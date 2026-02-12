Teile die Wahrheit!

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte in einem am Montag veröffentlichten Interview, dass die USA nicht länger bereit seien, ein zuvor von ihnen selbst vorgeschlagenes Ukraine-Friedensabkommen umzusetzen. Dies ist das jüngste Zeichen dafür, dass es kaum eine Chance gibt, dass der zermürbende Krieg in absehbarer Zeit endet.

Lawrow behauptete, dass die USA und Russland während des Gipfeltreffens zwischen Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im August 2025 in Anchorage, Alaska, eine Einigung zur Ukraine erzielt hätten.

Er ging nicht näher auf die Details des möglichen Abkommens ein, doch es wird angenommen, dass es die Abtretung von Gebieten durch die Ukraine beinhaltete, die sie weiterhin im Donbass kontrolliert – eine Bedingung, die in einem später von der Trump-Regierung ausgearbeiteten 28-Punkte-Friedensplan enthalten war.

„Mit anderen Worten: Uns wurde gesagt, dass die Ukraine-Frage gelöst werden müsse. In Anchorage haben wir den Vorschlag der Vereinigten Staaten akzeptiert. Um es ganz klar zu sagen: Sie schlugen es vor, und wir stimmten zu – das Problem sollte gelöst werden“, sagte Lawrow gegenüber TV BRICS.

„Die Position der Vereinigten Staaten war für uns wichtig. Indem wir ihre Vorschläge akzeptierten, erfüllten wir im Wesentlichen die Aufgabe, die Ukraine-Frage zu lösen und uns in Richtung einer umfassenden, breiten und gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit zu bewegen.“ (Endspiel Ukraine: Wie ein Friedensabkommen Russland die stärkere Position verschafft und Europa und Großbritannien zu Relikten der Vergangenheit werden lässt)

Der russische Diplomat sagte, dass die USA trotz des „positiven“ Gipfels nur wenige Wochen später damit begonnen hätten, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen, und den wirtschaftlichen Druck seither fortsetzten.

„Neue Sanktionen werden verhängt, Angriffe auf Tanker werden in internationalen Gewässern unter Verletzung des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen inszeniert, und Indien sowie andere Partner werden davon abgehalten, günstige russische Energieressourcen zu kaufen, während Europa solche Käufe längst verboten hat und gezwungen wird, amerikanisches Flüssigerdgas zu deutlich höheren Preisen zu erwerben“, sagte er.

Lawrow fügte hinzu, dass er im Hinblick auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Russland keine „vielversprechende Zukunft“ sehe.

„Damit haben die Vereinigten Staaten im wirtschaftlichen Bereich faktisch das Ziel einer wirtschaftlichen Dominanz ausgerufen“, erklärte er.

An anderer Stelle des Interviews, das sich auf Russlands Beziehungen zu anderen BRICS-Staaten konzentrierte, sagte Lawrow, die Biden-Regierung habe den US-Dollar zu einer „Waffe“ gemacht, was Russland und andere Länder dazu veranlasst habe, ihre Abhängigkeit von der US-Währung zu verringern.

„Unter der Regierung Biden haben die Vereinigten Staaten jeden Schritt unternommen, um den Dollar gegen diejenigen zu instrumentalisieren, die sie als unbequem betrachten“, sagte er und fügte hinzu, dass diese Politik auch unter der Trump-Regierung fortgesetzt worden sei.

Moskau ist weiterhin zu Verhandlungen über die Ukraine bereit, jedoch aus einer anderen Perspektive

In Anchorage war Russland bereit, territoriale Kompromisse einzugehen und schloss auch Zugeständnisse hinsichtlich der Größe der ukrainischen Armee nicht aus. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen, die nicht erfüllt wurden. Nun hat sich die Situation geändert.

Bei den Gesprächen in Anchorage kam Moskau Washington entgegen und stimmte einem Kompromiss bezüglich anderer Gebiete als des Donbass zu. Die Gespräche umfassten höchstwahrscheinlich eine Einstellung der Kampfhandlungen entlang der Frontlinie in den Regionen Saporischschja und Cherson sowie die Rückgabe einiger Gebiete an Kiew.

Dies alles sollte jedoch an bestimmte, von den USA zu übernehmende Bedingungen geknüpft sein. Konkret beinhaltete dies laut Berichten der Zeitung „Vedomosti“ unter Berufung auf eine informierte Quelle den Abzug der ukrainischen Streitkräfte aus dem Donbass sowie den Aufbau einer umfassenderen Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland, einschließlich wirtschaftlicher Kooperation.

Dies geschah jedoch nicht. Selenskyj hat seine Truppen nicht abgezogen, und Trump tut, was er will, nur nicht mit Russland in Dialog treten.

Mit anderen Worten: Die USA sind ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen. Vor diesem Hintergrund heißt es, Moskau sei weiterhin zu Verhandlungen bereit, allerdings unter veränderten Gesichtspunkten: Keine territorialen Zugeständnisse mehr, alles hänge von der Lage vor Ort ab. Außer natürlich im Donbass.

Und das setzt voraus, dass die USA Druck auf die Ukraine ausüben können. Gelingt ihnen das nicht, wird Moskau sich selbst nehmen, was es braucht.

Doch Washington ist derzeit weder willens noch in der Lage, den notwendigen Druck auf Kiew auszuüben, und versucht außerdem, Russland von den globalen Energiemärkten zu drängen und setzt weiterhin Sanktionen ein, was die Relevanz des „Geistes von Anchorage“ in Frage stellt.

Peskow: Andere EU-Länder haben keine Initiative gezeigt, den Dialog mit Russland wieder aufzunehmen

Abgesehen von Frankreich gab es von anderen europäischen Ländern keine Initiativen zur Wiederaufnahme des Dialogs mit Russland. Darauf wies Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten, hin.

„Was andere europäische Hauptstädte betrifft, so gab es bisher keine derartige Initiative“, sagte er.

Seinen Angaben zufolge bestehen zwischen Moskau und Paris Kontakte, die, falls gewünscht, dazu beitragen werden, schnell einen Dialog auf höchster Ebene aufzunehmen. Zuvor war berichtet worden, dass der diplomatische Berater des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, am 3. Februar Moskau besucht habe. Am 5. Februar nannte Bloomberg den möglichen Zweck von Bons Besuch in Moskau. Später bestätigte der französische Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit der Schweizer Zeitung Tages-Anzeiger offiziell den Besuch seines diplomatischen Beraters in Moskau.

