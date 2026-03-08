Wenn ein Zeichen älter ist als sein Streit

Symbole sind selten unschuldig, aber sie sind auch selten schuldig. Sie tragen Bedeutungen, die sich über Jahrhunderte ablagern wie Staub auf einer Handschrift.

Wer heute ein altes Zeichen sieht, sieht oft zuerst die jüngste Schicht: politische Aufladung, mediale Debatte, eine Schlagzeile, ein Verbot, einen Skandal. Doch Zeichen sind länger unterwegs als unsere Erregungen. Sie wurden in Stein geritzt, bevor sie in Kommentarspalten gerieten. Von Mara Köstlin

Das Sonnenrad ist ein solches Zeichen. Es wirkt wie eine einfache, fast kindliche Form: ein Kreis, aus dem Strahlen gehen, manchmal wie Speichen eines Rades. Und gerade diese Einfachheit macht es so anfällig. Ein Kreis ist universell. Eine Strahlung ist universell. Das Motiv lässt sich überall entdecken – und überall vereinnahmen. So wird aus einer geometrischen Geste ein Identitätsmarker, aus einem Bild des Lichts ein Zeichen des Konflikts.

Kulturhistorisch ist es sinnvoll, das Zeichen zuerst zu entlasten. Nicht um es zu reinigen, sondern um es zu verstehen. Das heißt: Wir trennen Ursprung von späterer Deutung, archäologische Evidenz von politischer Projektion, religiöse Symbolik von ideologischer Instrumentalisierung. Erst wenn wir diese Ebenen unterscheiden, entsteht Raum für eine ruhige Betrachtung – und für eine Erinnerung, die nicht kämpft, sondern klärt.

Kreis, Rad, Sonne: Die Grammatik der Urformen

Der Kreis ist eine der ältesten Formen menschlicher Bildsprache. Er ist leicht zu zeichnen, leicht zu erkennen und schwer zu erschöpfen. In vielen Kulturen steht er für Ganzheit, Wiederkehr, Schutz, Begrenzung. Die Sonne bietet sich als kosmischer Anker an: Sie ist sichtbar, verlässlich und zugleich unnahbar. Wo Menschen den Lauf der Tage beobachteten, entstand zwangsläufig ein Sinn für Zyklus. Das Rad – als Werkzeug und als Metapher – verstärkte dieses Denken: Es bringt Bewegung hervor, indem es Wiederholung nutzt.

Wenn der Kreis die Form der Ganzheit ist, dann ist das Rad die Form der Zeit. Speichen markieren Ordnung, nicht nur Zierde. Man kann sie zählen, man kann sie teilen, man kann an ihnen Rhythmus ablesen. In archäologischen Kontexten begegnen radförmige Sonnensymbole in unterschiedlichen Varianten: als Scheibe mit Strichen, als Kreis mit Kreuz, als sternförmige Struktur. Gemeinsam ist ihnen die Idee: Licht, Zentrum, Wiederkehr.

Ein besonders anschauliches Beispiel liefert der sogenannte Sonnenwagen von Trundholm (Dänemark), datiert in die Bronzezeit. Er zeigt eine Scheibe – eine Seite vergoldet – und deutet eine Bewegung der Sonne durch den Raum an. Dieses Objekt ist nicht nur Kunst, sondern auch Kosmologie: eine Weltdeutung in Metall. Der Punkt ist wichtig: Hier geht es nicht um „Volk“ im modernen Sinn, sondern um Menschen, die die Ordnung der Natur zu lesen versuchten. Der Kreis war ein Fenster auf die Zeit.

Von hier aus lässt sich etwas Grundsätzliches sagen: Das Sonnenrad ist nicht exklusiv. Es ist nicht Eigentum einer einzelnen Region, nicht Signatur einer einzigen Religion, nicht Stempel einer einzigen Identität. Es ist ein Motiv, das an vielen Orten auftaucht, weil es an vielen Orten dieselbe Erfahrung gibt: Licht kehrt wieder. Der Winter endet. Der Tag beginnt. Der Körper folgt dem Rhythmus.

