen zu früheren waffenbezogenen Forschungen in Parchin war zentraler Bestandteil des Atomabkommens von 2015 zwischen dem Iran und den Weltmächten – ein Abkommen, aus dem Trump während seiner ersten Amtszeit ausstieg.

Aktuelle Bilder zeigen zusätzliche Befestigungsanlagen an einem Bauwerk auf dem Gelände von Taleghan-2 in Parchin. Analysten des Instituts für Wissenschaft und Internationale Sicherheit gehen davon aus, dass die Anlage von strategischer Bedeutung ist. Ingenieure scheinen die schützende Betonhülle mit Erde bedeckt und so einen getarnten Bunker geschaffen zu haben.

Die Sprengkammern in Parchin können für Tests konventioneller Munition genutzt werden, sind aber auch für Experimente relevant, bei denen es um die Kompression von Sprengstoffen geht – eine Schlüsselkomponente bei der Entwicklung von Kernwaffen.

„Der Iran ist bestrebt, dieses Gebäude gegen künftige Angriffe zu sichern, was darauf hindeutet, dass es für einige Programme von Bedeutung ist“, sagte Kelley und fügte hinzu, dass Luftangriffe allein ein Programm zwar zurückwerfen, aber nicht endgültig beenden könnten.

Moderne Raketenfertigungsanlage in Khojir

Irans Geografie verschärft die Herausforderung. Das Land erstreckt sich über rund 1,6 Millionen Quadratkilometer – etwa doppelt so groß wie Texas – und weist gebirgiges Terrain auf, das sich für Tunnelbau, Streuung und Tarnung eignet. Die dortige Raketenproduktionsinfrastruktur verdeutlicht das Ausmaß.

Der Khojir-Komplex östlich von Teheran, nahe dem 2.108 Meter hohen Gipfel Kuh-e Barjamali, ist ein weitläufiges Industriegebiet, das für die Versorgung ballistischer Raketen mit Treibstoff und Komponenten von entscheidender Bedeutung ist. Bilder zeigen Gebäude, die durch Erdwälle und Schutzmauern voneinander getrennt sind, um Kettenreaktionen durch Explosionen zu verhindern. Die Zerstörung dieser Anlagen würde wahrscheinlich wiederholte Angriffe erfordern.

Selbst anhaltende Luftangriffe können die Raketenproduktion lediglich verzögern, nicht aber unterbinden. Eine Ausweitung des Zielspektrums birgt zudem das Risiko von Vergeltungsmaßnahmen in der gesamten Region.

Der Iran unterhält Verbindungen zu bewaffneten Gruppen im Libanon, Irak, Syrien und Jemen, die in der Lage sind, US-Streitkräfte, die Energieinfrastruktur am Golf oder die Handelsschifffahrt anzugreifen. Eine Störung der Schifffahrt in der Straße von Hormus, durch die 20 % des weltweiten Öl- und Ölprodukttransports verlaufen, könnte die Energiepreise drastisch in die Höhe treiben.

Militärische Aktionen haben auch politische Konsequenzen innerhalb des Irans. Frühere Konfrontationen haben tendenziell die Hardliner-Fraktionen gestärkt. Angriffe könnten eine Entscheidung zur Entwicklung von Atomwaffen eher beschleunigen als verhindern, sollte die Führung zu dem Schluss kommen, dass Abschreckung zum Selbsterhaltungstrieb notwendig ist.

„Militärische Aktionen sind als Strategie zur Eindämmung der Weiterverbreitung nicht entscheidend wirksam“, sagte Dolzikova. „Sie können verzögern. Sie eliminieren selten.“

Die Jerusalem Post befragte vier verschiedene KI-Modelle, wann ein Angriff auf den Iran beginnen würde, und die Antworten der KI-Modelle waren sehr interessant.

Von allen Models zögerte Claude anfangs am meisten mit einer konkreten Antwort, einigte sich aber schließlich auf das Wochenende des 7. und 8. März …

Das wahrscheinlichste Szenario, mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 40 bis 45 Prozent, war ein begrenzter Angriff auf die iranische Nuklear- und Militärinfrastruktur, gefolgt von einer Pause und erneutem diplomatischem Druck. Als risikoreichstes Zeitfenster wurde der Zeitraum von Anfang bis Mitte März 2026 identifiziert.

