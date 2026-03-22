Die WHO gibt zu, sich auf eine „nukleare Katastrophe“ im Iran vorzubereiten – ist das biblische Gelobte Land der wahre Grund für den Krieg?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereitet sich auf einen möglichen „nuklearen Zwischenfall“ im Iran vor .

Die hochrangige Regionalbeamtin Hanan Balkhy sagte gegenüber Politico, dass sich die UN-Organisation auf einen Vorfall „im weiteren Sinne“ vorbereite, einschließlich Angriffen auf wichtige Einrichtungen oder dem Einsatz von Atomwaffen.

Balky sagte, das „Worst-Case-Szenario sei ein nuklearer Zwischenfall, und das sei etwas, das uns am meisten beunruhige“.

Die USA und Israel behaupten, ihre Angriffe zielten darauf ab, das Urananreicherungsprogramm der Islamischen Republik zu zerstören, das laut Teheran friedlich sei.

Am Donnerstag erklärte der israelische Premierminister, dass der Iran nicht mehr über die Fähigkeit verfüge, Uran anzureichern, da diese nun zerstört worden sei.

RT berichtet: Die WHO-Regionaldirektorin für das östliche Mittelmeer, Hanan Balkhy, warnte laut Politico, dass das „Worst-Case-Szenario“ einen Angriff auf eine iranische Atomanlage oder den Einsatz von Atomwaffen durch eine der Kriegsparteien beinhalten könnte. Keine Vorbereitung könne die Region vor Folgen schützen, die „jahrzehntelang anhalten“ könnten, warnte sie.

Seit Beginn der US-israelischen Militäroffensive gegen den Iran am 28. Februar wurden Atomanlagen im ganzen Land angegriffen. Bislang wurden keine radioaktiven Verseuchungen in der Region gemeldet.

Es gilt als allgemein anerkannt, dass Israel über nicht deklarierte Atomwaffen verfügt. Letzte Woche erklärte David Sacks, der KI- und Krypto-Beauftragte von US-Präsident Donald Trump, Israels Luftverteidigung könne erschöpft sein, und dann müsse man sich Sorgen machen, dass Israel den Krieg durch den Einsatz von Atomwaffen eskalieren könnte. Trump wies diese Bedenken am Montag gegenüber Reportern zurück und erklärte: „Israel würde das nicht tun.“

Unterdessen gaben iranische Behörden am Dienstag bekannt, dass ein US-amerikanisches oder israelisches Geschoss in der Nähe des Atomkraftwerks Buschehr eingeschlagen sei – der erste derartige Vorfall seit Kriegsbeginn.

Alexej Lichatschow, Generaldirektor des russischen Staatskonzerns Rosatom, bezeichnete den Angriff als „eklatante Missachtung der grundlegenden Regeln und Prinzipien der internationalen Sicherheit“.

Laut Rosatom wurden keine Opfer gemeldet und die Strahlungswerte sind weiterhin normal.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte, Moskau verurteile den „unverantwortlichen und absolut inakzeptablen Raketenangriff auf den inneren Bereich des Kernkraftwerks Buschehr, nur wenige Meter vom in Betrieb befindlichen Kraftwerksblock entfernt“.

„Tel Aviv und Washington müssen die rücksichtslosen Angriffe auf nukleare Infrastrukturanlagen einstellen, die reale Gefahren schaffen.“

Die „Jerusalem Post“ berichtete, ein Gebäude in Dimona sei infolge des Einschlags eines Geschosses eingestürzt. Auch bei Raketenangriffen der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz auf den Norden Israels wurden nach Medienberichten mehrere Menschen verletzt. Auch in der israelischen Küstenstadt Eilat an der Südspitze des Landes gab es Raketenalarm.

Im Bereich der israelischen Wüstenstadt Dimona befindet sich ein israelischer Atomreaktor, der als extrem gut geschützt gilt. Am Vormittag hatte der Iran seinerseits einen Angriff auf die iranische Atomanlage Natans gemeldet.

Nach Informationen der „Daily Mail“ ist ein britisches Atom-U-Boot ins Arabische Meer verlegt worden.

Das mit Tomahawk-Raketen bewaffnete Tauchboot soll sich für mögliche Langstreckenangriffe im Falle einer Eskalation positionieren, schreibt das Blatt.

Ist das biblische Gelobte Land der wahre Grund für den Krieg im Iran?

Die Angriffe Israels auf den Iran und den Libanon im März 2026 haben eine Debatte ausgelöst, die weit über die Frage von Atomwaffen und unmittelbarer Sicherheit hinausgeht.

Beobachter fragen sich, ob hinter den militärischen Operationen ein langfristiger Plan steht: die schrittweise Verwirklichung eines „Groß-Israel“, dessen Grenzen nicht von internationalen Verträgen, sondern von den biblischen Verheißungen an Abraham definiert werden.

Die biblische Landverheißung als Grundlage

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Vor mehr als 4000 Jahren erhielt Abraham nach Genesis 12,1 den Auftrag, sein Land zu verlassen und in das Land zu ziehen, das ihm gezeigt werden sollte.

