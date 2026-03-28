Nur noch wenige Stück auf Lager: Hyundai-Stromgenerator HY2300Si D

Unabhängige Energie, wenn sie gebraucht wird

Der Inverter Generator HY2300Si D von Hyundai steht für mobile Stromversorgung in kompakter Form. Entwickelt für flexible Einsätze, liefert er zuverlässig Energie – unterwegs im Campingmobil, auf dem Boot, beim Outdoor-Abenteuer oder als Reserve für den Ernstfall zu Hause.

Die moderne Inverter-Technologie erzeugt sauberen, stabilen Sinus-Strom und ermöglicht damit auch den sicheren Betrieb empfindlicher Geräte wie Fernseher, Laptops oder HiFi-Systeme.

Auch zahlreiche Haushaltsgeräte wie Beleuchtung, Kühlschrank oder Mikrowelle können – unter Berücksichtigung der jeweiligen Leistungsanforderung – betrieben werden.

Kompakt gebaut für flexible Einsätze

Mit nur 20 Kilogramm Eigengewicht bleibt der Generator angenehm transportabel. Seine kompakte Bauweise erleichtert das Verstauen im Fahrzeug oder an Bord.

So steht Energie genau dort zur Verfügung, wo sie benötigt wird.

Das übersichtliche Bedienfeld sorgt für eine einfache Handhabung. Im Eco-Modus passt sich die Leistung automatisch dem aktuellen Bedarf an und senkt dabei Kraftstoffverbrauch sowie Geräuschentwicklung.

Integrierte Schutzfunktionen wie Überlastschutz und Ölstandüberwachung erhöhen die Betriebssicherheit und tragen zur Langlebigkeit des Geräts bei.

2,0 Kilowatt Nennleistung/2,2 Kilowatt maximale Leistung

Stabiler Sinus-Strom dank Inverter-Technologie

2 × 230 Volt Schuko-Steckdosen, 12 Volt DC-Ausgang und USB-Anschluss

Bis zu 5 Stunden Laufzeit bei 75 Prozent Last

Kompaktes Format bei nur 20 Kilogramm Gewicht

Eco-Modus zur automatischen Leistungsanpassung

Überlastschutz und Ölstandabschaltung integriert

Lieferumfang: 1 Hyundai Inverter Generator HY2300Si D, 1 Bedienungsanleitung

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 26.03.2026