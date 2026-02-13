Teile die Wahrheit!

Neben der Gaskrise (der Speicherstand ist inzwischen auf 27 Prozent gefallen) könnte Deutschland auch noch eine Treibstoffkrise treffen, meldet Reuters exklusiv.

Ich übersetze die Reuters-Meldung ohne weitere Vorrede, weil sie sich selbst erklärt, und gebe nach der Übersetzung noch eine kurze Einschätzung gab. Von Thomas Röper

Beginn der Übersetzung:

Exklusiv: Rosneft-Ölraffinerie in Deutschland warnt vor Risiken durch US-Sanktionen

Die Geschäftsleitung einer russischen Ölraffinerie in Deutschland hat Berlin intern gewarnt, dass die US-Sanktionen dem Geschäft schaden und die Treibstoffversorgung der Hauptstadt und der Region gefährden. Das geht aus einem Reuters vorliegenden Schreiben hervor.

In einem Brief vom Januar appellierte die Geschäftsleitung der von Rosneft (ROSN.MM) kontrollierten Raffinerie PCK Schwedt eindringlich an Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche, die Auseinandersetzung mit den USA über die Zukunft der Raffinerie beizulegen.

Der Brief schildert die zunehmenden Probleme der Raffinerie, die neun von zehn Autos in Berlin, den Flughafen, das Bundesland Brandenburg und Ostdeutschland sowie wichtige Rohstoffe für die chemische Industrie liefert.

Berlins Lobbyarbeit hat erreicht, dass die Raffinerie eine Ausnahme von den Ende letzten Jahres gegen Rosneft verhängten Sanktionen erhielt, die Teil der Bemühungen Washingtons waren, den russischen Energiesektor unter Druck zu setzen, jedoch am 29. April auslaufen.

Das Unternehmen ist allerdings auf langfristige Lieferverträge, Banken für Zahlungen und Versicherer für Öltransporte angewiesen, was alles durch die Angst vor Sanktionen gefährdet ist, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Dieser Druck, sagte er, könnte den Verkauf der Raffinerie beschleunigen, und ein Ölkonzern sowie ein großer Energieinvestor hätten bereits Interesse an einer Übernahme bekundet.

„Wir spüren bereits Einschränkungen in unserem operativen Geschäft“, schrieb die Geschäftsleitung der Raffinerie in dem Brief und forderte die Regierung auf, eine dauerhafte Ausnahme von den US-Sanktionen zu erwirken.

„Die Folgen der anhaltenden Sanktionen gefährden die Versorgungssicherheit der Region“, warnte der Brief.

Die Gespräche finden vor dem Hintergrund von Drucks aus Washington statt. Die im Oktober verhängten Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil, die beiden größten russischen Ölkonzerne, unterbrechen eine wichtige deutsche Lieferkette, die von der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan versorgt wird.

Die Sanktionen, obwohl ausgesetzt, haben das Vertrauen von Banken, Versicherern und dem Hauptlieferanten Kasachstan in Rosnefts deutsche Tochtergesellschaft erschüttert, so die erste Quelle.

Unimot, ein polnischer Treibstoffimporteur, der jährlich zwei Millionen Tonnen Treibstoff von der Raffinerie bezieht, unterstrich das drohende Risiko.

„Diese Raffinerie- und Logistikkapazität ist für die Treibstoffversorgung Brandenburgs und Polens nicht zu ersetzen. Das ist das Ergebnis des groben Versäumnisses Deutschlands, die Rosneft-Frage zu lösen“, sagte Robert Brzozowski, stellvertretender Geschäftsführer von Unimot.

„Es werden bereits Lieferungen für April vertraglich vereinbart. Alle sind besorgt, vor allem aber die Öllieferanten, die sich fragen, ob das Schiff, das am 29. April Öl bringen soll, nicht gegen die Sanktionen verstößt“, sagte er.

Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Bundesregierung, des Landes Brandenburg und der Raffinerieleitung wird sich in den kommenden Tagen treffen, um mögliche Lösungen zu erörtern, sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person.

Auf dem Spiel steht eine wichtige Säule der Energieversorgung, während das Land mit einer der größten Konjunkturschwächen der Nachkriegszeit zu kämpfen hat.

Ende der Übersetzung

Ich halte es für wahrscheinlich, dass die USA die Ausnahmeregelung für Schwedt verlängern. Aber das wird die Trump-Regierung kaum ohne Gegenleistungen tun, zumal sich Trump offenbar sehr über die Bundesregierung geärgert hat, als diese als Reaktion auf Trumps Grönland-Drohungen Soldaten nach Grönland geschickt und Trump darauf mit Strafzöllen gedroht hat.

Die Trump-Regierung hat mit der Raffinerie Schwedt ein weiteres, starkes Druckmittel gegen Deutschland (und damit die EU) in der Hand, das die meisten bisher wohl übersehen haben und das Trump nutzen könnte, um den europäischen Widerstand gegen seine Pläne hinsichtlich Grönlands, der Ukraine oder was auch immer zu brechen.

Quellen: PublicDomain/anti-spiegel.ru am 11.02.2026