Im Bund der Hälften in Genesis 15 wird dieser Vertrag besiegelt. Tiere werden geteilt, eine Feuerfackel und ein rauchender Ofen ziehen zwischen den Hälften hindurch.

In Vers 18 heißt es dann unmissverständlich: „Deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben, vom Fluss Ägyptens bis zum Großen Fluss, dem Euphrat.“

Diese Zusage wird später gegenüber Isaak (Genesis 26,3) und Jakob (Genesis 28,13) wiederholt. Das beschriebene Gebiet erstreckt sich vom Nil im Westen bis zum Euphrat im Osten und bildet die Grundlage dessen, was heute als Groß-Israel bezeichnet wird.

Das geografische Ausmaß des Groß-Israel

Überträgt man diese biblischen Grenzen auf die heutige politische Karte, ergibt sich ein Territorium, das weit über den bestehenden Staat Israel hinausreicht.

Es umfasst die vollständige Eingliederung des Libanon und Syriens, ganz Jordanien, die westlichen und zentralen Teile des Iraks bis zum Euphrat, den Norden Saudi-Arabiens sowie die gesamte Sinai-Halbinsel Ägyptens. Palästina und der Gazastreifen stellen dabei nur den ersten Schritt einer deutlich umfassenderen Expansion dar.

Der Iran als entscheidendes Hindernis

Der Iran liegt außerhalb dieser biblischen Grenzen. Dennoch wird er als zentrale Bedrohung wahrgenommen. Der Grund liegt in seiner militärischen Kapazität und seinen Proxy-Netzwerken. Hisbollah, Hamas und irakische Milizen bilden eine Kette, die einen israelischen Vormarsch nach Osten erschweren könnte.

Eine nachhaltige Schwächung des iranischen Regimes und seiner Einflussstrukturen würde diese Barriere beseitigen und den Weg für eine weitere territoriale Ausdehnung freimachen.

Die Angriffe vom März 2026 dienen damit nicht allein der Verhinderung einer iranischen Atombombe, sondern auch der Neutralisierung der letzten regionalen Macht, die einem solchen Projekt ernsthaft entgegentreten könnte.

Schlüsselpersonen und konkrete Schritte

Mehrere einflussreiche Mitglieder der israelischen Regierung haben in den vergangenen Monaten Positionen vertreten, die über reine Sicherheitsfragen hinausgehen.

Finanzminister Bezalel Smotrich wurde mit einer Karte gezeigt, auf der Jordanien bereits als Teil Israels dargestellt ist. Er hat erhebliche Mittel für umfassende Landvermessungen im Westjordanland bereitgestellt, mit dem Ziel, nicht eindeutig privatisiertes Land als staatliches Eigentum zu erklären.

Nationaler Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir drängt auf die dauerhafte Besiedlung des Gazastreifens und die Schaffung von Pufferzonen, die die Grenzen von 1967 faktisch außer Kraft setzen.

Verteidigungsminister Israel Katz hat erklärt, israelische Truppen würden nach dem Zerfall syrischer Strukturen auf unbestimmte Zeit im Süden Syriens verbleiben – eine Aussage, die als Beginn einer schleichenden Integration gewertet wird.

Reaktionen der Nachbarstaaten

Die Entwicklungen haben in den arabischen Hauptstädten zu spürbarer Unruhe geführt. Ägypten beobachtet die dauerhafte israelische Präsenz im Philadelphia-Korridor mit großer Sorge und sieht darin einen Bruch der Camp-David-Abkommen. Jordanien hat seine Streitkräfte in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

Saudi-Arabien hat sämtliche Normalisierungsbemühungen im Rahmen der Abraham-Abkommen auf Eis gelegt. Selbst Staaten, die zuvor als Partner galten, erkennen, dass die bisherigen Abkommen möglicherweise nur Zeit für die Vorbereitung weiterer Schritte verschafft haben.

Die Strategie der vollendeten Tatsachen

Das Vorgehen folgt einem wiederkehrenden Muster. Zunächst werden aus Sicherheitsgründen militärische Vorposten errichtet. Kurz darauf übernehmen zivile Behörden die Versorgung mit Strom, Wasser und Verkehrsanbindungen.

Schließlich ziehen Siedler nach. Was als vorübergehende Maßnahme begann, wird zur dauerhaften zivilen Präsenz. Dieses Modell wird derzeit im Südlibanon, auf den Golanhöhen und in Teilen Syriens sichtbar angewandt.

Die internationale Gemeinschaft reagiert mit Resolutionen, die jedoch kaum praktische Wirkung entfalten.

Die Ereignisse im März 2026 und die damit verbundenen Entwicklungen werfen die Frage auf, ob der Konflikt mit dem Iran tatsächlich nur der Abwehr einer atomaren Bedrohung dient oder ob er Teil eines umfassenderen Bestrebens ist, die biblischen Grenzen des Gelobten Landes in der Gegenwart Wirklichkeit werden zu lassen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/freiewelt.net am 21.03.2026