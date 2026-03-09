Kubricks letzter Film „Eyes Wide Shut“: Neue Enthüllungen

1999 erschien Kubricks letzter Film „Eyes Wide Shut“ über wohlhabende Eliten, die sich in englischen Herrenhäusern zu maskierten Ritualen mit sexueller Ausbeutung versammeln.

Frauen werden für diese Veranstaltungen missbraucht. Wer Nachforschungen anstellt, wird bedroht oder gar getötet. Ein einflussreicher Mann erklärt dem Protagonisten, wie sich das System schützt und beteuert, dass nichts Unrechtes vorgefallen sei. Alle kommen ungeschoren davon, außer den missbrauchten Frauen.

Zwanzig Jahre später fand ich Dokumente, die belegen, dass ähnliche Praktiken in der Realität stattfanden, organisiert von Jeffrey Epstein und geschützt von denselben Institutionen, die Kubrick dargestellt hatte.

Was ich bei meinen Recherchen zum Film nicht erwartet hatte: Die Dreharbeiten fanden in Anwesen statt, die Familien gehörten, die direkt mit dem Epstein-Netzwerk verbunden waren.

Die Drehorte

Laut Produktionsunterlagen und Datenbanken wurden für die Somerton-Ritualszenen drei verschiedene englische Anwesen genutzt. Die Dreharbeiten halten den Guinness-Weltrekord für die längsten ununterbrochenen Filmdrehs mit einer Dauer von über 15 Monaten.

Mentmore Towers diente als Außenkulisse für „Somerton“, das Herrenhaus, in dem das maskierte Ritual stattfindet. Das Anwesen wurde in den 1850er-Jahren für Baron Mayer de Rothschild erbaut und blieb bis in die 1970er-Jahre im Besitz der Familie Rothschild.

Elveden Hall wurde für die Innenaufnahmen der Ritualszenen genutzt. Das Anwesen befindet sich seit 1894 im Besitz der Familie Guinness. Clare Hazell-Iveagh, Gräfin von Iveagh, heiratete 2001 in die Familie ein. Laut der Daily Mail zeigen Flugprotokolle, dass sie zwischen 1998 und 2000 etwa 32 Mal mit Jeffrey Epsteins Flugzeug reiste – genau in dem Zeitraum, in dem Kubrick den Film drehte und er in die Kinos kam.

Laut Podcast-Interviews und Sekundärquellen gab Maria Farmer an, Hazell-Iveagh habe auf Les Wexners Anwesen in Ohio als ihre „Aufpasserin“ fungiert. Ein Dokument des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses vermerkt, dass Hazell-Iveagh in den Jahren, in denen diese Ereignisse angeblich stattfanden, Präsidentin der NSPCC-Ortsgruppe West Sussex war.

Sie bestreitet jegliches Fehlverhalten, und die NCA erklärte, sie verfüge über keine belastenden Informationen und habe zu diesem Zeitpunkt nicht gegen sie ermittelt.

Das Anwesen Luton Hoo diente als Kulisse für die Innenräume von Victor Zieglers New Yorker Villa, in der die Eröffnungsszenen spielen. Das Anwesen befand sich im Besitz der Familie Wernher. Historische Aufzeichnungen belegen, dass Sir Harold Wernher Lady Zia, ein Mitglied des russischen Adels, heiratete und das Anwesen weiterhin Verbindungen zur britischen High Society pflegte.

Highclere Castle, das den meisten heute als Drehort von Downton Abbey bekannt ist, wurde laut Wikipedia und diversen Filmdatenbanken ebenfalls als Drehort genutzt. Das Anwesen gehört den Earls of Carnarvon. 1895 heiratete der 5. Earl Almina Wombwell, die uneheliche Tochter des Bankiers Alfred de Rothschild.

Rothschild zahlte eine Abfindung, die heute über 67 Millionen Pfund Sterling entspräche, und beglich die Schulden des Earls. Dieses Rothschild-Vermögen finanzierte Howard Carters Entdeckung des Grabes von Tutanchamun im Jahr 1922. Die Drehorte befanden sich überwiegend auf Anwesen, die mit der Familie Rothschild oder mit Clare Hazell-Iveagh in Verbindung standen. Letztere wurde später in Epsteins Flugprotokollen erwähnt und in investigativen Recherchen über das Netzwerk namentlich genannt.

Lynn Forester de Rothschild

Wenn Sie meine Arbeit verfolgt haben, wissen Sie, dass ich die Verbindungen zwischen Lynn Forester de Rothschild und dem Epstein-Netzwerk dokumentiert habe. Sie heiratete Sir Evelyn de Rothschild im November 2000, ein Jahr nach dem Erscheinen von „Eyes Wide Shut“.

