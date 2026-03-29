DUMBs: Dunkle Geheimnisse unterirdischer Stützpunkte enthüllt (Video)

Seit einigen Jahrzehnten enthüllen Whistleblower die Existenz unterirdischer Stützpunkte, die heute meist als „Deep Military Underground Bases“ (DUMBs) oder kurz „DUMBS“ bezeichnet werden.

Diese Enthüllungen wurden jedoch größtenteils verachtet, da sie unweigerlich auch über Außerirdische und finstere Regierungsaktivitäten sprachen, über die die meisten Menschen lieber nichts wissen wollten.

In den letzten Jahren haben die Mainstream-Medien die Vorteile der Katastrophenvorsorge hervorgehoben und detailliert erklärt, wie sich Superreiche stilvoll unter der Erde verstecken würden.

Es handelt sich dabei nicht nur um Luxusbunker, sondern um unterirdische Städte, die exklusiv für die Elite und ihre Familien errichtet wurden. Eine Quelle beschreibt sie als „Luxus-Einkaufszentren oder Hotels in Dubai“.

Kürzlich enthüllte das Militär schockierenderweise, dass es weltweit etwa 10.000 groß angelegte unterirdische Militäranlagen gibt, die als unterirdische Städte dienen sollen . Wie hoch der Anteil offizieller, staatlicher Einrichtungen ist, ist nirgends öffentlich bekannt. Die Frage ist: Warum nicht?

Darüber hinaus erfahren wir aus Militärkreisen, dass Kriege geführt werden, um die Kontrolle über diese militarisierten Städte zu erlangen. Die Frage bleibt: Warum? Was zum Teufel ist hier los?

Die ehemalige Mitarbeiterin der Bush-Regierung, Catherine Austin Fitts, enthüllte in der Sendung von Tucker Carlson, dass die US-Regierung unterirdische Basen von der Größe ganzer Städte errichtet hat.

Laut Fitts sind einige dieser massiven unterirdischen Anlagen offiziell dokumentiert, während andere verborgen bleiben – und sie beschränken sich nicht auf die USA, sondern sind über den gesamten Globus verstreut.

Sie vermutete, dass es bis zu 170 unterirdische Basen geben könnte, einige unter dem Meer und andere in den Vereinigten Staaten, die durch geheime Transportnetze miteinander verbunden sind. (DUMBs: Im Inneren eines 300 Millionen Dollar Luxus-Weltuntergangsbunkers mit KI-gestützten medizinischen Suiten und Innenpools)

Fitts vermutete, dass diese weitläufigen unterirdischen Anlagen als Vorbereitung auf ein potenzielles Ereignis, das die Menschheit beinahe auslöschen könnte, gebaut wurden.

Former Bush administration official Catherine Austin Fitts revealed to Tucker Carlson that the U.S. government has constructed underground bases as large as entire cities. According to Fitts, some of these massive underground structures are officially documented, while others… pic.twitter.com/aGAUeantXK — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) April 29, 2025

Anmerkung: Dies ist nur ein einminütiger Ausschnitt aus dem vollständigen, etwa 1 Stunde und 47 Minuten langen Interview. Weitere Links finden Sie unten. Catherine Austin Fitts stellt einige erstaunliche Behauptungen auf, die auf ihrer Erfahrung in der Bush-Regierung basieren. Austin Fitts erklärt, dass zwischen 1998 und 2015 über 21 Billionen Dollar in den Staatskassen verschwunden sind.

Sie behauptet, das Geld sei für geheime Regierungsprojekte ausgegeben worden, darunter unterirdische Basen und Transportsysteme, die vor allem dem Überleben globaler Katastrophen dienen sollten. Diese Militäranlagen wurden überall in den Vereinigten Staaten errichtet, einige sogar unter den Ozeanen.

Der Plan sah außerdem vor, die Mittelschicht und die westliche Kultur gezielt zu zerstören und die Gelder zur geheimen Finanzierung eines Weltraumprogramms zu verwenden, um eine multiplanetare Zivilisation zu werden. In diesem Interview mit Tucker Carlson wirkt dieser sichtlich schockiert, doch Austin Fitts ist nur eine weitere Whistleblowerin, die den Strippenziehern sehr nahestand und daher eine bessere Perspektive als die meisten anderen hat.

