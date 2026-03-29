Fermenter: Die Magie der Fermentation – direkt in Ihrer Küche!

Die Magie der Fermentation – direkt in Ihrer Küche!

Es begann mit einer einfachen Frage: Wie können wir die Aromen und Nährstoffe unserer Lieblingszutaten auf ein neues Level heben?

Die Antwort liegt in der Kunst der Fermentation. Mit unserem Fermenter erwecken Sie diesen traditionellen Prozess in Ihrer eigenen Küche zum Leben.

Schwarzer Knoblauch – das kulinarische Gold



Verwandeln Sie frischen Knoblauch in eine wahre Delikatesse! Nach nur wenigen Tagen entwickelt er seinen unverwechselbaren süßlich-milden Geschmack – ideal für Soßen, Dips oder als besondere Zutat in Ihren Lieblingsgerichten.

Cremiger Joghurt nach Ihrem Geschmack

In nur 8 Stunden zaubern Sie Ihren perfekten Joghurt – ob Natur, griechisch oder mit Früchten. Ihre Küche wird zu einer echten Genusswerkstatt!

Sauerkraut – ein Klassiker der Fermentation

Sauerkraut ist seit Jahrhunderten für seine positive Wirkung auf die Verdauung bekannt. Unser Fermenter ermöglicht es Ihnen, diesen Klassiker ganz einfach selbst herzustellen. Fein geschnittener Kohl wird mit Salz vermengt und im Fermenter zur Perfektion gebracht.

Mehr als nur Knoblauch und Joghurt

Die Möglichkeiten mit unserem Fermenter sind nahezu grenzenlos. Fermentieren Sie:

Gemüse: Karotten, Rote Bete, Rettich, Gurken, Blumenkohl

Obst: Äpfel, Zitronen, Ananas, Beeren

Getreide: Reis, Hirse

Hülsenfrüchte: Sojabohnen, Kichererbsen

Weitere Spezialitäten: Kimchi, Essiggurken, Obstwein, Reiswein, Obstessig, Enzyme, Brothefe, Nattō und vieles mehr

Die Vorteile der Fermentation

Fermentierte Lebensmittel sind nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch wahre Nährstoffbomben. Durch den Fermentationsprozess entstehen wertvolle Probiotika.

Gleichzeitig werden Lebensmittel auf natürliche Weise haltbar gemacht – ganz ohne künstliche Konservierungsstoffe.

Einfach, nachhaltig, genial

Mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern (oder 1 Kilogramm Fermentationsgut) und praktischen vorinstallierten Programmen gestalten Sie den Fermentationsprozess kinderleicht.

Der Edelstahl-Innentopf sorgt für konstante Temperaturen, während abnehmbare Teile die Reinigung erleichtern. Dank der Rundum-Heizung sind gleichmäßige Ergebnisse garantiert.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 28.03.2026

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