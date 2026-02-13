Hollywood-Ikone bestätigt: A-Prominente essen Babys: „Moloch-Anbetung“

Teile die Wahrheit!

Roger Avary, der Oscar-prämierte Drehbuchautor und Regisseur, bestätigte in der Joe Rogan Experience, dass Hollywood-Stars der A-Liga, die mit Jeffrey Epstein in Verbindung standen, im Rahmen von „Moloch-Anbetungsritualen“, die Jahrhunderte zurückreichen, Kannibalismus praktizierten.

Avary, der seit langem als Insider in Hollywood tätig ist, enthüllte, dass Teile der Epstein-Akten verschlüsselte Formulierungen enthielten, die er aus seinen Jahren in der Branche kannte – insbesondere in Bezug auf Kannibalismus und Moloch-Verehrung.

„Sie reden viel, aber programmieren es nicht wirklich“, sagte Avary. „Warum brauche ich einen Kühlcontainer, um, wissen Sie …“

Oscar-winning screenwriter says he doesn’t “doubt for a second” that people tied to Epstein were eating babies. ROGER AVARY: “They say a lot of things, and they’re not really coding it very much… why do I need a chilled container to, you know…” ROGAN: “Jesus Christ. So you… pic.twitter.com/inMS1kFiYA — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 11, 2026

Der Oscar-prämierte Drehbuchautor sagt, er zweifle „keine Sekunde daran“, dass Leute aus Epsteins Umfeld Babys aßen.

ROGER AVARY: „Sie erzählen vieles, aber sie verschlüsseln es nicht wirklich … warum brauche ich einen Kühlbehälter, um, wissen Sie …“

ROGAN: „Mein Gott. Glauben Sie also, dass sie Babys aßen?“

ROGER AVARY: „Oh ja. Ich bin absolut davon überzeugt … ich zweifle keine Sekunde daran. Und ich denke, das hat eine sehr, sehr lange Geschichte. Das ist Moloch-Anbetung.“

Die Zeitung „People’s Voice“ berichtete 2018, dass Jim Carrey enthüllt habe, dass Hollywood-Manager zur Weihnachtszeit „ganze Babys“ aßen.

Laut Carrey glauben die Eliten, dass der Geschmack des Fleisches verbessert wird, wenn das Baby unmittelbar vor seinem Tod leidet.

Außerdem wurde ein im Untergrund betriebenes Kannibalenrestaurant in Los Angeles aufgedeckt, in dem unter anderem Chelsea Clinton, Meryl Street und Katy Perry Gäste bewirteten.

Vorwürfe bezüglich eines vergrabenen Opfers auf der Zorro Ranch

Zu den alarmierendsten Enthüllungen gehört eine E-Mail eines ehemaligen Mitarbeiters von Epsteins Zorro Ranch in New Mexico, in der behauptet wird, dass zwei junge Mädchen auf dem Anwesen begraben wurden, nachdem sie bei „rauem Fetischsex“ ums Leben gekommen waren.

Die Nachricht lautete:

„Wussten Sie, dass irgendwo in den Hügeln außerhalb von Zorro zwei ausländische Mädchen auf Befehl von Jeffrey und Madame G begraben wurden?“

„Beide starben durch Strangulation während groben, fetischistischen Sex.“

Bei „Madame G“ handelt es sich vermutlich um Ghislaine Maxwell, Epsteins langjährige Mitarbeiterin und verurteilte Komplizin.

Die Zorro Ranch steht schon lange unter Beobachtung, weil sie angeblich das einzige größere Anwesen von Epstein ist, das nie von Bundesbehörden durchsucht wurde, obwohl Opfer dort Missbrauchsfälle schildern und es Berichte gibt, dass einflussreiche Persönlichkeiten das Anwesen besucht haben.

Epstein-Akten enthüllen Ellen DeGeneres als Hollywoods „produktivste Kannibalin“

Jeffrey Epstein und sein Hollywood-Elitezirkel wurden als Kannibalen entlarvt. Keine Gerüchte. Keine Flüstern. Harte Beweise aus den Akten… Säcke mit Babyfleisch in Kühlschränken, „Jerky“ als Codewort, Rituale, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen.

