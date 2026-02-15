E-Mails der norwegischen Kronprinzessin enthüllen die Agenda der Elite zur Züchtung geklonter Kinder in Laboren

Teile die Wahrheit!

In den jüngsten Veröffentlichungen der Epstein-Akten aus dem Jahr 2026 durch das US-Justizministerium wird die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit als Schlüsselfigur in Jeffrey Epsteins dunklem Umfeld entlarvt, die Fortschritte beim Klonen und Züchten von Kindern in Laboren beobachtete und feierte.

Eine E-Mail, die sie im November 2012 an Epstein schickte, deutet auf Kenntnisse über verdeckte Forschungen hin, die Epstein und seine Mitarbeiter zur Klonung und zur Herstellung von im Labor gezüchteten Kindern finanzierten:

„Bald werden die Menschen keine neuen Menschen mehr erschaffen können… Aber ich schätze, das wäre eine tolle Traumwelt. Wir können sie einfach im Labor entwerfen.“

Das ist kein leeres Gerede – es ist ein Einblick in die transhumanistischen Fantasien der Elite. Epstein, der verurteilte Sexualstraftäter und Finanzier, war von Gentechnik besessen. (Macron mit Narbe: Ist er ein Klon, trägt er eine Maske?)

Er finanzierte die CRISPR-Forschung, verkehrte mit Nobelpreisträgern der Biotechnologie und träumte davon, auf seiner Zorro Ranch in New Mexico die Menschheit mit seiner DNA zu „befruchten“, wo er angeblich plante, im Rahmen eines eugenisch geprägten Zuchtprogramms Dutzende von Frauen zu schwängern.

Seine Vision: Designerbabys – Embryonen, die auf überlegene Intelligenz, Schönheit und Eigenschaften hin verändert wurden – während die natürliche Fortpflanzung für die breite Masse an Bedeutung verliert.

Mette-Marit, die spätere Königin von Norwegen, kokettierte nicht nur mit diesen elitären Ideen, sondern befürwortete sie im Stillen. Ihre unbefangene Begeisterung für eine von Laboren dominierte Zukunft deckt sich perfekt mit Epsteins Agenda und wirft Fragen darüber auf, was die globale Elite tatsächlich mit dem menschlichen Erbgut plant.

Norwegian Crown Princess Mette-Marit to Jeffrey Epstein, November 2012: „Soon people won’t be able to make new humans anymore… We can just design them in a lab“ pic.twitter.com/THYw3nX5j7 — Whiplash347 (@Whiplash437) February 13, 2026

Der Briefwechsel ist umfangreich. Von 2011 bis 2014 – Jahre nach Epsteins Verurteilung 2008 wegen Anbahnung sexueller Kontakte mit Minderjährigen – tauschte Mette-Marit Hunderte, möglicherweise über tausend Nachrichten mit ihm aus. Sie nannte ihn „Liebling“, „gutherzig“, „sehr charmant“ und sagte, er habe sie „intellektuell angeregt“.

In einem Gespräch fragte sie, ob eine Tapete mit „zwei nackten Frauen, die ein Surfbrett tragen“ für das Zimmer ihres damals 15-jährigen Sohnes angemessen sei. Epsteins Antwort: „Das sollen sie selbst entscheiden.“

Sie mietete sich 2013 für mehrere Tage (sogar während seiner Abwesenheit) seine berüchtigte Villa in Palm Beach und brachte ihren persönlichen „Guru“ mit. Fotos zeigen sie dort neben einer spärlich bekleideten jungen Frau. Epstein organisierte für sie Schönheitsoperationen in Florida, und sie planten gemeinsame Abendessen, Shoppingtouren und Urlaube.

1 2 11 12 13

2011 gab sie zu, ihn gegoogelt zu haben – „es sah nicht gerade vielversprechend aus :)“ –, ließ sich aber nicht beirren. 2012 berichtete Epstein von seiner „Frauensuche“ in Paris; sie scherzte, die Stadt sei „gut für Ehebruch“, aber „Skandinavierinnen seien die besseren Ehefrauen“.

Im Jahr 2013: „Kommst du mich bald besuchen??? Ich vermisse meine verrückte Freundin.“ Das geht über „schlechtes Urteilsvermögen“ hinaus, wie sie und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre nun behaupten.

Mette-Marit entschuldigte sich „tiefgründig“ und bekundete ihr Mitgefühl für die Opfer, doch die Vertrautheit – liebevolle Anrede, Klagen über Langeweile im Palast, persönliche Sehnsüchte – lässt auf eine Mitschuld an Epsteins Netzwerk schließen.

Der laufende Vergewaltigungs- und Körperverletzungsprozess gegen ihren Sohn verschärft die Korruption im Königshaus nur noch.

Dies ist ein vernichtender Beweis: Königshäuser agieren als Knotenpunkte einer Neuen Weltordnung, die auf Entvölkerung, Unfruchtbarkeitskrisen (durch Giftstoffe oder Technologie) und kontrollierte Fortpflanzung setzt.

