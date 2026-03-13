Das Kontrollnetz dient der Überwachung und Finanzkontrolle, KI spielt eine zentrale Rolle bei der Verwaltung von Finanzdaten, und der Trend hin zu einer bargeldlosen Wirtschaft wirft Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auf

Wichtigste Erkenntnisse:

Das Kontrollnetz ist eine digitale Infrastruktur, die zur Überwachung und Kontrolle von Einzelpersonen dient.

Programmierbares Geld verlagert die Macht von den gesetzgebenden Körperschaften hin zu den Bankern und ermöglicht ihnen so die Kontrolle über die Finanzpolitik.

Die Überwachungsinfrastruktur in US-Gemeinden wird rasant ausgebaut und mit Steuergeldern finanziert.

Überwachungssysteme werden zunehmend mit Waffensystemen, einschließlich autonomer Systeme, integriert.

Künstliche Intelligenz wird entwickelt, um Finanz- und Geodaten innerhalb eines digitalen Kontrollnetzes zu verwalten.

Die Integration von programmierbarem Geld, digitalen Identifikationssystemen und lokaler Hardware bildet ein umfassendes Kontrollsystem.

Die Zentralbanken bewegen sich in Richtung einer Echtzeitkontrolle von Finanztransaktionen, ähnlich einem Sozialkreditsystem.

Biometrische Daten sind in digitalen Identifizierungssystemen von entscheidender Bedeutung und erleichtern Überwachung und Kontrolle.

Die Zentralbanken drängen die Gesellschaft durch Regulierungen in Richtung einer bargeldlosen Wirtschaft.

Das Finanzsystem vollzieht einen Übergang zu einer stärkeren zentralen Kontrolle der Fiskalpolitik durch Banker.

Digitale Überwachung und programmierbares Geld stehen im Mittelpunkt der Diskussionen über Datenschutz und Geldpolitik.

Die Auswirkungen einer zentralisierten Geldkontrolle sind entscheidend für das Verständnis aktueller wirtschaftlicher Trends.

Die Integration von Überwachungstechnologien in die lokale Verwaltung wirft Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der bürgerlichen Freiheiten auf.

Die Rolle der KI in gesellschaftlichen Kontrollmechanismen ist ein strategischer Schwerpunkt ihrer Entwicklung.

Die Vernetzung der Technologien erleichtert die Kontrolle über Einzelpersonen. (Wenn Sie Angst vor einer zukünftigen arbeitslosen KI-Dystopie haben… (Video))

Gastvorstellung

Catherine Austin Fitts ist Präsidentin von Solari, Inc. und Herausgeberin des Solari Reports. Zuvor war sie Geschäftsführerin bei Dillon Read & Co. und unter Präsident George H. W. Bush stellvertretende Wohnungsbauministerin.

Aufgrund ihrer Erfahrung an der Wall Street und in Washington warnte sie vor Hypothekenbetrug und gewann einen elfjährigen Rechtsstreit gegen das US-Justizministerium.

Die Auswirkungen des Kontrollnetzes

Das Kontrollnetz ist ein Prozess oder eine Infrastruktur, die es ermöglicht, digitale Technologie zur phänomenalen Überwachung und Kontrolle von Menschen einzusetzen. — Catherine Austin Fitts

Das Kontrollnetz ermöglicht es der digitalen Technologie, Überwachung und Kontrolle über Einzelpersonen durchzusetzen.

Das Verständnis der Auswirkungen digitaler Überwachung ist für Diskussionen über Datenschutz von entscheidender Bedeutung.

Programmierbares Geld spielt durch die Geldpolitik eine Rolle bei der gesellschaftlichen Steuerung.

Programmierbares Geld ermöglicht es den Bankern, die bisher die Geldpolitik bestimmt haben, nun auch die Fiskalpolitik zu kontrollieren und im Wesentlichen die Parlamente zu ersetzen. — Catherine Austin Fitts

Die Verschiebung der Machtverhältnisse in Bezug auf Geld und Regierungsführung ist bedeutend.

Die zentrale Kontrolle der Finanzpolitik hat Auswirkungen auf die wirtschaftspolitische Steuerung.

Die Rolle des Kontrollnetzes in gesellschaftlichen Kontrollmechanismen ist ein strategischer Schwerpunkt.

Ausbau der Überwachungsinfrastruktur

In den USA wird die Überwachungsinfrastruktur in rasantem Tempo ausgebaut.

Wenn man sich zum Beispiel die lokale Hardware ansieht und die Leute das jetzt sehen… viele Gemeinden in den Vereinigten Staaten schließen Verträge ab, die von den Steuerzahlern finanziert werden, um Kameras in ihrer gesamten Nachbarschaft aufzustellen, die Kennzeichen erfassen und diese Daten speichern. — Catherine Austin Fitts

Die Integration von Überwachungstechnologien in die lokale Verwaltung wirft Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auf.

Überwachungssysteme werden zunehmend mit Waffensystemen, einschließlich autonomer Systeme, integriert.

Wir gehen jetzt dazu über, Überwachungssysteme zu entwickeln, die buchstäblich in der Lage sind, nicht nur unsere bestehenden Waffensysteme, sondern letztendlich auch autonome Waffensysteme zu verfolgen, zu identifizieren und zu integrieren. 1 2 — Catherine Austin Fitts

Die Auswirkungen auf Sicherheit und Ethik sind erheblich.

