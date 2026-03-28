Warum hat der „Friedenspräsident“ Trump die Hochburg des Tiefen Staates angegriffen? (Video)

Präsident Donald Trump versprach, keine neuen Kriege zu beginnen. Warum also griff dieser „Friedenspräsident“ den Iran an? Welche Rolle spielte der Iran für den sogenannten Tiefen Staat, und welche tieferen, verborgenen Ebenen verbergen sich hinter dieser Geschichte?

Rich Does Politics spricht mit Oberst Roxane Towner-Watkins über die Schattenwelt des Tiefen Staates und die jüngsten geopolitischen Ereignisse im Nahen Osten aus der Perspektive der Operation Gladio. Von Ella Ster

Oberst Towner-Watkins, die 30 Jahre lang bei der US-Luftwaffe diente: „Ich habe Donald Trump unterstützt, weil er in seiner ersten Amtszeit keine neuen Kriege begonnen hat. Er führte nur sehr begrenzte, kurze Militäraktionen durch. Doch dann, am 28. Januar 2026, begann er, den Iran zu bombardieren.

Das ist völlig sinnlos. Bomben auf unschuldige Menschen abzuwerfen. Und dann werfen die Iraner offenbar Bomben auf Israel und andere Ziele. Es ist der ‚Nebel des Krieges‘, aber was für ein Chaos!“ Damit bringt Towner-Watkins die Meinung vieler zum Ausdruck. Dennoch ordnet sie die jüngsten geopolitischen Ereignisse in einen breiteren historischen Kontext ein, indem sie sie aus der Perspektive der Operation Gladio betrachtet.

Venezuela hat nicht mit den Globalisten mitgespielt.

Laut Towner-Watkins unterscheidet sich die Situation im Iran von der in Venezuela: „Es handelt sich hier nicht um eine saubere Operation wie den Sturz von Nicolás Maduro.

Als Hugo Chávez 1998 in Venezuela Revolution machte und die CIA vertrieb, beseitigte er all diese zwielichtigen Akteure. Einige Jahre später, um 2000–2002 und dann erneut 2004, gab es Versuche, seine Regierung zu stürzen. Das sagt mir, allein aufgrund meiner Kenntnisse der Operation Gladio dass Chávez keine Rolle in der globalen Ordnung spielte.“

Towner-Watkins fährt fort: „Wenn man noch weiter in die Zukunft blickt, zu Präsident Nicolás Maduro (der 2013 an die Macht kam), orchestrierten Außenminister Mike Pompeo und der Nationale Sicherheitsberater John Bolton 2019 während der ersten Amtszeit Trumps einen Putsch gegen Maduro.

Anschließend erkannten sie Juan Guaidó vorübergehend als neuen Präsidenten Venezuelas an. Als die US-Finanzmärkte Guaidó anerkannten, beschlagnahmten sie faktisch die Citgo Petroleum Corporation und Milliarden von Dollar der venezolanischen Regierung für diese Übergangszeit.“ (Unterscheidet sich das, was uns öffentlich über den Krieg im Iran mitgeteilt wird, von dem, was hinter den Kulissen geplant wird?)

Venezuela als Buhmann und das Drogenimperium der CIA

„Wenn man es aus einer breiteren Perspektive betrachtet, ist Maduro eindeutig an der Macht geblieben. Wenn man Maduro also von der politischen Bühne entfernen kann und es in seiner Regierung Leute gibt, die bereit sind, mit der US-Regierung dabei zu kooperieren, dann widerlegt man – unabhängig von der eigenen Meinung – das Bild Venezuelas als Sündenbock. Denn aufgrund des Kokainhandels in Lateinamerika wurde Venezuela zum Schreckgespenst gemacht“, erklärt Towner-Watkins.