Laut ihrem Wikipedia-Eintrag und diversen Profilen wurden sie 1998 auf der Bilderberg-Konferenz in Schottland von Henry Kissinger einander vorgestellt. Die Clintons luden sie ein, ihre Flitterwochen im Weißen Haus zu verbringen.

Ihre dokumentierten Verbindungen zu Epsteins Netzwerk umfassen Folgendes:

Transport: Ihr Vater, J. Kenneth Forester, gründete 1946 den Flugbetrieb am Flughafen Teterboro. Ihr Bruder leitete dort Million Air. Million Air ist in Epsteins Adressbuch verzeichnet.

Wohnen: Laut mehreren Berichten stellte sie Ghislaine Maxwell 1991, unmittelbar nach Robert Maxwells Tod, eine Wohnung in Manhattan zur Verfügung. Laut einer Recherche von Business Insider in Steuerunterlagen verkaufte sie im Oktober 2000 ein Stadthaus in Manhattan an eine Briefkastenfirma mit derselben Adresse wie Epsteins Geschäftsbüro für rund 8,5 Millionen US-Dollar unter dem geschätzten Marktwert von über 13,4 Millionen US-Dollar.

Business Insider merkte an, dass sie nicht unabhängig bestätigen konnten, dass es sich bei der Verkäuferin um dieselbe Lynn Forester handelte, die in Epsteins Flugprotokollen auftauchte. Maxwell zog in das Anwesen ein.

Bankwesen: Laut „Der Spiegel“ trat sie im Juli 2013 dem Beirat der Deutschen Bank bei. Aus den Vergleichsvereinbarungen geht hervor, dass die Deutsche Bank Epstein etwa einen Monat später als Kunden annahm, obwohl er als Sexualstraftäter registriert war.

1 2

Bekanntschaften: Alan Dershowitz gab öffentlich an, sie habe ihn Epstein vorgestellt und ihn als „interessanten Autodidakten“ bezeichnet. Laut Ghislaine Maxwells Aussage im Rahmen eines Geständnisses, die 2025 veröffentlicht wurde, stellte Lynn Forester de Rothschild Prinz Andrew Epstein vor.

Die von Kubrick erfundene Figur: Victor Ziegler existiert nicht in Arthur Schnitzlers Novelle „Ein Traum“ von 1926, die als Vorlage für den Film diente. Kubrick schuf diese Figur eigens. Er erfand eine wohlhabende, einflussreiche Persönlichkeit, die sowohl die gehobene Welt verkörpert, nach der Bill strebt, als auch die Verbindung zwischen Bills normalem Leben und der Geheimgesellschaft, die das Maskenritual organisiert.

Kubrick besetzte die Rolle zunächst mit Harvey Keitel. Keitel verließ die Produktion, nachdem er angeblich unzählige Takes einer einzigen Szene gedreht hatte. Später sagte er, Kubrick habe „einige Dinge getan, gegen die ich Einwände hatte“.

Kubrick ersetzte ihn durch Sydney Pollack, der selbst Regisseur war, jemand, der verstand, wie Systeme funktionieren und wie man sie rational erscheinen lässt, während man ihre Funktionsweise verschleiert.

In der aufschlussreichsten Szene des Films erklärt Ziegler Bill haargenau, wie das System funktioniert. Die Frau, die bei dem Ritual starb? Laut Ziegler war sie nur eine „Prostituierte“, die an einer Überdosis starb. Nichts Besonderes. Falls Bill wissen will, wer bei dem Ritual dabei war, sagt Ziegler ihm, dass er dann „nicht mehr so ​​gut schlafen“ würde.

Ziegler erklärt die Regeln: Man darf zusehen, man darf sogar profitieren, aber wer ermittelt, muss mit Konsequenzen rechnen. Das Leben geht für alle, die etwas zu sagen haben, weiter. Die Frauen, die benutzt wurden, sind austauschbar.

Genau so funktionierte das Epstein-Netzwerk jahrzehntelang.

