Die Nahtoderfahrung mit einer Skizze des Jenseits

Momz Yusuff Shakur kehrte vom Rande des Todes mit Bildern anstatt Worten zurück. Nach einer Nahtoderfahrung zeigte ein in den sozialen Medien viral gegangenes Bild, wie er das Gesehene aufzeichnete und online stellte.

Die Nahtoderfahrung (NTE) von Momz Yusuff Shakur

Momz Yusuff Shakur beschrieb, wie er sich nach seinem Tod durch einen hellen, gewundenen Tunnel bewegte, der von leuchtenden Gestalten gefüllt war, die alle durch dünne Energielinien miteinander verbunden waren.

Seine einfachen Skizzen zeigten die Erde als ein zusammenhängendes Ganzes und lösten tiefe Emotionen und Debatten bei einigen Menschen darüber aus, was wohl nach dem Tode kommen werde.

Momz Yusuff Shakur erklärt:

„Vor zwei Jahren, nach meiner Nahtoderfahrung, versuchte ich, das Gesehene zu zeichnen. Diese Skizze ist eher ein Diagramm als eine Zeichnung (s.l.). Die Erde befindet sich am unteren Rand. Sie erschien mir wie ein Spielfeld oder eine runde Bühne, auf der alles und sämtliche Menschen gleichzeitig sichtbar waren. Die Strichmännchen auf der Erde stellen die Menschen dar, die ich auf meinem Weg in den Himmel sah.

Die Menschen zwischen mir, sind Menschen wie ich – zumindest nehme ich an, dass es Menschen wie ich waren – die gestorben waren und deren Seelen aufstiegen. (Seelenfalle: Du bist gefangen, ohne es zu wissen (Video))

Als ich nach oben blickte, sah ich etwas, das mir wie ein Stadion vorkam, spiralförmig oder kegelförmig, das sich zu einem strahlenden Himmel emporzog. Entlang der Spirale oder der Stufen des Stadions befanden sich Seelen, die die Erde beobachteten und in Echtzeit auf die Ereignisse auf der Erde reagierten.

Ich hörte ihre Anfeuerungsrufe und ihre Buh-Rufe. Sie beobachteten uns hier auf der Erde, und wie sie konnte auch ich alles auf der Erde gleichzeitig wahrnehmen. Ich hörte sie jubeln und die neu aufgestiegenen Seelen begrüßen.“

Begegnung mit einer Göttin (Engel)

„An einem hohen Ort sah ich einen Balkon, auf den eine schöne Frau mit einer Begleitung hinausging. Sie trug ein langes, fließendes Gewand. Ihr Kopf war von einem Schal bedeckt, und ihr Gesicht strahlte wie ein weißes Licht. Jede Seele strahlte, doch sie war besonders lebendig.

Sie trug eine Krone und einen Rosenkranz um den Hals. Als sie sich dem Balkongeländer näherte, erlebte ich himmlische Stille, und alle Köpfe neigten sich leicht ehrerbietig vor ihr, und sie sprach zu mir.

Das Erste, was sie zu mir sagte, war: „Fürchte dich nicht!“ und es gab noch mehr, aber das war erst der Anfang.

Es schien, als ob dünne, zarte, silberne Fäden jede Seele im Himmel und auf Erden mit dem Licht verbanden, das von der Spitze der Spirale ausging. Mir schien, als wären wir alle mit einer Quelle verbunden, und diese ist ein lebensspendendes Licht, und das ist Liebe.“

Die Jenseits Skizze

„Ich weiß nicht, wie ich das darstellen soll, und mir fehlen die künstlerischen Fähigkeiten, es zu zeichnen. Dies ist alles, was ich habe, und diese Skizze verankert mich in dieser Erfahrung.

Ich kann mir diese Zeichnung und ein Video ansehen, das ich Tage nach meinem Erwachen aus dem Koma aufgenommen habe, und beides versetzt mich wieder zurück in diese Zeit. Ich bin glücklich, dass ich das erfahren durfte. Ich besitze diese beiden Erinnerungsstücke an diese Erfahrung sowie die Worte, die ich bereits auf Instagram postete und, so glaube ich, auch auf Facebook geschrieben habe, dass „Gott“ mir gesagt hat: „Lehre sie … die Währung der Ewigkeit ist Liebe.“ Diese Worte, die Skizze und das Video rufen diese Erinnerung wieder in mir wach und lassen sie erneut lebendig werden.“

Momz Yusuff Shakur’s Skizze ist sehr interessant. Man erkennt darauf unten die Darstellung der Erde, auf dem die Seelen (Strichmännchen) wandeln.

