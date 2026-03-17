Gesundheit: DMSO: Eine neue Ära in der Schmerztherapie

DMSO lindert Schmerzen schnell und reduziert Narbengewebe/Verklebungen, wie der Fall von Marjorie Saloman zeigt, der belegt, dass die topische Anwendung in Kombination mit Vitamin E eine wirksame Behandlungsmethode darstellt.

DMSO dringt in das Gewebe ein, ohne es zu schädigen, und dient als Träger für andere Substanzen. Es wirkt zudem entzündungshemmend, bakteriostatisch und schmerzlindernd und trägt zur Reduzierung von Schwellungen und zur Wundheilung bei.

Dr. Stanley W. Jacob, eine Schlüsselfigur in der DMSO-Forschung, vergleicht dessen Wirkung mit der von Antibiotika und Kortison und verweist auf dessen Fähigkeit, Zellen zu revitalisieren und über Schmerzen hinausgehende Beschwerden wie die Immunmodulation zu behandeln.

DMSO wird häufig in der Sportmedizin eingesetzt und beschleunigt die Genesung von Verletzungen (z. B. Knochenbrüchen, Verstauchungen), indem es Schwellungen und Schmerzen reduziert.

Trotz seiner nachgewiesenen Wirksamkeit und geringen Toxizität stößt DMSO aufgrund von Sicherheitsbedenken (z. B. potenzielle Augenschäden) auf Widerstand bei der FDA. Kritiker argumentieren, dass bürokratische Verzögerungen den Zugang zu einer bahnbrechenden Therapie behindern und damit die anhaltende Debatte weiter anheizen.

Dimethylsulfoxid (DMSO) erlangte in den 1960er Jahren erstmals Aufmerksamkeit in der Medizin, als seine bemerkenswerten schmerzlindernden Eigenschaften entdeckt wurden .

Einer der frühesten dokumentierten Fälle, in denen DMSO in der Schmerztherapie wirksam war, betraf Marjorie Saloman, eine Psychologin, bei der aufgrund einer zervikalen Spinalkanalstenose eine Hysterektomie geplant war.

Dr. Eva Lee Snead, Fachärztin für Allgemeinmedizin, empfahl die topische Anwendung einer Kombination aus DMSO und Vitamin E auf Salomans Gebärmutterhals. (DMSO entlarvt: Das natürliche Heilmittel gegen impfstoffbedingten Krebs)

Die Ergebnisse waren verblüffend. Innerhalb weniger Minuten glitt das Instrument schmerzfrei in den Gebärmutterhals, und eine Operation konnte letztendlich vermieden werden.

Dieser Fall verdeutlicht die Fähigkeit von DMSO, Narbengewebe und Verklebungen zu reduzieren, und unterstreicht sein Potenzial als wirksames Therapeutikum.

Leider wurde Snead die Approbation entzogen, weil er DMSO und andere alternative Heilmethoden angewendet hatte , was die Ablehnung unkonventioneller Behandlungsmethoden durch die Schulmedizin widerspiegelt.

Die therapeutische Wirkung von DMSO beruht auf seiner einzigartigen Fähigkeit, in lebendes Gewebe einzudringen, ohne es nennenswert zu schädigen.

Dadurch kann es als Trägerstoff fungieren und andere Substanzen durch die Haut in den Blutkreislauf transportieren. DMSO besitzt zudem entzündungshemmende, bakteriostatische und schmerzlindernde Eigenschaften und ist somit wirksam bei der Reduzierung von Schwellungen, der Hemmung des Bakterienwachstums und der Schmerzlinderung.

Dr. Stanley W. Jacob, Mitentdecker der therapeutischen Eigenschaften von DMSO, beschreibt es als ein neues medizinisches Prinzip, vergleichbar mit der Entdeckung von Antibiotika und Kortison.

Er betont, dass die Wirkung von DMSO nicht auf die Schmerzlinderung beschränkt ist. Es fördert auch die Heilung, indem es geschädigte Zellen revitalisiert und sie in einen nahezu normalen Zustand zurückversetzt.

DMSO wird von Sportlern, Trainern und Mannschaftsärzten aufgrund seiner Fähigkeit, die Genesung nach Sportverletzungen zu beschleunigen, häufig eingesetzt . Besonders hervorzuheben ist seine Anwendung bei der Behandlung akuter Traumata wie Verrenkungen, Verstauchungen, Zerrungen und Frakturen.

So verdankt beispielsweise June Jones III, ehemaliger Quarterback der Atlanta Falcons, DMSO die Rettung seiner Footballkarriere, da es Verkalkungen in seiner Wurfschulter effektiv behandelte.

Dr. Graham Reedy, ehemaliger Mannschaftsarzt der Oakland Raiders, stellte fest, dass DMSO die Rehabilitationszeit bei Weichteil- und Gelenkverletzungen deutlich verkürzt.

Sportler erlebten durch DMSO eine sofortige Linderung von Schwellungen und Schmerzen, fügte er hinzu. Dieser beschleunigte Heilungsprozess kommt nicht nur Sportlern zugute, sondern birgt auch das Potenzial, verletzten Arbeitnehmern Millionen von Dollar an Rehabilitationskosten einzusparen.

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Schmerzlinderung oder Gefahr?

Der Weg von DMSO von der Entdeckung bis zur möglichen Zulassung war von Kontroversen geprägt. Trotz seiner geringen Toxizität und nachgewiesenen Wirksamkeit stieß DMSO auf erheblichen Widerstand von Aufsichtsbehörden wie der Food and Drug Administration (FDA).

Die Bedenken der FDA hinsichtlich der Sicherheit von DMSO, insbesondere in Bezug auf mögliche Augenschäden, führten 1965 zu seinem Verbot – mit Ausnahme der Behandlung der interstitiellen Zystitis.

Die öffentliche Empörung über das DMSO-Verbot und die zunehmenden Belege für seine Sicherheit und Wirksamkeit haben die Debatte jedoch am Leben erhalten.

Zahlreiche wissenschaftliche Studien und klinische Prüfungen haben den therapeutischen Nutzen von DMSO nachgewiesen, dennoch bestehen weiterhin regulatorische Hürden.

Die Zurückhaltung der FDA, DMSO für eine breitere medizinische Anwendung zuzulassen , hat bei vielen Ärzten und Patienten Frustration ausgelöst. Kritiker argumentieren, dass die strengen Vorschriften und bürokratischen Ineffizienzen der Behörde die Verfügbarkeit einer potenziell lebensrettenden Behandlung verzögert haben.

Der Fall DMSO verdeutlicht das grundsätzliche Problem, regulatorische Aufsicht und den Bedarf an zeitnahem Zugang zu innovativen Therapien in Einklang zu bringen.

DMSO stellt einen vielversprechenden Ansatz zur Schmerzbehandlung und Geweberegeneration dar und bietet Potenzial für Anwendungen in der Sportmedizin und darüber hinaus.

Obwohl der Weg zu seiner breiten Akzeptanz nicht einfach war, mehren sich die Belege für seine Wirksamkeit und Sicherheit stetig.

Wie Dr. Morton Walker in seinem Buch „DMSO: Nature’s Healer“ treffend formuliert, verdient diese Substanz einen festen Platz in der Pharmakopöe, da sie zur Behandlung einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen eingesetzt werden kann.

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Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 17.03.2026