Vorchristliche Religionsformen: Vielfalt statt Monolith

Wenn wir über vorchristliche Religionsformen in Europa sprechen, ist Vorsicht eine Form von Respekt. Denn unser Wissen ist fragmentarisch. Vieles wurde mündlich überliefert, vieles ist durch christliche Schreiber nur indirekt bezeugt, manches ist archäologisch sichtbar, anderes bleibt Vermutung. Vorchristliche Religiosität war häufig ortsgebunden: Ein Quell galt als heilig, ein Hain als besonderer Raum, ein Berg als Schwelle. Das Heilige war nicht überall, aber es war nah. Es stand nicht in Büchern, sondern in Landschaften.

Der Begriff „Heidentum“ bündelt sehr unterschiedliche Praktiken. Er stammt aus einer späteren Perspektive und wirkt wie ein Sammelsack. In Wirklichkeit gab es regionale Kulte, lokale Götterbilder, unterschiedliche Riten. Auch die Vorstellung eines einheitlichen „germanischen Glaubens“ ist problematisch, weil sie moderne Einheitlichkeit in eine Vergangenheit projiziert, die eher plural war. Die religiöse Welt Europas war ein Mosaik, kein Monolith.

Trotzdem lassen sich gewisse Strukturen erkennen. Naturbeobachtung spielte eine große Rolle: Jahreszeiten, Ernte, Tierwanderung, Wetter. Rituale ordneten den Übergang – vom Winter in den Frühling, vom Kind zum Erwachsenen, vom Leben zum Tod. Ahnenbindung war eine soziale Form von Gedächtnis: Wer vor uns war, bleibt im Haus, im Namen, im Erbe. Diese Bindung konnte tröstlich sein, sie konnte verpflichtend sein, sie konnte Ordnung stiften.

Symbole wie Kreis, Rad, Spirale oder Kreuzform konnten in diesem Kontext kosmische Ordnung andeuten. Sie waren keine Logos im modernen Sinne, sondern visuelle Verdichtungen. Ein Zeichen sagte nicht: „Wir sind gegen andere.“ Es sagte: „So ist die Welt gebaut.“ Oder: „So kehrt das Licht zurück.“

Runen: Schrift, Zeichen, Deutung

Runen werden häufig als mystisches Geheimwissen dargestellt. Kulturhistorisch sind sie zunächst etwas Nüchternes: ein Schriftsystem. Runen wurden geritzt, weil Ritzen in Holz und Stein naheliegt. Sie sind kantig, weil Kantigkeit im Material funktioniert. Das ist keine Entzauberung, sondern eine Rückführung: Die Form folgt der Hand und dem Werkstoff.

Runeninschriften sind oft kurz: Namen, Besitzvermerke, Widmungen, Gedenktexte. Sie zeigen, dass Schrift hier nicht primär Theologie war, sondern Alltag: Erinnerung, Markierung, Kommunikation. Dass Runen zugleich sakral aufgeladen sein konnten, ist möglich – wie jede Schrift sakral werden kann, wenn sie in einen rituellen Kontext gestellt wird. Aber die romantische Vorstellung, Runen seien per se „heilige“ Zeichen eines einzigen Glaubens, ist eine spätere Erzählung.

Wichtig ist auch: Runen wurden im 19. und 20. Jahrhundert ideologisch missbraucht. Bestimmte Zeichen wurden aus ihrem historischen Zusammenhang gerissen, um Identität zu markieren und politische Macht zu legitimieren. Dieses Kapitel der Geschichte zwingt uns zur Unterscheidung: Ein Zeichen kann alt sein, die Deutung neu. Ein Alphabet kann historisch sein, die Instrumentalisierung modern.

Die Christianisierung: Bruch, Druck, Anpassung

Die Christianisierung Europas war ein Prozess über Jahrhunderte. Sie verlief nicht überall gleich, nicht überall gleichzeitig, nicht überall „sanft“ oder „hart“. Manchmal war Mission überzeugend, manchmal politisch motiviert, manchmal gewaltsam. Häufig spielten Herrschaftsstrukturen eine Rolle: Wer die Religion wechselte, wechselte auch die Zugehörigkeit, die Ordnung, das Recht, die Netzwerke.

Es wäre jedoch zu einfach, diesen Prozess als eine einzige Geste der Zerstörung zu beschreiben. In vielen Regionen fand eine Überlagerung statt, die man als Synkretismus bezeichnen kann: Elemente älterer Praxis wurden in neue Formen integriert. Heilige Orte wurden umgewidmet. Feste wurden neu gerahmt.