Was Filmkritiker sagten

Rich Cohen brachte es 2020 in der „Paris Review“ auf den Punkt: „Eyes Wide Shut ist keine Fiktion. Es ist ein Dokumentarfilm. Es war eine Enthüllung in verschlüsselter Form. Er enthüllte eine Dynamik, die sich in Teilen der Elitegesellschaft schon lange abgespielt hatte, aber erst in unserer Zeit, einem Zeitalter der Skandale – allen voran der Skandal um Jeffrey Epstein –, sichtbar wurde.“

Tim Kreider schrieb in einer einflussreichen Analyse: „Die wahre Pornografie dieses Films liegt in seiner anhaltenden Darstellung des schamlosen, nackten Reichtums der New Yorker Millennials und dessen obszöner Wirkung auf die Gesellschaft und die menschliche Seele.“

Der Titel selbst wird als eine in Geheimbünden gebräuchliche Phrase beschrieben, die so viel bedeutet wie: „Ich sehe über deine Missetaten hinweg, Bruder.“ Die Anonymität der Teilnehmer ist unerlässlich, da sonst die Elite entlarvt würde.

Das Ende

Die Schlussszene des Films spielt in einem Spielzeugladen während des Weihnachtseinkaufs. Bill und Alice versöhnen sich nach all dem Geschehenen. Ihre Tochter Helena geht weg.

Wer genau hinsieht, erkennt, dass Helena mit zwei älteren Männern in Anzügen weggeht. Sie verlässt mit ihnen den Bildausschnitt. Keiner der Eltern bemerkt es. Die Kamera verweilt in diesem Moment. Dann geht die Szene weiter, als wäre nichts geschehen.

In der Schlussszene im Spielzeugladen folgt Helena zwei Männern, die mit Zieglers Party in Verbindung stehen, was Spekulationen darüber auslöst, dass dies eine Strafe für Bills Fehlverhalten ist.

Das ist kein Zufall. Kubrick war akribisch. Der lange Drehplan war berüchtigt für unzählige Takes und präzise Bildkompositionen. Wenn Helena in der Schlussszene mit zwei fremden Männern weggeht, dann war das Kubricks Absicht.

Kubrick verstand, dass solche Machenschaften Generationen prägen. Kinder werden zur Währung. Familien werden verwickelt und zu Komplizen. Der Preis der Zugehörigkeit ist Schweigen über das Gesehene.

Kubricks Tod

Stanley Kubrick starb am 7. März 1999. Wenige Tage zuvor hatte er den Warner Bros.-Managern die finale Fassung von „Eyes Wide Shut“ gezeigt.

Er war 70 Jahre alt. Die offizielle Todesursache war ein Herzinfarkt im Schlaf. Seine Frau Christiane fand ihn im Bett.

Der Film kam am 16. Juli 1999 in die Kinos. Nicole Kidman erinnerte sich später: „Aber an dem Wochenende, an dem der Film herauskam, dem 16. Juli 1999, starben JFK Jr., seine Frau und ihre Schwester. Ein wirklich finsteres Wochenende. Und dass Stanley vor dem Kinostart gestorben war … Es fühlte sich alles so düster und seltsam an.“

Warner Bros. nahm Berichten zufolge vor der Veröffentlichung Kürzungen am Film vor. Kubrick war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Leben und konnte daher an den Entscheidungen der Postproduktion nicht mehr teilnehmen. Einige Berichte deuten darauf hin, dass das Studio Material entfernte, wobei die genaue Menge umstritten ist.

Ob Kubrick nun über spezifische Kenntnisse verfügte oder ein tiefes Verständnis für die Funktionsweise von Macht besaß, der Film funktioniert heute wie eine Dokumentation.

Ich persönlich glaube, dass jemand, der so viel Wert auf Details legte, nicht zufällig ausgewählt hat. Die Botschaft war für aufmerksame Zuschauer unmissverständlich.

Er zeigte uns genau, wie es funktioniert, und dann starb er. Zwanzig Jahre später erfuhren wir, dass es Realität war.

Ich behaupte nicht, dass Kubrick im Detail über Epsteins Machenschaften Bescheid wusste. Er mag das Muster einfach gut genug verstanden haben, um es präzise darzustellen.

Aber was mich immer wieder beschäftigt: Ein legendärer Filmemacher, bekannt für seine subtilen Botschaften in seinen Werken, verbrachte dreißig Jahre mit der Vorbereitung eines Films über sexuelle Ausbeutung in elitären Kreisen.

Er drehte ihn auf Anwesen, die mit denselben Familien in Verbindung standen, deren Mitglieder später nachweislich die Infrastruktur für einen realen Menschenhandelsring bereitstellten oder in Ermittlungsberichten darüber genannt wurden. Er starb unmittelbar nach Fertigstellung des Films.

Dieser Film zeigte Praktiken, die erst zwanzig Jahre später öffentlich bekannt wurden.

Er nannte ihn „Eyes Wide Shut“. Unsere Augen sind weit geöffnet und doch innerlich verschlossen.

Wir sehen es, aber wir tun so, als sähen wir es nicht.

