Die Epstein-Akten: Warum gerade jetzt? Welche mysteriöse Organisation steckt dahinter?

Anfang 2026, nach jahrzehntelangem Zögern und anhaltenden Vorwürfen der Vertuschung, veröffentlichte das US-Justizministerium endlich die nach eigenen Angaben „vollständigen“ Jeffrey-Epstein-Akten.

In zwei Tranchen mit insgesamt über sechs Millionen Dokumenten, Bildern und Videos gelangte der lange zurückgehaltene Datenschatz an die Öffentlichkeit. Von Dr. Mathew Maavak

Trotz der allgemeinen Empörung war niemand vom Inhalt der Dokumente schockiert. Nichts in diesen Akten hätte jemanden überraschen dürfen, der den seit Jahren schwelenden, unsäglichen Skandal auch nur ansatzweise verfolgt hatte. Wie sich herausstellte, lagen selbst die wildesten Spekulationen daneben.

Verschwörungstheorien über Pädophilie, Kinderhandel, Geldwäsche, internationale Spionage, „Jagdgesellschaften“ und sogar Kannibalismus schienen der Wahrheit näher zu sein als jeder Fiktion. Die veröffentlichten Dokumente belasten die Mächtigen und Einflussreichen – von Präsidentenpalästen und Fortune-100-Unternehmen bis hin zu Monarchien, spirituellen Gurus und Akademikern.

Alle Machthaber unserer globalen Systeme wurden in einem erbärmlichen Zustand entlarvt – und das im Beisein von Opfern des Menschenhandels.

Bekanntlich pflegten Aktivisten wie Noam Chomsky enge Beziehungen zu dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak und Epstein, lange nachdem Epstein als Kinderschänder entlarvt worden war. Chomsky hatte einen Brief verfasst, in dem er Epstein als „ hochgeschätzten Freund “ lobte und ihre Beziehung als „äußerst wertvolle Erfahrung“ bezeichnete.

Seit über zwei Jahrzehnten war ich nach einer ersten Begegnung überzeugt, dass Chomsky ein verkappter Zionist war, dem eine entscheidende Mission anvertraut worden war, die ich in einem späteren Kommentar enthüllen werde. Ich wäre daher nicht überrascht, wenn weitere brisante Dokumente auftauchten, die gegenwärtige und ehemalige Mitarbeiter des Weißen Hauses belasten.

Nach der Veröffentlichung der aktuellen Akten blieben jedoch zwei quälende Fragen wie lästige Fliegen bestehen: Warum gerade jetzt? Wer zwingt das Justizministerium dazu? (Der Milliardär Les Wexner behauptet, Epstein habe die Finanzen der Familie Rothschild verwaltet)

Jahrelang galt es als unumstößliche Wahrheit, dass der US-amerikanische Tiefenstaat jegliche Informationen unterdrücken würde, die die Elite der westlichen Welt in Verruf bringen könnten. Doch nun lagen sie offen zutage, durchsuchbar und unübersehbar. Die zahlreichen Schwärzungen trieften nur so vor Andeutungen und ließen Raum für verheerende Schlussfolgerungen.

Obwohl viele, mich eingeschlossen, fest davon überzeugt sind, dass die brisantesten Akten vom FBI und dem Justizministerium vernichtet wurden, gibt es für OSINT-Enthusiasten immer noch eine Fülle von Hinweisen, mit denen sie die Puzzleteile zusammensetzen und ein umfassenderes Bild zeichnen können.

Manche mögen argumentieren, dass der wahre Todesstoß für die Geheimhaltung die Transformation der Daten durch das Internet selbst war.

Projekte wie „ Jmail “ entstanden im November 2025 und bildeten Epsteins Posteingang in einer vertrauten Gmail-ähnlichen Oberfläche nach. So konnte jeder neugierige Bürger die Kommunikation der Elite durchsuchen. Innerhalb weniger Wochen verzeichnete Jmail über 18 Millionen Besuche. Sobald Informationen interaktiv und durchsuchbar werden, entziehen sie sich der Kontrolle einzelner Staaten oder Institutionen. Doch der Zeitpunkt von Jmail wirkt weniger wie ein Zufall, sondern eher wie ein geheimes Ultimatum an das US-Justizministerium.

Warum ich glaube, dass dies inszeniert sein könnte? Jmail könnte von denjenigen abgeschaltet worden sein, die die Fäden im virtuellen Raum in der Hand halten.

Wir haben solche Machtausübung während der vierjährigen globalen Corona-Pandemie erlebt. Die Tatsache, dass der Dienst weiterhin online ist und sich mit jedem neuen Dokumentenabruf ausbreitet, deutet auf eine stillschweigende Berechtigungsstruktur hin.