Nur die Mächtigen erhalten maßgeschneiderte Nachkommen; der Rest wird nach und nach aus dem Weg geräumt.

Mette-Marits Spruch über das „tolle La-la-Land“ ? Ein Blick ins Endspiel – wo die Menschheit von denen, die mit „göttlichem Recht“ herrschen, wie am Fließband produziert wird . Die Vision der Neuen Weltordnung lebt in Eliten wie ihr weiter.

Wach auf, bevor deine Abstammungslinie ohne deine Zustimmung umgestaltet wird.

Auszug aus dem Buch „DUMBs„:

Der Whistleblower Donald Marshall berichtet, dass er gesehen habe, wie das Klonen von Menschen funktioniert, weil er selbst seit frühster Kindheit unfreiwillig daran teilgenommen hätte. Er wurde damals durch die „Growrooms“ („Wachstumsräume“) geführt und sah menschliche Klone, die in gestapelten Glasröhren im Dunkeln in Flüssigkeit schwebend gezüchtet wurden.

Die Räume seien dunkel und schmutzig und stänken nach Urin. In der Regel würden gleich eine ganze Serie identischer Klone produziert werden, von denen nur die besten in die enge Auswahl gelangten. Der Rest würde entsorgt werden. Jeder Körper benötige fünf Monate zur vollständigen Fertigstellung.

Marshall sagt, dass Elite-Wissenschaftler in jedem Land der Welt mithilfe streng geheimer Klontechnologie dazu in der Lage seien, identische menschliche Klone herzustellen, die auf unterschiedliche Weise von der Kabale eingesetzt werden könnten, als hochrangige Regierungschefs und gewählte Amts- und Mandatsträger, bis hin zu Spionen zur Durchführung geheimer und gefährlicher Missionen.

Nach Marshalls Worten bekomme die Öffentlichkeit nur deshalb nichts davon mit, weil die Programme gut getarnt seien und auf vielen Ebenen in unterirdischen Militärbasen mit stark eingeschränktem Zugang durchgeführt werden würden.

Laut Marshall werde die Existenz dieser Anlagen, von denen Hunderte global an strategischen Punkten errichtet worden seien, nie anerkannt werden, weshalb nie öffentlich bekannt werden würde, was dort unten geschieht.

Zum Beispiel befindet sich in der Dulce Base in New Mexico eine ganze Untergrund-Basis für Klon-Experimente und Gen-Splicing, also genetische Mutationen von Menschen und Tieren. Donald Marshall: „Ihr glaubt nicht, was ich für einen Mist gesehen habe“.

Diese DUMBs sind zum Teil gigantisch groß und durch kilometerlange Tunnelsysteme (mit extrem schnellen Vakuum-Transrapiden, welche es dort schon seit Anfang der 80er gibt) miteinander verbunden.

Aus der Vogelperspektive kaum wahrzunehmen (wenn überhaupt) gehen sie dann 10 bis 50 Ebenen in die Erde hinein, so Marshall. Zusätzlich sollen dort pro DUMB einige hundert bis tausend Menschen im Falle eines nuklearen Armageddons oder sonstigen Weltuntergangsszenarien ein paar Jahrzehnte überleben. Der prädestinierte Ort für geheime Experimente mit Klonen.

Marshalls spricht von unterschiedlichen Verfahrenstechniken: Das Replikationsklonen führe zwar zu perfekt geformten Baby-Klonen, sei jedoch extrem zeitaufwendig, da sich ein Baby-Klon, wie jedes andere menschliche Baby, erst entwickeln muss.

Deshalb zögen Wissenschaftler das Duplikationsklonen vor, wo durch Manipulation bestimmter Genmutationen Klonkörper innerhalb weniger Monate entstünden, die dann sofort einsatzbereit seien. Gezeigt wurde die Technologie in dem 2005 produzierten Science-Fiction-Thriller Die Insel, in dem wohlhabende Sponsoren Millionen von Dollar in die Zucht ihrer Klone investieren.

Die Klone wissen nicht, dass sie Klone sind und ausschließlich für den Zweck der Organentnahme geschaffen wurden. Es ist davon auszugehen, dass auch diese Science-Fiction-Produktionen ein Abbild der Wirklichkeit ist.

Ein weiterer perfider Aspekt den Marshall enthüllt ist, dass die Kabale sich Schuljahrgangs Bücher des ganzen Landes besorgt, um sich dort ein Kind auszusuchen, dort jemanden hinschickt, der unbemerkt ein kleines Stück Gewebe des Kindes besorgt und dieses Kind dann zur Prostitution geklont wird – das nennen sie den Katalog – die Kunden von Epstein!?