Das vollständige Interview von Catherine Austin Fitts mit Tucker Carlson | XTwitter-Video [1:42:57] Link

Kommentar: Bei Zeitmangel empfiehlt sich ein Start bei ca. Minute 34. Siehe auch @TuckerCarlson.com: Catherine Fitts: Banker gegen den Westen, geheime Untergrundbasen und das bevorstehende Massensterben . Zahlre

Im Internet kursieren zahlreiche ältere Informationen über geheime Militärbasen. Viele Jahre lang hegten besorgte Bürger den Verdacht, welche Aktivitäten dort stattfanden und warum eine so extreme Geheimhaltung nötig war. Im Laufe der Jahre lieferten Whistleblower Fotos, hielten Vorträge, schrieben Bücher, und es gab einige Berichte in den Mainstream-Medien über legitime Regierungsaktivitäten.

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Heute liegt der Fokus weniger auf dem Verdacht außerirdischen Ursprungs und außerirdischer Technologie, sondern vielmehr auf der Nutzung von tiefen unterirdischen Militärbasen (DUMBs) für illegale Aktivitäten wie Kinder- und Menschenhandel, Menschenversuche und Einrichtungen zur groß angelegten Gedankenkontrolle.

In Wirklichkeit handelt es sich bei diesen Basen um große, in sich geschlossene Städte, die oft funktional gestaffelt in einer Tiefe von 5 bis 120 km liegen und durch Straßen und Magnetschwebebahnen miteinander verbunden sind. Der Film „ Kingsman: The Secret Service“ scheint dies auf vielfältige Weise zu enthüllen.

Im Grunde wird eine völlig andere Welt von der Technokratie zum Nutzen der Elite und ihrer Drahtzieher (oft als „Die Kabale“ oder „Tiefer Staat“ bezeichnet) beherrscht. Bis vor Kurzem wendete sich das Blatt. Mit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wurde er zur Galionsfigur einer globalen Allianz der Guten. Daraufhin begann eine großangelegte Operation zur Ausrottung der skrupellosesten und satanischsten Machthaber der Welt.

Ein Plan, der seit mindestens sechzig Jahren in der Entwicklung war, sollte als Blaupause dienen, um die Übeltäter zu eliminieren und ihre technologischen Netzwerke und Infrastrukturen zu zerstören. Darüber hinaus ist bekannt, dass Präsident Trump 572 Millionen Dollar für die Ausbildung der US-Armee und -Marine in asymmetrischer Kriegsführung bereitstellte, und Insider berichten diskret über die Schlachtfelder und deren Ergebnisse.

Heute wissen diejenigen, die nach der Wahrheit suchen und anonyme Militärquellen aufmerksam verfolgen, dass es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass DUMBS zerstört und inhaftierte Menschen befreit werden. Militärangehörige und ehemalige Militärangehörige veröffentlichen Beweise in sozialen Medien, die die Vorgänge belegen sollen. Ich persönlich habe schreckliche Videoaufnahmen von den Vorgängen über Tage gesehen, beispielsweise von Menschen, denen nach einem angeblichen COVID-19-Tod die Organe entnommen werden.

Dieses Video wurde in Italien aufgenommen und zeigt Leichen, die in einer krankenhausähnlichen Umgebung verstreut liegen. Andere Aufnahmen zeigen unter anderem Mischwesen aus Mensch und Tier, die aus unterirdischen Basen geborgen wurden, und noch viel Schlimmeres, worüber ich nicht schreiben und auch keine direkten Links bereitstellen möchte.

Als jemand, der seit vielen Jahren nach der Wahrheit sucht, war ich schockiert, doch mein Erwachen hat sich über einen langen Zeitraum entwickelt. Ich kann mir nur vorstellen, wie viele Menschen zutiefst erschüttert sein werden, wenn weitere offizielle Enthüllungen erfolgen.

