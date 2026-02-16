Teile die Wahrheit!

Eine kosmetische Vertuschung der Korruption und Verbrechen der westlichen Eliten ist nicht mehr möglich.

Die jährliche Münchner Sicherheitskonferenz wird an diesem Wochenende unter dem Motto eröffnet: „Unter der Zerstörung… Die Welt ist in eine Phase der Abrissbirnenpolitik eingetreten.“

Der Gebrauch von Euphemismen und Schmeicheleien ist in diesem Jahr besonders ausgeprägt, da sich die westliche Elite in Bayern versammelt.

Doch absurderweise scheut die Konferenz, wie üblich, davor zurück, die Hauptquelle der globalen Bedrohung zu benennen: die Vereinigten Staaten von Amerika.

Das ist absurd, aber nicht überraschend. Denn beim MSC ging es schon immer darum, westliche imperialistische Gewalt durch den euphemistischen Deckmantel der „Sicherheitsherausforderungen“ zu rechtfertigen.

Das Münchner Treffen ist die weltweit größte Unternehmenskonferenz zum Thema globale Sicherheit. Es wurde schon als „Davos mit Waffen“ und als „Oscar für Sicherheitspolitikexperten“ bezeichnet.

Das Forum tagt seit 1963 und ist stark von westlichen Perspektiven geprägt. Es pflegt enge Beziehungen zu westlichen Regierungen, dem NATO-Militärbündnis und Denkfabriken wie dem Atlantic Council in Washington, dem Chatham House in London, der Gates Foundation, der Rockefeller Foundation und George Soros’ Open Society.

Zu den Sponsoren der MSC-Veranstaltung gehören westliche Waffenhersteller wie Boeing, Lockheed Martin und Rheinmetall sowie Wall-Street- und europäische Banken wie JP Morgan, Goldman Sachs und Commerzbank und große Technologiekonzerne wie Microsoft und Palantir.

Es handelt sich also um ein Treffen westlicher globaler Eliten, die sich jedes Jahr in Bayern versammeln, um Strategien und Vereinbarungen auszuarbeiten, die die Vorherrschaft des westlichen Kapitals über den Planeten beschleunigen sollen. Man könnte sich fragen: „Sicherheit für wen?“ (Davos (WEF) 2026: Zusammenbruch des Neoliberalismus – „Das Ende der regelbasierten Ordnung“)

In diesem Jahr sehen sich die globalen Eliten mit akuten Problemen konfrontiert, die auf zwei Ursachen zurückzuführen sind: die Folgen des transnationalen Pädophilennetzwerks Epstein, das die gesamte westliche herrschende Klasse in systematische Korruption und abscheuliche, grausame Verbrechen des Sexhandels mit Kindern zum abscheulichen Vergnügen der Elite verwickelt hat.

Wie bei einem Großteil der Reaktion des westlichen Establishments auf den Epstein-Skandal wird die Reihenfolge der Konferenz ein Versuch sein, den Skandal zu vertuschen, falls er überhaupt erwähnt wird.

Die zweite akute Herausforderung ist der Abstieg der Vereinigten Staaten in ungezügelte imperialistische Gewalt. Dies ist nicht bloß ein Symptom von Donald Trump als 47. Präsident im Weißen Haus.

Der Abstieg in die Barbarei ist seit Jahrzehnten im Gange. Unter Trump (einem feierfreudigen Freund Epsteins) hat er sich nur beschleunigt, da die USA verzweifelt versuchen, ihre schwindende globale Hegemonie zu sichern.

Diese Verzweiflung ist motiviert durch das Entstehen einer gerechteren multipolaren Welt und das inhärente Versagen des von den USA geführten westlichen Kapitalismus.

Der existenzielle Kampf um den Erhalt der US-Dominanz hat zu einer Explosion internationaler Gewalt und Gesetzlosigkeit geführt, die auch die Privilegien vermeintlicher amerikanischer Verbündeter bedroht.

Eine Übersicht über die Barbarei unter Trump im vergangenen Jahr umfasst Folgendes:

Bombardierung des Iran und anhaltende Drohungen, das Land zu vernichten

Angriff auf Venezuela und Entführung seines Präsidenten Nicolás Maduro

Beschlagnahmung von Öltankern aus Russland und China in internationalen Gewässern

Blockade Kubas und Abschaltung lebenswichtiger öffentlicher Einrichtungen

Kontinuierliche Bombardierung Somalias; mindestens 30 Mal allein im Jahr 2026.

Nigeria bombardieren und US-Truppen dorthin entsenden

Drohung mit Aggression gegen Kanada, Grönland, Kolumbien, Mexiko und Panama

Androhung von Sanktionen gegen zahlreiche Länder wegen illegalen Handels

Selbstverständlich handelt es sich hierbei um kriminelle Verstöße gegen die Charta der Vereinten Nationen und das Völkerrecht. Und dennoch hält Trump es für gerechtfertigt, einen Friedensnobelpreis zu erhalten. Dieser Widerspruch zeugt von Wahnsinn. Wie pervers, dass dies alles nur ein Ablenkungsmanöver von der Verbindung zu dem Kinderschänder und Mossad-Agenten Epstein sein könnte.