„Ob CIA-Mitarbeiter oder Medienvertreter – alle konzentrierten sich auf Venezuela, weil sie den Feind nicht unter Kontrolle hatten. Das Buch ‚Gestohlene Wahlen‘, größtenteils von einem CIA-Agenten verfasst, macht Venezuela nicht nur für alle gestohlenen Wahlen verantwortlich (verursacht durch die in Venezuela entwickelten Wahlmaschinen und Software von Smartmetic und Dominion), sondern behauptet sogar, Maduro führe das größte Drogenimperium der Welt. Doch das war das Werk der CIA, nicht Maduro selbst“, so Towner-Watkins.

„Durch die Beseitigung Maduros wird auch die Infrastruktur des Drogenhandels in Venezuela effektiv zerschlagen. Unmittelbar danach bildet sich eine breite Koalition lateinamerikanischer und südamerikanischer Länder, die entschlossen sind, dem Drogenhandel in der westlichen Hemisphäre ein Ende zu setzen.

Dadurch können rasche Fortschritte erzielt werden.“ Towner-Watkins betrachtet die Intervention in Venezuela als eine Operation zur Beseitigung des ewigen Schreckgespenstes in dieser Region.

Der Iran war der Schreckgespenst des Nahen Ostens.

„Wenn man sich dann den Iran ansieht, wer ist dann der Buhmann im Nahen Osten? Der Iran. Amerika macht den Iran für alles verantwortlich: Hisbollah, Hamas, einfach alles.

Das war die gängige Erzählung, aber nicht die Realität. Denn es war Israel, das die Hamas als Gegengewicht zur Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) finanzierte. Nicht der Iran. Wir wurden jedoch durch Propaganda darauf konditioniert zu glauben, dass Israel keinen Schaden anrichtet und der Iran nichts Gutes tun kann“, sagt Towner-Watkins.

Es war Israel, das die Hamas als Gegengewicht zur PLO finanzierte. Nicht der Iran . Roxane Towner-Watkins

„CIA, MI6 (britischer Auslandsgeheimdienst) und Mossad haben dieses Monster miterschaffen, indem sie den Savak im Iran, den Sicherheits- und Geheimdienst des iranischen Schahs, etablierten.“ Der Savak war die gefürchtetste Institution des Landes. Towner-Watkins fährt fort: „Der Mossad begann mit der Ausbildung der Savak-Agenten, die folterten, entführten, Menschen verfolgten – all das. Sie waren extrem grausam.

Dadurch schufen sie die Voraussetzungen für das, was ich als ein finsteres Imperium unter dem Schah bezeichne. Die Folge war eine Revolution.“

Die Muslimbruderschaft

Rich bezieht sich auf Barbara Boyd von Promethean Action: „Sie sagte: Erstens ging das iranische Regime aus der Muslimbruderschaft hervor, einer von den Briten ins Leben gerufenen Organisation, die Unruhen schüren sollte, denn genau das tun die Briten. Sie lieben es, Unruhen zu stiften und die Bevölkerung zu spalten und gegeneinander aufzuhetzen, damit sich die Menschen nicht gegen ihre imperialen Machthaber vereinen können.

Boyd bezog sich auf das Buch „ Hostage to Khomeini“ , das dokumentierte und unabhängig überprüfbare Beweise für Finanzströme enthält und belegt, wie Khomeini Verbindungen zur CIA und zum MI6 unterhielt. Und wie diese Geheimdienste, sobald ihre Marionette nicht mehr nützlich ist, bereits die nächste in der Hinterhand haben.“

Die Geldströme belegen, dass Ayatollah Khomeini Verbindungen zur CIA und zum MI6 unterhielt . 1 2 Rich macht Politik

„Barbara sagte, einer der Gründe, warum sie den Schah am Ende seiner Herrschaft stürzen wollten, sei gewesen, dass er den Iran industrialisieren, Atomenergie entwickeln und dieses Modell dann in der ganzen Welt verbreiten wollte. Nun, das Letzte, was die europäischen Eliten wollen, sind starke Nationen in der übrigen Welt mit eigenen, unabhängigen Industrienationen. Also musste er weg.“

„Als Nächstes setzten sie den Islamisten Khomeini an die Macht, der das Land primitiv und feudal hielt, genau wie die Taliban es mit Afghanistan taten, das vor ihrer Machtergreifung eine zivilisierte Gesellschaft war. Unter Ayatollah Khomeini wurde die Entwicklung des Landes unterdrückt, was im Interesse der britischen bzw. der europäischen Eliten lag“, schlussfolgert Rich.

