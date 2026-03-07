Papst Leo XIV. – die Abfolge von Päpsten gleicht der „Spur der Schlange“

Papst Leo XIV. ist ein sanfter Mann, aber leider dient er einem trügerischen religiösen System als Marionette des Schicksals der katholischen Kirche.

Im Jahr 2025 wehte ein neuer Wind durch die Weltwirtschaft . Amerika war mit 37 Billionen Dollar verschuldet und galt als im Niedergang begriffene Weltmacht. Präsident Trump leitete schmerzhafte und einschneidende Korrekturen ein.

Wir müssen den Lärm der unzuverlässigen und voreingenommenen Pressenachrichten durchdringen und das biblische Signal erkennen.

Der römische Katholizismus ist das geheimnisvolle Babylon, das darauf wartet, genug Geld und militärische Macht zu erlangen, um seine Glaubenssätze allen aufzuzwingen.

Amerika war zu mächtig. Deshalb wagten die Katholiken es nie, einen Papst von dort zu wählen. Selbst sie wussten, dass dies dem Papst zu viel Macht verleihen würde.

Die Handelskriege von 2025 führten zu erheblichen Störungen. Dem Vatikan fehlte das Geld. Da Spenden von wohlhabenden katholischen Amerikanern benötigt wurden, wurde rasch ein friedliebender Amerikaner ausgewählt.

Ein Amerikaner, Papst Leo XIV., kontrolliert nun die größte Kirche (das moderne weiße Pferd).

Ein weiterer Amerikaner, Präsident Trump, kontrolliert die größte Volkswirtschaft ( der schwarze Hengst der Neuzeit ).

und mit Abstand das stärkste Militär (die heutige rote Kavallerie).

Amerika ist dazu bestimmt , die drei Pferde zu vereinen, indem es eine Konföderation von Kirchen (das zukünftige fahle Pferd) erzwingt, die sich dem konfessionellen Kirchensystem des Papstes unterwerfen und den Tod hervorbringen wird.

Das geheimnisvolle Babylon birgt finstere Mächte, die eine Weltkirche unter dem letzten Papst errichten werden, der als abscheulicher Mensch der Sünde die Welt beherrschen wird.

Eine traurige Ironie. Der angenehme Papst Leo XIV. (Leo bedeutet Löwe) ist das Sprachrohr des brüllenden Löwen der religiösen Täuschung.

Der Papst gilt seinen Anhängern als unfehlbar , da sie ihn als die „Stimme Gottes“ betrachten.

Anhänger der Botschaft, die vorgeben, William Branham zu folgen, verfälschen seine biblischen Lehren, indem sie ihn als die unfehlbare Stimme Gottes bezeichnen. Doch im Neuen Testament gibt es keine „Stimme Gottes“.

Fantasievolle, aber mittelmäßige Interpretationen von Zitaten, die sich nicht anhand der Heiligen Schrift beweisen lassen, sind nichts weiter als eine große, aufgeblähte Wolke nutzloser Rhetorik, die in den Medien herumschwirrt.

Die Vermischung der Macht der katholischen Kirche mit der Macht des amerikanischen Geldes ist ein Tanz des spirituellen Todes.

Wenn eine Naturkatastrophe Amerika zerstört, wird die katholische Kirche Amerika beherrschen. (Das dunkle Labyrinth des Vatikans: Beunruhigende Verschwörungen und verbotene Geheimnisse)

Betrachten wir die 7 Päpste namens LÖWE / LEO

Babylon setzte seine religiösen Überzeugungen mit militärischer und finanzieller Macht durch.

1 2

Nebukadnezar wollte drei Juden töten, die sich weigerten, sich vor seinem riesigen goldenen Götzenbild zu verbeugen.

Babylon war in Nebukadnezars heidnischem Weltbild der goldene Kopf . Geld war schon immer das Lebensziel der Heiden.

Das Tier ist die spirituelle Macht der römisch-katholischen Kirche.

Der Vatikan ist das Nervenzentrum der katholischen Kirche. Die Vatikanbank wurde der Geldwäsche und des Betrugs beschuldigt.

Die Vatikanbank arbeitete mit Roberto Calvi (bekannt als „Gottes Bankier“) zusammen, der jedoch auch in ein komplexes Netz internationaler Betrügereien und Intrigen mit der Mafia verwickelt war. Seine Leiche wurde erhängt unter einer Brücke gefunden.