Doch die Wahrheit ist: Die USA haben sich stets das Recht angemaßt, Völkerrecht zu brechen und Gewalt für Regimewechsel und Eroberungskriege einzusetzen. Dies geschieht seit Jahrzehnten. Die westlichen Verbündeten und die Medien haben so getan, als existiere dieser verbrecherische Imperialismus nicht, und sich der Illusion einer „regelbasierten Ordnung“ hingegeben, wie der kanadische Premierminister Mark Carney letzten Monat beim Weltwirtschaftsforum in Davos freimütig zugab.

Neu ist, dass die Gesetzlosigkeit des US-Imperialismus nun offenkundig geworden ist und nicht länger durch Vorwände wie die „Verteidigung der Demokratie und der freien Welt“ und andere Täuschungen verschleiert wird. Neu ist auch, dass westliche Verbündete im amerikanischen Bestreben, die schwindende Weltmacht zu festigen, ebenfalls bedroht werden.

Lächerlicherweise geht es beim diesjährigen Münchner Forum darum, das Thema behutsam anzusprechen, ohne es auszusprechen.

Im Vorwort zum diesjährigen Einführungsbericht der Konferenz schreibt der Vorsitzende Wolfgang Ischinger:

Die Münchner Sicherheitskonferenz 2026 findet in einer Zeit tiefgreifender Unsicherheit statt – eine Folge der veränderten Rolle der Vereinigten Staaten im internationalen System. Generationenlang konnten sich die Verbündeten der USA nicht nur auf die amerikanische Macht, sondern auch auf ein breites, gemeinsames Verständnis der Prinzipien der internationalen Ordnung verlassen. Heute erscheint dies weitaus weniger sicher und wirft schwierige Fragen zur künftigen Ausgestaltung der transatlantischen und internationalen Zusammenarbeit auf.

„Angesichts der Bedeutung dieser Neuausrichtung der US-Außenpolitik haben wir beschlossen, dass der diesjährige Münchner Sicherheitsbericht das offensichtliche Problem direkt ansprechen sollte: die sich wandelnde Sicht der Vereinigten Staaten auf die internationale Ordnung.“

Die Münchner Konferenz geht nicht auf das Offensichtliche ein, sondern verwendet Euphemismen, um die unverhohlene imperialistische Gewalt der USA zu verschleiern.

In der Zusammenfassung des Berichts führen die Autoren des MSC Folgendes aus:

„Die Welt ist in eine Phase der zerstörerischen Politik eingetreten.“

Radikale Zerstörung – statt sorgfältiger Reformen und politischer Korrekturen – ist an der Tagesordnung. Die prominenteste Vertreterin derjenigen, die versprechen, ihr Land von den Zwängen der bestehenden Ordnung zu befreien und eine stärkere, wohlhabendere Nation wiederaufzubauen, ist die derzeitige US-Regierung. Infolgedessen befindet sich die von den USA angeführte internationale Ordnung nach 1945, mehr als 80 Jahre nach ihrem Beginn, nun im Niedergang.

Auch dies ist genau die Art von widerwärtiger Vertuschung, die man von einem Forum erwarten würde, das von der westlichen kapitalistischen Elite gesponsert wird.

Das einzige Mal, dass die Münchner Konferenz einen Vorgeschmack auf die Wahrheit bekam, war vor 19 Jahren, als der russische Präsident Wladimir Putin 2007 eine bis heute denkwürdige Rede hielt . Putin sorgte für Empörung in der westlichen Elite und den Medien, als er den einseitigen Einsatz „übermäßiger militärischer Gewalt“ durch die Vereinigten Staaten und deren mangelnde Achtung des Völkerrechts verurteilte, was seiner Meinung nach zu Chaos und Zerstörung führe.

Putin sagte in seiner Rede im Jahr 2007:

„Wir beobachten eine zunehmende Missachtung der Grundprinzipien des Völkerrechts. Ein Staat – die Vereinigten Staaten – hat in jeder Hinsicht seine nationalen Grenzen überschritten.“

„Und das ist natürlich extrem gefährlich. Es führt dazu, dass sich niemand mehr sicher fühlt. Ich möchte das betonen – niemand fühlt sich sicher! Denn niemand kann darauf vertrauen, dass das Völkerrecht wie eine undurchdringliche Mauer wirkt, die ihn schützt.“

Fast zwei Jahrzehnte später ist Putins Verurteilung angesichts der heutigen ungezügelten US-Barbarei aktueller denn je. „Der Vampirball ist vorbei“, fügte er 2024 in einem Interview mit Dmitri Kisselew hinzu.

Ein wesentlicher Teil des Problems liegt in der Straflosigkeit und der bedingungslosen Unterwerfung, die westliche Staaten dem Imperium gewährt haben. Wie im Epstein-Skandal und seinem verheerenden Ausmaß hat sich der Westen so weit gehen lassen, dass das System außer Kontrolle geraten ist und eine Bedrohung für alle darstellt.

Die Münchner Konferenz dient, genau wie Davos, die G7, die Trilaterale Kommission, die Bilderberg-Gruppe und andere Treffen der westlichen Elite, einzig und allein der Unterdrückung der Wahrheit, damit es keine Rechenschaftspflicht für die Verbrechen und Sünden des westlichen Kapitalismus und seiner imperialistischen Gewalt gibt.

Doch der Tag der Abrechnung naht, da die Ungeheuerlichkeiten der westlichen Macht immer deutlicher zutage treten.

Quellen: PublicDomain/strategic-culture.su am 16.02.2026