Soziale Medien wie X, Facebook und YouTube – bekannt dafür, jegliche COVID-19- oder antizionistische Berichterstattung, die der offiziellen Linie widersprach, umgehend zu entfernen – ließen in dieser Angelegenheit plötzlich freie Hand.

Meinungsmacher durften die abwegigsten und brisantesten Theorien ohne die übliche Zensur verbreiten und erzielten innerhalb weniger Stunden Hunderttausende, ja sogar Millionen von Aufrufen. Die alternative Medienbranche erlebt den größten Aufschwung ihrer Geschichte.

Die Ironie ist fast zu perfekt, um Zufall zu sein. Viele derjenigen, die zu Epsteins Umfeld gehörten, waren selbst Oligarchen der großen Technologiekonzerne – genau jene Männer, die in den USA und dem westlichen Raum im Hintergrund die Fäden ziehen. Elon Musk beispielsweise twitterte einst, Donald Trump sei in den Akten erwähnt, bevor er den Tweet wieder löschte. Wie sich herausstellte, stand Musk selbst in Kontakt mit Epstein.

Akten belegen, dass der Tech-Unternehmer zwischen 2012 und 2014 wiederholt versuchte, Treffen zu arrangieren. Doch Musk hatte die Frechheit zu behaupten: „Niemand hat sich so sehr dafür eingesetzt wie ich“, indem er seine Plattform für „Transparenz“ nutzte. Warum sollte er sich selbst belasten? Es sei denn, die Belastung war ohnehin schon beschlossene Sache und eine präventive Positionierung der einzige Ausweg.

Das Rätsel vertieft sich, wenn man das politische Theater um die Veröffentlichung betrachtet. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2024 erhoben der designierte Präsident Donald Trump, Justizministerin Pam Bondi und FBI-Direktor Kash Patel wiederholt schwerwiegende Anschuldigungen und forderten die Veröffentlichung der Akten. Sie inszenierten sich als Vorreiter der Transparenz, bereit, die Korruption im Herzen des amerikanischen Establishments aufzudecken. Doch fast unmittelbar nach ihrem Amtsantritt vollzogen sie eine verwirrende Kehrtwende .

Bondis Justizministerium erklärte die Ermittlungen zunächst für „beendet“, bevor es eine Vorladung des Kongresses nach der anderen ignorierte. Später behauptete sie, es gäbe „nichts zu sehen“ in den Millionen Seiten, während gleichzeitig Trump-Loyalisten aus den Reihen des Ministeriums entfernt wurden.

Wenn die Akten nichts Belastendes enthielten, warum zögerte das Establishment jahrelang? Wollte man Zeit gewinnen, um die Dokumente zu bereinigen? Und wenn sie – wie erwartet – hochbrisante Informationen enthielten, wie lässt sich dann die plötzliche Veröffentlichung erklären?

Der Freigabe gingen viele plötzliche und verdächtige Todesfälle voraus . Meiner Meinung nach hätten noch viel mehr solcher Todesfälle eintreten können, und die Öffentlichkeit wäre machtlos gewesen.

Eine weitere Ironie liegt in der Art der ersten Verhaftungen. Während einige mit der Massenverhaftung von Kinderschändern rechneten, ging die Justiz stattdessen gegen diejenigen vor, die Informationen weitergegeben hatten. Die Verhaftung von Peter Mandelson , dem ehemaligen britischen Botschafter in den USA, wegen des Verdachts auf „Amtsmissbrauch“ sendete ein erschreckendes Signal.

Mandelson wurde nicht beschuldigt, auf Little Saint James Island, auch bekannt als Pädophileninsel, Kinder missbraucht zu haben; ihm wurde vorgeworfen, vertrauliche Regierungsinformationen über britische Steuerreformen und EU-Rettungspakete während der Finanzkrise 2008 an Epstein weitergegeben zu haben. E-Mails belegen, dass er Epstein sensible politische Details zukommen ließ, darunter einen „Plan zum Verkauf von Vermögenswerten“ und die Bestätigung eines unmittelbar bevorstehenden Eurozonen-Rettungspakets – einen Tag vor dessen öffentlicher Bekanntgabe.

Die Verhaftung Mandelsons war kein Einzelfall. Nur wenige Tage zuvor, an seinem 66. Geburtstag, verhafteten britische Behörden den ehemaligen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor aus denselben Gründen: Verdacht auf Amtsmissbrauch. Mountbatten-Windsor wird beschuldigt, während seiner Zeit als Handelsgesandter vertrauliche Regierungsinformationen mit Epstein geteilt zu haben , darunter Berichte von Handelsbesuchen und eine als geheim eingestufte Unterrichtung über Investitionen in Afghanistan.