Marionetten aufstellen

Das ist auch der Kern von Towner-Watkins‘ Bericht über Operationen nach dem Vorbild der Operation Gladio. Dabei installieren westliche Geheimdienste zwar rechenschaftspflichtige Führer, doch falls diese in der Region zu einflussreich werden oder eine Form der Unabhängigkeit anstreben, steht nach einer „Revolution“ ein Nachfolger bereit. Ähnlich verhielt es sich im Iran, nachdem der Schah entgegen den Interessen von British Petroleum die Ölindustrie verstaatlichen wollte.

„Der Ayatollah wurde aus Frankreich – einem NATO-Mitgliedstaat und Teil der Operation Gladio –, wo er fünfzehn Jahre als Flüchtling gelebt hatte, nach Iran gebracht und dort während der Revolution eingesetzt“, so Towner-Watkins.

Unter Ayatollah Khomeini wurde die Entwicklung des Landes unterdrückt, was im Interesse der britischen bzw. europäischen Eliten lag . Rich macht Politik

Der Iran-Contra-Skandal

Towner-Watkins war schockiert, als sie begann, das Ausmaß des Handels zu untersuchen, den Frankreich, Großbritannien und Deutschland mit dem Ayatollah abwickelten. „Wer verkaufte in den 1980er Jahren, während des Iran-Irak-Krieges, Raketen an den Iran?

Die USA. Mindestens zweimal; es handelte sich um große Lieferungen. Und wissen Sie, wer diesen Raketenhandel vermittelte? Israel.“

Die Vereinigten Staaten verkauften während des Krieges zwischen Iran und Irak Raketen an Iran. Diese Raketen wurden über Israel transportiert . Roxane Towner-Watkins

Towner-Watkins bezieht sich auf die Iran-Contra-Affäre , auch bekannt als Iran-Gate. Es handelte sich um einen politischen Skandal in den Vereinigten Staaten, der 1986 aufgedeckt wurde und die illegale Finanzierung der Contras betraf – bewaffnete Rebellen und Gegner der linksnationalistischen Sandinisten in Nicaragua –, deren Einnahmen aus geheimen Waffenlieferungen an den Iran stammten.

„Diese Raketen wurden über Israel transportiert. Amerikanische Raketen aus dem Westen“, sagt Towner-Watkins, der sogar behauptet, dass die CIA und der MI6 involviert waren.

Der Iran weigerte sich, der Friedenskoalition beizutreten.

Towner-Watkins glaubt, dass Präsident Trump – der am 17. November 2025 den Friedensrat mit politischen Führern aus Asien und dem Nahen Osten einrichtete – diesem illegalen Waffenhandel und der Rolle Irans als Israels Feindbild, durch die beide Länder die Region weiterhin destabilisierten, ein Ende setzen wollte.

„Der Iran stand vor derselben Wahl wie Venezuela: Hört auf damit! Hört auf damit! Ayatollah, geht zurück nach Frankreich! Sucht euch einen anderen Wohnort! Ich glaube, das Verhandlungsteam sagte: Ihr habt die Hisbollah und andere schlimme Dinge finanziert. Wir wollen, dass das ein Ende hat. Und der Iran hätte sagen können: Okay, wir hören damit auf.“

Solange die Bedrohung besteht, dass der Iran weiterhin Uran zu waffenfähigem Material anreichert und dies immer wieder auf dem Spiel steht, kann es im Nahen Osten keinen wirklichen Frieden geben . Roxane Towner-Watkins

„Denn solange die Bedrohung besteht, dass der Iran weiterhin Uran zu waffenfähigem Material anreichert, kann es im Nahen Osten keinen wirklichen Frieden geben. Der Iran hätte sich an den Verhandlungstisch setzen und dieser Friedenskoalition anschließen können. Er hatte aber schlichtweg keine Absicht dazu“, so Towner-Watkins abschließend.

