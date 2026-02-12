Teile die Wahrheit!

Titelbild: Die Position von Cobains Händen und das Fehlen von Blutspritzern warfen weitere Fragen auf. Die Wissenschaftler stellten fest, dass Cobains linke Hand (siehe Abbildung), wenn sie seinem Mund am nächsten gewesen wäre, mit Blut bedeckt gewesen sein müsste. Auch der angebliche Abschiedsbrief wurde eingehend untersucht. „Der Anfang des Briefes stammt von Kurt“, sagte Wilkins. „Darin findet sich nichts von Selbstmord. Er spricht im Grunde nur davon, die Band zu verlassen.“

Sein Tod schockierte die Fans und löste in der Musikwelt Wellen aus, doch Jahrzehnte später werden Kurt Cobains letzte Momente erneut unter die Lupe genommen.

Der Leadsänger von Nirvana starb am 5. April 1994 im Alter von 27 Jahren an einer selbst zugefügten Schusswunde in seinem Haus in Seattle.

Der Gerichtsmediziner von King County stufte seinen Tod damals als Selbstmord durch eine Remington Model 11 Schrotflinte im Kaliber 20 ein.

Nun hat ein inoffizielles Team von forensischen Wissenschaftlern aus dem Privatsektor die Autopsie- und Tatortmaterialien von Cobain erneut unter die Lupe genommen und Brian Burnett hinzugezogen, einen Spezialisten, der zuvor an Fällen gearbeitet hatte, in denen es zu Überdosen mit anschließendem Schusstrauma kam.

Die unabhängige Forscherin Michelle Wilkins, die mit dem Team zusammenarbeitete, sagte der Daily Mail, dass Burnett nach nur drei Tagen, in denen er die Beweise mit frischem Blick geprüft hatte, sagte: „Das ist ein Mord. Wir müssen etwas dagegen unternehmen.“

Sie sagte, die Schlussfolgerung folge einer eingehenden Überprüfung der Autopsiebefunde, die Anzeichen offenbarten, die mit einem sofortigen Tod durch Schusswunden unvereinbar seien. (Die VMAs 2025: Eine höchst symbolische Feier der Musik-Industriesklaven)

In der von Fachkollegen begutachteten Studie wurden zehn Indizien dafür angeführt, dass Cobain von einem oder mehreren Angreifern konfrontiert wurde, die ihn mit einer Heroinüberdosis außer Gefecht setzten, bevor einer von ihnen ihm in den Kopf schoss, ihm die Waffe in die Arme legte und einen gefälschten Abschiedsbrief hinterließ.

„Bei der Autopsie gibt es Befunde, die darauf hindeuten, dass diese Person nicht so schnell an einem Schuss gestorben ist“, sagte Wilkins und verwies auf Organschäden infolge von Sauerstoffmangel. „Nekrose von Gehirn und Leber tritt bei einer Überdosis auf. Sie tritt nicht bei einem Tod durch eine Schrotflinte auf.“

Burnett verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Analyse von Tatorten und der Interpretation komplexer Beweismittel.

Er hat sich nationale Anerkennung für seine fachkundigen Analysen in umstrittenen Fällen wie dem Tod von Marine-Oberst James Sabow und den Ermittlungen gegen Billey Joe Johnson Jr. erworben, wo seine akribischen forensischen Rekonstruktionen die offiziellen Ergebnisse in Frage stellten.

Ein Sprecher des Gerichtsmedizinischen Instituts sagte gegenüber der Daily Mail: „Das Gerichtsmedizinische Institut von King County arbeitete mit der örtlichen Polizeibehörde zusammen, führte eine vollständige Autopsie durch und befolgte alle seine Verfahren, um zu dem Schluss zu gelangen, dass es sich bei der Todesart um Selbstmord handelte.“

„Unsere Behörde ist jederzeit bereit, ihre Schlussfolgerungen zu überprüfen, sollten neue Beweise auftauchen, aber wir haben bisher nichts gesehen, was eine Wiederaufnahme dieses Falles und unsere vorherige Feststellung des Todes rechtfertigen würde.“

Ein Sprecher der Polizei von Seattle teilte der Daily Mail mit, dass der Fall nicht wieder aufgenommen werde.