Eine ganze groteske Subkultur des Menschenhandels, des Konsums und der Verderbtheit im industriellen Maßstab wurde aufgedeckt.

Und wer stand jahrelang im Zentrum des Übels, so die Ermittler der Epstein-Akten? Ellen DeGeneres, die Königin des Nachmittagsfernsehens, die in die amerikanischen Wohnzimmer lächelte, während sie angeblich im Verborgenen Gräueltaten inszenierte.

Sie nannten es Verschwörung. Sie nannten es Gerücht. Doch solche Alpträume verschwinden nicht einfach … sie werden begraben. Und was lange genug begraben bleibt, beginnt zu verrotten.

Anschnallen! Wir gehen in die Tiefe – und wir nehmen kein Blatt vor den Mund.

Bereits 2016 war ich die Erste, die die geleakten Podesta-E-Mails genauer unter die Lupe nahm – und was dabei ans Licht kam, war brisant. Die E-Mails strotzten nur so vor Codewörtern – Ausdrücken, die direkt aus einem FBI-Handbuch für Pädophile stammen könnten – Wörter wie „Pizza“ und „Pasta“, die auf etwas weitaus Düstereres als bloße Abendessenspläne hindeuteten.

Ist es also verwunderlich, dass Jeffrey Epsteins eigene E-Mails aus etwa derselben Zeit voller verdächtiger Begriffe waren? Pizza… Pasta… immer und immer wieder.

Werfen Sie einen Blick auf diese E-Mails, die Karyna Shuliak an Epstein geschickt hat.

Doch Epsteins E-Mails enthalten in ihrer ganzen Komplexität eine völlig neue Ebene des Grauens durch Codewörter.

Die Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna hat die ungeschwärzten Akten gesehen, in denen von 11-Jährigen und der „Erlaubnis zum Töten“ die Rede ist. Sie bestätigte die Verwendung von Codewörtern in Epsteins E-Mails, darunter „Rührei“.

Wir warnen die Welt nun schon seit über einem Jahrzehnt: Verkommene Mitglieder der Elite sind Kannibalen – völlig besessen vom Verzehr von Kinderfleisch.

Wir wurden als Verschwörungstheoretiker mit Aluhut abgetan… obwohl jeder in Hollywood die Wahrheit kennt… Die Beweise sind unbestreitbar, sie liegen direkt vor unseren Augen.

Wir haben nicht falsch gelegen. Wir waren früh dran.

Dank der Epstein-Akten holt die Welt nun endlich auf.

Wir schlagen schon seit Jahren Alarm wegen dieses Restaurants – wir warnen jeden, der uns zuhören will, dass hinter verschlossenen Türen etwas wirklich Schreckliches vor sich geht.

Und was geschah? Die üblichen Verdächtigen schalteten sich ein: Snopes, all die großen Faktenchecker – sie beeilten sich, unsere Berichterstattung zu „widerlegen“. Sie erklärten kategorisch, die Elite esse kein Menschenfleisch … und ein solches Restaurant existiere gar nicht.

Wie unpraktisch für sie, dass es genau dort in den Epstein-Akten aufgeführt ist.

They are literally talking about eating children… Openly, through email. pic.twitter.com/CJ6x23zNBd — Pizza Pepe 🇺🇸 (@PizzaPepe) February 9, 2026

Zur Information: Zu den bestätigten Restaurantgästen gehören Chelsea und Hillary Clinton, Meryl Streep, Don Lemon und Justin Trudeaus neue Partnerin Katy Perry.

Und das war nur die Woche, in der wir eine interne Quelle mit Details versorgten.

Das mexikanische Model Gabriella Rico Jimenez war nicht verrückt. Sie hat sich das nicht ausgedacht. Im Jahr 2009 brach die damals 21-Jährige direkt vor einem Luxushotel – dem Fiesta Inn in Monterrey – in hysterisches Gelächter aus und schrie das Unfassbare.

Sie hatte gerade miterlebt, wie VIPs… Menschenfleisch aßen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 13.02.2026