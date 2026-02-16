Warum sind die globalen Wettermuster in diesem Winter völlig verrückt geworden?

Teile die Wahrheit!

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass dieser Winter wirklich ungewöhnlich war. In manchen Gegenden fiel deutlich weniger Schnee als üblich, während in anderen die Häuser der Menschen buchstäblich von Schneemassen begraben wurden. Mancherorts war es viel kälter als im Durchschnitt, während in anderen Rekordtemperaturen gebrochen wurden.

Ich schreibe schon seit Längerem darüber, wie verrückt die globalen Wettermuster spielen, und anfangs gab es einige Skeptiker, die mir das einfach nicht abkauften. Sie hielten mich für übertreibend und waren überzeugt, dass sich die Lage irgendwann wieder normalisieren würde. Aber jetzt spricht sogar die New York Times davon, wie seltsam das Wetter in diesem Winter war…

Das Wetter in den Vereinigten Staaten war diesen Winter etwas ungewöhnlich. Während in den Carolinas historische Schneemengen fielen und eisige Kälte fast überall östlich der Rocky Mountains herrschte, erfreuten sich einige westliche Bundesstaaten hoher Temperaturen, die eher für den späten Frühling als für den tiefsten Winter typisch waren.

Kein anderer Kontrast verdeutlicht diese Geschichte vielleicht besser als die Tatsache, dass Florida seit Jahresbeginn mehr Schnee verzeichnet hat als Salt Lake City.

Lesen Sie den letzten Satz dieses Zitats aus der New York Times noch einmal.

Das ist ja Wahnsinn!

So etwas haben wir noch nie erlebt, und die Ursache ist „eine Wetterlage, die sich etwa Mitte Januar verfestigt hat und sich seit Wochen nicht verändert hat“…

Diese beiden Extreme sind die Folge einer Wetterlage, die sich Mitte Januar festgesetzt hat und seit Wochen anhält. Sie hat den Westen der USA ungewöhnlich trocken gehalten und Skigebieten und Stauseen die dringend benötigten Schneemengen entzogen. Gleichzeitig hat sie den Osten des Landes in bitterkalte Temperaturen gestürzt, die seit Wochen anhalten.

Dasselbe Wettermuster, das diese Woche in Los Angeles Temperaturen von 27 Grad Celsius bescherte, führte Ende letzten Monats in Tennessee, Mississippi und Louisiana zu Eis, Minusgraden und Stromausfällen. Es bescherte Phoenix den wärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1885 und brachte Wilmington, North Carolina, am vergangenen Wochenende einen seltenen Schneefall.

Die schlimmste Schneedürre der Geschichte droht im westlichen Drittel des Landes eine große Krise auszulösen.

Derzeit beträgt die Schneedecke etwa ein Drittel des Normalwerts…

Eine Rekordschneedürre in Verbindung mit beispielloser Hitze trifft den größten Teil des amerikanischen Westens, verringert die zukünftigen Wasservorräte, macht die Region anfälliger für Waldbrände und beeinträchtigt den Wintertourismus und die Erholungsmöglichkeiten.

Laut Wissenschaftlern befinden sich Schneedecke und Schneehöhe auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten, während mindestens 67 Wetterstationen im Westen der USA den wärmsten Dezember bis Anfang Februar seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichneten. Normalerweise beträgt die Schneedecke zu dieser Jahreszeit rund 460.000 Quadratmeilen – etwa so groß wie die Bundesstaaten Kalifornien, Utah, Idaho und Montana zusammen –, doch in diesem Jahr entspricht sie laut dem National Snow and Ice Data Center nur etwa der Fläche Kaliforniens, nämlich rund 155.000 Quadratmeilen.

Die Schneedecke – gemessen an der darin enthaltenen Wassermenge – ist in Oregon nicht nur rekordniedrig, sondern liegt auch 30 % unter dem bisherigen Rekordwert, sagte Jason Gerlich, Koordinator des regionalen Frühwarnsystems für Dürre bei der National Oceanic and Atmospheric Administration.