Die umfassenden Reformen von Papst Franziskus beseitigten zwar einige der betrügerischen Machenschaften in der skandalumwitterten Vatikanbank , doch seine Amtsführung hinterließ auch stark dezimierte deren Kassen. Angesichts der ungewissen finanziellen Zukunft des Heiligen Stuhls erfolgte die Wahl eines Nachfolgers für Papst Franziskus zu einem kritischen Zeitpunkt für die katholische Kirche.

Die Wahl des neuen Papstes hing maßgeblich von seiner Fähigkeit ab, Spenden aus Amerika, dem reichsten Land der Welt, einzuwerben. Im Jahr 2025 wählten die Kardinäle in einer Schnellwahl diesen amerikanischen Papst, in der Hoffnung, hohe Summen von den amerikanischen Katholiken zu erhalten. In den Kirchen der heutigen Zeit dreht sich alles ums Geld.

Der Vatikan braucht Amerikas enorme Wirtschaftskraft als modernen Trumpf . Amerika wird auch dem Abbild des Ungeheuers, dem Bund nichtkatholischer Kirchen, finanzielle Unterstützung gewähren.

Amerika ist die stärkste Militärmacht, vergleichbar mit dem modernen roten Pferd. Wenn sie ihre militärische Macht zur Unterstützung des Papstes einsetzen, wird es niemand mehr wagen, den Papst anzugreifen.

Offenbarung 13,4: „Wer ist dem Tier gleich? Wer kann mit ihm Krieg führen?“

Der Fluch des modernen Christentums ist der Reichtum. Christen fühlen sich in ihrem Reichtum sicher, da ihr Glaube in ihrem Bankkonto und nicht in der Bibel verankert ist.

Offenbarung 3,14 : Und schreibe dem Engel der Gemeinde in Laodizea;

Offenbarung 3,17 „ Denn du sagst: Ich bin reich und habe Güter im Überfluss und brauche nichts.“

Ein Papst aus Amerika konzentriert zu viel Macht in den Händen eines einzigen Landes.

Kirchliche Macht und politische Macht sollten getrennt bleiben.

Ein amerikanischer Papst und ein amerikanischer Präsident regieren die größte Kirche und das mächtigste Land.

Das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde aus Offenbarung 13 beginnen zu verschmelzen.

Dies ist ein unheilvolles Zeichen der Endzeit.

Im Jahr 1933 hatte William Branham seine sechste Vision, in der ihm der Vatikan, das Nervenzentrum der römisch-katholischen Kirche, als eine schöne, aber grausame Frau gezeigt wurde, die schließlich über Amerika herrschen und es ruinieren würde.

Papst Leo XIV. wählte den Namen Leo.

Betrachten wir die Bilanz von sechs Männern, die sich vor ihnen Papst Leo nannten.

Wir können ein sich abzeichnendes Muster erkennen .

Papst Leo I. (440–461 n. Chr.) legte einen schlechten Start hin, als er forderte, dass der Papst Oberhaupt aller Kirchen sein solle, und er billigte die Tötung Andersdenkender, um dieses Ziel zu erreichen.

Daher behauptete er, der Papst nehme den Platz Christi ein.

Epheser 5,23 „… wie Christus das Haupt der Gemeinde ist:“

Christus hat nie jemanden getötet.

Während des Pontifikats von Leo XIII. bezeichnete der Begriff „Papst“, der zuvor jeden Bischof meinte, ausschließlich den Bischof von Rom.

Papst Leo I. unternahm die ersten Schritte, um den Papst als Oberhaupt aller Kirchen zu etablieren.

Papst Leo I. lobte den römischen Kaiser dafür, dass er im Namen der Kirche Ketzer folterte und hinrichtete.

Im Jahr 447 erklärte Leo I., dass Ketzer die härtesten Strafen verdienten. Der Papst rechtfertigte die Todesstrafe mit der Begründung, dass das Leben der Anhänger einer Ketzerei dem Ende des menschlichen und göttlichen Rechts gleichkäme.

Das Vermächtnis von Papst Leo I. besteht darin, dass der Papst das oberste Oberhaupt aller Kirchen sein muss, selbst wenn dies bedeutet, Andersdenkende zu töten.

Ein schlechter Start.

Nur Jesus ist das Haupt der Kirche, kein Mensch. Jesus liebt sogar seine Feinde.

Lukas 6,27: „ Ich aber sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. “

Papst Leo 4

Papst Leo IV. (847–855 n. Chr.) ließ eine Mauer um den Vatikan errichten, um ihn zu schützen und ihn zur Vatikanstadt zu machen .