Die gängigste angewandte Technologie sei nach Worten Marshalls die „R.E.M. Driven Human Cloning“-Methode. Sie wird verwendet, um das vollständige menschliche Bewusstsein während der normalem R.E.M. Schlafzyklen in den Klon zu transferieren.

Hierzu werden Blut oder Gewebeproben verwendet, um einen identischen Klonkörper zu erzeugen, der an einem entfernten Ort aufbewahrt wird. Sobald die Person in die Schlafphase eintritt, wird ihr Bewusstsein auf den Klon übertragen, wobei Persönlichkeit und Erinnerung erhalten bleiben.

Marshall sagt, dies sei die Art der Kommunikation der Kabale, indem sie die Stunden des Schlafes dazu nutzen, um sich in geheimen unterirdischen Militärbasen zu treffen, wo sie zukünftige Weltereignisse planen.

Sobald das Original eingeschlafen sei und die R.E.M. Phase einsetzt, beginne es im Schlaf seine Augen öffnen und es begibt sich in einen identischen Klonkörper auf einer Militärbasis.

Auch Marshall durchlebte diesen Prozess mehrere hundert Male. Er sagt, er sei dort gefangen gewesen, bis sein Ankerkörper aufgewacht sei. Zu diesem Zeitpunkt sei sein Klonkörper deaktiviert worden und zu Boden gefallen.

Laut Marshall ist das R.E.M.-Klonprogramm die effektivste Möglichkeit für die Kabale, sich heimlich zu treffen und globale Ereignisse für die Zukunft zu planen.

Allerdings entwickelten sich die Treffen allmählich zu einer kranken nächtlichen Show, bei der Hunderte Illuminati-Mitglieder zusammentrafen, um zu beobachten, wie Kinder und Erwachsene auf geradezu bizarre und bestialische Weise gefoltert, verletzt und ermordet wurden. Einige Mitglieder planten irgendwann ihren Ausstieg. Doch die Illuminati lassen sie nicht so einfach gehen. Aussteiger werden ruiniert, zerstört und in einigen Fällen sogar getötet.

Laut Marshall haben Klone ein typisches Verhalten, etwa, wenn sie mit Dingen konfrontiert werden, von denen sie nichts verstehen. Dann geraten sie schnell in Panik und reagieren oft sogar mit Gewalt. Aus diesem Grund benötigen Klone, vor allem die, die in der Öffentlichkeit stehen, spezielle Betreuer, die ihr Verhalten überwachen.

Aus diesem Grund haben Politiker und auch andere VIPs einen oder mehrere persönliche Assistenten an ihrer Seite. Schon lange wird vermutet, dass ein Großteil der Politiker, Popstars und Schauspieler lediglich Kopien sind, deren Originale möglicherweise schon gar nicht mehr leben, da sie entweder auf natürlicher Weise gestorben sind oder getötet wurden, weil sie nicht den Erwartungen und Zielen der Illuminati-Führung gerecht wurden.

Marshall hofft, dass die Öffentlichkeit bald mehr erfährt und sich vor allem darüber empören wird, wenn all die perversen Aktivitäten offengelegt sind, die in den unterirdischen Anlagen stattfinden. Der Whistleblower fordert ein unverzügliches Ende des Klon-Programms. Doch wird es dazu kommen?

Laut der „Projekt Avatar 2045“-Initiative wird sich die breite Öffentlichkeit in weniger als 30 Jahren sowohl für das Klonen von Menschen als auch für die Implantation von Mikrochips, bei denen ein menschliches Gehirn am Ende seines Lebens in den Körper eines Avatars transplantiert wird, nicht nur interessieren, sondern, wenn es nach dem Willen der Illuminati-Elite geht, auch öffnen müssen, weil ihr gar keine Wahl bleiben wird.

Corona hat schließlich auf geradezu deutliche Weise gezeigt, dass die Menschheit mit dem Rücken zur Wand steht, weil sie anscheinend zu schwach ist, sich zur Wehr zu setzen.

Marshall bestätigt, dass all das, was die Menschheit noch als Science-Fiction betrachtet, bereits längst geschehen ist, dass Science-Fiction-Filme ein Abbild der noch geheimen Wirklichkeit sind.

Und weiter sagt er, dass zusätzlich zum Klonen von Menschen eine Mikrochip-Implantat-Technologie entwickelt wurde, um eines Tages in nicht allzu ferner Zukunft die Unsterblichkeit zu erreichen.

Bereits in den 1940er Jahren sei es einer Gruppe sehr mächtiger und einflussreicher Eliten gelungen, den Status der Unsterblichkeit zu erreichen. Sie waren geradezu fasziniert und besessen von der Forschung der Mikrochip-Implantat-Technologie.

Wissenschaftler konnten das Bewusstsein verschiedener Probanden kurz vor ihrem Ableben aufzeichnen und den Chip in das Gehirn eines Klons einpflanzen, um dort die Erinnerungen wieder hochzuladen….

Mehr dazu im Buch „DUMBs„:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 15.02.2026