Rituale erhielten andere Deutungen, blieben aber als Handlung bestehen. Das Christentum brachte eine neue theologischen Sprache, doch es traf auf Menschen, die bereits über Übergänge, über Schuld, über Hoffnung, über Tod nachdachten – nur in anderen Bildern.

Der Kalender ist ein besonders sichtbares Feld dieser Überlagerung. Der Winter, die Zeit des Mangels und der Dunkelheit, verlangte nach Fest und Trost. Weihnachten, nahe an der Sonnenwende, wurde zum Fest des Lichts. Ostern fällt in die Zeit des Frühlings, der Wiederkehr. Der Mensch bleibt derselbe: Er braucht Markierungen im Jahr. Die neue Religion lieferte neue Geschichten, doch die Jahreszeit blieb.

In dieser Perspektive erscheint Christianisierung weniger als reine Auslöschung, sondern als Neuordnung. Das kann schmerzhaft gewesen sein. Es konnte Konflikte erzeugen. Aber es war nicht nur ein Messer, es war auch ein Gefäß: Es sammelte, integrierte, schichtete – und verdrängte dabei zugleich.

Das Kreuz: Fremdzeichen oder Urform?

Das Kreuz wird in manchen Erzählungen als „fremd“ imaginiert, weil seine religiöse Bedeutung aus dem Nahen Osten stammt. Doch die Kreuzform als Geometrie ist nicht fremd.

Sie ist eine Grundform: Vertikale und Horizontale schneiden sich. Ob man es als Richtungszeichen liest, als Weltachse, als vier Himmelsrichtungen, als Verbindung von Himmel und Erde – die Form ist elementar. Sie taucht in vielen Kulturen lange vor dem Christentum auf, in Ornamentik, in Markierungen, in Symbolsystemen.

Das Christentum hat diese Form radikal neu gedeutet: als Zeichen des Leidens, der Erlösung, der Umkehr. Das ist eine spezifische, theologische Interpretation. Aber sie steht auf einer Form, die auch andere Lesarten zulässt. In der symbolanalytischen Perspektive ist das Kreuz eine Achse. Es ist eine Schnittstelle. Es ist ein Ort der Begegnung von Oben und Unten, von Innen und Außen.

Und nun kommt die überraschende Nähe: Das Sonnenrad enthält häufig ein Kreuz im Inneren. Speichenstruktur bedeutet oft Kreuzstruktur. Rad und Kreuz sind dann keine Gegensätze, sondern zwei Varianten derselben Grundordnung: Zentrum, Richtungen, Verbindung. Das Rad betont den Kreis, das Kreuz die Achsen. Beide stehen für Orientierung.

Die Kulturgeschichte Europas ist voller solcher Umdeutungen. Eine Form wandert. Eine Bedeutung wandert. Manchmal wird aus Licht Naturreligion, manchmal wird aus Licht Erlösung. Doch das Licht bleibt.

Wald und Buch: Zwei Formen des Gedächtnisses

Vorchristliche Religiosität war vielerorts landschaftlich gebunden. Der Wald war nicht bloß Holz, sondern Raum. Ein Hain konnte eine Schwelle sein. Eine Quelle ein Ort des Versprechens. Solche Räume erzeugen ein Gedächtnis, das nicht geschrieben ist. Es ist körperlich: Man geht hin, man kennt den Weg, man erinnert sich mit den Füßen.

Mit dem Christentum wuchs in Europa die Bedeutung der Schriftkultur. Klöster wurden zu Orten des Kopierens, Sammelns, Bewahrens. Das Buch wurde ein Speicher, der über Generationen identisch bleiben konnte. Damit veränderte sich das Verhältnis zur Wahrheit: Was geschrieben ist, gilt als stabil. Was mündlich ist, gilt als flüchtig. Diese Wertung ist nicht zwingend, aber sie wurde wirksam.

Der Übergang von einem gedächtnisstiftenden Raum (Wald, Dorf, Jahreszeit) zu einem gedächtnisstiftenden Text (Schrift, Kanon, Lehre) ist kulturgeschichtlich bedeutsam. Er verändert Autorität. Er verändert Bildung. Er verändert die Vorstellung vom Heiligen. Der Wald ist offen, aber unfixiert. Das Buch ist fixiert, aber geschlossen.