Die Ausweitung der Überwachungstechnologie ist ein kritischer Trend für die Privatsphäre und die bürgerlichen Freiheiten.

Das Verständnis des Ausmaßes der Überwachungstechnologie ist entscheidend für die Bewältigung von Datenschutzproblemen.

KI und das digitale Steuerungssystem

Künstliche Intelligenz wird primär entwickelt, um ein digitales Kontrollnetz aufzubauen, das Finanz- und Geodaten verwaltet.

Künstliche Intelligenz eignet sich hervorragend zum Verfolgen von Dingen, die sich mathematisch ausdrücken lassen, und Finanztransaktionen sowie räumliche Bewegungen können mathematisch ausgedrückt werden… um dieses digitale Kontrollnetz aufzubauen und diese Daten zu verwalten. — Catherine Austin Fitts

Der strategische Zweck der KI-Entwicklung ist mit gesellschaftlichen Kontrollmechanismen verknüpft.

Die Integration von programmierbarem Geld, digitalen Identifikationssystemen und lokaler Hardware ist für die Einrichtung eines umfassenden Kontrollsystems unerlässlich.

Es gibt drei Säulen, die ich verfolge: Erstens das programmierbare Geld, zweitens die digitale ID und drittens die lokale Hardware. — Catherine Austin Fitts

Das Verständnis der Wechselwirkungen dieser Komponenten ist entscheidend für das Erfassen der Funktionsweise des Steuerungssystems.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle der KI in Finanz- und Raumkontrollsystemen.

Die Vernetzung der Technologien erleichtert die Kontrolle über Einzelpersonen.

Zentralbanker und Finanzkontrolle

Die Zentralbanken errichten ein System zur Kontrolle von Finanztransaktionen in Echtzeit, ähnlich einem Sozialkreditsystem.

Das führt zu einem Punkt, an dem die Zentralbanker – ob mit einer digitalen Zentralbankwährung oder privaten Stablecoins und Asset-Token – die Welt so gestalten, dass sie Ihre Finanztransaktionen buchstäblich in Echtzeit kontrollieren können, vergleichbar mit einem Sozialkreditsystem. — Catherine Austin Fitts

Die Auswirkungen digitaler Zentralbankwährungen auf die finanzielle Privatsphäre sind erheblich.

Biometrische Verfahren spielen eine entscheidende Rolle im digitalen Identifizierungssystem und erleichtern Überwachung und Kontrolle.

Welche Rolle spielen biometrische Verfahren im Kontrollnetz, das Teil des digitalen Identifikationssystems ist und die Überwachung ermöglicht? — Catherine Austin Fitts

Die Integration biometrischer Daten in Finanzsysteme wirft Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auf.

Die zentrale Kontrolle von Finanztransaktionen beeinträchtigt die persönliche finanzielle Autonomie.

Die potenziellen Auswirkungen digitaler Währungen auf die Privatsphäre sind ein wichtiges Anliegen.

Übergang zu einer bargeldlosen Wirtschaft

Die Zentralbanken setzen Regulierungen um, um die Gesellschaft in Richtung einer bargeldlosen Wirtschaft zu lenken.

Wenn man die Zentralbanker ist und den Bargeldbestand auf Null reduzieren will, dann schafft man viele verschiedene Arten von Regeln und Vorschriften, die die Menschen in diese Richtung lenken. — Catherine Austin Fitts

Die strategische Herangehensweise der Zentralbanker beeinflusst das wirtschaftliche Verhalten.

Der breitere Kontext der Zentralbankpolitik beeinflusst die Bargeldnutzung.

Der Übergang zu einer bargeldlosen Wirtschaft ist ein bedeutender Trend in den Finanzsystemen.

Der Einfluss der Zentralbanken auf die Bargeldnutzung wirft Fragen zur wirtschaftlichen Autonomie auf.

Die Auswirkungen einer bargeldlosen Wirtschaft sind entscheidend für das Verständnis finanzieller Trends.

Die Verlagerung hin zu digitalen Transaktionen hat Auswirkungen auf die finanzielle Privatsphäre und Autonomie.

Verschiebungen in der Kontrolle des Finanzsystems

Das Finanzsystem verlagert sich hin zu einer stärkeren zentralen Kontrolle der Fiskalpolitik durch Banker.

Die Banken streben wieder nach mehr zentraler Kontrolle… das Finanzsystem bewegt sich seit über zwanzig Jahren stetig auf allen Ebenen, von der Regulierung bis hin zu solchen Dingen, von einer Welt, in der die Banker die Geldpolitik kontrollieren, hin zu einer Welt, in der sie die Fiskalpolitik kontrollieren. — Catherine Austin Fitts

Der historische Kontext der Geld- und Fiskalpolitik in den USA ist relevant.

Das Machtverhältnis innerhalb des Finanzsystems verschiebt sich.

Der Trend hin zu zentraler Steuerung hat Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik.

Die Folgen einer zentralisierten Kontrolle der Finanzpolitik sind erheblich.

Das Verständnis der Rolle der Zentralbanken in der wirtschaftspolitischen Steuerung ist von entscheidender Bedeutung.

Die Verschiebung der Machtverhältnisse innerhalb des Finanzsystems steht im Mittelpunkt.

Quellen: PublicDomain/cryptobriefing.com am 09.03.2026