Sein Bruder, König Charles, gab eine Erklärung ab, in der er sagte, er habe mit „tiefster Besorgnis“ von der Verhaftung erfahren und dass „das Gesetz seinen Lauf nehmen muss“. Wer das glaubt, glaubt alles!

Auch hier wurde die Staatsmacht nicht eingesetzt, um die Beteiligung an einem perversen Sexhandelsring zu bestrafen, sondern um den Verstoß gegen Staatsgeheimnisse zu ahnden. Mandelson wird nicht wegen sexuellen Fehlverhaltens untersucht, und Mountbatten-Windsors Verhaftung betrifft Dokumente, nicht aber jahrzehntealte Anschuldigungen von Virginia Giuffre, die im April 2025 aus taktischen Gründen Selbstmord beging.

Dies bestätigt eine düstere These. In diesen Kreisen haben Staatsgeheimnisse einen höheren Wert als Menschenleben. Die unmittelbare Vergeltungsmaßnahme des Establishments galt nicht dem Kindesmissbrauch, sondern dem Datenleck.

Dies führt uns zum Kern des gesamten Unternehmens: der Nutzung unverschlüsselter E-Mails für Endverbraucher. Die Entdeckung, dass Epsteins am häufigsten genutzte Adresse „jeevacation@gmail.com“ lautete, erscheint auf den ersten Blick wie haarsträubende Inkompetenz.

Doch indem er sensible Korrespondenz über eine Plattform abwickelte, deren Metadaten unter Umständen gerichtlich angefordert werden können, verfolgte Epstein möglicherweise eine finstere Logik: den Aufbau eines Netzes gegenseitiger Vernichtung. Jeder Tech-CEO, der ihm wegen eines Fluges schrieb, jeder Politiker, der politische Informationen durchsickern ließ, jede Society-Dame, die Reisen koordinierte, hinterließ Spuren.

Und natürlich gab es unzählige gruselige Anspielungen auf blonde Mädchen und Beef Jerky sowie zahllose andere rätselhafte Erwähnungen, die wenig Sinn ergaben – außer vermutlich für Epsteins Netzwerk.

Wenn Gmail, zusammen mit Outlook, Yahoo und Co., die Falle war, dann war das Passwort der Schlüssel. Reddit-Nutzer, die Passwörter wie „#1Island“, „ghislaine“ und „jenjen12“ aus den Dateien kannten, erhielten innerhalb weniger Tage nach deren Veröffentlichung Zugriff auf Epsteins Konten. Cybernews merkte an, dass in den 2010er-Jahren „die Wiederverwendung einfacher Passwörter weit verbreitet war und die Zwei-Faktor-Authentifizierung oft nicht genutzt wurde“.

Warum hat Epstein die Daten nicht gelöscht? Zwischen seinen Verhaftungen lagen dreizehn Jahre – von Juli 2006 bis Juli 2019 –, in denen er die Sache hätte vertuschen können. Er tat es nicht. Vielleicht, weil die Akten nie eine Belastung darstellten. Sie waren sein Druckmittel.

Google reagierte unterdessen auf Vorladungen der Grand Jury mit Abonnenteninformationen, Wiederherstellungs-E-Mails und IP-Protokollen.

Dies wirft eine weitere beunruhigende Frage auf: Fungierten die großen Technologiekonzerne, insbesondere Google, als geheime Cyber-Garanten für diesen satanischen Zirkel?

WIRED fand in den Veröffentlichungen des US-Justizministeriums mehrere an Google gerichtete Vorladungen von Grand Jurys, „sowie Dateien, die offenbar Google-Daten über bestimmte Nutzer enthalten, und Schreiben auf Google-Briefpapier, die auf konkrete Vorladungen antworten.“

Googles Antworten enthielten Kontonamen, Wiederherstellungs-E-Mails, Telefonnummern, IP-Adressen und Aktivitätsprotokolle. Google-Sprecherin Katelin Jabbari erklärte, die „Prozesse des Unternehmens zur Bearbeitung von Anfragen der Strafverfolgungsbehörden sind darauf ausgelegt, die Privatsphäre der Nutzer zu schützen und gleichzeitig unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen.“ Ob als Garant oder lediglich in Übereinstimmung mit dem Gesetz – Google war zweifellos ein stiller Teilhaber der Überwachungsinfrastruktur.

Selbst wenn Google heimlich als Cybersicherheitsgarant fungierte, wie schwierig wäre es für russische, chinesische und iranische Hacker gewesen, in ein einziges Konto einzudringen und die Spuren zu verfolgen? Wir wissen heute, dass ausländische Akteure Epsteins E-Mails nicht als Hacker, sondern als offizielle Ermittler lasen.