Trotzdem bleibt auch im christlichen Europa viel Naturwissen erhalten. Volksbräuche, Pflanzenkunde, Jahreszeitenrituale leben weiter – manchmal im Schatten offizieller Lehre, manchmal integriert. Der Mensch hat die Natur nicht verlassen, nur anders gelesen. Das alte Wissen verschwindet selten vollständig. Es zieht um. Es tarnt sich. Es wird Brauch, statt Dogma zu sein.

Die Moderne: Romantik, Nationalisierung, Instrumentalisierung

Die entscheidende Verschiebung, die unsere Gegenwart prägt, geschieht in der Moderne. Im 19. Jahrhundert entsteht eine starke Sehnsucht nach Ursprung. Industrialisierung, Urbanisierung und soziale Umbrüche erzeugen ein Bedürfnis nach „Wurzeln“. Mythen, Märchen, alte Lieder werden gesammelt, neu interpretiert, zu nationalen Erzählungen geformt. Der Blick in die Vergangenheit wird zum Spiegel, in dem man sich selbst sehen will.

In diesem Prozess werden Symbole neu aufgeladen. Das ist nicht automatisch böse. Jede Epoche deutet die Vergangenheit neu. Problematisch wird es dort, wo diese Deutung ausschließend wird: Wo ein Zeichen nicht mehr für Weltordnung steht, sondern für Grenzziehung. Wo Mythos nicht mehr Erzählung ist, sondern Befehl. Wo die Vergangenheit nicht mehr erforscht, sondern benutzt wird.

Das Sonnenrad ist im 20. Jahrhundert in Europa in politische Kontexte geraten, die es historisch nicht trägt. Hier entsteht eine „Kontamination“:

Ein altes Motiv wird mit einer modernen Ideologie verschmolzen. Das Ergebnis ist eine doppelte Entfremdung. Erstens verliert das Zeichen seinen ursprünglichen Horizont. Zweitens wird jede spätere, kulturhistorische Rede darüber sofort verdächtig. So entsteht ein Klima, in dem man nicht mehr unterscheiden kann.

Genau diese Unterscheidung ist aber nötig, wenn man Erinnerung ernst nimmt. Erinnerung heißt nicht: zurück in eine imaginierte Reinheit. Erinnerung heißt: die Schichten erkennen. Ein Symbol kann zugleich archäologisch alt und politisch missbraucht sein. Wer das ignoriert, macht sich blind. Wer es anerkennt, kann differenziert sprechen.

Symbolanalyse: Was ein Zeichen kann – und was nicht

Ein Symbol ist kein Argument. Es beweist nichts. Es zeigt etwas, das sich nicht vollständig in Sprache übersetzen lässt. Es bündelt Erfahrung. Es verdichtet Welt. Symbole wirken, weil sie schnell sind: Sie treffen, bevor wir erklären. Darum sind sie politisch so attraktiv. Ein Symbol kann Zugehörigkeit markieren, ohne dass man die Zugehörigkeit begründen muss.

Kulturhistorisch ist genau das ein Risiko. Wenn ein Zeichen zur Identitätsmarke wird, verliert es seine Offenheit. Der Kreis wird zur Grenze. Das Licht wird zur Waffe. Die Landschaft wird zum Besitzanspruch. Dann ist das Symbol nicht mehr Fenster, sondern Mauer.

Das Sonnenrad in seiner ursprünglichen Logik steht für Zyklus und Maß. Es erinnert: Alles kehrt wieder. Alles hat seine Zeit. Keine Dunkelheit bleibt ewig.

Das ist eine tröstliche Botschaft. Das Kreuz in seiner christlichen Deutung steht für Opfer, für Umkehr, für Hoffnung gegen den Tod. Auch das ist eine Botschaft, die Menschen durch Not getragen hat. Beide Symbole sind – in ihren jeweiligen Kontexten – Antworten auf dieselbe Grundfrage: Wie lebt man in einer Welt, die vergeht?

Wenn man diese Tiefenschicht betrachtet, wird deutlich: Rad und Kreuz sind nicht automatisch Gegner. Sie sind Zeichen verschiedener Erzählungen über Licht. Sie können in Konflikt geraten, wenn Menschen sie gegeneinander stellen. Sie können aber auch nebeneinander existieren, wenn man anerkennt, dass religiöse Landschaften komplex sind.