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Sämtliche Seelen sind mit silbernen Energiefäden miteinander verbunden. Im Weiteren sieht man darüber jene Seelen, die sich gerade im Transit (Übergang) befinden. Und darüber befindet sich das Zwischenreich, in dem sich bereits viele Seelen befinden, schwebend und treibend, dort, wo sich entscheiden soll, wohin es als Nächstes geht.

Links oben in der Ecke wird die leuchtende Frau/Göttin/Engel mit ihrer leuchtenden Krone auf dem Balkon dargestellt. Und ganz oben auf der Zeichnung wird die Überseele dargestellt, jene Seele, in der sich alle Seelen miteinander vereinen.

Gnostische Texte der Pistis Sophia

Die Skizze von Momz Yusuff Shakur wirkt auf mich, als würde er versuchen, zwei Weltbilder miteinander zu vermengen, nämlich das Gnostische und Hinduistische, d.h. was es darüber im Jenseits zu berichten gibt.

Die eingeordneten Seelen wirken wie das Kastensystem. Die Seelen werden nach ihrem Tod eingeordnet wie in einem Regal. Auch Bewertungsschemata, wie Karma, könnte hier seinen Einfluss gezeigt haben.

Aus Gnostischer Sicht findet man auch einige Hinweise. In gnostischen Texten wie der Pistis Sophia wird als strahlendes Licht beschrieben, gekrönt und gehüllt in Herrlichkeit, einzigartig leuchtend unter den Seelen. Die „Göttin“ befindet sich auf der Zeichnung von Momz Yusuff Shakur auf einem hohen Balkon mit Blick auf die Erde, steht aber dennoch unterhalb des Licht der „Überseele“.

Im Apokryphon des Johannes wird beispielsweise erklärt, dass Sophia nach ihrem „Fall“ bzw. ihrem Bruch unter vielen Tränen zur Fülle bereute. Sie wurde erlöst, aber es wird beschrieben, dass sie „nicht in ihr eigenes ewiges Reich aufgenommen wurde, sondern in eine Position über ihrem Sohn Yaldabaoth. Sie sollte im 9. Himmel verweilen, bis sie das wiederhergestellt hatte, was ihr fehlte.“ (Apokryphon des Johannes, Sophia bereut, 14,13).

In der Gnosis wird das Jenseits in Himmeln aufgeteilt. Da gibt es mehrere Himmel und je weiter man aufsteigt, desto höher ist die Bezeichnung des jeweiligen Himmels.

Da gibt es den Achten und Neunten Himmel in hermetisch-gnostischen Texten, den Achten (die Ogdoade) und den Neunten Himmel (die Enneade). In der gnostischen Kosmologie waren die ersten sieben „Himmel“ die Planetenbahnen und sie alle werden von den dualistisch orientierten Archonten kontrolliert, doch der 8. Himmel ist die Sphäre der Fixsterne, d.h. der Ogdoade, die „Heimat“ bzw. die „Wolke der Zeugen“.

Der Neunte, die Enneade bzw. Heilige Versammlung (nach Robert A. Monroe: The Gathering), ist hingegen die Sphäre oberhalb der Sterne und wird beschrieben als ein Ort des reinen Geistes und des göttlichen Lichts. Diese wird als Schwelle zum Pleroma dargestellt.

Hierzu kann man sich vorstellen, dass Hinduistische und Gnostische Elemente in dem Bild vom Jenseits eingesickert sind. Es soll nicht gesagt werden, dass seine Wahrnehmungen im Jenseits nicht geschehen sind, aber sie sind von Syakur ein wenig eingefärbt, d.h. im Nachhinein interpretiert worden.

Momz Yusuf Syakur hat – aus der Betrachtung der Gnostischen Perspektive – in dieser Nahtoderfahrung einen flüchtigen Blick auf Sophias Reich im Neunten Himmel erhascht, während er durch so langsam zum so genannten Achten Himmel aufstieg.