Eigentlich muss ich es mir gar nicht vorstellen. Die Recherche für diese Webseite hat so lange gedauert, dass ich nun sogar die Schlagzeilen der Titelseiten zitieren kann: USA Today veröffentlichte eine gefälschte Titelseite über „Hybridbabys“ mit Geweihen, um für eine neue Netflix-Serie zu werben .

Das Problem ist nur, dass Berichte auf Twitter nahelegen, dass viele Menschen von dieser Enthüllung verstört waren und völlig übersahen, dass es sich um Werbung handelte. Kurz gesagt: Viele ahnungslose Bürger wurden mit der Wahrheit konfrontiert – direkt vor ihren Augen.

Im Folgenden finden Sie nur einen Teil der Informationen, die ich zu diesem Thema gefunden habe, aber es gibt zahlreiche Berichte in konservativen sozialen Medien. Vorab sei angemerkt, dass ich aufgrund historischer und aktueller Regierungsgeheimnisse sowie der notwendigen Geheimhaltung laufender Militäroperationen (dies ist besonders relevant für Teil 2) keine vollständige Genauigkeit der hier bereitgestellten Informationen garantieren kann.

Daher geht es in Teil 1 darum, einen Einblick in die Welt unter unseren Füßen zu geben und den aktuellen Krieg zur Befreiung der Versklavten nur anzudeuten.

Die Bilder stammen aus einem XTwitter-Video (zum Link klicken). Jede Markierung steht für einen US-Militärstützpunkt, die Darstellung ist jedoch nicht maßstabsgetreu, daher sind die geografischen Standorte nicht exakt. Eine alternative Version finden Sie im YouTube-Video „ The US Military is EVERYWHERE“ .

In dem YouTube-Video „Das US-Militär ist ÜBERALL“ des Journalisten Johnny Harris wird darauf hingewiesen , dass es keine vollständige offizielle Liste aller US-Militärstützpunkte weltweit gibt. Harris geht jedoch von 750 bis 800 Stützpunkten aus, basierend auf den Recherchen des Autors David Vine. Vines Liste gilt als glaubwürdig und wird angeblich sogar vom Pentagon verwendet.

Die Definition eines US-Militärstützpunkts ist nicht eindeutig, da er zwar von der jeweiligen lokalen Regierung anerkannt wird, Details aber nicht immer öffentlich zugänglich gemacht werden. Daher ähneln die größten Stützpunkte kleinen US-Städten und sind auf keiner Karte zu finden. Daneben gibt es zahlreiche kleinere und vielfältige Einrichtungen wie Waffenlager, Landebahnen oder Unterkünfte für Vertragsbedienstete. Während oberirdische Stützpunkte oft nicht offengelegt werden, lassen sich unterirdische Stützpunkte noch leichter verbergen. Aufgrund dieser Geheimhaltung ist es nicht auszuschließen, dass in diesen abgesperrten Bereichen illegale Aktivitäten stattfinden, von denen nur wenige wissen müssen.

Es ist bekannt, dass verlassene Militäranlagen auf US-amerikanischem Boden, unabhängig davon, ob sie über tiefe unterirdische Infrastruktur oder zugehörige Tunnel verfügen, zur Adrenochrom-Produktion genutzt wurden.

Leider sind entsprechende Dokumente durchgesickert und im Internet sowie in Videos für soziale Medien verfügbar, die diese Details enthalten. Die Implikationen sind äußerst beunruhigend.

Das weltweite Netzwerk der US-Militärbasen von Prof. Jules Dufour,

Bibliotecapleyades.net, 1. Juli 2007.

Kommentar: Hier wird uns mitgeteilt, dass „die Erdoberfläche wie ein riesiges Schlachtfeld strukturiert ist“. Weiterhin wird uns mitgeteilt, dass „die wichtigsten Informationsquellen zu diesen Militäranlagen (z. B. C. Johnson, das NATO Watch Committee, das Internationale Netzwerk zur Abschaffung ausländischer Militärbasen) zeigen, dass die USA weltweit zwischen 700 und 800 Militärbasen betreiben und/oder kontrollieren“.

Beide Titel u. A. bei Amazon verfügbar: DUMBs und DUMBs 2

Quellen: PublicDomain/susanrennison.co.uk am 29.03.2026