Seit 1871 wurden wir als Sklaven von Konzernen geboren – das große Erwachen entlarvt das System und fordert die menschliche Souveränität zurück (Video)

Seit 1871 wurden Millionen Menschen unwissentlich in ein Konzernsystem aufgenommen, das menschliches Leben zur finanziellen Sicherheit machte. Nun deckt die große Erweckungsbewegung die Wahrheit auf und erobert Souveränität, Freiheit und Kontrolle von einem auf Täuschung basierenden System zurück.

Du wurdest nicht frei geboren. Du wurdest verarbeitet .

Abgestempelt. Registriert. In ein System aufgenommen, das dich nicht als Mensch, sondern als Wert betrachtete .

Nicht emotionaler Wert. Nicht spiritueller Wert.

Finanzieller Wert.

Vom ersten Atemzug an wurdest du zum Pfand . Nicht metaphorisch. Nicht symbolisch. Ganz wörtlich.

Sie haben dich nicht beschützt.

Sie haben dich ausgenutzt .

Sie haben ein ganzes globales System auf der Grundlage Ihrer Existenz aufgebaut – ein System, für das Sie nie gestimmt haben, dem Sie nie zugestimmt haben und das Sie nie verstehen sollten.

Und während du dein Leben lebtest, arbeitetest, zahltest, gehorchtest…

Sie haben dich verraten .

Die Wahrheit ist einfach, brutal und unmöglich zu ignorieren:

Du warst in ihrem System nie der Besitzer deines Lebens.

Du warst lediglich ein Vermögenswert.

WIR WAREN NIE FREI – WIR WAREN REGISTRIERT, IM BESITZ UND MIT SICHERHEITSVERBINDUNGEN BESCHÜTZT.

Wir wurden seit 1871 zu Konzernsklaven geboren. Was man uns als Freiheit vorgaukelte, war in Wirklichkeit ein System der Registrierung und Kontrolle, in dem das menschliche Leben selbst zu einem Finanzinstrument wurde. Von Anfang an waren Geburtsurkunden keine Dokumente des Lebens , sondern Instrumente der Eingliederung , Mechanismen, mit denen Regierungen Menschen als Sicherheiten verpfänden und sie direkt in ein globales Schuldensystem einbinden konnten, das niemals zurückgezahlt werden sollte.

Wir haben diese Schulden nicht verursacht. Wir haben ihnen nicht zugestimmt. Wir wurden dafür verpfändet. Wie Vermögenswerte in einem Hauptbuch, wie Einträge in einem System, wie Vieh, das durch Märkte getrieben wird, von denen wir nicht einmal wussten, dass sie existieren. Was wie Identität aussah, war in Wahrheit eine Eigentumsstruktur, die offenkundig verborgen war. (Tesla und die Cabbage Patch Kids: Der wahre Grund für die Bombardierung der tartarischen Stadt Dresden)

DAS SYSTEM WAR NIE NEU – ES WURDE ÜBER JAHRHUNDERTE ENTWICKELT, VERFEINERT UND GESCHÜTZT

Die sogenannte Neue Weltordnung war nie neu. Sie wurde über Generationen hinweg geplant, verfeinert und umgesetzt , Schicht für Schicht aufgebaut von Blutsverwandtenfamilien, die über den Regierungen agierten , geschützt hinter den mächtigsten Institutionen der Erde – Bankwesen, Religion, Medizin und Recht .

Dieses System beruhte nicht allein auf Gewalt, sondern auf Schweigen. Da eine Enthüllung ihre Herrschaft sofort beendet hätte , wurde alles verborgen, normalisiert und als unhinterfragte Struktur weitergegeben. Was die Menschen für unabhängige Systeme hielten, waren in Wirklichkeit miteinander verbundene Säulen eines einzigen Plans.

KONTROLLE WAR DAS ZIEL – NICHT GESUNDHEIT, NICHT SICHERHEIT, SONDERN GEHORSAM

Bei der verdeckten Operation ging es nie um Schutz. Es ging um Kontrolle .

