Die größte Immobilienblase in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten platzt gerade

Die Immobilienblase, die während der Großen Rezession platzte, war gewaltig, aber nichts im Vergleich zu dem, was wir heute erleben. Vor zwei Jahrzehnten lag der durchschnittliche Hauspreis in den USA bei etwa 140.000 Dollar. Heute liegt er bei über 500.000 Dollar.

Eine Immobilienblase dieses Ausmaßes haben wir buchstäblich noch nie erlebt. Leider gilt: Was steigt, muss irgendwann auch wieder fallen. Von Michael Snyder

Ähnlich wie wir es während der Großen Rezession erlebt haben, sind die Hausverkäufe nun eingebrochen.

Im Januar lagen die Verkäufe von Gebrauchtimmobilien 8,4 Prozent niedriger als im Dezember…

Laut der NAR (National Association of Realtors) sanken die Verkäufe von Gebrauchtimmobilien im Januar um deutlich stärkere 8,4 % gegenüber Dezember auf eine saisonbereinigte, annualisierte Rate von 3,91 Millionen. Die Verkäufe lagen damit 4,4 % unter dem Wert vom Januar 2025. Dies ist das langsamste Wachstum seit Dezember 2023 und der stärkste monatliche Rückgang seit Februar 2022.

Diese Zählung basiert auf abgeschlossenen Verträgen, die wahrscheinlich im November und Dezember unterzeichnet wurden, als sich der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Festzinsdarlehen kaum veränderte, bevor er im Januar leicht sank. Laut Mortgage News Daily liegt dieser Zinssatz aktuell bei 6,1 %.

Regional betrachtet sanken die Umsätze landesweit von Monat zu Monat, am stärksten jedoch im Süden und Westen.

Der Verkauf von gebrauchten Häusern befindet sich seit Jahren auf einem niedrigen Niveau, und jetzt wird die Lage noch schlimmer.

Es ist eine wirklich schwierige Zeit für Immobilienmakler in Amerika. Viele sehr gute Makler haben derzeit mit großen Problemen zu kämpfen.

Einer der Hauptgründe für die niedrigen Hausverkäufe ist, dass die Hauspreise viel zu hoch sind. (Immobilienmarkt unter Druck: Preise sinken zum zweiten Mal in Folge – und das dicke Ende kommt erst noch)

Innerhalb eines Zeitraums von 20 Jahren stieg der durchschnittliche Hauspreis in den Vereinigten Staaten von etwa 140.000 US-Dollar auf mehr als 503.000 US-Dollar …

Obwohl es Phasen steigender und fallender Immobilienpreise gab, ist das Endergebnis folgendes: In den letzten 20 Jahren ist der durchschnittliche Hauspreis in den USA von etwa 140.000 US-Dollar auf etwa 503.800 US-Dollar im Jahr 2025 gestiegen.

So sieht eine Blase aus.

Kaum zu glauben, aber der mittlere Wert eines Hauses in Montana ist in nur vier Jahren um zwei Drittel gestiegen …

Laut neuen Bewertungen, die diesen Monat vom Finanzministerium von Montana veröffentlicht wurden, ist der durchschnittliche Hauswert in Montana innerhalb von vier Jahren um zwei Drittel gestiegen.

Das Ministerium schätzt, dass der mittlere Wert von Wohnimmobilien in Montana Anfang letzten Jahres bei 378.000 US-Dollar lag. Vier Jahre zuvor, bevor der Immobilienmarkt des Bundesstaates während der COVID-19-Pandemie einbrach, betrug der mittlere Wert 228.000 US-Dollar – ein Wertzuwachs von 66 %.

Was wir in diesem Jahrzehnt erlebt haben, war absolut verrückt.