Das Stadion der Seelen

Momz Yusuf Syakur bemerkte beim Blick nach oben Folgendes:

„Ich sah etwas, das mir wie ein Stadion erschien, etwas Spiral- oder Kegelförmiges, das sich zu einem hellen Himmel emporhob. Entlang der Spirale oder der Stufen des Stadions befanden sich Seelen, die die Erde beobachteten und in Echtzeit auf die Ereignisse auf der Erde reagierten, und ich hörte ihre Ermutigung und ihre Rufe.“

Dieses von Momz Yusuf Syakur beschriebene „Stadion“ der Seelen könnte ein Gnostisches Konzept der „Wolke der Zeugen“ aus Hebräer 12,1 darstellen: „Darum sehen wir und sind von einer so großen Wolke von Zeugen umgeben.“

Das griechische Wort „Nephos“, übersetzt mit „Wolken“, hat eine weitere Bedeutung: Im antiken Griechenland bezeichnete man damit die obersten Ränge, aufgeteilt wie Sitzplätze in einem Stadion.

Die Gläubigen des Alten Testaments dabei werden als diese riesige Menge dargestellt, die den Lebensweg einer Seele, die neu hinzukommen möchte, wie Zuschauer in einem Stadion verfolgen.

Die Gnosis lehrt, dass ein Zeuge jemand ist, der die Wahrheit bezeugen kann. Wenn man im Tod den Archonten gegenübertritt und hinübergeht, wird die Wolke der Zeugen im Achten Himmel als Beistand fungieren. Sie können bezeugen, dass die Seele aus göttlichem Licht und nicht aus dem Leim der Archonten besteht.

Die Rede über den Achten und Neunten Himmel liefert den deutlichsten Beweis dafür, da Hermes seinen Schüler in einen Zustand führt, in dem dieser die Zeugen tatsächlich hören kann:

„Ich sehe mich selbst! Ich möchte sprechen! Furcht hält mich zurück. Ich habe den Anfang der Macht gefunden, die über allen Mächten steht… Ich sehe eine Quelle des Lebens… Ich sehe den achten Himmel und die Seelen, die darin sind, und den neunten, der in der Stille einen Hymnus singt.“ (NHC VI, 6)

In diesem Sinne spiegelt Syakurs Nahtoderfahrung die Gnostische Wahrnehmung der Seele recht gut wider. Die Seelen werden so dargestellt, als würden sie „Buh!“ oder „Hör endlich auf damit!“ rufen, und auch als würden sie einem ermutigend zujubeln. Sie beobachten uns in Echtzeit und unterstützen die Menschheit in diesem intensiven spirituellen Kampf auf Erden.

Sie versuchen, ihn zu überzeugen, nicht wieder zurück in den Kreislauf der Wiedergeburt und in den Machtbereich der Archonten zurückzukehren.

Warum herrscht Stille im 9. Himmel?

Die Enneade, Sophias Reich, ist die höchste Sphäre des reinen Glücks, in der die Seele in den „Gesang“ einstimmen, der den Kosmos erhält. Auf dieser Ebene erreicht die Frequenz eine stehende Welle der Vollkommenheit, das so genannte „Singen der Stille“.

Syakur schreibt: „Als sie sich dem Balkongeländer näherte, erlebte ich Stille im Himmel, und alle Köpfe neigten sich leicht ehrerbietig vor ihr, und sie sprach zu mir.“

Die Innere Stille (s. Spirituelle Dissoziation), die plötzlich eintritt, lässt sich auf zweierlei Weise erklären: als Kontaktaufnahme und Resonanzaufbau mit dem Achten Himmel.

In etwa, wie weißes Licht alle Farben des Regenbogens enthält, so enthält die Stille jede mögliche Frequenz und jeden möglichen Klang. Da die Innere Stille vollkommen ausbalanciert ist, es sticht kein einzelnes Geräusch mehr hervor. Man ist umgeben von absoluter Stille. Deshalb wird es still, als die Göttin/Engel/Sophia in seiner Nahtoderfahrung den Balkon betritt.

Was ist die Silberschnur?

