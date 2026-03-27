SQUEEEASY® Ingwer-Handpresse: Die Rakete für Ihr Immunsystem

Mit SQUEEEASY®, der weltweit ersten Ingwer-Handpresse, bereiten Sie mühelos und effektiv Ihre eigenen Ingwer-Shots zu – ohne Strom, ohne Fasern, aber mit voller Power!

Anders als herkömmliche Reiben und Pressen extrahiert SQUEEEASY® 100 Prozent reine Ingweressenz – pur, kalt gepresst und frei von kontraproduktiven Zusatzstoffen, die in teuren Fertig-Shots oft enthalten sind.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Maximale Nährstoffe – kalt gepresst, ohne Oxidation

Kein Fasermix – reine Essenz ohne Rückstände

Praktischer Mehrzweck-Becher – der Auffangbehälter dient zugleich als Glas und To-go-Trinkbecher

Einfach und effizient – schnelle Reinigung, komplett zerlegbar

Nachhaltig und langlebig – aus hochwertigem Ecozen®-Kunststoff und Edelstahl (BPA-frei)

So einfach geht’s:

Geschälten Ingwer in kleine Stücke schneiden.

In den oberen Behälter geben.

Presseinheit eindrehen – gegen Ende des Drehvorgangs die Presseinheit leicht hin- und herdrehen und weiterdrehen, bis nichts mehr geht. Die pure Ingweressenz fließt direkt in den Trinkbecher.

Schon eine kleine Menge (¼ Schnapsglas) des frischen, kostbaren Ingwerkonzentrates reicht aus für 100 Prozent gesunde Shots und Mixgetränke.

Nach Belieben können Sie die Ingweressenz mit kalter Flüssigkeit ergänzen und den erfrischenden Genuss in vollen Zügen erleben!

Quellen: PublicDomain am 24.03.2026