Infolgedessen haben 64 Prozent aller alleinstehenden Amerikaner Schwierigkeiten, ihre monatliche Miete oder Hypothekenzahlungen zu leisten…

Laut einer aktuellen Redfin-Umfrage, die von Ipsos durchgeführt wurde, haben fast zwei Drittel (64 %) der Alleinstehenden Schwierigkeiten, ihre regelmäßige Miete oder Hypothekenzahlungen zu leisten, verglichen mit 39 % der Verheirateten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage in diesem Bericht stammen aus einer Redfin-Umfrage, die von Ipsos im November 2025 unter 4.000 US-Bürgern durchgeführt wurde. Wir gehen davon aus, dass die Befragten Schwierigkeiten mit ihren Wohnkosten haben, wenn sie die folgenden Antworten gegeben haben: „Ich habe große Schwierigkeiten, sie zu bezahlen“, „Ich habe regelmäßig Schwierigkeiten, komme aber manchmal zurecht“ oder „Ich habe manchmal Schwierigkeiten, komme aber im Allgemeinen zurecht“.

Dieser Zustand konnte nicht ewig andauern.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis etwas nachgeben würde, und nun heißt es, dass die Hauspreise in 26 der 50 größten Metropolregionen der Vereinigten Staaten fallen …

Der Umsatzrückgang erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Immobilienpreise laut einem aktuellen Bericht von Realtor.com in 26 der 50 größten Metropolregionen des Landes sinken.

Das erinnert mich sehr an das, was wir kurz vor dem Crash von 2008 erlebt haben.

Wie ich gestern bereits erwähnte , lag die Zahl der Zwangsversteigerungsanträge im letzten Monat um 32 Prozent höher als im gleichen Monat des Vorjahres…

Da die Zahl der Amerikaner, die ihre Häuser an Banken verlieren, den elften Monat in Folge steigt, ist klar, dass sich die Immobilienkrise verschärft. Die Zwangsversteigerungen in den USA haben im Januar 2026 erneut deutlich zugenommen: Insgesamt wurden 40.534 Immobilien zwangsversteigert – ein Anstieg von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Zwangsversteigerungsverfahren umfassen alle Phasen des Prozesses, von der ersten Mahnung des Kreditgebers bis zur endgültigen Beschlagnahme des Hauses nach Zahlungsverzug.

Erinnern Sie sich, was beim letzten Mal geschah, als die Zwangsversteigerungen dramatisch anstiegen?

Es fängt jetzt wieder von vorne an.

Jede Wirtschaftsblase platzt irgendwann.

Leider leben wir in einer Zeit, in der scheinbar mehrere Blasen gleichzeitig platzen.

Der ehemalige US-Abgeordnete Ron Paul warnt davor, dass das gesamte System kurz vor dem Zusammenbruch steht …

Der frühere texanische Abgeordnete Ron Paul sagte in einem ausführlichen Interview anlässlich seines 90. Geburtstags im „Tucker Carlson Podcast“, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, dass die US-Wirtschaftsordnung auf „Betrug“ beruhe, der in der Abkehr vom Goldstandard im Jahr 1971 wurzele, und warnte davor, dass das gegenwärtige System seinem Ende nahe sei.

Paul, der vom Republikaner zum Libertären und dann wieder zum Republikaner wechselte, knüpfte seine Warnung an das Ende der Dollar-Konvertibilität in Gold unter Präsident Richard Nixon an, nannte dies die „erste Bankrotterklärung“ der Nation und argumentierte, dass die anhaltende Geldschöpfung und die Defizite eine brüchige Ordnung geschaffen hätten, die für eine schwere Korrektur prädestiniert sei.

Im Jahr 1971 lag der mittlere Preis für ein Haus in den Vereinigten Staaten bei 25.200 US-Dollar.

In jenen Tagen konnte sich so gut wie jeder, der bereit war, hart zu arbeiten, ein Haus leisten.

Ende 1971 beliefen sich die US-Staatsschulden auf 398 Milliarden Dollar.

Der Wert liegt nun bei 38,5 Billionen Dollar.

Verstehst du, was das bedeutet?

Die Höhe unserer Staatsverschuldung wird bald 100 Mal größer sein als 1971.

Denken Sie mal einen Moment darüber nach.

Wir befinden uns nun wirklich im Endspiel .

Wir haben den Wert unserer Währung zerstört und ertrinken in Schulden.

Nun platzen die von uns aufgeblähten Wirtschaftsblasen überall um uns herum, und die kommenden Tage werden von enormem Leid geprägt sein.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 15.02.2026