Wenn um Gebäude eine Mauer errichtet wurde, nannte man die Gebäude eine Stadt.

Die Kirche wird durch eine Frau symbolisiert. Die Frau (Kirche) aus Offenbarung 17 ist eine Stadt.

Somit wird der Vatikan als Nervenzentrum der römisch-katholischen Kirche letztendlich die Welt beherrschen.

Offenbarung 17,18: „Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die über die Könige der Erde herrscht.“

Ein schlechtes Ende.

Der Vatikanstaat ist die von Papst Leo IV. gegründete Stadtkirche, die in der Offenbarung 17 verurteilt wird.

Dann kommt ein schlechter Papst. Leo 10.

Papst Leo X. (1513–1521) bekämpfte die Reformation Martin Luthers mit aller Macht und verkaufte gierig die Vergebung der Sünden.

Seine Gier nach Geld und dessen Anhäufung war der Auslöser der Reformation. Die Anhäufung von Reichtum war seine Obsession.

Der Name Leo, insbesondere Leo 10, ist nicht nur ein Name; er ist ein dunkles Echo päpstlicher Arroganz und der gewaltsamen Unterdrückung des wahren Evangeliums.

Der Papst, der Martin Luther exkommunizierte und das Heil verkaufte, um den Bau des Petersdoms (einer prunkvollen großen Kirche) zu finanzieren und die Sixtinische Kapelle mit ihrem obsessiven und korrupten Fokus auf nackte Männer und Frauen ausmalen zu lassen.

Die schwarzen Linien im nächsten Diagramm stellen die Mauer dar , die Papst Leo IV. um den Vatikan errichten ließ.

Leo X. behauptete, der Petersdom (rot dargestellt) symbolisiere die Schlüssel, die Jesus Petrus gegeben habe. Doch es handelt sich nur um einen einzigen Schlüssel.

Basilika leitet sich von Basilisk ab, auch bekannt als König der Schlangen. Man behauptete, er könne einen allein durch seinen Blick töten.

Beachten Sie, wie die verborgene Silhouette einer Königsschlange mit einer Krone auf ihrem (eingebildeten) dreieckigen Kopf und zwei Augen in der Luftaufnahme des Petersdoms im Vatikan verborgen ist.

Leo 10 entwarf einen Gebäudekomplex, um eine dunkle Wahrheit über die „Spur der Schlange“ zu verbergen.

Die heutige Audienzhalle des Papstes ist so gestaltet, dass sie wie der Kopf der Schlange aussieht.

Dies ist die Ansicht von innen. Beachten Sie die beiden Schlangenzähne auf der Bühne zwischen den beiden Schlangenaugen.

Seit 500 Jahren ist der Vatikan vom Kopf der Königsschlange fasziniert.

Leo X. war der erste Papst, der als Kinderschänder bezeichnet wurde. Er war berüchtigt für seine Korruption.

Damit erklärte er sich faktisch zu Gott, denn nur Gott kann Sünden vergeben.

Seine Gier machte ihn zu einem riesigen Geldsammler .

Im Jahr 1516 erließ Papst Leo X. eine päpstliche Bulle, die es Predigern verbot, das Thema des Antichristen in ihren Predigten anzusprechen.

(M’Crie, Reformation in Italy , S. 20)!

Das Verbot, bestimmte Teile der Bibel zu lehren.

Das Verheimlichen von Teilen der Bibel ist eine erfolgreiche Form der Täuschung, die sehr irreführend ist.

DANIEL 11:26 »Ja, die, die von seinem Speiseanteil essen, werden ihn verderben.«

Leo 10 fürchtete sich vor dem, was in Offenbarung 17 über die Gemeinde (Frau) auf sieben Hügeln stand.

Papst Leo X. verurteilte Martin Luther im Jahr 1520, weil dieser es wagte zu behaupten, die Verbrennung von Ketzern widerspreche dem Willen Gottes. Papst Leo X. verurteilte die Lehre von der Erlösung allein durch den Glauben.

Leos schlimmstes Verbrechen (10. Kapitel) war seine Behauptung, dass der Kauf eines Ablassbriefes zur Vergebung der Sünden führe, da man dafür Geld an die Kirche gezahlt habe. Dies führte dazu, dass die Menschen unerlöst und verarmt blieben.