Dies wird für die Landwirte in der Region im weiteren Verlauf des Jahres enorme Auswirkungen haben.

Leider halten die hohen Temperaturen weiterhin an.

Am Sonntag lag die Temperatur in Denver 22 Grad über dem Normalwert .

Hoffentlich kommen bald kältere Temperaturen, denn bis zum Frühling ist nicht mehr viel Zeit.

Natürlich sind nicht nur die Vereinigten Staaten von bizarren Wetterereignissen betroffen.

Im vergangenen Monat wurde Toronto von dem „größten Schneefall in der Geschichte der Stadt“ heimgesucht …

Toronto beginnt, sich von dem größten Schneefall in der Geschichte der Stadt zu befreien, ein Prozess, der laut offiziellen Angaben voraussichtlich „mehrere Tage“ dauern wird.

Teile von Kanadas größter Stadt waren unter fast 60 cm Schnee begraben, und mehr als 500 Flüge wurden am Sonntag gestrichen, nachdem der Hauptflughafen von Toronto eingeschneit war.

Am internationalen Flughafen Pearson sind in diesem Monat mehr als 88,2 cm Schnee gefallen. Damit ist es der schneereichste Januar und der schneereichste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1937.

In Toronto sind keine 60 cm Schnee erwartet.

Aber es geschah.

Auf der anderen Seite der Welt erlebte Moskau kürzlich den größten Schneefall seit über 200 Jahren …

In der russischen Hauptstadt Moskau fiel in diesem Monat der stärkste Schneefall seit über 200 Jahren, teilten Meteorologen der Moskauer Staatlichen Universität am Donnerstag mit.

Bilder aus der Stadt mit rund 13 Millionen Einwohnern zeigten Bewohner, die sich in der Innenstadt durch schwere Schneehaufen auf den Straßen kämpften.

Am Donnerstagabend kam es im Großraum Moskau zu Verspätungen bei den Pendlerzügen und langen Autostaus.

Das war schon schlimm, aber der Rekordschneefall, der die Halbinsel Kamtschatka letzten Monat heimgesucht hat, war noch viel schlimmer …

Meteorologen sagen, dass das Ausmaß der Schneefälle in Kamtschatka seit Anfang Januar seit Beginn der Aufzeichnungen vor einem halben Jahrhundert nicht mehr beobachtet wurde.

Im Dezember fiel in Petropawlowsk-Kamtschatski dreimal so viel Schnee wie im monatlichen Durchschnitt, vom 1. bis 16. Januar sogar rund 150 % mehr als der monatliche Durchschnitt für diesen Zeitraum. Die durchschnittliche Schneehöhe in der Stadt erreichte 170 Zentimeter, in einigen Stadtteilen türmten sich die Schneeverwehungen auf über 2,5 Meter.

„Das letzte Mal, dass wir so etwas gesehen haben, war vor über 50 Jahren, Anfang der 1970er Jahre“, sagte Vera Polyakova, Leiterin des Hydrometeorologischen Zentrums von Kamtschatka. „Diese Bedingungen sind, gemessen an modernen Beobachtungen, äußerst selten.“

Ich bin mir sicher, dass die meisten von Ihnen inzwischen Bilder der gewaltigen Schneeverwehungen in Kamtschatka gesehen haben.

Doch der rekordverdächtige Schneefall, den wir Anfang dieses Monats in Japan erlebt haben, war noch viel verrückter.

Eine 91-jährige Frau wurde tatsächlich tot unter 300 Zentimetern Schnee gefunden …

Rekordverdächtige Schneefälle in Japan haben in den vergangenen zwei Wochen zu 30 Todesfällen geführt, darunter der Tod einer 91-jährigen Frau, die vor ihrem Haus unter 300 cm Schnee begraben gefunden wurde, teilten die Behörden mit.

Der starke Schneefall veranlasste die Regierung von Premierministerin Sanae Takaichi laut dem japanischen Staatsfernsehen NHK am Dienstag zur Anordnung des Truppeneinsatzes in den betroffenen Gebieten.