False-Flag-Angriff auf Israel mit dem Iran als Sündenbock

Der ehemalige Oberst der Luftwaffe vermutet eine akute Bedrohung im Nahen Osten in Form einer False-Flag-Operation. Dabei ging es um den Einsatz einer Atomwaffe, entweder einer taktischen Atomwaffe oder einer schmutzigen Bombe. „Das wurde nicht von den Mainstream-Medien berichtet, sondern von einer zuverlässigen Quelle vor Ort, die sagte, dass der Iran dafür verantwortlich gemacht werden würde.

Der Angriff richtete sich wahrscheinlich gegen Israel. Und ich glaube, es gab laufende Gespräche, um dies zu verhindern.“ Towner-Watkins vermutet, dass dies vermutlich auch für Venezuela galt, um eine nukleare Bedrohung in der westlichen Hemisphäre darzustellen.

Es gab Pläne für einen inszenierten Anschlag unter falscher Flagge gegen Israel, für den der Iran verantwortlich gemacht werden sollte. —

„Aus welchen Gründen auch immer, der Iran hat beschlossen, nicht Teil der Lösung zu sein, und die USA haben entschieden, dass sie nicht länger mitspielen. Man muss verstehen, dass die eigentliche Quelle der Destabilisierung die skrupellosen Befürworter eines Regimewechsels sind, die überall Operationen unter falscher Flagge inszenieren.“

Eine Operation unter falscher Flagge ist ein Anschlag, bei dem nicht der eigentliche Täter, sondern ein anderer Sündenbock beschuldigt wird.

Psychologische Operationen zur Beeinflussung der Wahrnehmung von Israel und Gaza

Towner-Watkins teilt ihre Hypothese: „Es wäre eine Gladio-Operation gewesen, bei der Israel sowohl Ziel als auch Täter gewesen wäre. Sie ermorden ihre eigenen Bürger und beschuldigen den Iran. Israels Unruhestifter könnten diese False-Flag-Operation durchgeführt haben. Sie sind es, die in Gaza morden und ausrauben. Aber in diesem Fall würde niemand glauben, dass Israel der Bösewicht ist.“

„In Amerika wurden Hunderte von Milliarden Dollar für Propaganda und psychologische Operationen ausgegeben, mit denen uns eingeredet werden soll, dass wir alle sterben werden, wenn wir Israel nicht unterstützen“, erklärt Towner-Watkins. Rich fragt: „Ändert sich dieses Bild nicht angesichts der Angriffe, der Tötung so vieler Palästinenser, des Völkermords in Gaza?“ Towner-Watkins räumt ein, dass es tatsächlich eine Gruppe gibt, die sich dem widersetzt.

„Aber die Medien und die CIA marginalisieren sie mit psychologischen Operationen, genau wie in den 1960er und 70er Jahren mit den Protestierenden gegen den Vietnamkrieg. Genau das geschieht jetzt mit allen, die sich für Gaza einsetzen.“

Der Iran hat sich auf die Seite des Tiefen Staates gestellt.

Ausgehend von diesem historischen Kontext und dem Gladio-Modell erklärt Towner-Watkins, dass Trump in den Iran eingreifen wollte. „Wenn man den Iran nicht in die Friedensbewegung einbinden kann, muss man das Land verändern. Denn wir können nicht länger zulassen, dass der Iran von Großbritannien und Israel als Feindbild missbraucht wird. Genau das geschieht aber.“

Wenn die Machthaber im Iran weiterhin unter dem Einfluss Großbritanniens und der israelischen Regierung stehen und erklären: „Nein, wir beteiligen uns nicht an dieser Friedenskoalition“, dann bleibt uns keine andere Wahl, als sie zu eliminieren. So schrecklich das auch klingen mag.

