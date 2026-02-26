Krisenvorsorge: Outdoor und Survival – wichtige Messgeräte

CM Sonic Infraschall Mess- und Analysegerät

Infraschall Mess- und Analysegerät – Weltneuheit!

Kennen Sie Ihre Infraschall-Belastung durch Windräder und Co.? Der CM SONIC ist ein neu entwickeltes Infraschall Mess- und Analysegerät aus dem Hause NANODIS.

Infraschall kann durch unterschiedliche Situationen entstehen und wird vom menschlichen Ohr nicht wahrgenommen. Windräder zum Beispiel erzeugen Infraschall durch ihren Flügelschall.

Aber auch Wind, der um das Haus weht, oder Kaminzüge innerhalb von Gebäuden können Infraschall erzeugen, ebenso wie Tiere oder sonstige Quellen. Forscher und Mediziner kamen zu der Ansicht, dass Infraschall für psychologische Auswirkungen auf Mensch und Tier verantwortlich sein kann.

Der Frequenzzugang beträgt 0,5 Hz-20 Hz. Zur allgemeinen Infraschallmessung in der Umwelt verfügt der CM SONIC zusätzlich über einen besonderen Windkraftrad-Modus.

Hiermit lassen sich insbesondere akustische Belastungen, die von einem Windkraftrad ausgehen, am Messort nachweisen. Es können alle Infraschallwellen, unabhängig von der Quelle, gemessen und in der vorherrschenden Lautstärke und Frequenz angezeigt werden.

Mit dem CM SONIC können Langzeitaufnahmen bis zu 10 Stunden gemacht und analysiert werden. Besondere Aufmerksamkeit bei der Entwicklung wurde auf die intuitive Bedienung gelegt, um auch Laien eine einfache Anwendung zu ermöglichen.

Der CM SONIC kann sowohl mit einer Batterie als auch mit einem Akku betrieben werden. Weiterhin verfügt der CM SONIC über einen USB-Anschluss zur Spannungsversorgung sowie einen Kopfhöreranschluss zum Abhören des aufgenommenen Schalls.

Ein besonderes Verfahren hierzu macht den Schall für das menschliche Ohr hörbar.

Technische Daten: 9 V, 6 mA, 0,5 Hz bis 20 Hz, max. 10 Stunden Aufnahmezeit

Maße: 11,7 × 8 × 2 cm

Lieferumfang: Infraschallmessgerät CM SONIC, Batterie, deutsche Betriebsanleitung

Elektrosmog Tester CM SINUS

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit!

Der neue und exklusive Elektrosmog Tester CM SINUS wurde nach strengen baubiologischen Empfehlungen (SBM 2015) von einem deutschen Fachunternehmen für Sie entwickelt und produziert. Er zeigt Ihnen einfach und übersichtlich die Niederfrequenz- und Hochfrequenz-Belastung in Ihrer direkten Umgebung an.

Der CM SINUS ist durch seine Ein-Knopf-Bedienung spielend leicht zu handhaben. Die LED-Anzeige ist auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar und die einzelnen Belastungsstärken werden farblich hervorgehoben.

Zuverlässige Messung elektromagnetischer Felder



Zwei Frequenzbereiche: Niederfrequenz 10 Hz-10 KHz (Messbereich <10 nT-500 nT) und Hochfrequenz 1,8 GHz bis max. 5 GHz (Messbereich 10 µW/m²-500 µW/m²). Die Empfindlichkeit der Anzeige wurde besonders für den Wohn- und Schlafbereich ausgelegt.

Entwickelt, konzipiert, programmiert und produziert in Deutschland.

Die Anzeige »PULSE« zeigt Ihnen an, ob besondere, gepulste (digitale) Signale vorhanden sind.

Selbst DECT- Telefone mit einer Funkfrequenz von 1,8 GHz sowie Router oder Handys, die mit 5 GHz senden, werden angezeigt.

Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.

Einfache, übersichtliche und helle LED-Anzeige.

Sofort betriebsbereit.

Hinweis: Der Funkbereich »5G« umfasst einen Frequenzbereich von ca. 100 MHz bis ca. 80 GHz. Der CM SINUS wertet den relevanten Teilbereich hiervon aus.

Maße: 8 x 12 x 3 cm

Lieferumfang: CM SINUS, Batterie, deutsche Betriebsanleitung

Sie können direkt loslegen, die Batterie ist bereits eingesetzt!

Geigerzähler CM Counter III

Zum Schutz für Sie und die ganze Familie!



Die bahnbrechende Weltneuheit – CM Counter III!

Der CM Counter III, das revolutionäre Messgerät, das nicht nur als Geigerzähler und Dosimeter dient, sondern auch Ihre Lebensmittel auf radioaktive Belastungen überprüft!

Mit seiner beispiellosen Empfindlichkeit, die 200-mal höher ist als beim Vorgängermodell, eröffnet Ihnen der CM Counter III eine völlig neue Dimension der Sicherheit. Messen Sie nicht nur Strahlung, sondern auch Obst, Gemüse und andere Lebensmittel auf potenzielle radioaktive Verunreinigungen – eine weltweite Sensation!

Dank seines handlichen Designs und der benutzerfreundlichen Bedienung ist der CM Counter III Ihr zuverlässiger Begleiter im Alltag. Mit nur einer Batterie können Sie bis zu 8 Jahre lang kontinuierlich messen – das ist die Freiheit, die Sie verdienen.

Verlassen Sie sich auf den speziell angefertigten Geiger-Müller-Zähler, der eine präzise und zuverlässige Messung gewährleistet. Das übersichtliche Display zeigt Ihnen die Ergebnisse in Sekundenschnelle an. Einfach, schnell und genial!

Sichern Sie sich jetzt den CM Counter III und überprüfen Sie Ihre Lebensmittel auf radioaktive Belastungen. Seien Sie der Vorreiter in Sachen Lebensmittelsicherheit und schützen Sie sich und Ihre Familie vor unsichtbaren Gefahren.

Warten Sie nicht länger – bestellen Sie den CM Counter III noch heute und genießen Sie die absolute Sicherheit, die nur diese innovative Weltneuheit bieten kann!

Ausstattung

Geiger- Müller Zählrohr für Beta- und Gamma-Strahlung

Akustischer Signalgeber mit einstellbaren Alarmschwellen

LCD Anzeige

Geigerzähler- oder Dosimetermodus

Einstellbarer Alarmwert (optisch und akustisch) ab 0,1 µSv/h bzw 0,01 Sv

9V Batteriebetrieb: Alkaline bis zu 3 Jahren Dauerbetrieb (inkl.), (*Lithium bis zu 8 Jahren Dauerbetrieb )

Schutztasche

Bedienungsanleitung auf Deutsch und Englisch

