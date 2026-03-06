Iran-Krieg: Präsident Trump verwandelt sich vor unseren Augen in George W. Bush! (Video)

infowars.com schreibt:

Die USA sind nun in den Iran einmarschiert und erklären, der Krieg werde bis September dauern!

Präsident Trump bezeichnet den eskalierenden Konflikt nun als „Krieg“! „Präsident Trump verwandelt sich vor unseren Augen in George W. Bush!“

truthout.com berichtet:

Bericht: CENTCOM geht davon aus, dass Trumps Krieg im Iran voraussichtlich bis September andauern wird.

Die jüngsten Entwicklungen, die vom Weißen Haus angekündigt wurden, deuten laut einem Experten darauf hin, dass sich der Krieg „ausweiten“ wird.

Einem neuen Bericht zufolge könnte der Krieg der USA gegen den Iran mehrere Monate oder möglicherweise sogar noch länger dauern – obwohl Beamte der Trump-Administration angedeutet hatten, dass er nur wenige Tage oder Wochen dauern würde.

Laut einem Bericht von Politico haben Beamte des US Central Command (CENTCOM) am Hauptsitz der Behörde in Tampa, Florida, beim Pentagon zusätzliche Geheimdienstmitarbeiter angefordert. CENTCOM begründet diese Anfrage mit der Annahme, dass die Unterstützung für den Krieg gegen den Iran „mindestens 100 Tage“ und voraussichtlich „bis September“ benötigt werde, so das Magazin .

Das Versäumnis der Regierung, einen konkreten Zeitplan für den Krieg vorzulegen – in dem US-israelische Bombenangriffe bereits über 1.000 iranische Zivilisten getötet haben – hat einige Beobachter zu der Befürchtung veranlasst, dass es zu einem weiteren langwierigen US-Militärkonflikt im Nahen Osten kommen könnte.

Am Montag beklagte sich Verteidigungsminister Pete Hegseth über Kritiker, die Vergleiche mit dem Irakkrieg zogen, von dem US-Politiker ebenfalls versprochen hatten, er würde nur von kurzer Dauer sein.

„An die Medien und die politische Linke, die ‚endlose Kriege‘ schreien: Hört auf! Das ist nicht der Irak. Das hier ist kein endloser Krieg“, sagte Hegseth . „Unsere Generation weiß es besser, und dieser Präsident auch.“

Hegseth weigerte sich jedoch auf der Pressekonferenz, den Reportern einen voraussichtlichen Zeitrahmen für den Krieg zu nennen. Trump hatte angedeutet, dass der Krieg – den er ohne Zustimmung des Kongresses führt – vier bis fünf Wochen dauern könnte, oder sogar „weit länger“, falls er es für notwendig halte.

In einem Beitrag auf Truth Social spielte Trump diese Woche auf Kriege an, die „ewig“ geführt werden könnten, was die Befürchtungen verstärkte, dass die Regierung keine Pläne hat, den Krieg in absehbarer Zeit zu beenden.

Die Versprechen der Trump-Regierung, der Krieg im Iran werde kurz sein – verbunden mit Aussagen, die darauf hindeuten, dass kein endgültiges Ende in Sicht ist – ähneln tatsächlich den Versprechen, die im Vorfeld des US-Krieges gegen den Irak gemacht wurden. Dieser Krieg begann im Frühjahr 2003 und dauerte bis 2011 ; er forderte etwa 200.000 irakische Zivilistenleben .

„[Der Irakkrieg] könnte sechs Tage, sechs Wochen dauern. Ich bezweifle sechs Monate“, sagte der damalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld im Februar 2003 .

Kritiker der unprovozierten Angriffe der USA und Israels auf den Iran haben in Frage gestellt, ob die Trump-Regierung überhaupt eine Vorstellung davon hat, wie ein „erfolgreiches“ Ende des Krieges aussehen könnte.

„Was wir erlebt haben, war eine völlig improvisierte Aktion, bei der offenbar niemand die unmittelbar bevorstehende Militäraktion wirklich verstand oder glaubte. Es scheint, als wären sie am Samstagmorgen aufgewacht und hätten beschlossen, einen Krieg zu beginnen“, sagte Gerald Feierstein , ein ehemaliger hochrangiger US-Diplomat und Nahostexperte.

„Ich glaube, die Ziele dieser Operation haben sich jetzt schon vier oder fünf Mal geändert“, sagte Senator Mark Warner (Demokrat aus Virginia) in einem kürzlich geführten Interview . „Zuerst ging es um das iranische Atomprogramm, wenige Tage später um die Zerstörung der ballistischen Raketen, dann – in den Worten des Präsidenten selbst – um einen Regimewechsel … und jetzt hören wir, es gehe darum, die iranische Flotte zu versenken. Ich bin mir nicht sicher, welches dieser Ziele, sollte es erreicht werden, das Ende der Operation bedeuten würde.“

„Sie haben kein Ziel, es gibt keinen strategischen Plan, es gibt keinen Zeitplan, und was das Ganze wahrscheinlich zur Folge haben wird, ist wieder einmal ein langer Krieg mit vielen toten Amerikanern und ohne jegliche Begründung“, sagte Senator Mark Kelly (D-Arizona) .

„Was wir erleben werden, ist komplizierter, als das Weiße Haus vielleicht gehofft hat. … Ich bin nicht optimistisch, dass dieser Konflikt schnell beigelegt sein wird“, sagte Suzanne Maloney , Vizepräsidentin und außenpolitische Direktorin der Brookings Institution.

Erschwerend kommt hinzu, dass Hegseth ankündigte, die USA würden bald sogenannte „Gravitationsbomben“ einsetzen, eine weniger präzise Bombenart.