Nach einer weiteren Nachfrage wurde der Zeitraum weiter eingegrenzt: Samstag, 7. März oder Sonntag, 8. März 2026.

Meiner persönlichen Meinung nach wäre das sinnvoll, denn in der Vergangenheit haben wir schon andere Militäroperationen an einem Wochenende beginnen sehen, wenn weniger Menschen darauf achten.

Google Gemini hält ein Wochenende jedoch nicht für den wahrscheinlichsten Zeitpunkt. Auf die Frage nach dem Beginn eines Angriffs auf den Iran nannte das System ein Zeitfenster zwischen dem 4. und 6. März …

In einer späteren eingehenden Recherche wurde die Analyse wesentlich präziser: Gemini verlagerte den Fokus von Auslösern auf den Zeitpunkt und erklärte, dass nach Abwägung taktischer, diplomatischer, historischer und logistischer Faktoren das „genaue Zeitfenster“ für den Beginn eines US-Angriffs zwischen dem Abend des 4. März 2026 und dem Abend des 6. März 2026 liegen würde.

Grok scheint zu glauben, dass eine Militäroperation sogar noch früher beginnen könnte.

Auf Nachfrage nannte es den 28. Februar als Datum…

Grok lieferte in unserer ersten Analyse das deutlichste Datum. Laut Grok wird es einen begrenzten US-Angriff am 28. Februar 2026 geben, abhängig vom Ergebnis der Genfer Gespräche.

Eine spätere Überprüfung mit dem Beta-Modus 4.20 von Grok, der laut Benutzerbeschreibung vier Agenten gleichzeitig ausführt, änderte den Tonfall, behielt aber die gleiche Antwort bei.

Dies würde Sinn ergeben, wenn Präsident Trump nach den anstehenden Gesprächen in Genf jegliche Geduld mit dem Iran verliert.

In einem solchen Szenario glaube ich nicht, dass am Donnerstag, dem 26. Februar, eine Militäroperation beginnen würde.

Doch das Zeitfenster vom Abend des Freitags, 27. Februar, bis zum Abend des Sonntags, 1. März, könnte für die Kriegsplaner in Washington ein sehr attraktiver Zeitraum sein.

Natürlich hängt alles von Trump ab.

Er ist derjenige, der das letzte Wort darüber hat, ob er den Abzug betätigt.

Schließlich nannte ChatGPT Anfang März verschiedene Termine, als gefragt wurde, wann ein Angriff auf den Iran beginnen würde…

Im vorherigen Durchlauf durchlief ChatGPT einen erweiterten Schlussfolgerungsprozess und landete am Sonntag, dem 1. März 2026 (israelischer Zeit), wobei das Gefahrenfenster bis zum 6. März lief.

Nach eingehenderer Recherche wurde das Datum geändert. Die aktualisierte Antwort lautete Dienstag, der 3. März 2026 (US-amerikanischer Zeit), wobei angemerkt wurde, dass dies in israelischer Zeit als Dienstagabend oder Mittwochmorgen, der 4. März, erscheinen könnte.

Im Zwölf-Tage-Krieg ging es nicht um einen Regimewechsel, und deshalb hielten sich die Iraner weitgehend zurück.

Sollten die USA diesmal jedoch eine größere Militäroperation durchführen, verstehen die Iraner ganz genau, dass ein Regimewechsel das Ziel sein wird, und sie werden uns mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, angreifen.

Wenn ich über „einen finalen Showdown mit dem Iran“ geschrieben habe , habe ich meiner Meinung nach kein bisschen übertrieben.

Wenn die Friedensgespräche scheitern und ein Krieg ausbricht, glaube ich, dass die Welt den Einsatz von Waffen erleben wird, die unter keinen Umständen eingesetzt werden sollten.

Leider ziehen uns die globalen Ereignisse unaufhaltsam in eine bestimmte Richtung, und es scheint, als gäbe es jetzt kein Zurück mehr.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com/bloomberg.com am 27.02.2026