„Unser Ermittler kam zu dem Schluss, dass er durch Suizid ums Leben kam, und an dieser Position hält auch unsere Abteilung fest“, fügte der Sprecher hinzu.

Die Daily Mail veröffentlichte einen Bericht über Cobains Autopsie, in dem beschrieben wird, wie seine Leiche auf dem Boden des Gewächshauses über seiner Garage gefunden wurde.

„Die Untersuchung der verschiedenen Papiere in der linken Vordertasche [von Cobains Jeans] ergab einige Notizen in schwarzer Tinte mit der Aufschrift ‚Remington 20 Gauge 2-3/4 Shells or Shorter Setup Light Shot 10888925‘“, heißt es im Autopsiebericht vom 20. Juni 1994.

Wilkins sagte: „Für mich sieht es so aus, als hätte jemand einen Film inszeniert und wollte, dass Sie sich absolut sicher sind, dass es sich um Selbstmord handelt.“

„Die Quittung für die Pistole steckt in seiner Tasche. Die Quittung für die Patronen steckt in seiner Tasche. Die Patronen liegen aufgereiht zu seinen Füßen.“

Im neuen forensischen Bericht wurde vermerkt, dass Cobains Ärmel hochgekrempelt waren und das Heroin-Set einige Meter entfernt gefunden wurde. Es enthielt verschlossene Spritzen, Wattestäbchen und Stücke schwarzen Heroins von annähernd gleicher Größe.

„Wir sollen also glauben, dass er die Nadeln verschlossen und alles wieder an seinen Platz geräumt hat, nachdem er sich dreimal Drogen gespritzt hatte, weil das jemand tut, der im Sterben liegt?“, sagte Wilkins. „Selbstmorde sind unordentlich, und dies war ein sehr sauberer Tatort.“

Die Polizei gab bei den Ermittlungen an, dass Cobain sich die zehnfache Menge der üblichen Menge injiziert habe, die selbst ein starker Heroinkonsument konsumieren würde.

Die Autopsie von Cobain ergab Flüssigkeit in der Lunge, Blutungen in den Augen sowie Schäden an Gehirn und Leber.

Laut forensischem Gutachten sind diese Befunde für einen schnellen Tod durch Schusswaffen ungewöhnlich, kommen aber häufig bei Todesfällen durch Heroinüberdosen vor, die zu langsamer Atmung und verminderter Durchblutung führen.

Die Blutung im Auge und die Organschäden ließen vermuten, dass sein Körper unter Sauerstoffmangel litt, was wahrscheinlich nicht allein durch den Schuss verursacht wurde, schlussfolgerte das Team.

Bei den meisten Todesfällen durch Kopfschüsse gelangt Blut in die Atemwege, dies wurde jedoch in Cobains Autopsiebericht nicht erwähnt.

Während es bei Hirnverletzungen manchmal zu Atemstillstand kommen kann, geschieht dies normalerweise kurz nach dem Trauma, und bei einer so schweren Verletzung ist ein gewisser Blutgehalt in den Atemwegen zu erwarten.

Der Autopsiebericht ließ vermuten, dass sein Hirnstamm, der die Atmung steuert, wahrscheinlich nicht beschädigt war, und auch seine Armhaltung deutete darauf hin, dass er nicht die starre Körperhaltung einnahm, die normalerweise bei Hirnstammverletzungen zu sehen ist.

Der forensische Artikel wurde vor seiner Annahme zur Veröffentlichung im Rahmen des redaktionellen Prozesses des International Journal of Forensic Science einem Peer-Review-Verfahren unterzogen.

