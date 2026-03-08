Insgesamt 501 afghanische Staatsangehörige klagen derzeit gegen die deutsche Regierung, nachdem zuvor gegebene Zusagen zur Einreise in das Land zurückgezogen wurden.

Die Klagen richten sich gegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das frühere Zusagen der Vorgängerregierung zur Umsiedlung der Betroffenen nach Deutschland widerrufen hatte. Die Gesamtzahl der Klagen wurde nach einer parlamentarischen Anfrage der Linkspartei bekannt.

Trotz der zunehmenden Zahl von Klagen erklärte das Bundesinnenministerium laut der Zeitung „Welt “, dass eine Änderung der Politik „nicht beabsichtigt“ sei .

Die meisten Kläger befinden sich derzeit in Pakistan, wo die Behörden afghanische Staatsangehörige ohne langfristigen Aufenthaltsstatus zur sofortigen Ausreise aufgefordert haben. Viele der Betroffenen hatten zuvor Zusagen für die Aufnahme im Rahmen von Umsiedlungsprogrammen erhalten, die nach der Rückkehr der Taliban an die Macht im August 2021 eingeführt wurden.

Die Klage wird von linken NGOs sowie Politikern der Linken unterstützt. Clara Bünger, die asylpolitische Sprecherin der Partei, bezeichnete es als „beschämend“, dass Afghanen klagen müssten, um die ihrer Ansicht nach von Berlin gegebenen festen Zusagen durchzusetzen, und forderte die unverzügliche Umsetzung aller ursprünglichen Verpflichtungen.

Ihre Lage hat sich in den letzten Monaten deutlich verschlechtert. Im Juli 2025 begann Pakistan, afghanische Staatsangehörige festzuhalten, die eigentlich nach Deutschland umgesiedelt werden sollten, aber in Islamabad festsaßen, da die deutschen Behörden ihre Fälle nicht innerhalb der vereinbarten Fristen abschließen konnten.

Rund 2.500 Afghanen befanden sich in einer rechtlichen Schwebe, da sich die deutschen Hintergrundüberprüfungen und Visaverfahren weit über die dreimonatige Gültigkeitsdauer pakistanischer Visa hinaus hinzogen – oft bis zu acht Monate. (Totgeprügelter Bahnschaffner: Billiger Aktionismus und Betroffenheitsfloskeln statt Grenzschutz und Abschiebungen)

Islamabad hatte Berlin wiederholt gewarnt, dass es die Anwesenheit Tausender Afghanen mit abgelaufenen Dokumenten, die auf ihre Weiterreise warteten, nicht länger dulden könne. Da keine Lösung in Sicht war, begannen die pakistanischen Behörden, Personen mit abgelaufenem Aufenthaltsstatus festzunehmen und Abschiebungsverfahren einzuleiten.

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel lobte Islamabad im vergangenen Jahr dafür, etwas getan zu haben, was die Bundesregierung verweigerte.

„Pakistan deportiert Afghanen in ihre Heimat, die die konservative Koalitionsregierung nach Deutschland holen wollte, und vereitelt damit diese Pläne. Gut so! Die Bundesregierung muss die freiwillige Aufnahme von Afghanen endlich beenden“, sagte sie.

Die Überprüfungsverfahren hatten sich bereits als gravierend mangelhaft erwiesen. Im vergangenen Jahr berichtete die Bild-Zeitung, dass nur jeder achte Afghane, der über spezielle Schutzprogramme nach Deutschland einreiste, zuvor von den Sicherheitsbehörden vollständig überprüft worden war.

Mehr als 31.000 Afghanen, darunter Familienangehörige, sollen ohne vollständige Hintergrundprüfung eingereist sein.

Berlin hat stets betont, dass es sich bei den Eingeflogenen hauptsächlich um ehemalige lokale Mitarbeiter handelte, die die Bundeswehr während ihres Einsatzes in Afghanistan unterstützt hatten.

Berichten zufolge war jedoch nur ein geringer Anteil der Passagiere auf den jüngsten Charterflügen ehemalige Bundeswehrangehörige oder deren enge Verwandte.

Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft äußerte Sicherheitsbedenken und forderte wiederholt die Aussetzung der Umsiedlungsflüge für Afghanen aus Pakistan. Sie verwies auf Probleme bei der Identitätsprüfung und potenzielle Risiken.

Die Gewerkschaft hatte im vergangenen Jahr den damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz dringend gebeten, das Programm vollständig zu stoppen.

Im Januar dieses Jahres wurde bekannt, dass die Bundesregierung versucht hatte, den Bearbeitungsstau abzubauen, indem sie Afghanen finanzielle Entschädigung anbot, die bereit waren, ihre Umsiedlungszusagen aufzugeben und Gerichtsverfahren einzustellen.

Laut einem Bericht der „Zeit“ wurden rund 700 Personen kontaktiert und ihnen mehrere Tausend Euro angeboten, um sich endgültig aus den Aufnahmeprogrammen zurückzuziehen. Bis Ende des Jahres hatten lediglich 167 das Angebot angenommen, während 357 es kategorisch ablehnten.

Die Mehrheit wartet weiterhin auf eine Entscheidung über ihre Zukunft.