Verstehst du langsam, was ich meine?

Das Wetter war weltweit verrückt.

In Indien waren die Temperaturen weit niedriger als normal …

Der Indische Wetterdienst (IMD) und Medienberichte bestätigen eine Kältewelle in Nord- und Zentralindien mit ungewöhnlich niedrigen Temperaturen und dichtem Nebel, die den Alltag beeinträchtigen. Delhi verzeichnete am 13. Januar einen der kältesten Januarmorgen der letzten Jahre mit Tiefsttemperaturen von 3,2 °C.

In Städten in Haryana, Punjab und Rajasthan wurden Temperaturen um den Gefrierpunkt gemessen, während in Gurugram in der Hauptstadtregion Delhi frostige 0,6 °C registriert wurden – einer der niedrigsten Werte seit fast 50 Jahren. Teile Nordindiens blieben kälter als einige Bergstädte im Himalaya.

Gujarat, wo die Winter normalerweise mild sind, erlebt derzeit eine ungewöhnliche Kältewelle. In Saurashtra sowie in den zentralen und südlichen Regionen sanken die Nachttemperaturen in den einstelligen Bereich. Auch in Karnataka wurden vielerorts Tiefsttemperaturen von 2–3 °C unter dem Normalwert gemessen.

Unterdessen herrschten auf der gesamten Südhalbkugel extrem hohe Temperaturen …

Von Argentinien über Australien bis Südafrika wüten Anfang 2026 Rekordhitze und verheerende Waldbrände auf der Südhalbkugel. Wissenschaftler prognostizieren, dass nach drei der heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen noch extremere Temperaturen bevorstehen könnten – und möglicherweise ein weiterer globaler Jahreshöchstwert.

Im Januar legte sich eine Hitzewelle mit Rekordtemperaturen über Australien und erreichte fast 50 Grad Celsius. Gleichzeitig wüteten Hitze und verheerende Waldbrände in Teilen Südamerikas, setzten abgelegene Gebiete in Patagonien (Argentinien) in Brand und forderten 21 Todesopfer in Küstenstädten Chiles. Auch Südafrika erlebt derzeit die schlimmsten Waldbrände seit Jahren.

Wir hören hier in den Vereinigten Staaten nicht viel über die Waldbrände auf der Südhalbkugel, aber sie waren wirklich schlimm.

Und die sengenden Temperaturen, die wir erlebt haben, waren schlichtweg atemberaubend.

In Australien wurden in mehreren Gemeinden kürzlich Höchsttemperaturen von über 120 Grad Fahrenheit (48,9 Grad Celsius)gemessen …

Laut dem australischen Wetterdienst (BoM) wurden die höchsten Temperaturen im Januar 2026 an zwei Orten in Südaustralien gemessen: am 29. in der Stadt Andamooka und am 30. am Flughafen Port Augusta mit 50,0 °C. In New South Wales und Victoria war der 27. Januar der heißeste Tag des Monats. An einer Messstation in Pooncarie wurden 49,7 °C und an den Stationen in Walpeup und Hopetoun 48,9 °C gemessen.

Wenn der riesige Feuerball, um den sich unser Planet dreht, aktiver wird, neigen die globalen Wettermuster zu stärkeren Schwankungen.

Selbstverständlich war der riesige Feuerball, um den sich unser Planet dreht, in letzter Zeit sehr aktiv.

Aber wenn Sie denken, dass die Dinge jetzt schon schlimm stehen, warten Sie nur ab, denn was wir bisher durchgemacht haben, ist erst der Anfang .

Die meisten Menschen scheinen das noch nicht zu realisieren, aber wir befinden uns tatsächlich in einem der apokalyptischsten Kapitel der Menschheitsgeschichte.

Naturkatastrophen werden weiterhin häufiger und intensiver auftreten, und die globalen Wettermuster werden sich nicht so schnell wieder normalisieren.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 16.02.2026