Sein Vermächtnis bestand darin, dass die katholische Kirche bestimmte biblische Wahrheiten verurteilte und sich auf die Anhäufung enormer Reichtümer stützte, damit der Papst Gottes Platz auf Erden einnehmen konnte, indem er das Heil verkaufte.

Papst Leo II. starb nach 27 Tagen im Jahr 1605.

Eine sehr kurze Amtszeit. Eine Vorschau auf die Zukunft?

Papst Leo XII. (1823–1829) hegte einen verwerflichen Ehrgeiz nach Weltherrschaft.

Leo XII. glaubte, dass die römisch-katholische Kirche die ganze Welt beherrschen sollte. Das ist nach wie vor ihr grundlegendes Ziel.

Leo XII. prägte diese folgende Medaille im Jahr 1825.

Die katholische Kirche bietet denselben Kelch der Lehre an, den die Hure aus Offenbarung 17 anbietet.

Offenbarung 17,4: „Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen; sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und Unreinheit ihrer Unzucht.“

Diese Medaille scheint prophetisch zutreffend zu sein.

Offenbarung 17,1: „Ich will dir das Gericht über die große Hure verkünden, die an vielen Wassern sitzt .“

Offenbarung 17,15: „Und er sprach zu mir: Das Wasser , das du gesehen hast, wo die Hure sitzt, das sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen.“

Die Gewässer symbolisieren die Nationen der ganzen Welt, die von der römisch-katholischen Kirche beherrscht werden.

Die sieben Zacken auf ihrem Kopf symbolisieren die sieben Kirchenzeitalter, die die katholische Kirche zu beherrschen versucht hat.

Papst Leo XII. sagte, dass es kein Heil außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt.

„Wir bekennen, dass es kein Heil außerhalb der Kirche gibt. …Denn die Kirche ist die Säule und das Fundament der Wahrheit. Augustinus sagt dazu: ‚Wer außerhalb der Kirche steht, wird von der Zahl der Söhne ausgeschlossen und hat Gott nicht zum Vater, da er die Kirche nicht zur Mutter hat.‘“

(Enzyklika Ubi Primum)

Die Freiheitsstatue in Amerika hat sieben Zacken auf dem Kopf (die Sonnenstrahlen symbolisieren). (Nachbildung der Leo-Medaille XII.)

Dies zeigt, dass die Verbindung zwischen dem Papst und Amerika eine lange Geschichte hat.

Die katholische Kirche erkannte schon vor langer Zeit, dass sie die aufstrebende Macht Amerikas benötigen würde, wenn sie die Welt beherrschen wolle.

Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses, wo amerikanische Gesetze verabschiedet werden.

Das Kapitol hat die Kuppel und die Säulen der Peterskirche im Vatikan nachempfunden.

um erneut die Verbindung zwischen Amerika und dem Vatikan zu demonstrieren.

Das Kapitol in Amerika und der Kapitolshügel in Rom. Auch hier ist die Verbindung in der Schreibweise offensichtlich.

Der Kapitolshügel ist einer der sieben Hügel, auf denen Rom erbaut wurde.

Der Kapitolshügel galt als Epizentrum des Römischen Reiches .

Aus diesem Grund nannten die Römer den Hügel „Caput Mundi“, was auf Lateinisch „ Kopf der Welt“ bedeutet.

Daher rührt auch ihre Besessenheit vom Kopf des Schlangenkönigs.

Die folgende Inschrift ist in den Lateranpalast, den offiziellen Sitz der römisch-katholischen Kirche, eingraviert.

„Die heilige Laterankirche. Die Mutter und das Haupt aller Kirchen der Stadt und der Welt.“

In Offenbarung 17 wird eine Mutter mit sieben Häuptern (sieben Hügeln) in Verbindung gebracht.

OFFENBARUNG 17,5 „Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: GEHEIMNIS, BABYLON DIE GROSSE, DIE MUTTER DER HUREN UND DER GRÄUEL DER ERDE.“

Die Protestanten sind die Tochterkirchen der römisch-katholischen Mutterkirche. Mutter und Töchter sind beide Huren.

Das sagt uns etwas über den Zustand der Kirchen heute, in denen sich Menschen versammeln und auf Schutz vor Gottes Zorn hoffen.

Papst Leo XIII. hatte eine schlechte und gotteslästerliche Vorstellung von der Erlösung.

Die wahre Erlösung durch die Bibel geschieht aus Gnade allein durch den Glauben an Jesus Christus, wenn wir unsere Sünden bereuen.

