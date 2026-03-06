Vitamin-D-Mangel bei 90 % der MS-Patienten festgestellt; neue Forschungsergebnisse zeigen eine 62%ige Risikominderung durch optimale Vitamin-D-Spiegel

Hohe Vitamin-D-Spiegel stehen in engem Zusammenhang mit der Prävention von Multipler Sklerose.

Eine große Studie ergab, dass das MS-Risiko bei ausreichender Vitamin-D-Versorgung um 62 % niedriger ist.

Bei den meisten MS-Patienten besteht ein Mangel an diesem wichtigen Nährstoff.

Neue Studien zeigen, dass hochdosiertes Vitamin D die Krankheitsaktivität im Frühstadium von MS reduzieren kann.

Dies stellt rein medikamentöse Ansätze in Frage und unterstreicht die Bedeutung einer natürlichen Präventionsstrategie.

Patienten, die unter den schwächenden Auswirkungen von Multipler Sklerose leiden, erhalten oft eine verwirrende Prognose und einen Cocktail aus starken Medikamenten.

Bahnbrechende Forschungsergebnisse rücken nun einen verblüffend einfachen, natürlichen Faktor in den Fokus, der diese Autoimmunerkrankung möglicherweise von vornherein verhindern könnte: Vitamin D.

Zahlreiche Studien belegen einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und Multipler Sklerose (MS), einer chronischen Erkrankung, bei der der Körper die Schutzhülle der Nervenfasern in Gehirn und Rückenmark angreift.

Die Zahlen sind alarmierend. Eine 2019 im EPMA Journal veröffentlichte Studie ergab, dass unglaubliche 90 % der MS-Patienten einen Mangel an diesem lebenswichtigen Nährstoff aufwiesen. Dieser Mangel ist nicht nur eine Begleiterscheinung, sondern scheint maßgeblich zur Krankheitsentwicklung beizutragen. (Gesundheit: Vitamin D: Ihr natürlicher Schutz vor Winterkrankheiten und pharmazeutischer Täuschung)

Die Schutzwirkung eines optimalen Vitamin-D-Spiegels ist noch überzeugender. Eine umfassende Studie in JAMA mit über sieben Millionen US-amerikanischen Militärangehörigen lieferte ein eindeutiges Ergebnis: Personen mit einem Vitamin-D-Spiegel von über 40 Nanogramm pro Milliliter hatten ein um 62 % geringeres Risiko, an Multipler Sklerose zu erkranken.

Dies ist kein geringfügiger Vorteil, sondern eine drastische Risikominderung durch einen kostengünstigen und leicht verfügbaren Nährstoff.

Die Sonnenlichtlösung

Diese Forschung stellt den herkömmlichen, medikamentenzentrierten Ansatz bei Autoimmunerkrankungen grundlegend in Frage. Forscher beobachteten, dass ein hoher Vitamin-D-Spiegel eindeutig mit einem geringeren Risiko für Multiple Sklerose verbunden ist, wie eine in der Fachzeitschrift „ Neurology“ veröffentlichte Studie zeigt .

Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Naturheilkunde für die Verbreitung wertvoller Informationen, die zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit beitragen können.

Historisch gesehen hat die Medizin die bedeutende Rolle der Ernährung bei der Prävention chronischer Krankheiten nur zögerlich anerkannt.

Die neuen Erkenntnisse zu Vitamin D und Multipler Sklerose sind Teil einer notwendigen Korrektur und geben den Menschen verlässliche Informationen an die Hand, um ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.

Wie viel Vitamin D ist also nötig, um diese Schutzwirkung zu erzielen? Experten für Wohlbefinden und Endokrinologie empfehlen einen optimalen Serumspiegel von 50 ng/ml.

Studien deuten darauf hin, dass durchschnittlich 5.000 IE Vitamin D3 täglich benötigt werden, um einen optimalen Vitamin-D-Status zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Es ist jedoch ratsam, vor der Einnahme höherer Dosen ärztlichen Rat einzuholen.

Von der Prävention zur Weiterentwicklung

Die Geschichte von Vitamin D endet nicht mit der Prävention. Spannende neue klinische Studien untersuchen seine Rolle bei der Verlangsamung des Krankheitsverlaufs nach der Diagnose.

Eine kürzlich in JAMA veröffentlichte französische Studie verabreichte Patienten mit frühen MS-Symptomen (klinisch isoliertes Syndrom, CIS) ein hochdosiertes Vitamin-D-Präparat. Die Ergebnisse zeigten, dass die Krankheitsaktivität in den Hirnscans der Vitamin-D-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe signifikant reduziert war.

„Diese randomisierte klinische Studie zeigte, dass eine hochdosierte Cholecalciferol-Monotherapie, die innerhalb von 90 Tagen nach der Diagnose eines klinisch isolierten Syndroms (CIS) mit starkem Verdacht auf Multiple Sklerose (MS) begonnen wurde, die Krankheitsaktivität im Vergleich zu Placebo signifikant reduzierte“, schlussfolgerten die Forscher. Sie merkten an, dass dies eine kostengünstige und risikoarme Therapiealternative darstellen könnte.

Neurologen beobachten diese Entwicklung aufmerksam. Dr. Michael Sy, Neurologe bei UCI Health , hob hervor, dass moderne MS-Definitionen nun auch frühere Krankheitsstadien umfassen, was Patienten den Zugang zu einem breiteren Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten erleichtern könnte.

„Früher war das klinisch isolierte Syndrom (CIS) nicht in der formalen MS-Definition enthalten, aber das hat sich geändert. Was früher als CIS galt, wird heute in vielen Fällen als MS eingestuft“, so Sy.

Obwohl die genauen Mechanismen und ihre Auswirkungen auf die Rückfallraten noch nicht vollständig geklärt sind, ist die Richtung eindeutig.

Die Forschung hat sich von der Beobachtung von Korrelationen hin zum Nachweis klinischer Vorteile in Studien entwickelt. Wie die Studienautoren schrieben: „Diese Ergebnisse rechtfertigen weitere Untersuchungen.“

Es geht hier nicht nur um die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Es geht darum zu erkennen, dass unser Körper ein Ökosystem ist, das für seine einwandfreie Funktion grundlegende Nährstoffe benötigt.

Der weitverbreitete Mangel an einem so wichtigen Hormon wie Vitamin D ist ein Versagen des öffentlichen Gesundheitswesens, und sein Zusammenhang mit einer verheerenden Krankheit wie MS ist ein Weckruf.

Die Möglichkeit, Ihr Risiko für eine komplexe neurologische Erkrankung deutlich zu senken, befindet sich möglicherweise bereits in Ihrer Hausapotheke – ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie die Anwendung evidenzbasierter Naturheilverfahren die Krankheitslast für den Einzelnen und das gesamte Gesundheitssystem verringern kann.