Die Pariser Staatsanwaltschaft gab 2026 zu, dass französische Behörden bei einer Razzia in Epsteins Pariser Wohnung im Jahr 2019 rund 4.500 E-Mails von seinem Gmail-Konto beschlagnahmt hatten. Diese Informationen wurden jahrelang zurückgehalten.

Unterdessen enthüllten geleakte E-Mails zwischen Epstein und dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak, dass Epstein aggressiv in Überwachungstechnologien investierte, die in direktem Zusammenhang mit dem israelischen Geheimdienst standen. Reporty Homeland Security (sic), später in Carbyne umbenannt, wurde von Pinchas Buchris mitgegründet, einem ehemaligen Direktor der Einheit 8200 – dem israelischen Pendant zur NSA. Diese entwickelte Notfallreaktionssysteme, die Live-Videos und Standortdaten an Notrufzentralen streamen.

Warum interessierte sich Epstein – ein verurteilter Sexualstraftäter, dessen Insel für den Handel mit Minderjährigen bekannt war – für Notrufe? Handelte es sich lediglich um eine Anlagestrategie? Um eine Datenpipeline zur Überwachung von Amerikanern? Um sadistische Befriedigung durch das Abhören aufgezeichneter Notrufe?

Oder war es eine gemeinsame US-amerikanisch-israelische Geheimdienstoperation, die darauf abzielte, Hinweise im Zusammenhang mit Kindersexhandel abzufangen und dadurch den Kreis der Erpressbaren zu erweitern?

Epstein pflegte auch Kontakte nach Russland und beriet den ehemaligen russischen Vizeminister Sergej Beljakow bei der Umgehung der US-Wirtschaftssanktionen. Die Beziehung war rein geschäftlicher Natur: Beljakow lieferte Epstein Informationen über ein Erpressungsziel, und im Gegenzug vermittelte Epstein Treffen zwischen westlichen Eliten, darunter dem Milliardär und Investor Peter Thiel und Thomas Pritzker, und seinem Freund mit FSB-Verbindungen. Beljakow empfand diese Kontakte als „sehr hilfreich“ und bat Epstein später um Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu Vincenzo Iozzo , einem bekannten Hacker, der später mit dem Kreml in Verbindung gebracht wurde.

Ein vernichtendes Fazit

Ich bin überzeugt, dass viele ausländische Akteure die brisantesten Nachrichten innerhalb des Epstein-Kreises in Echtzeit mitgelesen und für spätere Zwecke gespeichert haben.

Ich bin daher der Überzeugung, dass jemand oder eine Institution eine abrupte Kursänderung in Bezug auf diese Akten erzwungen hat. Erzählen Sie mir bitte nicht, es sei das Ergebnis von „Volksmacht“ oder dem Engagement „brillanter“ Podcaster gewesen. Solche Behauptungen lassen sich im Handumdrehen widerlegen.

Die breite Masse ist seit jeher wiederholten Justizirrtümern ausgesetzt. Und doch wählen die Menschen allein in den Vereinigten Staaten alle vier Jahre eine chaotische, parteiübergreifende Tyrannei, obwohl sie wissen, dass sich nichts zum Besseren wenden wird.

Die Veröffentlichung war kein Akt staatlicher Transparenz, sondern eine inszenierte Enthüllung. Dies mag der Grund dafür sein, dass ein prominenter Demokrat (Ro Khanna) und ein prominenter Republikaner (Thomas Massie) damit beauftragt wurden, die Dokumente öffentlich zu machen.

Sie galten als die Architekten des Epstein Files Transparency Act. Sie waren die Ersten, die die ungeschwärzten Akten einsehen konnten. Und sie waren es auch, die der Öffentlichkeit mitteilten, was sie gefunden hatten: mindestens sechs Männer, deren Namen geschwärzt wurden, die durch ihre Nennung „wahrscheinlich belastet“ wurden – darunter ein hochrangiger ausländischer Beamter und andere prominente Persönlichkeiten.

Nur sechs? Man sollte doch mindestens sechstausend prominente Persönlichkeiten erwarten!

Was auch immer geschehen mag, die sprichwörtliche Büchse der Pandora ist geöffnet. Doch wer besitzt die Macht, das Justizministerium zum Handeln zu zwingen?

Meiner Meinung nach gibt es zwei mögliche Akteure im Zusammenhang mit der Epstein-Enthüllung, und der Leser wird nicht lange warten müssen, um die Antwort zu erfahren. Tatsächlich befindet sie sich bereits in meinem Ordner „Geplant“.

Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.com am 09.03.2026