Keine Kirche und kein Mensch kann dich retten, nur Jesus.

Leo 13 behauptete, dass man nur in der römisch-katholischen Kirche gerettet werden könne. Der Papst sei die Person, die einem die Erlösung ermögliche.

Dies ist unsere letzte Lektion für euch: Nehmt sie an, prägt sie euch ein, alle: durch Gottes Gebot.

Das Heil ist nirgends zu finden außer in der Kirche;

Das starke und wirksame Instrument der Erlösung ist kein anderes als das römische Pontifikat. “

(Papst Leo XIII., Ansprache zum 25. Jahrestag seiner Wahl, 20. Februar 1903; Päpstliche Lehren: Die Kirche , Benediktinermönche von Solesmes, St. Paul Editions, Boston, 1962, Abs. 653).

65-0220 — GOTTES AUSERWÄHLTER ORT DER ANBETUNG

Das sagen sie heute. Ich habe es selbst schon gehört. Vor Kurzem rief mich ein Mann aus Beaumont, Texas, an. Er sagte: „Herr Branham, wenn Ihr Name nicht in unserem Kirchenbuch steht, können Sie nicht in den Himmel kommen.“ Würden Sie so etwas jemals in Erwägung ziehen? Glauben Sie so etwas bloß nicht!

Sie glauben, man müsse einer bestimmten Kirche angehören, um in den Himmel zu kommen. Das ist falsch. Wer so etwas glaubt, ist antichristlich. Ich sage: Wer solchen Gedanken verfällt, ist verloren.

Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass du vom rechten Weg abgekommen bist, denn es schmälert Gottes Wirken. Gott hat seinen Namen niemals einer Kirche gegeben. Er gab ihn seinem Sohn Jesus Christus, als er und sein Sohn eins wurden.

Das ist der wahre Ort der Anbetung. Es wurden keine anderen Fundamente gelegt, kein anderer Fels.

Papst Leo XIV. (2025 – )

Mit der Annahme des Papstamtes ist Papst Leo XIV. zum einzigen Diktator in Europa geworden.

Papst Leo XIV., ein Amerikaner, wird die Weichen stellen, damit die römisch-katholische Kirche irgendwann einmal Amerika regieren kann – ein wichtiger Schritt zur Weltherrschaft.

Er wird die ersten Erschütterungen einer gewaltigen, bevorstehenden Schockwelle auslösen, die schließlich zum Armageddon führen wird.

Die römisch-katholische Kirche ist das geheimnisvolle Babylon. Rom birgt ein dunkles Geheimnis.

Leo XIV. ist nicht der letzte Papst, da der letzte Papst nicht vom Kardinalsrat gewählt wird.

DANIEL 11:21 „Und an seine Stelle wird ein verächtlicher Mensch treten,

Wem sie die Ehre des Königreichs nicht geben werden:

Babylon hatte stets diktatorische Gewalt angewendet , um seine eigene Version religiöser Überzeugungen durchzusetzen.

Das Tier aus dem Meer ist die Abfolge der Päpste.

Offenbarung 17,8: „… wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch wieder ist.“

Katholiken behaupten, Petrus sei der erste Papst gewesen. Somit habe es immer einen Papst gegeben.

Der Papst stirbt und existiert nicht mehr.

Und dennoch besteht die Papstfolge fort, denn ein neuer Papst wird zu seinem Nachfolger gewählt.

Der letzte Papst, der Mensch der Sünde, wird als abscheulicher Mensch über die Welt herrschen.

Diese Abfolge von Päpsten gleicht der „Spur der Schlange“, die auf ihren bösen Kopf, den letzten Papst, wartet.

Wenn man es mit einer Schlange zu tun hat, interessiert man sich nur für einen Teil der Schlange: ihren Kopf.

Das ist das Gefährliche daran, denn es hat Gift im Maul. (Predigt unbiblischer Lehren).

Die Macht der katholischen Kirche wird so lange zunehmen, bis sie die Macht hat, Andersdenkende zu töten, wie es im vierten Siegel offenbart wird, wo der antichristliche Geistreiter als der Tod selbst offenbart wird.

Offenbarung 6,7: „Und als er das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Tieres sagen: Komm und sieh!“

8 Und ich schaute, und siehe, ein fahles Pferd; und der darauf saß, dessen Name war Tod , und die Hölle folgte ihm nach.

Quellen: PublicDomain/churchages.net am 06.03.2026