Religionsgeschichte als Schichtung

Europa ist religionsgeschichtlich eine Schichtung. Vorchristliche Praktiken, jüdische Traditionen, christliche Theologien, später islamische Präsenz in Teilen Europas – all das gehört zur Geschichte des Kontinents. Hinzu kommen Aufklärung, Säkularisierung, Wissenschaft. Identität ist in dieser Perspektive kein Stammbaum, sondern ein Gewebe.

Das bedeutet nicht, dass alle Unterschiede verschwinden. Es bedeutet nur: Einfache Erzählungen taugen nicht. Weder die Erzählung vom „reinen Ursprung“ noch die Erzählung vom „vollständigen Bruch“. Zwischen beiden liegt Wirklichkeit: Austausch, Konflikt, Aneignung, Widerstand, Übersetzung, Verlust, Neubeginn.

Wer sich an Symbole bindet, ohne ihre Geschichte zu kennen, bindet sich an Schatten. Wer die Geschichte kennt, kann freier werden. Freiheit bedeutet hier nicht Beliebigkeit, sondern Maß: die Fähigkeit, zu unterscheiden.

Was bleibt, wenn wir die Feindbilder ablegen?

Wenn wir die Sprache der Feindbilder verlassen, bleibt etwas Nüchternes und zugleich Kostbares: das Bedürfnis nach Verwurzelung. Viele Menschen spüren eine Entfremdung. Sie leben in einer beschleunigten Welt, in der Arbeit, Medien und Konsum den Takt vorgeben.

In einer solchen Welt erscheint „Ursprung“ wie ein Anker. Der Rückgriff auf alte Symbole ist dann oft kein politischer Akt, sondern ein existenzielles Suchen: nach Rhythmus, nach Natur, nach Zugehörigkeit.

Dieses Suchen verdient Ernst, aber es braucht Orientierung. Denn Ursprung kann zur Sehnsucht werden – und Sehnsucht kann zur Ideologie kippen, wenn sie sich gegen andere richtet. Kulturhistorische Arbeit ist hier wie eine Lampe: Sie leuchtet die Schichten aus, damit aus Sehnsucht nicht Verhärtung wird.

Ein Sonnenrad kann wieder als Bild des Jahres verstanden werden. Ein Wald kann wieder als Ort der Stille verstanden werden. Ein Kreuz kann wieder als Zeichen einer spirituellen Tradition verstanden werden, die in Europa ebenfalls Geschichte ist. Nichts davon muss gegen etwas sein. Es kann für etwas sein: für Maß, für Erinnerung, für Würde.

Ein vorsichtiger Schluss innerhalb der Geschichte

Die Kulturgeschichte der Symbole lehrt eine einfache, aber unbequeme Wahrheit: Zeichen sind nicht stabil. Sie wandern. Sie werden umgedeutet. Sie werden missbraucht. Sie können trösten, sie können verführen. Darum ist es nicht genug, ein Symbol zu lieben oder zu hassen. Man muss es lesen lernen.

Das Sonnenrad ist ein altes Bild des Lichts. Das Kreuz ist ein altes Bild der Achse. Der Wald ist ein altes Bild des Raumes. Europa ist die Landschaft, in der diese Bilder sich begegnet sind – manchmal friedlich, manchmal in Konflikt, häufig überlagert. Wer diese Überlagerung anerkennt, gewinnt Tiefe. Wer sie leugnet, verliert sich in Vereinfachung.

Kulturhistorisch ist Erinnerung dann am stärksten, wenn sie nicht schreit. Wenn sie nicht auswählt, um zu hassen. Wenn sie ordnet, um zu verstehen. Symbole sind Tore. Aber nur, wenn wir sie nicht zu Mauern machen.

Die Autorin:

Mara Köstlin schreibt aus dem Zwischenraum von Mythos, Symbolik und Erinnerung.

Ihre Texte zeigen, dass jede Epoche ihre eigenen Erzählungen erfindet – und dass diese Geschichten Macht besitzen.

Poetisch und präzise sucht sie nach dem „magischen Herz“ hinter den Narrativen unserer Zeit.

Quellen: PublicDomain/freunde-der-erkenntnis.net am 05.02.2026