1 2

„Der Einsatz solcher Bomben wird die lokale Bevölkerung verärgern“, sagte Robert Pape, Politikwissenschaftler an der Universität Chicago, gegenüber CBS Chicago . „Die Demokratiebewegung wird es nicht gutheißen, von amerikanischen Bomben getötet zu werden. Man kann es Eigenbeschuss nennen, das spielt keine Rolle. Sie werden es nicht gutheißen.“

„So weiten sich die Kriege aus“, fügte Pape hinzu.

Der Analyst Ryan Grim schreibt:

Das ist ja noch niederträchtiger, wenn das stimmt, dass die Amis an der selben Militärübung in Indien teilnehmen sollten, und stattdessen das iranische Schiff auf dessen Rückweg zerstörten:

Das unbewaffnete iranische Schiff wurde zusammen mit den USA zu einer indischen Marineübung eingeladen, und seine Matrosen paradierten vor dem Präsidenten an Land.

Die USA zogen sich in letzter Minute von der Übung zurück und griffen stattdessen das iranische Schiff mit einem Torpedo an.

Sie brachen mit allen Normen der Zivilisation und der Kriegsführung und weigerten sich anschließend, die Ertrinkenden zu retten. Die Marine Sri Lankas musste die Leichen aus dem Wasser bergen.

Es fallen einem wenig andere Nationen [Israel, Ukraine] ein, die so feige, hinterhältig und verabscheuungswürdig gehandelt hätte. Die (amerikanischen) Medien – die den Bombenangriff auf eine Mädchenschule größtenteils herunterspielen und so tun, als sei die Flächenbombardierung Teherans eine normale Militärtaktik – sind zutiefst mitschuldig.

Iran-Krieg: Warum die Satellitenbilder von Planet Labs keine vollständige Analyse der Raketenbasis in Kermanshah erlauben.

Satellitenbilder von Planet Labs wurden von der israelischen Ynet News verwendet, um auf umfangreiche Zerstörungen in der iranischen Raketenbasis in Kermanshah im Westen des Iran hinzuweisen.

Warum sollte die Behauptung mit Skepsis betrachtet werden?

Was ist über die Basis bekannt?

– Die Kermanshah Underground Missile Facility (UGF) ist die Basis der Aerospace Force des Islamischen Revolutionsgardenkorps und soll angeblich Qiam-1 und Fattah-110-Ballistikraketen lagern

– Sie befindet sich im Westen des Iran, in der Nähe der Stadt Kermanshah, nahe der iranisch-irakischen Grenze

– Satellitenbilder zeigen Berichten zufolge, dass die meisten Gebäude zerstört und Tunnelzugänge beschädigt sind – aber ob die unterirdischen Einrichtungen zerstört wurden, bleibt unklar

– Die Stätte wurde bereits von der israelischen Luftwaffe im 12-Tage-Krieg als zerstört gemeldet

– Das Institute for the Study of War (ISW) bewertete am 17. Juni 2025, dass Schäden an mehreren Raketenspeichergebäuden und Fahrzeugtunnelzugängen in Kermanshah verursacht wurden, und zitierte Satellitenbilder, die am 15. Juni aufgenommen wurden

Das Verifizierungsproblem:

– Planet Labs ist kein unabhängiger Beobachter: Das Überwachungs- und Satellitenbilderunternehmen ist ein wichtiger Auftragnehmer für die NATO

– Das Unternehmen stützt sich stark auf künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um große Mengen an täglichen Satellitenbildern zu verarbeiten und zu analysieren. Kritiker argumentieren, dass solche Bilder einer erheblichen KI-Nachbearbeitung unterzogen werden könnten, die die Rohdaten möglicherweise verändert oder interpretiert

– Die Leser werden im Grunde gebeten, Ynets Wort zu glauben, dass die sichtbaren Schäden iranischen Raketenbasen und Militärstandorten entsprechen.

Warum Israels Behauptung Zweifel aufwirft:

– Berichte nach dem 12-Tage-Krieg deuten darauf hin, dass Israel seine eigenen Verluste herunterspielte und die Schäden, die es dem Iran zufügte, überbewertete, oft unter Berufung auf Satellitenbilder, und Behauptungen über zerstörte unterirdische Einrichtungen waren schwer zu bestätigen.

– Erste Berichte, die die Zerstörung der Fordow-Anlage im Juni 2025 behaupteten, wurden später durch eine durchgesickerte Einschätzung der Defense Intelligence Agency (DIA) diskreditiert.

– Unterdessen greifen iranische Raketen und Drohnen weiterhin israelische und US-Ziele an, was darauf hindeutet, dass die militärischen Fähigkeiten des Iran weitgehend intakt geblieben sind

– Es ist zu bezweifeln, dass der Iran etwas Wichtiges über der Erde stationiert. Die Iraner wissen, dass sie ständig beobachtet werden. Es wurde in einigen Fällen festgestellt, dass sie aufwendige plastisch erscheinende Bilder von Ausrüstung und Gebäuden auf den Boden zeichneten, um die Bilderkennung zu täuschen. Sie werden wichtige militärische Vermögenswerte nicht einfach so im Freien lassen, und selbst wenn Eingänge zerstört würden, können sie sich trotzdem einen Weg nach draußen graben.

https://www.facebook.com/share/r/1E5Tnjdhfz/

– Sowohl Planet Labs als auch ISW sind MSM-Strukturen des US-Imperiums. ISW ist auch ein Kanal für CIA-Psy-Ops.

@geopolitics_prime

Video:

🚨 Video 🚨 zeigt amerikanische Panzerfahrzeuge, die durch das irakische Kurdistan in Richtung iranische Grenze rollen. Steuern wir auf einen US-Bodentruppeneinsatz zu? 🇺🇸 🇮🇷 🇮🇱

Quellen: PublicDomain/infowars.com am 06.03.2026