Wer hat den Zionismus ins Leben gerufen? Alle Spuren davon führen nach Großbritannien . Roxane Towner-Watkins

Zionistische Lobby

Genau wie in Amerika pflegen auch britische Abgeordnete enge Beziehungen zu Israel, erklärt Rich. „Die Hälfte des britischen Kabinetts besteht aus Mitgliedern der Labour-Partei, die Israel unterstützt . Letztes Jahr, während des zwölftägigen Krieges zwischen Iran und Israel, lieferte die britische Regierung Israel Geheimdienstinformationen, Waffen und beteiligte sich an den US-amerikanischen Bombenangriffen auf den Jemen (gegen die Huthi-Rebellen). Und mein ganzes Erwachsenenleben lang waren die Briten bei jedem gescheiterten amerikanischen Abenteuer im Nahen Osten von Anfang an dabei. ‚Lasst uns Libyen bombardieren.

Wir machen das zusammen. Lasst uns Syrien bombardieren. Wir stehen zusammen. Irak, Afghanistan. Lasst es uns zusammen machen.‘ Aber diesmal nicht im Iran. Das ist nicht richtig, denn aus kolonialer Sicht wäre es logisch, wenn sich die Briten einmischten und anschließend ihren Anteil am iranischen Ölreichtum erhielten.“

Laut Towner-Watkins lassen sich die Wurzeln des Zionismus bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen, zur Fabian Society und ihrem Mantra einer Weltregierung. „Wer hat den Zionismus ins Leben gerufen? Alle Spuren führen nach Großbritannien. Von dort wurden Chatham House , der Council on Foreign Relations (CFR) und die Pilgrim Society auf beiden Seiten des Atlantiks gegründet.“

Neue Weltordnung der alten Garde

Dies sind Mechanismen, die im Laufe der Geschichte die Fäden in der Hand gehalten haben. Donald Trump gehört nicht zu dieser Infrastruktur. Die Briten hingegen schon. Sie können keinen Frieden haben, da ihr gesamtes Imperium auf einer Strategie der Spannung beruht, die es ihnen ermöglicht, alle Akteure gegeneinander auszuspielen.

Indem sie an verschiedenen Orten Spannungen schüren, können sie jederzeit einen Krieg entfesseln, um die Weltordnung zu manipulieren. Dadurch schaffen sie die nötigen Nachzügler, um ihren Terrorismus zu orchestrieren.

Aus der Perspektive von Gladio betrachtet, sind die Militäraktionen gegen den Iran kein Angriff auf einen souveränen Staat oder das iranische Volk. Vorausgesetzt, Amerika ist, wie Präsident Trump behauptet, tatsächlich nicht für die Bombardierung ziviler Ziele verantwortlich, etwa der Mädchenschule in Minab, bei der rund 170 Menschen ums Leben kamen.

Es handelt sich vielmehr um einen Angriff auf eine wichtige Hochburg des sogenannten „Tiefen Staates“, eines Überbleibsels des britischen Kolonialreichs. Dieses nutzte den Iran als Feindbild gegen Israel, um die zionistische Agenda zu unterstützen. Die Destabilisierung der Region diente dieser Agenda. Towner-Watkins schlussfolgert daher: „Ich glaube, dass Trump als Friedenspräsident diesem ganzen Elend ein Ende setzen will, weil es alles destabilisiert.“

Ich glaube, dass Trump als Präsident des Friedens diesem ganzen Elend ein Ende setzen will, weil es alles destabilisiert . Roxane Towner-Watkins

Auch Barbara Boyd sieht Trumps Vorgehen als Zerschlagung des Systems der alten Garde: „Trumps oberstes Ziel ist die vollständige Auflösung eines fünfzig Jahre alten Finanzimperiums, das auf Öl, Terrorismus und künstlich herbeigeführten Krisen basiert. Diejenigen, die einst in Amerika am lautesten protestierten, profitieren nun von der Petrodollar-Wirtschaft, die Donald Trump systematisch ersetzt.“

PRAVDA TV bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Video:

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 28.03.2026