Wilkins argumentierte, dass Cobain möglicherweise vor dem tödlichen Schuss körperlich handlungsunfähig gewesen sei.

„Er stirbt an einer Überdosis, deshalb kann er kaum atmen, sein Blut wird nicht mehr richtig gepumpt“, sagte sie.

„Das bedeutet also, dass Gehirn und Leber nicht mit Sauerstoff versorgt werden, verhungern und absterben.“

Sie fügte hinzu, dass die Größe und die Mechanik der Waffe es unwahrscheinlich machten, dass ein im Koma liegender Cobain sie hätte bedienen können.

„Wenn man sich die Fotos vom Tatort ansieht, kann man erkennen, wie groß die Waffe ist“, sagte sie. „Stellen Sie sich vor, er liegt im Koma und stirbt, und wie er sie gehalten haben muss … sie wiegt fast drei Kilogramm.“

Die Position von Cobains Händen und das Fehlen von Blutspritzern warfen weitere Fragen auf.

Seine linke Hand umklammerte fest das Mündungsende des Gewehrlaufs, doch die Schrotpatrone lag auf einem Kleiderhaufen entgegen der erwarteten Auswurfrichtung.

„Er stirbt also an einer Überdosis. Er liegt im Koma und hält das Ding hoch, um an den Auslöser zu kommen und es sich in den Mund zu stecken. Das ist Wahnsinn“, sagte Wilkins.

Das Team hat die Waffe nachgebaut und festgestellt: „Wenn sich Ihre Hand am vorderen Lauf befindet, wo sich Kurts Hand laut SPD-Bericht befand, würde die Waffe überhaupt keine Hülse auswerfen“, sagte Wilkins.

„Es befindet sich also nicht nur eine Patronenhülse dort, wo sie nicht hingehört, es dürfte dort überhaupt keine Schrotpatrone geben.“

Sie hob außerdem hervor, dass Cobains linke Hand ungewöhnlich sauber war. „Wenn man sich Fotos von Selbstmorden mit Schrotflinten ansieht, sind die brutal. Es gibt kein Universum, in dem diese Hand nicht mit Blut bedeckt ist. Man könnte davon essen… na ja, ich meine, eklig, aber seine Hand ist so sauber.“

Dem Bericht zufolge geht man davon aus, dass Cobains linke Hand nach seinem Tod auf die Waffe gelegt wurde, was den daumenabdruckähnlichen Abdruck an seiner Hand erklärt.

Bei forensischen Untersuchungen kann ein solcher Fleck helfen, Ereignisse zu rekonstruieren, indem er zeigt, was die Person berührt hat oder wie eine Substanz übertragen wurde.

Wilkins wies außerdem auf Blutmuster hin, die darauf schließen ließen, dass die Leiche möglicherweise bewegt worden war.

„Auch am unteren Rand seines Hemdes ist Blut“, sagte sie. „Das Blut konnte nur dann auf sein Hemd gelangen, wenn Kurt hochgehoben wurde und sein Kopf nach unten zeigte.“

„An seiner Hand ist kein Blut. An seinem restlichen Hemd ist kein Blut, aber am unteren Rand seines Hemdes befindet sich ein großer Blutfleck.“

Der mutmaßliche Abschiedsbrief wurde ebenfalls eingehend untersucht. „Der obere Teil des Briefes stammt von Kurt“, sagte Wilkins.

„Da ist nichts von Selbstmord zu sehen. Er spricht im Grunde nur darüber, die Band zu verlassen.“

Sie fügte hinzu: „Dann sind da noch vier Zeilen ganz unten. Wenn man sich die Notiz genau ansieht, kann man erkennen, dass die letzten vier Zeilen anders geschrieben sind… der Text ist etwas anders. Er ist größer, er ist… sieht etwas krakeliger aus.“

Wilkins betonte, dass das Team keine Verhaftungen anstrebt, sondern Transparenz und eine erneute Prüfung der Beweismittel wünscht.

