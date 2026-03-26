🚨🚨🚨 Die gesamte Wasserversorgung im Golf steht kurz vor dem Zusammenbruch und noch gerät niemand in Panik 🚨🚨🚨

Keine Entsalzung. Kein Trinkwasser. Keine Landwirtschaft. Keine Krankenhäuser. Kein Überleben.

100 Millionen Menschen im Nahen Osten sind zum Überleben auf Entsalzungsanlagen angewiesen.

So wird alles zerstört – Schritt für Schritt:

→ Die Golfstaaten liegen in der Wüste. Keine natürlichen Süßwasserflüsse. Null.

→ Entsalzungsanlagen wandeln Meerwasser in Trinkwasser um.

→ Ohne sie hat Kuwait nichts. 90 % abhängig. Oman 86 %. Israel 75 %.

→ Der Iran drohte gerade damit, die gesamte Entsalzungsanlage im Golf zu zerstören.

Jetzt seht ihr die Kettenreaktion:

→ Der Iran greift Entsalzungsanlagen im Golf an.

→ Kuwait verliert über Nacht 90 % seines Trinkwassers.

→ Saudi-Arabien verliert 70 %, Bahrain 60 % und Katar 50 %.

→ Es gibt keinen Ersatz – man kann 100 Millionen Menschen in der Wüste nicht mit Tankwagen mit Wasser versorgen.

→ Krankenhäuser schließen. Die Landwirtschaft stirbt. Städte werden innerhalb weniger Wochen unbewohnbar.

→ Massenmigration – zig Millionen Menschen fliehen aus Ländern, die kein Wasser mehr haben.

⚠️ Das ist keine Theorie. Es hat bereits begonnen.

→ US-Angriffe treffen Entsalzungsanlage auf der iranischen Insel Qeshm – 30 Dörfer ohne Wasser

→ Bahrains Entsalzungsanlagen in den letzten zwei Wochen angegriffen

→ Atlantic Council: Erstmals in der GESCHICHTE wurden Entsalzungsanlagen im Krieg angegriffen

Der Iran musste nicht jede Stadt bombardieren. Es reichte, das EINE zu treffen, was Wüstenländer am Leben erhält. Wenn so viele Wassersysteme gleichzeitig zusammenbrechen, ist das keine Krise. Es ist ein Kollaps. Bereiten Sie sich entsprechend vor. 🚨🚨🚨

Ein Preisschock bei Lebensmitteln steht bevor, und die meisten Menschen ahnen nichts davon, dass er bereits im Gange ist.

Derzeit wird er sich voraussichtlich in sechs bis neun Monaten ereignen.

Die meisten ignorieren die Gefahr.

Das sollten sie nicht. Die Lage in der Straße von Hormus war bereits ernst:

– 34 % der weltweiten Düngemittelversorgung sind im Golf blockiert.

– Weltweit wurde höhere Gewalt für Verträge erklärt.

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– Der Harnstoffpreis ist seit Februar um 30 % gestiegen.

Doch nun hat sich die Situation deutlich verschärft.

Russland, das 37 % der weltweiten Ammoniumnitrat-Exporte liefert, hat soeben angekündigt, alle Exporte vom 21. März bis zum 21. April einzustellen. Und das genau zu Beginn der Pflanzsaison auf der Nordhalbkugel.

Die am stärksten betroffenen Länder sind:

• Brasilien

• Kanada

• Indien

• Peru

• Ukraine

Alle diese Länder befinden sich mitten in ihrer Anbausaison. Somit treffen nun zwei Schocks gleichzeitig die Düngemittelmärkte: Die Lieferungen aus der Golfregion sind aufgrund des Iran-Konflikts unterbrochen, und die russischen Exporte wurden eingestellt. Die Geschichte lehrt uns:

Die Lebensmittelpreisschocks der 1970er-Jahre waren tatsächlich schlimmer als die Ölpreisschocks, die sie verursachten. Die Lebensmittelinflation trug fast das gesamte Jahrzehnt über stärker zum Verbraucherpreisindex bei als die Energiepreise. Es sieht so aus, als stünden wir vor einer ähnlichen Situation.

Bis Ende 2026 werden die Anbauflächen zurückgehen und die Erträge sinken. Bis 2027 wird sich das weltweit in den Lebensmittelpreisen niederschlagen. Ich verstehe nicht, worauf die Leute warten.

Die meisten werden erst aufmerksam, wenn sie im Supermarkt stehen und sich fragen, warum alles so teuer ist. Es kostet so viel mehr als noch vor einem Jahr.

Dann ist es zu spät, sich vorzubereiten.

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 26.03.2026