Ein koordinierter, globaler Konformitätstest , präzise konzipiert, um Gehorsam zu erzwingen , Abhängigkeit zu erzeugen und die Bevölkerung so zu konditionieren , dass sie widerstandslos reagiert. Das Ziel war, sobald es verstanden war, unübersehbar: die Menschheit von Milliarden auf einen überschaubaren Rest zu reduzieren , das Verhalten umzugestalten und langfristige Konformität zu sichern.

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Das war keine Reaktion. Das war die Ausführung.

1871: DER MOMENT, IN DEM SICH DAS SYSTEM FESTSETZTE

Um die Wurzeln zu verstehen, muss man 152 Jahre zurückgehen . Der Organic Act von 1871 war keine Verwaltungsreform. Es war eine feindliche Übernahme .

Nachdem der Unabhängigkeitskrieg die US-Staatskasse geleert hatte, sprangen globale Bankiers mit Krediten ein, die an Bedingungen geknüpft waren – Bedingungen, die die Tür für eine Unterwanderung aller Kernsysteme öffneten: Regierung, Gerichte, Bankwesen, Bildung, Medizin und Kirchen weltweit .

Das war keine Hilfe. Das war Einlass. Und einmal drinnen, wurde die Struktur von innen heraus umgestaltet.

KRIEG WAR NIE CHAOS – ER WAR EIN GESCHÄFTSMODELL.

Jeder große Krieg folgte demselben Muster. Bankiers finanzierten beide Seiten , bestimmten den Verlauf der Ereignisse und strichen nach Kriegsende ein, was übrig blieb – Nationen, Ressourcen, Systeme.

Das ist keine Theorie.

Das ist ihr Geschäftsmodell .

Konflikte führten zu Schulden. Schulden führten zu Kontrolle. Kontrolle führte zu Besitzansprüchen.

DIE REPUBLIK WURDE ERSETZT – EIN UNTERNEHMEN TRITT AN IHRE STELLE.

Das Gesetz von 1871 stellte einen Verstoß gegen die ursprüngliche Verfassung dar , indem es die konstitutionelle Republik auflöste und sie durch eine Unternehmensstruktur ersetzte, die als THE UNITED STATES OF AMERICA Corp. firmierte.

Der goldene Fransenrand an der Flagge signalisierte einen Wechsel der Zuständigkeit. Die Nation agierte nicht länger als souveräne Republik, sondern als Wirtschaftsunternehmen , das innerhalb eines Systems des Gesellschaftsrechts operierte.

Dieser Übergang kündigte sich nicht lautstark an. Er verankerte sich stillschweigend in Regierungsführung, Symbolik und Struktur und normalisierte sich mit der Zeit.

Das Recht wurde gewandelt – von Naturrechten zur Kontrolle durch Konzerne.

Das auf natürlichen und göttlichen Prinzipien basierende Common Law wurde durch das Seerecht ersetzt , bei dem die Sprache selbst zum Instrument der Durchsetzung wurde.

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Vorschriften ersetzten das, was einst als wahres Recht galt. Zustimmung wurde vorausgesetzt. Gehorsam wurde erzwungen.

In diesem Rahmen fungiert das Rechtssystem nicht mehr als Ort der Gerechtigkeit, sondern als Struktur, die an Pflicht und Befolgung geknüpft ist. Die Anwaltskammer , die eher als ein Unternehmensregister denn als Verfassungsorgan wahrgenommen wird, verwaltet dieses System, in dem Gerichte weniger als Wahrheitsinstanzen, sondern vielmehr als Vollstreckungsmechanismen agieren.

MACHTSTRUKTUR: ÜBER REGIERUNGEN HINAUS, HINAUS HINAUS

An der Spitze dieser Hierarchie stehen die britische Krone und der Vatikan , wobei die US-amerikanischen Konzerne innerhalb dieser globalen Struktur als Vollstreckungsorgan fungieren .

Das System bleibt aus einem einzigen Grund intakt: dem Glauben an seine Legitimität . Sobald dieser Glaube schwindet, schwächt sich die Struktur ab. Sobald die Menschen dies klar erkennen, beginnt ihre Macht zu schwinden.