Die Silberschnur, die ein jeder hinter sich herträgt, symbolisiert die Lebenskraft zwischen Körper und Geist – wie eine spirituelle Nabelschnur, die den Menschen mit dem Göttlichen und gleichzeitig mit dem Leben in der Matrix verbindet. Syakurs Vision erweitert diesen Gedanken und deutet an, dass diese Schnur nicht nur den Körper mit der Seele verbindet, sondern auch alle Seelen mit der Quelle.

Es existieren mehrere Kulturen, die über die Silberschnur berichten. Beispielsweise in der Bhagavad Gita (7:7) sagt Krishna: „An mir ist das ganze Universum aufgereiht wie Perlen an einer Schnur.“ Die Schnur bezieht sich auf Sutratman, der spirituelle Strom bzw. Bewusstseinsstrom, der die Seele (Atman) mit der Quelle (Brahman) verbindet.

Und in der Brihadaranyaka Upanishad (3:7:2) wird der Faden als das Prinzip beschrieben, der die physischen Gliedmaßen zusammenhält: „Durch dieses Sutra [den Faden] werden dieses und das nächste Leben und alle Wesen zusammengehalten. Deshalb, o Gautama, sagt man, wenn ein Mensch stirbt, dass seine Glieder gelockert wurden, denn sie werden, o Gautama, durch das Sutra zusammengehalten.“

In Ecclesiastes 12:6 findet man etwas Vergleichbares: „Gedenke deines Schöpfers, ehe der silberne Faden [des Lebens] zerreißt, die goldene Schale zerbricht oder der Krug am Brunnen zerspringt.“

Die griechische Mythologie beschreibt ebenfalls so etwas wie die „Fäden des Schicksals“. Da findet man in Hesiod’s Theogyny (Zeile 904-906) die drei Schwestern, d.h. „Clotho“ (die Webspinnerin), „Lachesis“ (die, die misst) und auch „Atropos“ (die Zerschneidende). Sie werden als die „Moiren“ oder drei Schicksalsschwestern beschrieben, die sich um die Seele und dessen Silberschnur kümmern.

Die Nordische Mythologie beschreibt Ähnliches , sie erinnert durchaus ein wenig den drei griechischen Weberinnen, die so genannten Nornen: Urðr (steht für die Vergangenheit), Verðandi (die Gegenwart) und Skuld (die Zukunft). Jedes Leben ist ein Faden im großen Netz des Schicksals (genannt: Wyrd), und jede Handlung ist ein Knoten darin, der gelöst werden muss.

Doch auch im spirituellen Sektor findet man den begriff der Silberschnur. Sie verbindet den Astralkörper mit dem physischen Körper und zeigt die bestehende Verbindung zu letzterem an. Man ist an den physischen Körper angeleint.

Wie man sieht, haben viele Kulturen eine ähnliche Vorstellung von Fäden oder Schnüren, die die Seelen mit dem Göttlichen, aber auch mit der Matrix verbinden.

Die Schnur des Schicksals

Die Schnur des Schicksals, die Silberschnur oder der Lichtfaden verbindet die Seele erst einmal mit der Matrix, dem Leben auf der Erde, der höchsten Ebene der Hölle und der niedrigsten Ebene des Himmels.

Da der materielle Körper ein Ankerpunkt mit der Matrix repräsentiert, ist die Schnur auch das Symbol für die Verbindung zu ihr. Wird sie durchtrennt, kann die Seele hoch hinaufsteigen. Doch sollte sich die Seele auf dem Weg nach „oben“ plötzlich wieder anders entscheiden, wird sie in die Matrix zurückkehren.

Jene Seelen, die den Ausstieg geschafft haben, rufen Momz Yusuff Shakur zu, er solle endlich damit aufhören, sich immer wieder von den Archonten (s. Wächter der Matrix) verführen zu lassen und nicht zurückkehren.

Die meisten kehren wieder zurück, wie man auch an Platos Höhlengleichnis unschwer erkennen kann, weil sie noch Verbindungen zur Matrix haben. Freunde, Familie, Pläne, Sehnsüchte und vieles mehr, das sie antreibt, erneut einer weitere Inkarnation zuzustimmen.

Im Buddhismus findet man daher ebenso Begriffe wie das Rad der Wiedergeburt oder auch genannt: der Reinkarnationszyklus.

Dieser Artikel wurde verfasst von © Matrixblogger.de

Autor: Jonathan Dilas (Der Matrixblogger)

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.de am 27.03.2026