„Wir haben nicht gesagt, dass man morgen Leute verhaften soll“, sagte sie. „Wir haben gesagt, dass Sie diese… zusätzlichen Beweise haben, die uns fehlen.“

Wilkins merkte außerdem an, dass sie mit Familien gesprochen habe, deren Angehörige sich aufgrund von Cobains Selbstmord das Leben genommen hätten.

„Im Jahr 2022 nahm sich ein Jugendlicher das Leben, weil er glaubte, Cobain habe es getan. Die Nachahmungssuizide haben nie aufgehört.“

Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens wurden abgelehnt. „Beide haben mit ‚Nein‘ geantwortet“, sagte Wilkins. „So nach dem Motto: Wir schauen uns Ihre Beweise gar nicht erst an.“

Für sie bleibt das Ziel einfach: „Wenn wir uns irren, beweisen Sie es uns einfach. Das ist alles, was wir von ihnen verlangt haben.“

Courtney Love postete ein Foto von sich, auf dem sie „Die Anleitung zum Leben“ liest, während ein neuer Bericht behauptet, der Tod ihres verstorbenen Ehemanns Kurt Cobain sei ein Mord gewesen.

Hole-Sängerin Courtney, die in den vergangenen Jahren einen vielbeachteten Kampf gegen Drogen geführt hat, wirkte in ihrem neuesten Post glücklich und gesund, als sie mit ihrem Pomeranian auf dem Schoß in ihrem Buch blätterte.

Laut Amazon ist das Buch ein „luxuriöser, visuell ansprechender Ratgeber, der jeden Tag mit radikalem Vergnügen füllt und aufschlussreiche Weisheiten zu Wellness, Essen, Dekoration, Natur und mehr bietet – von der weltberühmten Lifestyle-Marke Flamingo Estate“.

Hoch über Los Angeles, eingebettet in einen üppigen Obstgarten und grüne Gärten, liegt Flamingo Estate, eine Oase der Freude, in der Naturverehrung, Volksmythen und wirkungsvolle Heilmittel im Mittelpunkt stehen.

„Im Flamingo ist Mutter Erde der ultimative Luxus und Vergnügen ein Menschenrecht.“

Im Jahr 2024 gab Courtney zu, dass sie auf den Hass, der ihr nach Kurts Tod entgegenschlug, nicht vorbereitet war.

Und in der Folge fiel sie Verschwörungstheorien zum Opfer, die sie für seinen Tod verantwortlich machten.

In einem Interview mit dem Evening Standard sagte die Sängerin, sie habe immer als „Abschaum“ angesehen werden wollen, während ihr verstorbener Ehemann gemocht werden wollte.

Sie sagte: „Früher sagten die Leute, ich sei so schwierig. Sie sagten, ich sei unangenehm. Ja, ich bin absolut unangenehm und dafür werde ich mich niemals entschuldigen.“

„Ich wollte immer als Abschaum bekannt sein. Beliebt zu sein, war mir nie wichtig. Kurt wollte gemocht werden, ich aber nicht.“

„Er konnte sich hinter mir verstecken, aber dann wurde ich gehasst. Dann starb Kurt, und der Hass gegen mich erreichte ein völlig neues Ausmaß. Das hatte ich nicht geplant.“

Und in einem Interview mit Vanity Fair im Jahr 2011 erklärte Courtney, dass sie über Cobains Selbstmord im Jahr 1994 immer noch extrem wütend sei.

Sie sagte damals: „Wenn [Cobain] jetzt zurückkäme, müsste ich ihn umbringen, für das, was er uns angetan hat. Ich würde ihn verdammt noch mal umbringen. Ich würde mit ihm schlafen und ihn dann umbringen. Er hat dreimal versucht, sich umzubringen! Er ist mindestens fünfmal an einer Überdosis gestorben.“