DER WANDEL FINDET STATT – DER GLAUBE ZERBRUCH

Es gibt Menschen, die dieses System direkt herausgefordert haben, indem sie vor Gericht zogen, Strukturen konfrontierten und sich weigerten, das als unumstößlich dargestellte System zu akzeptieren. Bewaffnet mit dem, was sie für die Wahrheit halten, haben sie sich von der ihrer Ansicht nach aufgezwungenen Kontrolle abgewandt.

Und je mehr Menschen anfangen, Fragen zu stellen, desto mehr bröckelt der Glaube, der das System aufrechterhält .

Jeder Mensch, der nach der Geburt eine Registrationsnummer (Versicherungsnummer) erhält, wird ab diesem Moment vom MENSCHEN zu PERSON. Denn nur mit PERSONEN darf gehandelt werden. (Humankapital) Dazu wird eigens von JEDER REGISTRIERTEN PERSON zu diesem Zweck ein Konto bei der BIZ (Bank für internationalen Zahlungsausgleich) eröffnet und dort werden Gelder eingezahlt von den Ländern, die dich besitzen. Sobald du dich aber „ER FREIT HAST“ und wieder zum Souveränen MENSCHEN geworden bist (Lebendmeldung!), hast du Anspruch auf dein eigenes Humankapital. (Wie wir souveränen Menschen da heran kommen, ist bis jetzt noch unklar.) Quelle

Wenn ein Kind geboren wird, dann bekommt es einen NAMEN.

Dieser NAME wird auf dem Standesamt zur Registratur gebracht und damit handelsrechtlich – durch die Unterschrift von den Eltern ( Personal einer Firma) – an die staatssimulierende Firma verschenkt!



Die Geburtsurkunde ist handelsrechtlich eine Schenkungsurkunde (KFZ-Steuern, die über den Zoll direkt nach Washington D.C. (Mutterkonzern) gehen und die Abgabenordnung (Finanzamt) sind ebenfalls handelsrechtliche Schenkungen).

Somit bekommt die Firma neues Kapital, das gewinnbringend als Trust an den Börsen angelegt wird und als Treuhandkonten bei der BIZ angelegt und gefüllt werden.

Deine Treuhandkonten beinhalten enorme Summen, die eigentlich Deinem geführten Menschen gehören. Alle Gelder, die Du jemals von der staatssimulierenden Firma bekommst, sind von diesen Deinen Konten entnommen ( Hartz 4, Rente, ….)

Im Gegenzug bekommst Du eine Sorgeberechtigung und eine Erziehungsberechtigung, die jederzeit entzogen werden kann. Durch die Schulpflicht ist Sorge getragen, daß Dein Kind (Kapitalanlage) auf Ertragssteigerung (Karriere) gehirngewaschen wird.



Ist Dir jetzt klar, wieso die Flüchtlinge alle ihre Pässe verlieren mussten, um die deutsche (österreichische) Firmenpersonalangehörigkeit der von den Alliierten verwalteten Wirtschaftsgebiete zu erhalten? Ein riesiger Frischkapitalertrag !

„Was die Flüchtlinge zu uns bringen, ist wertvoller als Gold“

behauptete also Martin Schulz bei seiner Heidelberger Hochschulrede im Juni 2016 aus gutem Grund…

Seit 6000 Jahren ist eine künstliche Ordnungskraft von Händlern und Kaufleuten etabliert worden, die über den Zinseszins und der künstlichen Verknappung die Menschen kontrollieren.

DAS GROSSE ERWACHEN – EINE RÜCKKEHR, KEINE REVOLUTION

Dies wird als das Große Erwachen bezeichnet – nicht die Erschaffung von etwas Neuem, sondern die Rückkehr zu dem, was schon immer unser war .

Das Ende der sogenannten Konzernversklavung .

Die Wiederherstellung der menschlichen Souveränität .

Die Rückgewinnung von Identität, Autonomie und Kontrolle.

Video:

Quellen: PublicDomain/amg-news.com/vielspassimsystem.wordpress.com am 20.03.2026