Aus den vom Justizministerium freigegebenen Epstein-Akten geht hervor, dass Leonardo DiCaprios Freundin Alesia Riabenkova minderjährige Mädchen für Jeffrey Epsteins pädophiles VIP-Netzwerk rekrutierte und verschleppte, und zwar zur gleichen Zeit, in der der Hollywood-Schauspieler mit Epstein und anderen über seine „Kannibalen-Diät“ sprach.

Zu den beunruhigendsten Enthüllungen gehören E-Mails aus Epsteins Akten aus den Jahren 2010–2014, in denen es um Riabenkova geht, ein in Lettland geborenes ehemaliges Model, das zu dieser Zeit mit Leonardo DiCaprio liiert war.

Der Schriftwechsel legt nahe, dass Riabenkova Epstein aktiv bei der Beschaffung minderjähriger Opfer unterstützte. Sie äußerte zudem eine persönliche Übereinstimmung mit seinen pädophilen Neigungen.

Die Enthüllungen kamen Tage, nachdem der Hollywoodstar seine Social-Media-Konten gelöscht und die Kommentarfunktion auf seinem Instagram-Account deaktiviert hatte, ans Licht, nachdem eine Welle der Empörung ausgelöst worden war und Millionen von Nutzern seine sofortige Verhaftung wegen des Verzehrs von Kinderfleisch gefordert hatten. (Leonardo DiCaprio löscht Beweise in den sozialen Medien, während Millionen die Verhaftung des Kannibalen wegen des grausamen Kinderfleisch-Falls fordern)

Die Schlüssel-E-Mail-Kette

In einem besonders erschreckenden Gespräch spricht Riabenkova Epstein liebevoll als „Liebeshäschen“ an und berichtet ihm von ihren Bemühungen, frühere Versprechen, Mädchen zu liefern, zu erfüllen.

Später schreibt sie, dass sie „diesmal ein Mädchen für dich finden wird, versprochen“ und stellt ausdrücklich fest : „In Europa wäre es besser, ein kleines Mädchen zu finden.“

Angesichts des dokumentierten Musters von Epstein und Ghislaine Maxwell, Minderjährige aus Osteuropa und anderen Teilen Europas für ihre hochrangigen Geschäftspartner zu verschleppen, ist dieses Angebot nicht zweideutig – es handelt sich um einen direkten Vorschlag zur Beschaffung eines Kindes zur sexuellen Ausbeutung.

The Department of Justice documents include code words “jerky,” “cream cheese baby,” and “shrimp” that some investigators have exposed as code for human flesh harvested from children raised on Epstein’s baby farms in the Caribbean and New Mexico. Titanic 🍕 pizza It is… pic.twitter.com/dfqIEw6i5O — Amber Jehangir🇵🇰🇵🇸 (@AmberJehangir) February 26, 2026

Die E-Mails offenbaren zudem eine langjährige persönliche Beziehung zwischen Riabenkova und Epstein. Sie teilt ihm mit, dass sie „jetzt wie er“ sei und gesteht ihm ihre eigene Anziehung zu „sehr jungen Jungen“.

Riabenkovas Verbindung zu DiCaprio

Im selben Thread spricht sie über ihre Beziehung zu Leonardo DiCaprio und äußert Variationen von „Ich bin mit Leo zusammen“, während sie über ihre Vorliebe für sehr junge Partner spricht.

Der Kontext lässt stark darauf schließen, dass sie glaubte – oder wusste –, dass DiCaprio einen ähnlichen Geschmack für „sehr junge Mädchen“ hatte. Diese Behauptung hat die Fans schockiert und zu einer erneuten Überprüfung der gut dokumentierten Geschichte des Schauspielers geführt, der Beziehungen zu deutlich jüngeren Frauen eingegangen ist.

Der Beziehungstracker Who’s Dated Who listet die beiden als im Jahr 2013 ein Paar.

Leonardo Dicaprio is one sick creature… pic.twitter.com/pPvzpnX8c4 1 2 — ConspiracyDad – EGI Hunter – Flat Earther (@ConspiracyDad3) October 3, 2024

Riabenkova, die auf den Titelseiten von Glamour und Elle zu sehen war und einst mit Gerard Butler liiert war, hatte Anfang der 2010er Jahre eine öffentliche Modelkarriere, bevor sie in die Immobilienbranche wechselte.

Forderungen nach FBI-Ermittlungen

Rechtsexperten und Vertreter von Epstein-Opfern fordern nun eine sofortige Überprüfung der Kommunikation Riabenkovas durch das FBI.

Das Angebot, ein „kleines Mädchen“ zum Zweck der sexuellen Ausbeutung zu verschleppen , stellt einen klaren Verstoß gegen die Bundesgesetze zur Bekämpfung des Sexhandels dar, unabhängig davon, ob das Angebot letztendlich erfüllt wurde.

Die E-Mails zeugen nicht von lockerem Geplänkel, sondern von wiederholten Versuchen, Opfer ausfindig zu machen, darunter Nachfragen von Epstein: „Wo sind die beiden Mädchen, die Sie versprochen haben?“

Ende Februar wurde Hollywood-Star Leonardo DiCaprio dabei ertappt, wie er belastende Beweise aus seinen Social-Media-Beiträgen löschte, während Millionen von Instagram-Nutzern seine Verhaftung wegen des Verzehrs von Kinderfleisch forderten.

DiCaprios Posts wurden mit Kommentaren überschwemmt, die Tausende von Likes erhielten, darunter „Verhaftet den Kannibalen“, „70 Pfund Kinderfleisch?“ und Ketten von „PDF“.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 06.03.2026